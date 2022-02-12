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    #военная фантастика #научная фантастика #польская фантастика #Цезарий Збешховский

    Цезарий Збешховский «Искажение». Как человек превращается в зверя

    12 февраля 2022
    12.02.2022
    566
    3 минуты на чтение
    #военная фантастика #научная фантастика #польская фантастика #Цезарий Збешховский

    В мире, очень напоминающем наш, идёт война, и она мало чем отличается от тех, что ведутся на Земле. Миротворческие войска Раммы в меру своих немалых возможностей «помогают» установить демократию в диковатой стране Ремарке. Неблагодарные повстанцы всячески этим миротворцам мешают: минируют дороги, нападают на патрули и базы освободителей, убивают местных жителей, сотрудничающих с войсками Раммы. Война идёт не первый год, и конца ей не видно.

    Цезарий Збешховский «Искажение»

    Cezary Zbierzchowski
    Distortion
    Роман
    Жанр: военная НФ
    Выход оригинала: 2019
    Переводчик: К. Плешков
    Издательство: «АСТ», 2021
    Серия: «Звёзды научной фантастики»
    Возрастной рейтинг: 18+
    640 с., 2000 экз.
    Похоже на:
    кинофильм «Взвод» (1986)
    Эрих Мария Ремарк «На Западном фронте без перемен»

    Главный герой Маркус Трент, человек с непростым прошлым, путём некоторых махинаций и сомнительного везения попадает в зону боевых действий. Благодаря его профессионализму и сверхъестественным способностям руководство довольно быстро замечает Трента, что в армии, впрочем, не всегда служит синонимом удачи. Перед Трентом разворачивается война во всём её уродстве, с жестокостью повстанцев и некомпетентностью высокого начальства, сидящего в столице далёкой родины. Но этим дело не ограничивается. Вскоре отряд главного героя должны отправить на заставу с весьма недоброй репутацией. Странные и необъяснимые происшествия заставляют Маркуса начать расследование, результаты которого тесно связаны с происходящим на той заставе. И без того тяжёлые солдатские будни всё больше переходят в область сюрреалистического ужаса. И Маркус, пришедший циничным, но в целом хорошим человеком, с каждым днём сильнее ожесточается и чаще принимает решения, от которых в начале службы пришёл бы в ужас.

    «Искажение» — это своего рода предыстория «Всесожжения», что, впрочем, не должно отпугивать читателя, не знакомого с циклом «Рамма». Роман совершенно самостоятелен и, если не принимать в расчёт отсылки к другим произведениям автора, ничего не требует знать о работах польского писателя.

    Збешховский проделал великолепную работу. Роман начался с реалистичного изображения современной войны, но постепенно история переместилась в область фантастики. Процесс был настолько плавным, что момент перехода легко не заметить — это касается как читателя, так и героев. Солдаты Раммы так привыкают к ужасам войны, которые для обычного человека сами по себе выглядят как элемент потустороннего хоррора, что, когда начинают происходить действительно фантастические события, почти никто на это не обращает внимания.

    Роман получил своё название по нескольким причинам. Одна из главных — то, что в произведении показывается искажение человеческой психики, пределы её эластичности. В начале герои Збешховского — обычные люди, грубоватые, со своими достоинствами и недостатками, но люди — такие, каких мы видим на улицах каждый день. Постепенно, шаг за шагом, они превращаются в жестоких убийц с искажённым взглядом на мир; они принимают решения, для них совершенно логичные, но с точки зрения обычной жизни кажущиеся кровавыми и абсурдными.

    Финал романа, пусть несколько нелепый, вполне вменяемый. Отряд Трента приходит туда, куда шёл всю книгу,— и никаким иным образом всё закончиться не могло. Человеческая жестокость страшней каких угодно монстров, а способность людей оправдать любые свои действия пугает сильней космических чудовищ. Но что самое ужасное, эти люди остаются людьми — несмотря на преступления и пролитую кровь, в персонажах Збешховского продолжает проглядывать всё то, за что они полюбились читателю. Как говорили герои фильма о лихих девяностых, «не мы такие — жизнь такая». Спорить с романом сложно именно потому, что первые две трети книги автор посвятил тому, как война ломает людей и убивает тех, кого сломать не может.

    Пожалуй, единственный недостаток книги — разъяснение главного сюжетного твиста. Выглядит оно нелепо и снижает общий уровень пафоса. Странно видеть пионерскую страшилку в финале сильной и жёсткой книги. Но даже это её не портит.

    Итог: мрачная армейская фантастика, которую автор постарался максимально приблизить к реальности. В ней есть место крови, героизму и военным преступлениям, грязи, дружбе и предательству. Чувствительным людям за роман лучше не браться — Збешховский не скупится на живописные подробности и не щадит героев.

    Необязательный цикл

    «Искажение» формально входит в цикл «Рамма» — по названию государства мира, похожего на Землю. К циклу также относится роман «Всесожжение», повесть «Реквием для кукол» и десять рассказов. Автор собирается написать ещё как минимум один полноценный роман, его рабочее название Exogenesis.

    Полковник Хербст приветствует нас от имени командования Миротворческих сил армии Республики Рамма, благодарит за патриотизм и желает успехов в стране наших соседей. Он говорит о местной общественности, которая наверняка ценит наши старания, а также о большой ответственности за мирное развитие Ремарка. Интересно, кто писал ему всю эту хрень?

    Цезарий Збешховский «Искажение»
    Цезарий Збешховский «Искажение»
    Стоит ли читать?
    Любителям ужасов и военной фантастики всячески рекомендуется.
    Удачно
    психологическая достоверность
    реализм происходящего
    стиль
    Неудачно
    финальный твист
    8
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