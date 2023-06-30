Говорим о польских авторах в 85-м выпуске «Фантастического подкаста»

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Siemka, товарищи! Этот 85-й выпуск «Фантастического подкаста» — о польской фантастике.

Польская фантастика — это не только Лем и Сапковский. Вегнер и Гжендович, Пекара и Комуда, Збешховский и, конечно же, Яцек Дукай…

Откуда они взялись в наших книжных магазинах? Какова история взлета (и падения) польского ренессанса? Какому читателю понравится каждый из авторов — и по какой причине? В этих вопросах пытается разобраться Роман Файницкий, а помогают ему в этом сотрудники издательства АСТ — Алексей Ионов и Николай Кудрявцев.

Впечатления, знания, издательские секреты, а также искренняя любовь к книгам — в «польском» выпуске подкаста!

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