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    Подкасты
    #польская фантастика

    Говорим о польских авторах в 85-м выпуске «Фантастического подкаста»

    30 июня 2023
    Фото аватара
    30.06.2023
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    #польская фантастика

    Photo by Sebastian Huber on Unsplash

    Siemka, товарищи! Этот 85-й выпуск «Фантастического подкаста» — о польской фантастике.

    Польская фантастика — это не только Лем и Сапковский. Вегнер и Гжендович, Пекара и Комуда, Збешховский и, конечно же, Яцек Дукай…

    Откуда они взялись в наших книжных магазинах? Какова история взлета (и падения) польского ренессанса? Какому читателю понравится каждый из авторов — и по какой причине? В этих вопросах пытается разобраться Роман Файницкий, а помогают ему в этом сотрудники издательства АСТ — Алексей Ионов и Николай Кудрявцев.

    Впечатления, знания, издательские секреты, а также искренняя любовь к книгам — в «польском» выпуске подкаста!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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    Фантастический подкаст

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