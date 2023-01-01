Сэмюел Дилэни «Повести Невериона»

Хроника древней земли, расположенной где-то на краю света (но, вероятно, на нашей планете), фэнтезийные истории о юном рабе Горжике, сказочнице Нореме, варваре Сарге и горянке Прин, о сотворении мира, о рабстве и капитализме, о власти денег и силе слова, о мире Невериона в целом.

Samuel R. Delany

Tales of Nevèrÿon

Авторский сборник

Жанр: фэнтези

Выход оригинала: 1979–1983

Переводчик: Н. Виленская

Издательство: «АСТ», 2023

Серия: «Мастера фантазии»

Возрастной рейтинг: 16+

512 с., 2000 экз.

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Сборник «Повести Невериона», состоящий из пяти повестей и рассказов, ранее уже выходивших под одной обложкой (впрочем, на русском языке все эти тексты появились впервые), очаровательного предисловия и послесловия от вымышленных учёных, а также полноценного романа, формально можно отнести к жанру «меча и магии», но на самом деле все эти вещи разве что притворяются классическим фэнтези, и то не всегда убедительно.

Первая половина сборника представляет собой серию отдельных рассказов и повестей, но на самом деле это, конечно, одна и та же история: часть сюжетов переходят из одного произведения в другое, уже знакомые персонажи появляются снова, зачастую меняясь и становясь старше, но совершенно не обязательно мудрее. Каждая из историй посвящена одной теме, к которой, впрочем, автор может и вернуться в одном из следующих рассказов. Ну а кроме того, мы узнаем очень многое о Неверионе, его культуре и процессах, происходящих в государстве.

В «Повести о Горжике» читатель знакомится с Горжиком, сначала рабом, а потом авантюристом, ключевым персонажем всего цикла «Возвращение в Неверион», а заодно с размышлениями автора о том, насколько человек порой не властен над своей судьбой и зависит от других. «Повесть о старой Венн» — это история сказочницы Норемы и рассказ о месте денег в цивилизации, а также немного о лингвистической относительности. «Повесть о юном Сарге» посвящена размышлениям о сексуальности и рабстве, а «Повесть о гончарах и драконах» — деньгам как корню всех зол (ещё здесь рассказывается феминистский миф о сотворении мира, очень интересный сам по себе), ну и, наконец, «Повесть о драконах и мечтателях» сводит всех героев вместе и очень много рассуждает о бедности и власти, не теряя, впрочем, сюжетного накала. Довольно очевидно, что «Повести Невериона» сильно выходят за рамки жанра, на котором они основаны. Классический фэнтези-сеттинг превращается в фон для разговоров о социальных проблемах, деньгах и экономике, рабстве, языке и разных аспектах сексуальности.

Вторая же часть сборника, роман «Невериона, или Повесть о городах и знаках» сосредоточена вокруг одного протагониста, горянки Прин, которая путешествует по миру. Каждая глава романа — вполне самостоятельная виньетка, но тем не менее все они объединяются в общую историю. Прин ещё очень юна и не имеет устоявшегося мнения о большинстве окружающих её явлений, поэтому люди, которых она встречает (в том числе герои предыдущих рассказов), могут сколько угодно высказываться по острым вопросам, и это не выглядит неестественно. Параллельно автор устраивает нам большое путешествие по малым культурам Невериона, очень самобытным и нешаблонным. Мы узнаём, как живут отдельные деревни и как образ жизни влияет на их философию. Так обычная история взросления юной девушки превращается в длинный трактат об этике, экономике и политике.

Итог: обсуждение социальных и этических проблем, слегка прикрытое яркой обёрткой «меча и магии». К сожалению, персонажи порой превращаются в своеобразные линзы, предназначенные для более подробного взгляда на состояние общества, а сюжет уступает место рассуждениям.

Прин пыталась составить в уме карту тёмного сада, через который они шли сейчас.

— Ты знаешь, что такое карта? Настоящая карта?

— Да… конечно, — ответила Прин, удивлённая серьёзностью Лавик.

— Но ты их видела? Я не про каракули на твоей астролябии, они ничего не значат.

— Я о них слышала. Бабушка объясняла мне, как моряки находят по ним дорогу вдоль берегов, а одну я видела своими глазами.

— Какую?

— Ну… она глиняная была. Карта сада. Покрытая чем-то вроде травы. Там стояли деревья и игрушечный домик. По ручью струилась вода, омывая маленькие камни и статуи…

«Невериона, или Повесть о городах и знаках»