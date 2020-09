Как вселенная Аанга продолжает жить в комиксах и книгах

Нередко вселенные, зародившиеся в кино, сериалах или играх, обрастают дополнениями в виде книг и комиксов. Бывает даже, что развитие изначального проекта прекращается, но он получает вторую жизнь благодаря печатным историям. Именно так произошло, например, с «Аватаром». Двенадцать лет назад завершился «Последний маг воздуха», а с окончания «Легенды о Корре» минуло шесть, но новые сюжеты об их героях продолжают появляться на страницах книг и комиксов.

Первые комиксы по мотивам «Последнего мага воздуха» начали выходить ещё в то время, когда мультсериал шёл на телеэкранах. В журнале Nickelodeon Magazine публиковались небольшие сюжеты, которые дополняли события мультсериала. В основном это были небольшие забавные зарисовки из жизни Аанга и его друзей. Например, в одной истории из-за простуды Аанга вся команда оказывается в опасности, в другой Сокка, чтобы произвести впечатление на приглянувшуюся девушку, выдавал себя за аватара, в третьей герои играют в прятки возле особняка повелителя Огня. Всего вышло более двух десятков комиксов, которые впоследствии были опубликованы в сборнике The Lost Adventures.

О жизни мира после войны

«Последний маг воздуха» завершился в 2008 году. Спустя пару лет создатели сняли продолжение — мультсериал «Легенда о Корре», где в в главных ролях были уже новые герои. Но не обошлось и без прямого продолжения приключений Аанга и его друзей — в виде комиксов от издательства Dark Horse, знающего толк в сериях по лицензиям. Инициатором запуска серии стал один из редакторов Dark Horse Comics, который, видя интерес фанатов к франшизе, предложил создателям развить её в комиксах.

Авторы выбрали для серии необычный для западных комиксов формат, который прижился и стал для «Аватара» фирменным. Они выходят мини-сериями из трех выпусков, увеличенного объема — примерно по 80 страниц, так что в сумме получается весьма увесистый томик, позволяющий рассказать достаточно масштабную историю.

В финале мультсериала Аанг одолел хозяина огня Озая, положив конец его тирании и многолетней войне между народами. Но конец войны не означает, что наступает эпоха всеобщего благоденствия, и это наглядно продемонстрировала первая же мини-серия.

События «Обещания» разворачиваются примерно через год после окончания Столетней войны. За время конфликта Царство Земли лишилось множества территорий, которые стали колониями Царства Огня. Новый хозяин огня Зуко намерен вернуть своих подданных на родину, а захваченные края — законным владельцам. Однако в старейшей колонии идея переселения встречает отпор — её жители не знают другого дома, а два народа здесь уже давно смешались. Аанг оказывается перед лицом кризиса, с каким ему прежде не приходилось сталкиваться — по обе стороны баррикад его друзья, а от аватара требуется не столько мощь, сколько мудрость.

Кроме новых приключений Аанга и его друзей, на страницах «Обещания» были и эпизоды, которые впоследствии получили развитие в «Легенде о Корре». Например, здесь показано, как Тоф создаёт школу магов металла, а развязка конфликта приведёт впоследствии к появлению Республиканского города.

Создатели мультсериала Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко помогали с сюжетом комикса, но непосредственно сценарий писал весьма известный автор инди-комиксов Ян Джин Люэнь. За рисунок отвечала японская команда художников под названием «Гурихиру». И рисунок, и сюжет, в котором серьёзные и драматичные темы органично сочетались с комедийными элементами и эпическими битвами, практически идеально соответствовали стилю оригинального мультсериала. Та же команда поработала и над четырьмя следующими мини-сериями.

Следующей частью стал «Поиск», где на смену масштабным политическим кризисам пришла более личная история. Авторы обратились к одной из главных загадок, которую мультсериал оставил без ответа — куда пропала мама Зуко и Азулы? Молодой хозяин огня вместе с «командой Аватара» берутся отыскать её. Остроты новому приключению придаёт то, что им приходится прибегнуть к помощи злобной и полубезумной Азулы.

Хотя членов «команды Аватара» связывают крепкие узы дружбы, в комиксах между героями нередко возникают противоречия и даже конфликты. Так в третьей серии, озаглавленной «Раскол», ссорятся Аанг и Тоф. Вдохновленный одним из прежних аватаров, Аанг решает отметить древний праздник своего родного народа, Воздушных Кочевников. Добравшись до священных для них земель, «команда Аватара» обнаруживает, что здесь вовсю работают промышленные предприятия народа огня, которые загрязняют окружающую среду и угрожают духам. Но если Аанга это приводит в ужас, то Тоф, наоборот, впечатлена достижениями науки. Между друзьями возникает конфликт, а Тоф вдобавок вновь встречается с отцом, с которым у неё всегда были весьма непростые отношения.

Две последние мини-серии, созданные Ян Джин Люэнем и Гурихиру, называются «Дым и тень» и «Север и Юг», а посвящены, соответственно, междоусобицам в племенах огня и воды. В «Дыме и тени» Зуко, вернувшемуся в свою столицу, угрожает движение, которое стремится вернуть на трон «сильного правителя» — его свергнутого отца. Масла в огонь подливают исчезновения детей из влиятельных семейств, похитители которых выглядят как темные духи из древних легенд.

В «Севере и Юге» центральными персонажами становятся Катара и Сокка, которые отправляются навестить родной Южный полюс, не подозревая, что их родная деревня успела превратиться в крупный город. Модернизация происходит при активном участии северян, но среди южан хватает традиционалистов, которым претят перемены и вмешательство в их жизнь братского народа, что в итоге приводит к бунту недовольных.

На русском языке комиксы по вселенной «Аватара» с 2017 года выпускает издательство Illusion Studios, и за это время оно успело выпустить пять томов от команды Яна Джин Люэня и Гурихиру. А тем временем на Западе сменилась творческая команда, занимавшаяся серией.

Новая команда комиксистов

В 2018 году стартовала новая мини-серия Imbalance («Неравенство») от сценаристки Фэйт Эрин Хикс, из чьих работ в России наиболее известен, пожалуй, комикс The Last of Us: American Dreams. Художником же стал Питер Вартман, который работает преимущественно дизайнером, а комиксами занимается лишь изредка.

На сей раз сюжет явно перекликался с событиями первого сезона «Легенды о Корре». Если помните, в сериале героине пришлось столкнуться с организацией, которая ненавидит магов и борется против их власти. Как оказалось, Аангу тоже пришлось столкнуться со схожими настроениями в обществе. Между простыми людьми и магами накаляется напряжение, вот-вот может вспыхнуть открытое противостояние, и Аанг вместе со своими друзьями, конечно, оказывается в самом его центре.

В плане рисунка Imbalance чуть дальше отошла от оригинального мультсериала, чем предыдущие комиксы, но в целом смена команды прошла безболезненно. Эта мини-серия тоже прекрасно вписалась в мир «Аватара», обогатив его ещё одним увлекательным сюжетом.

Сейчас та же команда готовит ещё два комикса — правда, это будут одиночные выпуски по 80 страниц. Katara and the Pirate’s Silver («Катара и золото пирата») — первый со времён выпусков из Nickelodeon Magazine комикс, который рассказывает о событиях, происходивших во время мультсериала, а не после него. После нападения племени огня Катара оказывается отрезана от своих друзей, и, чтобы вернуться к ним, ей придётся положиться на помощь неожиданных союзников.

Следом запланирован выход Toph Beifong’s Metalbending Academy («Академия магии металла Тоф Бейфонг»). Заскучавшая в своей академии Тоф с радостью отправляется вместе с Соккой и Суюки навстречу новому приключению.

Война и любовь аватара Корры

Успех серий про Аанга побудил Dark Horse продолжить комиксами и мультсериал «Легенда о Корре». Причём сценаристом двух новых изданий о Корре стал один из создателей мультсериала, Димартино. По его словам, поработать в непривычной для него сфере его побудил интерес поклонников к роману Корры с её подругой Асами, наметившемуся в финале сериала. Димартино хотел развить тему гомосексуальных отношений аватара, а для этого лучше подходили комиксы, дающие куда больше творческой свободы, чем эфирный сериал.

В мультсериале превращение Корры и Асами в пару выглядело странным и сюжетно необоснованным. В серии The Legend of Korra: Turf Wars («Войны за землю») Димартино уделил куда больше внимания отношениям героинь и показал, как этот роман воспринимают их друзья и близкие.

Не обошлось и без приключенческого сюжета. Вернувшись из путешествия по миру духов, девушки обнаруживают, что по соседству с порталом богатый бизнесмен планирует возвести развлекательную зону. Духам это, конечно, не по нраву, и едва установившийся хрупкий мир между ними и людьми грозит рухнуть. Тем более что жадный застройщик для достижения своих целей готов прибегнуть и к помощи бандитов — которые, впрочем, имеют в происходящем свои собственные интересы.

Следом увидела серия The Legend of Korra: Ruins of the Empire («Руины Империи»), посвященная последствиям войны между Империей Земли и Республикой, которая была основным конфликтом четвёртого сезона «Легенды о Корре». Правитель Царства Земли собирается реформировать государство, установив в нём демократию. Но радикально настроенные бывшие имперцы полны решимости восстановить павший режим. Корра с товарищами ожидаемо оказывается в эпицентре борьбы за будущее народа Земли.

Подобно комиксам об Аанге, мини-серии о Корре и по сюжету, и в плане рисунка практически идеально соответствуют стилю первоисточника и служат отличным его продолжением. Новых комиксов про Корру пока не анонсировано, и, в отличие от серий про Аанга, комиксы про Корру до России пока не добрались. Но учитывая положительные отзывы поклонников и высокие продажи, рискнём предположить, что без продолжения и русских изданий не обойдётся.

Книги: Легенда о Киоши

Если в комиксах вселенная «Аватара» развивается уже много лет, то в художественной литературе она до недавнего времени была слабо представлена. Параллельно с сериалами выходили новеллизации отдельных сезонов, но они были написаны для самых юных читателей и почти ничего нового в историю не привносили. Лишь в 2019 году франшиза начала пополняться романами, которые расширяют знакомую нам историю. Книги The Rise of Kyoshi («Восхождение Киоши») и The Shadow of Kyoshi («Тень Киоши»), как ясно из названий, посвящены одной из предшественниц Аанга и Корры — аватару Киоши.

Первый роман рассказывает, как девушка, родившаяся в семье бандитов, добивалась того, чтобы её признали аватаром, и как она стала непримиримым борцом за справедливость. Во второй книге Киоши путешествует по землям четырех народов, стараясь удержать их от войн, а тем временем над человечеством нависает таинственная угроза, исходящая из мира духов. Хотя история Киоши вполне самодостаточная, некоторые её поступки имеют далеко идущие последствия, хорошо знакомые поклонникам мультсериалов.

Формально романы написаны для подростков, но они, как и мультсериалы, подкупают интересными персонажами, увлекательным сюжетом и милым юмором. Стоит ли говорить, что поклонники «Аватара» приняли романы о Киоши очень тепло?

* * *

Самый амбициозным проектом по «Аватару» сегодня — готовящийся новый сериал от Netflix. Но из-за творческих разногласий работу над ним прекратили создатели оригинальных мультсериалов, и это вселяет опасение за судьбу этой адаптации. К счастью, у поклонников «Аватара» уже есть возможность вновь надолго окунуться в приключения любимых героев — благодаря отличным комиксам, а с недавних пор ещё и романам.