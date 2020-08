«Fuck Netflix»: фанаты «Легенды об Аанге» критикуют стриминг за «отбеливание» и сексуализацию героев. Что происходит?

Попробуем разобраться, что известно об уходе шоураннеров, какими были первоначальные условия, что за спекуляции разошлись по сети и кого обвиняет один из актёров озвучания.

В письме (опубликованном на сайте и в соцсетях) Димартино рассказал, что творческий дуэт присоединился к проекту адаптации ещё в 2018 году. Продюсер припомнил слова Netflix из официального анонса, что площадка будет «поддерживать их видение в новом пересказе». Но сейчас «что-то вышло из-под контроля», и пути авторов с стримингом разошлись:

Деталей продюсер не уточнил. Судя по письму, попытка Netflix навязать свои условия обернулась нервотрёпкой как минимум для Димартино (вероятно, и для Кониецко). Продюсер выразил надежду, что у стриминга может получиться хороший сериал, который кому-то даже придётся по душе. Но от любой связи с проектом он открестился.

Димартино добавил, что ещё хотел бы вернуться во вселенную «Аватара». Но, опять же, обошёлся без подробностей.

В конце письма продюсер поблагодарил читателей и зрителей за поддержку.

За два года подробностей появилось очень немного. Самое важное нам рассказали ещё в первом пресс-релизе: с концепт-артом Джона Стауба, цитатами Брайана и Майкла, а также Мелиссы Кобб, вице-президента подразделения Netflix, которое занимается детским и семейным контентом.

Тогда же стало известно, что над адаптацией будет работать композитор, писавший музыку для оригинальных мультсериалов, — Джереми Цукерман. На момент публикации статьи он не комментировал заявление дуэта об уходе.

За два года в Netflix больше не делились подробностями о проекте — лишь запустили страницу сериала в библиотеке. А Димартино с Кониецко пару раз писали отчёты о продакшене у себя в соцсетях. Например, в феврале 2019-го они встречались с Данте Баско — актёром озвучания, который подарил голос Зуко в «Легенде об Аанге» и генералу Айро в «Легенде о Корре».

А в мае 2019 года Кониецко поделился впечатлениями и итогами работы за год. В посте он рассказал, что команда постепенно расширяется и переезжает в новый офис. На этапе препродакшена производство показалось ему медленным, но тогда он был благодарен Netflix за то, «что всё делается правильно».

В том же посте Кониецко пояснил, что игровую адаптацию анонсировали чересчур рано — на аналогичном этапе производства «Корры» и «Аанга» проекты «ещё даже не объявляли». Продюсер признался, что ожидание может затянуться, но сказал, что кастинг начнётся уже скоро.

За год актёров так и не объявили.

Представитель стриминга дал краткий комментарий порталу The Verge.

Из других создателей публично мнение выразил только Грег Болдуин, озвучивший дядю Айро в «Легенде об Аанге».

По его мнению, лучшая новость во всём письме — что Димартино по-прежнему заинтересован в этой вселенной.

Поклонники оригинального мультсериала обратили внимание на статью портала FandomWire — её опубликовали почти сразу после поста Димартино. Похоже, именно с неё начались обвинения в сторону Netflix.

Автор статьи, ссылающийся на свои источники внутри Netflix, рассказал о нескольких камнях преткновения между создателями и стримингом.

Цитаты из статьи быстро растащили по сети.

Почти сразу пользователи вывели в топ хэштег #CancelNetflixATLALiveAction.

Твиттер, когда узнал, что Netflix делает адаптацию с отбеливанием и сексуализацией персонажей

Весь смысл «Легенды об Аанге» в том, что дети не должны сражаться на войне, но всё равно сражаются, а некоторые ещё и влюбляются. И в этом мультсериале не было ни одного белого!

