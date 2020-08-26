«Fuck Netflix»: фанаты «Легенды об Аанге» критикуют стриминг за «отбеливание» и сексуализацию героев. Что происходит?

12 августа авторы и продюсеры мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко объявили, что больше не работают над ремейком своего сериала от Netflix (он должен был стать игровым, с актёрами и компьютерной графикой). О причинах они толком не рассказали — Димартино ограничился формулировкой «потеря творческого контроля». За неделю сеть наводнили разные слухи и отзывы зрителей, которые успели обвинить стриминговую площадку в попытке «отбелить» персонажей и показать в сериале подростковый секс. Больше тридцати тысяч человек оставили подписи под петицией с требованием вовсе отменить проект!

Попробуем разобраться, что известно об уходе шоураннеров, какими были первоначальные условия, что за спекуляции разошлись по сети и кого обвиняет один из актёров озвучания.

Что заявили авторы?

В письме (опубликованном на сайте и в соцсетях) Димартино рассказал, что творческий дуэт присоединился к проекту адаптации ещё в 2018 году. Продюсер припомнил слова Netflix из официального анонса, что площадка будет «поддерживать их видение в новом пересказе». Но сейчас «что-то вышло из-под контроля», и пути авторов с стримингом разошлись:

Я осознал, что не могу контролировать творческое направление сериала, но могу контролировать свою реакцию на происходящее. Так что я решил покинуть проект. Это было самым сложным решением за всю мою карьеру, но это было необходимо для личного счастья и сохранения творческой энергии.

Деталей продюсер не уточнил. Судя по письму, попытка Netflix навязать свои условия обернулась нервотрёпкой как минимум для Димартино (вероятно, и для Кониецко). Продюсер выразил надежду, что у стриминга может получиться хороший сериал, который кому-то даже придётся по душе. Но от любой связи с проектом он открестился.

В чём я могу быть уверен совершенно точно, так это в том, что, какую бы версию ни показали на экране, это будет не то, что мы планировали сделать.

Димартино добавил, что ещё хотел бы вернуться во вселенную «Аватара». Но, опять же, обошёлся без подробностей.

Эти истории и персонажи важны для меня, и ваш интерес к «Аватару» и «Корре» меня вдохновляет.

В конце письма продюсер поблагодарил читателей и зрителей за поддержку.

Что известно о проекте?

За два года подробностей появилось очень немного. Самое важное нам рассказали ещё в первом пресс-релизе: с концепт-артом Джона Стауба, цитатами Брайана и Майкла, а также Мелиссы Кобб, вице-президента подразделения Netflix, которое занимается детским и семейным контентом.

Мы очень рады, что нам предоставили возможность возглавить игровую адаптацию «Аватара: Легенды об Аанге». Мы ждём не дождёмся, когда уже сможем показать мир Аанга в игровом варианте так, как всегда его воображали, с подходящим актёрским составом, без всякого «отбеливания». Такой шанс выпадает раз в жизни: надстроить что-то над уже существующим великолепным мультсериалом, глубже изучить персонажей, сюжет, экшен и мироустройство. Netflix полностью поддерживает наше видение, и мы необычайно рады с ним работать. Майкл Димартино, Брайан Кониецко Мы стремимся отдать должное видению Брайана с Майком и рады поддержать их в создании игрового сериала, который оживит эпический мир стихийной магии Аанга и откроет его зрителям Netflix по всему миру. Мелисса Кобб

Тогда же стало известно, что над адаптацией будет работать композитор, писавший музыку для оригинальных мультсериалов, — Джереми Цукерман. На момент публикации статьи он не комментировал заявление дуэта об уходе.

За два года в Netflix больше не делились подробностями о проекте — лишь запустили страницу сериала в библиотеке. А Димартино с Кониецко пару раз писали отчёты о продакшене у себя в соцсетях. Например, в феврале 2019-го они встречались с Данте Баско — актёром озвучания, который подарил голос Зуко в «Легенде об Аанге» и генералу Айро в «Легенде о Корре».

https://www.instagram.com/p/BtURQeIl4gf

А в мае 2019 года Кониецко поделился впечатлениями и итогами работы за год. В посте он рассказал, что команда постепенно расширяется и переезжает в новый офис. На этапе препродакшена производство показалось ему медленным, но тогда он был благодарен Netflix за то, «что всё делается правильно».

В том же посте Кониецко пояснил, что игровую адаптацию анонсировали чересчур рано — на аналогичном этапе производства «Корры» и «Аанга» проекты «ещё даже не объявляли». Продюсер признался, что ожидание может затянуться, но сказал, что кастинг начнётся уже скоро.

https://www.instagram.com/p/ByDVCjZD8wa

За год актёров так и не объявили.

Как отреагировали причастные?

Представитель стриминга дал краткий комментарий порталу The Verge.

Мы уважаем Майкла и Брайана и восхищаемся историей, которую они воплотили в мультсериале «Аватар». И, хотя они решили покинуть проект, мы уверены в нашей творческой команде.

Из других создателей публично мнение выразил только Грег Болдуин, озвучивший дядю Айро в «Легенде об Аанге».

Не знаю, верю ли я, что у Netflix получится достойная адаптация «Аватара» без творческого видения и участия его создателей. Я много лет работал на студии. Как только люди в костюмах начинают вмешиваться в проект и пытаются всё переделать, чтобы оправдать своё участие… всё летит к чертям.

По его мнению, лучшая новость во всём письме — что Димартино по-прежнему заинтересован в этой вселенной.

Почему возмутились зрители?

Поклонники оригинального мультсериала обратили внимание на статью портала FandomWire — её опубликовали почти сразу после поста Димартино. Похоже, именно с неё начались обвинения в сторону Netflix.

Автор статьи, ссылающийся на свои источники внутри Netflix, рассказал о нескольких камнях преткновения между создателями и стримингом.

Бюджет. Шоураннеры просили больше денег. В Netflix же считали, что выделенной суммы достаточно.

Разнообразие актёрского состава. Стриминг рассматривал возможность взять на роли белых актёров. Создатели настаивали на обратном и даже написали об этом в пресс-релизе (в оригинальном «Аватаре» нет белых персонажей).

Общий тон. Netflix хотел сделать главных героев старше и снять более мрачное и взрослое шоу, с романтикой, сексом и кровью. Брайан и Майкл настаивали, что герои должны оставаться детьми, да и сама адаптация планировалась с расчётом на детей.

Цитаты из статьи быстро растащили по сети.

В этой статье столько всего неправильного! Прошу прощения за тираду. Начнём с того, что Netflix хочет взять белых актёров. Нет-нет-нет, нет, никто из героев не белый, они азиаты или инуиты. Во-вторых, поговорим о возрасте героев. Аангу 12, Катаре 12, Сокке 15-16, Тоф 12, а Зуко 16. Они дети/подростки, это шоу для детей и подростков, не надо их состаривать! А что до «мрачного и взрослого тона»… Netflix, вы мультсериал смотрели? Мрачнее, говорите? Они в третьей серии в буквальном смысле встречают мертвеца. У них героиня жертвует собой, чтобы её люди обрели лунного духа, — другими словами, она умирает! Они показывают героя, которому промыли мозги, и потом он умер! У них есть эпизод с магией крови! И там показывают, как контролировать кого-то против его воли! А один персонаж там вообще сходит с ума! @sk1ttlez_0831 / sk1ttlez0

Почти сразу пользователи вывели в топ хэштег #CancelNetflixATLALiveAction.

https://twitter.com/KyleTrainEmoji/status/1294269618723475461

Твиттер, когда узнал, что Netflix делает адаптацию с отбеливанием и сексуализацией персонажей

https://twitter.com/them0onslayer/status/1294121877410066440

Весь смысл «Легенды об Аанге» в том, что дети не должны сражаться на войне, но всё равно сражаются, а некоторые ещё и влюбляются. И в этом мультсериале не было ни одного белого!

Мы не хотим вот этого

Энтузиасты под коллективным ником ATLA Fans («Поклонники „Аватара: Легенды об Аанге“») создали петицию, в которой призвали Netflix отказаться от производства сериала. Здесь стриминг тоже упрекнули в отбеливании и сексуализации персонажей. Петиция, созданная 14 августа, уже набрала свыше 30 тысяч подписей. Самые «залайканные» комментарии к ней — «Natives deserve proper representation» («Коренные жители заслуживают должной репрезентации») и красноречивое «Fuck Netflix».

Стоит ли верить статье FandomWire?

Я считаю, что статью FandomWire стоит воспринимать как минимум скептически.

Сомнительный источник. FandomWire — не Variety, THR, Deadline, EW или Collider. Эти СМИ дорожат репутацией и работают непосредственно с людьми из индустрии. Когда кто-то из этой пятёрки заявляет что-то, ссылаясь на сообщения своего источника, скорее всего, информация правдивая, и такие новости, как правило, вскоре подтверждаются студиями.

FandomWire тоже публикует «эксклюзивы» примерно два-три раза в месяц. Но, просмотрев их новости полугодовой давности, я обнаружил, что многим «эксклюзивам» подтверждения пока не нашлось. Так, новость про фильм о супергероях DC «Роза и Шип» оказалась ошибочной — картина не вышла на сервисе HBO Max в мае 2020-го. А новость про отмену сериала про Оби-Вана опровергли сперва крупные СМИ, а потом и сама Lucasfilm.

Статья предвзята. Во всех трёх пунктах Netflix выставляется главным злом: сервис не даёт денег на «очень дорогостоящее шоу» (хотя на Nickelodeon тоже ограничивали бюджеты «Аватара»), настаивает на «отбеливании» (хотя обычно Netflix, наоборот, в своих американских проектах делает ставку на инклюзивность — вспомните хоть «Тетрадь смерти»), требует сделать героев старше, а тон мрачнее. Последние два пункта противоречат изначальному пресс-релизу, где шоураннеры говорили о «небелом актёрском составе», а поддерживала их глава отдела… сериалов для детей и всей семьи. Странно назначать сериалу продюсера из этого отдела, если планировали рейтинг «18+».

Да, «адаптации от Netflix» стали уже мемом. Противники площадки припоминают фильм-адаптацию «Тетради смерти», которая растеряла весь задор и саспенс аниме-сериала и превратилась в американскую версию «Пункта назначения» (при том, что оригинальная идея перенести место действия в США интриговала). А новости об игровой адаптации «Ковбоя Бибопа» как минимум удивляют (но для оценки лучше дождаться хотя бы тизера). К тому же у поклонников «Аватара» уже есть неприятный опыт — провальный фильм Шьямалана «Повелитель стихий». Неудивительно, что они опасаются.

Но мы не знаем, что на самом деле произошло, а главное — не в курсе настоящих причин. Допустим, Netflix действительно попросили сделать героев-детей старше (как в своё время поступили Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс в «Игре престолов»). Что, если за этим стоят не «хотелки», а ограничения работы с детьми-актёрами? Например, сокращённый рабочий день, за который сложно успеть всё отснять. Из-за этого, например, создателям «Тёмных начал» пришлось расширять линии взрослых героев, хотя в книге-первоисточнике мы следим только за Лирой. В громких сериалах Netflix с участием детей — «Очень странные дела», «Ключи Локков», «Призраки дома на холме» — экранное время, опять же, поделено между детьми и взрослыми.

И это только один пример. Мы всё ещё не знаем, что именно скрывается за «потерей творческого контроля», — может быть, прав Грег Болдуин и каждый из продюсеров Netflix хотел добавить в сериал что-то своё.

Что будет дальше?

Вероятнее всего, Netflix продолжит работу с новой командой даже после критики и петиций. Сервис показал, что франшиза ему важна, — в библиотеке появились оба мультсериала, которые приобрели в том числе затем, чтобы подогреть интерес к проекту. К тому же за производство и права уже уплачены деньги, глупо пускать их на ветер. Ну и главное — анимационные сериалы всё-таки уступают в популярности игровым. Даже после таких громких вещей, как «Любовь, смерть и роботы», за мультсериалами остаётся репутация проектов для детей.

С другой стороны, у Netflix уже есть «свой домашний „Аватар“» — мультсериал «Принц-дракон» от одного из ключевых сценаристов «Легенды об Аанге» Аарона Эхаза. Недавно стриминг продлил шоу ещё на четыре сезона, а значит, авторы смогут уложить свою историю в семь частей, как и планировали изначально. Фан-база мультсериала состоит в том числе из поклонников «Аватара», которым пришёлся по душе новый мир и персонажи, напоминающие о прошлой работе Эхаза.

Нам остаётся только ждать. С тревогой — будущего сериала Netflix «Легенда об Аанге». С надеждой — новых проектов Димартино и Кониецко. И с восторгом — четвёртого сезона «Принца-дракона».