«Ключи Локков» от Netflix: Как из мрачной мистики сделали «Гарри Поттера»

Мужа Нины Локк убили. Вместе с тремя детьми она переезжает в семейный особняк, чтобы на новом месте начать жизнь с чистого листа. Вскоре младший из Локков, Боди, обнаруживает магический ключ — один из многих, что спрятаны в старом доме. А ещё здесь скрыто хитроумное демоническое создание, которое отчаянно стремится вырваться на свободу и ненавидит Локков.

Locke & Key Жанр: подростковое фэнтези

Первоисточник: серия комиксов Джо Хилла

Продюсеры: Мередит Аверилл, Карлтон Кьюз, Арон Эли Колейт

В ролях: Дэрби Стэнчфилд, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Джексон Роберт Скотт, Петрис Джонс, Лайсла Де Оливейра, Гриффин Глюк

Премьерный показ: 7 февраля 2020

Продолжительность: 10 серий по 40–50 минут

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«Леденящие душу приключения Сабрины»

Едва серия комиксов «Ключи Локков» начала выходить, как её приметили в Голливуде. И это неудивительно. Первый выпуск разлетелся буквально за день, а история так и просилась на экран. В серии Джо Хилла был интересный мир, полный магических секретов. Колоритные персонажи со сложными характерами, судьбами и взаимоотношениями. Напряжённый сюжет с множеством лихих поворотов. И этакое кинговское сочетание очень жизненных и реальных проблем с мистикой.

Уже в 2011 году по «Ключам Локков» был снят пилотный эпизод сериала для канала Fox. Но его боссы не дали проекту зелёный свет — как предполагает Джо Хилл, потому что посчитали его слишком пугающим для своей аудитории. Затем были безуспешные попытки снять по комиксу полнометражный фильм. И ещё один пилот, который не привёл к заказу сериала, — на сей раз для сервиса Hulu. Наконец проект подхватил Netflix.

В интернете популярны мемы, сравнивающие первоисточники с разительно отличающимися от них экранизациями Netflix. Адаптация «Ключей Локков» тоже даёт повод для подобных шуток — от оригинального комикса авторы сериала отошли очень далеко. Прежде всего, они радикально изменили тон повествования. Комикс Джо Хилла, хотя в центре его сюжета — дети и подростки, очень взрослый и драматичный. Он начинается с кровавой сцены убийства и с похорон, и это задаёт настроение всему циклу. В нём полно сцен, леденящих кровь — и вовсе не потому, что в них умирают герои, хотя и без этого не обходится.

Очень много внимания в комиксе уделено психологическим травмам персонажей и их последствиям. Конечно, на Локков отбрасывает тень гибель отца семейства. Например, девочку Кинси постоянно преследует страх, и он определяет почти все её поступки, а Нина Локк топит горе в алкоголе и отдаляется от детей. Ситуации очень жизненные — и именно потому пугающие. Мистика же помогает повысить напряжение или поставить героев в необычные ситуации. Например, Кинси по ходу серии избавляется от страха, но у этого оказываются и неприятные побочные эффекты.

Сериал же явно снимали для семейной аудитории. Жестокости стало заметно меньше, самые мрачные сцены из комикса либо существенно смягчены, либо не попали в экранизацию вовсе. Накал трагичности существенно снизился — те же проблемы Нины с алкоголем, которые в комиксе влияли на её поведение, в экранизации проявляются лишь в одном эпизоде и не имеют особого значения.

Радикально перекроили и сюжет первоисточника. Вроде бы завязка, основные действующие лица и магистральный конфликт остались прежними, и многие ключевые эпизоды заимствованы из комикса. Однако создатели сильно изменили акценты, убрали некоторых персонажей, другим заметно поменяли сюжетные линии, да и хронологию перекроили. В первом сезоне намешаны события сразу из нескольких томов комикса, причём их последовательность и связь совсем иная. Например, сцены, которые в оригинале были кульминацией первого тома, здесь происходят гораздо позже, чем эпизоды, вдохновлённые вторым томом.

Тех, кто ожидал от экранизации верности если не букве, то хотя бы духу оригинала, «Ключи Локков» от Netflix, скорее всего, разочаруют. Сериал стоит в одном ряду с «Очень странными делами» и «Леденящими душу приключениями Сабрины» — это молодёжная приключенческая драма, приправленная сверхъестественным. И сама по себе, если не оглядываться на первоисточник, она производит приятное впечатление.

У Netflix получилось подростковое фэнтези вроде «Гарри Поттера» с лёгким налётом хоррора. Авторы создали очень притягательный мир, где на каждом шагу поджидают магические тайны, — и, как и Хогвартс, этот мир очень интересно исследовать вместе с обаятельными молодыми героями. Сериал не может похвастать внушительным бюджетом, так что нескольким ключам с особенно впечатляющими эффектами места в экранизации не нашлось, но большинство волшебных артефактов получили отличное воплощение на экране. Особенно здорово удалось показать действие Головного ключа — оно отличается от комиксного, но при этом сохранились и суть ключа, и связанные с ним интересные ситуации.

Просто чудесным получился младший из Локков — любознательный, энергичный и искренний Боди, да и его брат с сестрой вышли выразительными и запоминающимися. Подобно персонажам «Гарри Поттера», они учатся, впервые влюбляются, заводят друзей и ссорятся — как обычные подростки. Но на эти обыденные проблемы накладывает отпечаток магия Дома Ключей, а потом юным Локкам приходится вступить в противостояние с коварным злом.

Итог: Netflix выпустил не столько экранизацию комиксов, сколько вольное произведение по мотивам. Вроде бы и неплохое само по себе, но заметно проигрывающее первоисточнику по драматизму, глубине и размаху.