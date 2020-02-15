«Ключи Локков» от Netflix: Как из мрачной мистики сделали «Гарри Поттера»

Мужа Нины Локк убили. Вместе с тремя детьми она переезжает в семейный особняк, чтобы на новом месте начать жизнь с чистого листа. Вскоре младший из Локков, Боди, обнаруживает магический ключ — один из многих, что спрятаны в старом доме. А ещё здесь скрыто хитроумное демоническое создание, которое отчаянно стремится вырваться на свободу и ненавидит Локков.

Locke & Key

Жанр: подростковое фэнтези
Первоисточник: серия комиксов Джо Хилла
Продюсеры: Мередит Аверилл, Карлтон Кьюз, Арон Эли Колейт
В ролях: Дэрби Стэнчфилд, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Джексон Роберт Скотт, Петрис Джонс, Лайсла Де Оливейра, Гриффин Глюк
Премьерный показ: 7 февраля 2020
Продолжительность: 10 серий по 40–50 минут
Похоже на:
«Ривердейл»
«Очень странные дела»
«Леденящие душу приключения Сабрины»

Едва серия комиксов «Ключи Локков» начала выходить, как её приметили в Голливуде. И это неудивительно. Первый выпуск разлетелся буквально за день, а история так и просилась на экран. В серии Джо Хилла был интересный мир, полный магических секретов. Колоритные персонажи со сложными характерами, судьбами и взаимоотношениями. Напряжённый сюжет с множеством лихих поворотов. И этакое кинговское сочетание очень жизненных и реальных проблем с мистикой.

Уже в 2011 году по «Ключам Локков» был снят пилотный эпизод сериала для канала Fox. Но его боссы не дали проекту зелёный свет — как предполагает Джо Хилл, потому что посчитали его слишком пугающим для своей аудитории. Затем были безуспешные попытки снять по комиксу полнометражный фильм. И ещё один пилот, который не привёл к заказу сериала, — на сей раз для сервиса Hulu. Наконец проект подхватил Netflix.

В интернете популярны мемы, сравнивающие первоисточники с разительно отличающимися от них экранизациями Netflix. Адаптация «Ключей Локков» тоже даёт повод для подобных шуток — от оригинального комикса авторы сериала отошли очень далеко. Прежде всего, они радикально изменили тон повествования. Комикс Джо Хилла, хотя в центре его сюжета — дети и подростки, очень взрослый и драматичный. Он начинается с кровавой сцены убийства и с похорон, и это задаёт настроение всему циклу. В нём полно сцен, леденящих кровь — и вовсе не потому, что в них умирают герои, хотя и без этого не обходится.

«Ключи Локков» от Netflix: Как из мрачной мистики сделали «Гарри Поттера» 1

Героям сериала приходится бороться с внутренними демонами вроде страха или чувства вины, но накал этого противостояния куда слабее, чем в комиксе

Очень много внимания в комиксе уделено психологическим травмам персонажей и их последствиям. Конечно, на Локков отбрасывает тень гибель отца семейства. Например, девочку Кинси постоянно преследует страх, и он определяет почти все её поступки, а Нина Локк топит горе в алкоголе и отдаляется от детей. Ситуации очень жизненные — и именно потому пугающие. Мистика же помогает повысить напряжение или поставить героев в необычные ситуации. Например, Кинси по ходу серии избавляется от страха, но у этого оказываются и неприятные побочные эффекты.

«Ключи Локков» от Netflix: Как из мрачной мистики сделали «Гарри Поттера»

Младший из Локков, Боди, первым обнаруживает магические ключи и с детской безрассудностью начинает их использовать

Сериал же явно снимали для семейной аудитории. Жестокости стало заметно меньше, самые мрачные сцены из комикса либо существенно смягчены, либо не попали в экранизацию вовсе. Накал трагичности существенно снизился — те же проблемы Нины с алкоголем, которые в комиксе влияли на её поведение, в экранизации проявляются лишь в одном эпизоде и не имеют особого значения.

Радикально перекроили и сюжет первоисточника. Вроде бы завязка, основные действующие лица и магистральный конфликт остались прежними, и многие ключевые эпизоды заимствованы из комикса. Однако создатели сильно изменили акценты, убрали некоторых персонажей, другим заметно поменяли сюжетные линии, да и хронологию перекроили. В первом сезоне намешаны события сразу из нескольких томов комикса, причём их последовательность и связь совсем иная. Например, сцены, которые в оригинале были кульминацией первого тома, здесь происходят гораздо позже, чем эпизоды, вдохновлённые вторым томом.

«Ключи Локков» от Netflix: Как из мрачной мистики сделали «Гарри Поттера» 2

Как и в комиксе, в сериале злодей Додж получился очень выразительным. Но его линия подверглась существенной и не вполне оправданной переработке

Тех, кто ожидал от экранизации верности если не букве, то хотя бы духу оригинала, «Ключи Локков» от Netflix, скорее всего, разочаруют. Сериал стоит в одном ряду с «Очень странными делами» и «Леденящими душу приключениями Сабрины» — это молодёжная приключенческая драма, приправленная сверхъестественным. И сама по себе, если не оглядываться на первоисточник, она производит приятное впечатление.

У Netflix получилось подростковое фэнтези вроде «Гарри Поттера» с лёгким налётом хоррора. Авторы создали очень притягательный мир, где на каждом шагу поджидают магические тайны, — и, как и Хогвартс, этот мир очень интересно исследовать вместе с обаятельными молодыми героями. Сериал не может похвастать внушительным бюджетом, так что нескольким ключам с особенно впечатляющими эффектами места в экранизации не нашлось, но большинство волшебных артефактов получили отличное воплощение на экране. Особенно здорово удалось показать действие Головного ключа — оно отличается от комиксного, но при этом сохранились и суть ключа, и связанные с ним интересные ситуации.

«Ключи Локков» от Netflix: Как из мрачной мистики сделали «Гарри Поттера» 4

Сценаристы сериала придумали несколько ключей, которых не было в оригинальном комиксе

Просто чудесным получился младший из Локков — любознательный, энергичный и искренний Боди, да и его брат с сестрой вышли выразительными и запоминающимися. Подобно персонажам «Гарри Поттера», они учатся, впервые влюбляются, заводят друзей и ссорятся — как обычные подростки. Но на эти обыденные проблемы накладывает отпечаток магия Дома Ключей, а потом юным Локкам приходится вступить в противостояние с коварным злом.

Итог: Netflix выпустил не столько экранизацию комиксов, сколько вольное произведение по мотивам. Вроде бы и неплохое само по себе, но заметно проигрывающее первоисточнику по драматизму, глубине и размаху.

«Ключи Локков» от Netflix: Как из мрачной мистики сделали «Гарри Поттера» 5

На часть вопросов создатели дают ответы уже в первом сезоне, и его можно считать завершённым — хотя финал, конечно, намекает на продолжение

Сериал «Ключи Локков»
Коротко
Сериал разочарует фанатов первоисточника — но может обрести своих собственных.
Удачно
чарующая атмосфера
магия большинства ключей
юные Локки
Неудачно
смягчение сюжета в угоду подростковой аудитории
упрощение многих ситуаций и персонажей
7
Достойно

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