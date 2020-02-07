7 февраля на Netflix вышел один из самых ожидаемых сериалов нынешней зимы, а быть может, и всего года, — «Ключи Локков», основанные на одноимённом комиксе Джо Хилла. Первые тома комикса уже издавались на русском, и можно не сомневаться, что после выхода экранизации мы увидим и оставшиеся. Поэтому сейчас самое время рассказать, чем примечателен первоисточник и почему он заслуживает самого пристального внимания.

Хоррор от Джо Хилла

Путь Джо Хилла к успеху не был простым и быстрым. Около десяти лет он писал в стол и получал отказы от издателей, прежде чем ему удалось добиться признания, выпустив сборник рассказов «Призраки XX века» (2005) и роман «Коробка в форме сердца» (2007). А в 2008 году начала выходить серия комиксов «Ключи Локков», которая помогла Хиллу закрепить успех.

Сегодня Джо Хилл — одна из главных звёзд в жанре ужасов: на его счету немало престижных наград, его произведения становятся бестселлерами, а Голливуд с удовольствием их экранизирует. Фамилия Хилла на обложке служит залогом того, что под ней читателя ждёт драматичная и нетривиальная история, которая не только напугает, но и пробудит сильные эмоции. Джо Хилл умеет держать напряжение, выписывать выразительных персонажей и переплетать мистику с пронзительными человеческими историями.

Все эти таланты в полной мере проявляются и в «Ключах Локков», что принесло им заслуженную славу одного из лучших хоррор-комиксов XXI века, а их автору — премию Айснера и Британскую премию фэнтези.

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Джо Хилл передаёт привет российским читателям

Волшебный мир

События серии разворачиваются в маленьком городке Лавкрафте в Новой Англии. Сюда, в старый фамильный особняк, именуемый Домом Ключей, переезжает Нина Локк вместе с тремя детьми — Тайлером, Кинси и Боди. После смерти отца и мужа, убитого малолетним преступником, Локки надеются начать жизнь с чистого листа в новом месте. Но дом таит в себе множество сюрпризов, и далеко не все из них можно пережить.

Мир «Ключей Локков» очень притягателен и буквально пропитан магией и загадками. Это роднит его с Хогвартсом, где героев на каждом шагу поджидают какие-нибудь сюрпризы и чудеса. Вселенная Дома Ключей очаровывает, в неё хочется возвращаться вновь и вновь, чтобы раскрывать её секреты и погружаться в самобытную атмосферу. Впрочем, атмосфера эта куда более мрачная, чем в Хогвартсе, — как-никак, «Ключи Локков» принадлежат к жанру хоррора, так что во многих закоулках старинного особняка таятся смертельные угрозы.

Магия ключей

Как и намекает название, фамильное поместье Локков скрывает множество ключей. Каждый из них способен наделить своего владельца теми или иными сверхъестественными способностями — например, хозяин ключа может заглянуть в прошлое, сменить пол или восстановить любой сломанный предмет. Видеть ключи могут только дети и подростки, на что есть весьма веская причина, хотя до поры она сокрыта.

Каждый ключ, придуманный Джо Хиллом и художником Габриэлем Родригезом, уникален и служит основой как минимум одного интересного и запоминающегося эпизода — а подчас и нескольких. Пожалуй, ярчайший пример — Головной ключ, позволяющий буквально вскрыть собственную голову и покопаться в своём или чужом сознании. Используя его, можно не просто визуализировать мечты, воспоминания или желания, но и манипулировать ими — например, избавляться от страхов. Но какие последствия влечёт такое вмешательство в личность?

Хилл постоянно использует сверхъестественные возможности ключей, чтобы поставить перед героями, а заодно и читателями, любопытные этические вопросы или поместить персонажей в невероятные ситуации. К тому же эпизоды, где герои применяют ключи, получились очень интересными визуально. Стиль Родригеза поначалу может показаться чересчур гротескным, но к этому привыкаешь. На страницах «Ключей Локков» художник создаёт множество оригинальных, зрелищных и в то же время эмоциональных сцен.

Взрослый и эмоциональный комикс с яркими героями

Как и все произведения Джо Хилла, «Ключи Локков» не только и не столько о сверхъестественном или ужасах, сколько о людях, которые с ними сталкиваются. Может показаться, что это комикс для подростков, ведь большинство центральных персонажей — тинейджеры и дети, да и проблемы, которые перед ними встают, близки многим молодым людям. Например, непонимание со стороны близких или отношения, в которых двое друзей претендуют на сердце одной девушки.

Однако первое впечатление если и не обманчиво, то не вполне верно: на страницах «Ключей Локков» читателей ждёт вовсе не подростковая история. И дело даже не в обилии жестоких сцен, хотя кровь здесь льётся регулярно и автор совсем не жалеет своих героев. «Взрослость» комикса заключена в темах, которые поднимает Джо Хилл.

Например, на протяжении всей серии он концентрируется на том, как герои справляются с болью утраты. Гибель Локка-старшего определяет многие поступки его вдовы и детей. Мистический хоррор сочетается в «Ключах Локков» с проникновенной семейной драмой, причём переживания героев и их непростые взаимоотношения будоражат сильнее, чем самые кровавые сцены.

Конечно, это было бы невозможно, если бы сами персонажи не получились живыми и многогранными. В том числе и второстепенные: например, очень ярким вышел образ маленького мальчика Руфуса, для которого всё происходящее — поле фантастического сражения, где он бьётся бок о бок со своими игрушечными солдатами. Ну а центральные герои выписаны просто блестяще. По ходу истории они раскрываются с разных сторон и проходят большой путь, меняясь и развиваясь.

Говоря о персонажах, нельзя не отметить и главного антагониста — Доджа. Этот мерзавец, насколько хитроумный и изворотливый, настолько же и обаятельный, смело может претендовать на звание одного из самых колоритных и опасных злодеев в жанре ужасов.

Завершённая история с продолжением

Временами читателей отпугивает в комиксах огромный объём серий и то, что продолжений и финала приходится ждать многие годы. Однако в случае с «Ключами Локков» подобного опасаться не стоит. Хиллу и Родригезу хватило шести томов, чтобы полностью рассказать историю. При этом развязка получилась просто блестящей — в ней есть и эпический размах, и нешуточный драматизм, и ответы на вопросы.

В России издано уже четыре тома, а оставшиеся два сейчас в переводе, так что очень скоро русскоязычные читатели смогут ознакомиться со всей серией целиком.

Впрочем, хотя серия завершена, это не означает, что Хилл и Родригез простились с её миром. После окончания «Ключей Локков» они выпустили ещё несколько небольших историй, раскрывающих те или иные аспекты вселенной. А выход экранизации побудил соавторов взяться за новый большой проект, который они обсуждали уже несколько лет, — World War Key («Мировая война ключей»). В ней читателей ждёт как продолжение истории уже знакомых героев, так и серьёзный экскурс в прошлое их семьи. Автор обещает, что часть комикса будет посвящено временам Войны за независимость, Гражданской войны и Второй мировой. И эти события будут неразрывно связаны с тем, что происходит в современности. По словам Хилла, в основе сюжета лежит идея, что прошлое никогда полностью не исчезает.

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На счету Джо Хилла немало примечательных работ, но «Ключи Локков» — одна из самых сильных и уж точно самая масштабная. Эта редкая серия, которую можно рекомендовать не только поклонникам комиксов, но и тем, кто не слишком их любит. Если вы неравнодушны к хоррору, мистике и семейным драмам, обратите внимание на «Ключи Локков».