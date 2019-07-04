Три года назад «Очень странные дела» стали флагманом захлестнувшей экраны ностальгии по восьмидесятым. Следом придут «Оно», «Тьма», «Взрывная блондинка» и «Первому игроку приготовиться». Но причудливые события, творящиеся в Хоукинсе, по-прежнему занимают особое место в сердцах зрителей, а высокие рейтинги гарантировали сериалу уже третий сезон. Перед просмотром новых серий давайте вспомним сюжет «Очень странных дел» — особенно второго сезона, который многие уже забыли или не видели.

Осторожно, спойлеры! Это рекап для тех, кто уже забыл, с чего всё началось, или хочет смотреть сразу с третьего сезона и всё понимать.

Первый сезон сериала начинается с двух удивительных происшествий: исчезновения 12-летнего Уилла Байерса и появления на улицах Хоукинса странной девочки с татуировкой «011» на руке. Кроме них, главными героями выступают мама Уилла Джойс и его старший брат Джонатан, друзья пропавшего мальчика — Дастин, Лукас и Майк, сестра Майка Нэнси и её парень Стив, а также шериф Джим Хоппер, не без успеха пытающийся во всём случившемся разобраться.

Вскоре после исчезновения Уилла выясняется, что мальчик попал на Изнанку — пугающую параллельную реальность, населённую жуткими монстрами (одного из них дети прозвали демогоргоном — в честь чудовища из D&D). Врата в этот мир открыли при проведении экспериментов в лаборатории Хоукинса, занимающейся исследованием и развитием паранормальных способностей. Именно из этой лаборатории сбежала девочка, которую встречают друзья Уилла, отправившись на его поиски. Дети решают помочь друг другу.

Девочка отзывается на имя Одиннадцатая, обладает даром телекинеза и связью с Изнанкой. Правительственные агенты охотятся за ней, желая вернуть в лабораторию, но Майк, Дастин и Лукас прячут Одиннадцатую. Раскрыв Джойс и Хопперу правду, Одиннадцатая помогает им забрать Уилла с Изнанки, а затем жертвует собой, защищая своих друзей и уничтожая преследующего их монстра.

Уилл возвращается в Хоукинс, но Изнанка не отпускает его. На последних минутах сезона Уилл выкашливает в раковину нечто вроде слизняка, характерного для Изнанки, а затем на мгновение проваливается в параллельную реальность — чтобы через секунду снова вернуться домой.

События второго сезона разворачиваются поздней осенью, спустя несколько месяцев после путешествия Уилла на Изнанку. Мальчика преследуют видения: надвигающаяся буря, в которой проступают очертания огромного Теневого монстра.

Нэнси продолжает встречаться со Стивом. Они навещают родителей Барб — погибшей на Изнанке подруги Нэнси — и узнают, что те продают дом, чтобы нанять для поисков дочери частного детектива Баумана.

В школе появляются новые ученики: Максин Мэйфилд и Билли Харгроув, сводные сестра и брат. Лукас и Дастин заинтригованы Макс, поставившей рекорд на игровом автомате. Но Майк, тоскующий по Оди, не спешит принимать Макс в компанию, а с Билли отношения у героев не складываются. Лукас, Дастин, Уилл и Майк празднуют Хэллоуин, наряжаясь в костюмы охотников за привидениями.

Шериф Хоппер обеспокоен непонятной эпидемией, губящей урожай в окрестностях Хоукинса. После смены шериф едет не домой, а в охотничий домик — ужинать с Одиннадцатой, которая жива! Мы узнаём, что Оди выбралась с Изнанки, но, чтобы не подвергать друзей опасности, пряталась от разыскивающих её агентов в лесу. Там её и встретил шериф Хоппер. На Хэллоуин Оди хочет увидеться с друзьями, но Хоппер запрещает, считая, что появляться на людях ей опасно.

Дастин находит существо, похожее на огромного слизняка. Мальчик нарекает его д’Артаньяном, угощает шоколадом и показывает друзьям. Уилл понимает, что существо пришло с Изнанки. Майк пытается убить д’Артаньяна, Дастин ему мешает, и существо, отрастив пару ног, сбегает.

Макс пытается подружиться с Майком. Их видит пробравшаяся в школу Оди. Хоппер рассержен вылазкой Оди, и они ссорятся. После ухода Хоппера Оди находит материалы о своей семье и пытается связаться с матерью.

Джойс Байерс начинает встречаться с Бобом Ньюби, а тот старается подружиться с её детьми. Боб советует Уиллу не бежать от своих страхов, а встретить их лицом к лицу. Мальчик во время очередного приступа пытается прогнать монстра — и чудовище захватывает тело Уилла. У него проявляются признаки одержимости. Разбирая рисунки Уилла, шериф понимает, что мальчик рисует растущие под землёй тоннели, стебли Изнанки, убивающие всё живое (начиная с тыкв). Хоппер спускается в один из тоннелей.

В отсутствие Хоппера Оди добирается до дома своей матери, которая лежит в коме после электрошоковой терапии. Проникнув в воспоминания матери, Оди видит в лаборатории не только себя («Джейн»), но и ещё одну девочку.

Дастин находит д’Артаньяна и сажает в аквариум у себя дома. Вернувшись из школы, он с ужасом видит, что подросший Дарт убил кота. Дастин бежит за помощью, а Дарт снова сбегает. Лукас, устав от недомолвок, посвящает Макс в тайну Оди, но Макс ему не верит.

Джонатан и Нэнси пробираются в лабораторию, где девушке удаётся записать на диктофон правду о гибели Барб. Они покидают Хоукинс, чтобы передать сведения детективу Бауману. Тот объясняет, что никто им не поверит, и советует преподнести историю как утечку отходов из лаборатории. Ребята рассылают материалы в СМИ.

Уилл предупреждает Джойс, что шериф может погибнуть. Боб помогает привязать рисунки Уилла к карте, указав конкретные ориентиры. Джойс, Боб, Майк и Уилл находят нужное место и прорывают путь к Хопперу. У Уилла случается приступ, его отвозят в лабораторию. Пытаясь использовать связь Уилла с Изнанкой, сотрудники лаборатории просят мальчика указать место, где можно остановить распространение заразы. Уилл указывает огнемётчикам направление.

Стив, Дастин, Лукас и Макс пытаются заманить Дарта в подготовленную на свалке ловушку, но вместо одного демонопса появляется целая стая. Герои спасаются чудом: существа отступают, повинуясь неслышному зову. В лаборатории Майк понимает, что Уилл невольно дезинформировал их, отправив отряд на верную гибель. Огнемётчиков сметает стая демонопсов.

Одиннадцатая (теперь всё чаще — Джейн) находит портрет девочки, которую видела в воспоминаниях матери. Способности Джейн приводят её в Питтсбург, где она встречает Кали – ту самую девочку. Кали и Джейн называют друг друга сёстрами.

Кали помогает Джейн развить сверхспособности, найти новый стиль в одежде и обрести цель в жизни. Кали хочет покарать всех, кто мучил их в лаборатории. С помощью дара Джейн они находят очередную жертву: Рэя, санитара, проводившего шоковую терапию матери Джейн. Вместе с бандой Кали они врываются в дом Рэя, чтобы отомстить ему. Но, узнав, что в соседней комнате находятся две его маленькие дочери, Джейн останавливает сестру. Банде приходится бежать.

Добравшись до убежища, Джейн использует свой дар, чтобы увидеть близких, и понимает, что Майк и Хоппер в опасности. Полиция штурмует убежище, Кали удаётся вывести всех из-под огня. Но Джейн покидает её и возвращается в Хоукинс, чтобы спасти друзей.

В лаборатории Хоукинса тревога: демонические твари прорываются в нашу реальность. Чтобы не дать Теневому монстру узнать их местоположение, Джойс вкалывает Уиллу снотворное. До ворот лаборатории добираются идущие по следу демонопсов Дастин, Лукас, Максин и Стив. Приезжают Джонатан и Нэнси.

В это время Хоппер, Джойс, Боб, Майк и Уилл медленно пробиваются к выходу: демонопсы разбрелись по всему зданию, подстерегая за каждым углом. Шериф отстреливается, а Боб помогает разблокировать двери, но гибнет на глазах у Джойс.

Объединившись, герои отправляются в дом Байерсов. Там Уилла запирают в сарае, чтобы захвативший его монстр не смог их отыскать. Но прежде чем Уиллу снова вкалывают снотворное, он успевает передать друзьям зашифрованное послание: «Закройте врата».

На дом Байерсов нападают демонопсы, но атаку отбивает вернувшаяся Одиннадцатая. Друзья снова вместе. Ненадолго: Одиннадцатая объясняет, что врата, о которых говорил Уилл, под лабораторией, а значит, ей придётся туда вернуться. Хоппер едет с ней. Опасаясь, что разрыв связи убьёт одержимого Изнанкой Уилла, его помещают в жарко натопленное помещение – Джойс вспоминает, что захватчик не выносит тепла. Идея срабатывает, и Уилл возвращается к близким.

Разыскивая сестру, к дому Байерсов приезжает Билли. Начинается потасовка, Билли избивает Стива, но Максин вкалывает брату снотворное. Друзья решают помочь Хопперу и Одиннадцатой: чтобы те смогли попасть в лабораторию, они решают поджечь центральный тоннель, отвлекая демонопсов на себя. Друзья забирают машину Билли и отправляются к месту гибели огнемётчиков. В тоннеле Дастин встречает Дарта и в последний раз угощает его шоколадом. Дастина и его друзей д’Артаньян не трогает. Одиннадцатая закрывает врата.

Месяц спустя лаборатория Хоукинса закрыта. Барб официально признали погибшей. Сотрудник лаборатории помог шерифу получить для Одиннадцатой документы на имя Джейн Хоппер. А в изнаночном мире Теневой монстр ждёт своего часа…