«Очень странные дела», 3 сезон: теперь со вкусом клюквы!

Лето 1985-го. В городке Хоукинс снова происходят загадочные события, на первый взгляд никак не связанные. Юноши Дастин и Стив при помощи любительской радиостанции ловят неизвестное сообщение на русском языке — оно похоже на какую-то шифровку. Джойс берётся расследовать аномалию, из-за которой во всём городе отключилось электричество. А её сын Уилл вновь ощущает присутствие потусторонней силы.

Stranger Things Жанр: фантастика, ужасы

Шоураннеры: братья Дафферы

В ролях: Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Майя Хоук

Премьерный показ: 4 июля 2019, Netflix

Продолжительность: 8 серий по 55 минут

Похоже на: «Вторжение похитителей тел» (1978) • «Красный рассвет» (1984) • «Парк юрского периода» (1993)

В 2017 году после выхода второго сезона «Очень странных дел» я написал колонку, где выступил в защиту «Потерянной сестры» — самого низкооценённого эпизода сериала. Многим зрителям серия не понравилась — в том числе потому, что она ощущалась филлером, на котором спотыкалось повествование. Мне же эпизод пришёлся по душе, поскольку в нём авторы наконец-то вышли за пределы Хоукинса и показали ещё одну девочку со сверхспособностями. «Наверняка в третьем сезоне нам больше расскажут про эксперимент и остальных детей! Наверняка мы увидим какие-то новые мистические силы!» — надеялся я два года назад.

Ну да, как же.

Возможно, братья Дафферы прислушались к критике эпизода. Или у них был план завершить историю чудовища из второго сезона. Как бы то ни было, они отказались от развития идей из «Потерянной сестры». Так что если вы хотели расширения мифологии или более «панковского» стиля, вас ждет разочарование. Впрочем, во всех остальных аспектах третий сезон «Очень странных дел» получился не хуже первых двух. Смотреть его — сплошное удовольствие!

С первых же серий бросается в глаза отменное качество картинки — спасибо подросшему бюджету и дополнительному времени на производство. По уровню эффектности и зрелищности продолжение напоминает высококачественный полнометражный блокбастер. Если Демогоргон из первого сезона появлялся в кадре лишь на несколько секунд, чтобы как следует порычать и попугать детишек, то монстра из третьего сезона показывают при каждом удобном случае. Тварь бегает по дороге и лесам, ползает по крышам, обнюхивает торговый центр и постоянно изрыгает щупальца — и первоклассный CGI делает ее до жути мерзкой и тошнотворной.

Кроме того, авторы как следует прошлись по знакомой структуре сюжета. Схема осталась прежней, но теперь её как следует отшлифовали. Подростки и взрослые опять занимаются своими частями мозаики, а в финале обмениваются найденными уликами, чтобы составить план и спасти город. Но на этот раз повествование не буксует, никаких провисающих или чересчур затянутых сцен. Спокойный в первых сериях темп разгоняется к финалу так, что не успеваешь перевести дыхание, — всё для того, чтобы в конце нас накрыло эмоциональной волной.

Главной изюминкой — или, я бы даже сказал, клюковкой — третьего сезона стали «злые русские», устроившие рядом с Хоукинсом секретную базу. С одной стороны, так и тянет повозмущаться: дескать, шоураннеры вновь эксплуатируют стереотипы про «красную угрозу» и водку. Но с другой… Чёрт побери, насколько удачно и даже уважительно обыгран этот штамп! Редко в каком американском сериале встречается такая хорошая русская речь. Сцены, где говорят англоязычные и русскоязычные герои, получились особенно уморительными — их рекомендуем смотреть исключительно в оригинале. Ну а «русского Терминатора» можно считать одним из самых крутых злодеев всего сериала.

Эта карикатура служит одной цели: авторы хотят показать, что неуёмные амбиции и бессердечность вкупе с жадностью до сверхъестественных знаний свойственны любой нации. В первом сезоне эксперименты ставили американцы, а теперь — русские. Что те, что другие не считаются с жертвами и, похоже, готовы на что угодно для победы в холодной войне. Вряд ли авторы «Очень странных дел» и дальше будут развивать тему международного противостояния, но задел получился как минимум интересным. Отсылки к «Красному рассвету» и «Военным играм» засчитаны!

Как и раньше, бал в «Очень странных делах» правят юные актёры. Авторы шоу перешли от детских тем к подростковым, уделив больше внимания романтическим отношениям, честности и даже предательству. Выкладываются все, в том числе новички второго и третьего сезона — особенно наглая десятилетняя Эрика в исполнении Прии Фергюсон и подруга Стива по имени Робин, которую играет Майя Хоук (дочь Умы Турман, кстати!). Но приз зрительских симпатий наверняка уйдёт Дакре Монтгомери, воплотившему Билли Харгроува. Да, этот тот самый брат Макс с садистскими наклонностями. Его персонаж — один из немногих, чья сюжетная линия постоянно развивается и о ком мы узнаём что-то новое. И именно с Билли связаны одни из самых запоминающихся сцен — ставшее мемом появление у бассейна в самом начале (фанаты уже наклепали десятки картинок), видения Одиннадцатой и драматичная кульминация.

Увы, мало кто из главных персонажей получил сопоставимое развитие. Почти всем авторы прописали одну-две «звёздных» сцены, в которых герои проявляют себя, но каких-то значительных изменений ждать не стоит. Иногда складывается впечатление, что сценаристы просто не придумали, как развивать того же вечно спасаемого Уилла или что делать с паранойей Джойс. В финале авторы оставили пространство для манёвра, но им стоит поторопиться — Финн Вулфард (Майк) и Гейтен Матараццо (Дастин) уже говорили, что собираются покинуть шоу через один-два сезона. Впрочем, возможно, сериал к этому времени и сам закончится.