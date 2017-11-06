27 октября сервис Netflix выпустил второй сезон мистического сериала «Очень странные дела». Нам, как и многим зрителям по всему миру, продолжение пришлось весьма по нраву. Сериал стал масштабнее, эффектнее и мрачнее; видно, что шоу держится не на одной ностальгии.
Но есть во втором сезоне эпизод, который приняли неоднозначно: седьмая серия, «Потерянная сестра» (The Lost Sister). У этого эпизода самый низкий пользовательский рейтинг на IMDb среди всех серий двух сезонов. Главная претензия зрителей звучит примерно так: этот чёртов филлер разрывает повествование в очень напряжённой сцене на целых 50 минут! Почему бы его не выкинуть?! Отчасти это справедливо, но ни в коем случае нельзя списывать эту серию со счетов. На самом деле перед нами, возможно, самый важный эпизод этого сезона.
Вот несколько причин, почему это так.
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Осторожно, спойлеры!Внимание, спойлеры ко второму сезону «Очень странных дел». Если хотите их избежать, то лучше почитайте нашу подборку сериалов на ноябрь.
За пределами Хоукинса есть жизнь
В «Потерянной сестре» создатели наконец-то вышли за границы городка. Дафферы показали, что эпоха 1980-х — это не только детишки на велосипедах и залы игровых автоматов, но и панк-культура вкупе с беззаконием. Чтобы снова сыграть на ностальгии зрителей, создателям нужно было продемонстрировать её с совсем иного ракурса. Тихие городки в глуши мы уже видели, а как там обстоят дела в мегаполисах?
Нас готовят к смене стиля
В некоторых сценах складывалось впечатление, что эпизод «Потерянная сестра» вообще относится к какому-то сериалу про «Людей Икс». Судите сами: подростки со сверхспособностями противостоят обществу, которое их не принимает, из-за чего то и дело попадают в передряги.
Разумеется, это не значит, что сюжет будущих сезонов развернётся в подобном ключе — всё-таки перед нами «Очень странные дела», а не «Одарённые». Но стоит быть готовыми к кардинальной смене стиля в будущем.
Оди — не единственная
Об этом мы догадывались с первого сезона, но лишь в «Потерянной сестре» нам раскрыли новые правила мифологии «Очень странных дел». Каждый одарённый ребёнок обладает своим уникальным набором сил. Одиннадцатая владеет телекинезом, умеет связываться с людьми на расстоянии и способна открывать и закрывать порталы. Восьмая может вызывать галлюцинации, при чём у целой группы людей сразу. Скорее всего, этим её силы не ограничены — не исключено, что девушка тоже сможет открыть проход в Изнанку. Звучит как завязка для нового сезона!
Поклонники сериала уже начали гадать, какими способностями обладают другие дети. Будет ли это что-то тривиальное, вроде чтения мыслей, или создатели припасли что-то оригинальнее?
Доктор Беннер вернётся в сериал
В седьмой серии вновь появился доктор Беннер — отец Одиннадцатой. Причём при весьма необычных обстоятельствах — его образ внушила Восьмая. И пусть отец был лишь галлюцинацией в голове Одиннадцатой, его пугающий вид стал для девочки знамением будущих угроз. Если раньше она считала, что отец погиб, то теперь у неё есть основания полагать обратное, а значит, Одиннадцатая будет готовиться ко встрече. О возвращении Беннера говорят и сами создатели сериала. Теперь осталось увидеть, каким образом они это объяснят.
И наконец, Одиннадцатой очень идёт быть «bitchin’»
Именно таким словом (интересно, как его перевели разные студии озвучания?) Восьмая охарактеризовала новый стиль Одиннадцатой. Согласитесь, вызывающий вид девочки придал эффектности в последней серии, когда она вновь встретилась со своими друзьями.
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