27 октября сервис Netflix выпустил второй сезон мистического сериала «Очень странные дела». Нам, как и многим зрителям по всему миру, продолжение пришлось весьма по нраву. Сериал стал масштабнее, эффектнее и мрачнее; видно, что шоу держится не на одной ностальгии.

Но есть во втором сезоне эпизод, который приняли неоднозначно: седьмая серия, «Потерянная сестра» (The Lost Sister). У этого эпизода самый низкий пользовательский рейтинг на IMDb среди всех серий двух сезонов. Главная претензия зрителей звучит примерно так: этот чёртов филлер разрывает повествование в очень напряжённой сцене на целых 50 минут! Почему бы его не выкинуть?! Отчасти это справедливо, но ни в коем случае нельзя списывать эту серию со счетов. На самом деле перед нами, возможно, самый важный эпизод этого сезона.

Вот несколько причин, почему это так.

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры ко второму сезону «Очень странных дел». Если хотите их избежать, то лучше почитайте нашу подборку сериалов на ноябрь

За пределами Хоукинса есть жизнь

В «Потерянной сестре» создатели наконец-то вышли за границы городка. Дафферы показали, что эпоха 1980-х — это не только детишки на велосипедах и залы игровых автоматов, но и панк-культура вкупе с беззаконием. Чтобы снова сыграть на ностальгии зрителей, создателям нужно было продемонстрировать её с совсем иного ракурса. Тихие городки в глуши мы уже видели, а как там обстоят дела в мегаполисах?

Нас готовят к смене стиля

В некоторых сценах складывалось впечатление, что эпизод «Потерянная сестра» вообще относится к какому-то сериалу про «Людей Икс». Судите сами: подростки со сверхспособностями противостоят обществу, которое их не принимает, из-за чего то и дело попадают в передряги.

Разумеется, это не значит, что сюжет будущих сезонов развернётся в подобном ключе — всё-таки перед нами «Очень странные дела», а не «Одарённые». Но стоит быть готовыми к кардинальной смене стиля в будущем.

Оди — не единственная

Об этом мы догадывались с первого сезона, но лишь в «Потерянной сестре» нам раскрыли новые правила мифологии «Очень странных дел». Каждый одарённый ребёнок обладает своим уникальным набором сил. Одиннадцатая владеет телекинезом, умеет связываться с людьми на расстоянии и способна открывать и закрывать порталы. Восьмая может вызывать галлюцинации, при чём у целой группы людей сразу. Скорее всего, этим её силы не ограничены — не исключено, что девушка тоже сможет открыть проход в Изнанку. Звучит как завязка для нового сезона!

Поклонники сериала уже начали гадать, какими способностями обладают другие дети. Будет ли это что-то тривиальное, вроде чтения мыслей, или создатели припасли что-то оригинальнее?

Доктор Беннер вернётся в сериал

В седьмой серии вновь появился доктор Беннер — отец Одиннадцатой. Причём при весьма необычных обстоятельствах — его образ внушила Восьмая. И пусть отец был лишь галлюцинацией в голове Одиннадцатой, его пугающий вид стал для девочки знамением будущих угроз. Если раньше она считала, что отец погиб, то теперь у неё есть основания полагать обратное, а значит, Одиннадцатая будет готовиться ко встрече. О возвращении Беннера говорят и сами создатели сериала. Теперь осталось увидеть, каким образом они это объяснят.

И наконец, Одиннадцатой очень идёт быть «bitchin’»

Именно таким словом (интересно, как его перевели разные студии озвучания?) Восьмая охарактеризовала новый стиль Одиннадцатой. Согласитесь, вызывающий вид девочки придал эффектности в последней серии, когда она вновь встретилась со своими друзьями.