27 октября на Netflix вышел долгожданный второй сезон мистического сериала «Очень странные дела». Журналист портала Collider воспользовался случаем и взял интервью у продюсеров создателей шоу, чтобы узнать, как там обстоят дела с третьим сезоном. Оказывается, общий план уже есть, а некоторые детали весьма интригуют.
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Осторожно, спойлеры!Внимание, спойлеры ко второму сезону «Очень странных дел». Если хотите их избежать, то лучше посмотрите на весёлый танец шерифа Хоппера под разные песни.
Вот что он узнал о новом сезоне:
- Создатели сериала действительно планирует вывести действие за пределы городка Хоукинс.
- Доктор Бреннер жив и ещё сыграет важную роль.
- Вероятно, мы увидим и других детей вроде Одиннадцатой, над которыми ставили эксперименты.
- Мифология сериала не ограничивается одной лабораторией и детьми со способностями.
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