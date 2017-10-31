27 октября на Netflix вышел долгожданный второй сезон мистического сериала «Очень странные дела». Журналист портала Collider воспользовался случаем и взял интервью у продюсеров создателей шоу, чтобы узнать, как там обстоят дела с третьим сезоном. Оказывается, общий план уже есть, а некоторые детали весьма интригуют.

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры ко второму сезону «Очень странных дел». Если хотите их избежать, то лучше посмотрите на весёлый танец шерифа Хоппера под разные песни.

Вот что он узнал о новом сезоне:

Создатели сериала действительно планирует вывести действие за пределы городка Хоукинс.

Доктор Бреннер жив и ещё сыграет важную роль.

Вероятно, мы увидим и других детей вроде Одиннадцатой, над которыми ставили эксперименты.

Мифология сериала не ограничивается одной лабораторией и детьми со способностями.