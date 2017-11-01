Создатели сериала «Очень странные дела» продолжают давать интервью в честь выхода второго сезона шоу. Продюсеры Шон Леви и Дэн Коэн встретились с журналистами издания Collider и поговорили о съёмочном процессе и подготовке сценария. Они рассказали порталу, что второй сезон мог получиться ещё более мрачным — из сюжета вырезали гибель одного из персонажей.
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Осторожно, спойлеры!Внимание, спойлеры ко второму сезону «Очень странных дел». Если хотите их избежать, то лучше почитайте, что посмотреть в кино в ноябре.
На самом деле, её не совсем вырезали — просто этого героя убили чуть позже.
Речь идёт о славном парне Бобе (Шон Эстин, Сэм из «Властелина колец»), продавце в магазинчике электроники и бойфренде Джойс. Во втором сезоне он погиб в восьмой серии, когда помогал героям сбежать из лаборатории. Его загрызли «демопсы», порождения Обратной стороны. Трудно представить более страшную смерть!
Однако выяснилось, что в первоначальном сценарии Боба ждала ещё более трагичная гибель. Помните разговор в машине, когда Боб пытается подбодрить Уилла словами «…и тогда я сказал им „пошли прочь!“»? Создатели сериала планировали, что в этот момент тёмная сторона Уилла возьмёт верх и просто прикончит Боба. Если бы сценаристы пошли на этот шаг, то его сюжетная линия была бы намного короче! Почему её всё же решили оставить?
Всё просто — Шон настолько очаровал своей актёрской игрой шоураннеров братьев Дафферов, что его роль решили расширить. Более того, смерть героя в восьмом эпизоде стала настоящим испытанием для Джойс, месть дала ей силы действовать дальше.
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