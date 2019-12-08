Из-за непредвиденных обстоятельств героям приходится расстаться. Рейла, Каллум и Зим оказались на самой границе Зедии, которую охраняет легендарный опасный дракон Сол Регем. И это далеко не единственная опасность на пути к возвращению дракончика Зима домой. Эзран же отправился домой в Католис, где занял законное место на троне. Правда, к такому вороху обязанностей и проблем он явно был не готов…

Жанр: эпическое фэнтези

Шоураннеры: Аарон Ехаз, Джастин Ричмонд

Роли озвучивают: Джек Де Сена, Саша Роджен, Пола Берроуз

Премьерный показ: 22 ноября 2019, Netflix

Продолжительность: 9 серий по ~24 минуты

Похоже на: «Аватар: Легенда об Аанге» • «Хоббит: Битва пяти воинств» • «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»

Летом на фестивале Comic Con в Сан-Диего создатели «Принца-дракона» рассказали поклонникам о своих планах на будущее. Плохие новости: четвёртого сезона не будет. Хорошие: завершится только основная история. Создатели хотят отснять ещё два мультсериала по два сезона, и каждый из них сосредоточится на своём сюжете. Первый — своего рода сиквел, называется The Dragon Prince: [ИМЯ СКРЫТО] и посвящён некому герою, чьё имя позднее и раскроют в названии. О втором проекте почти ничего не известно.

Кроме того, команда совместно с издательством Scholastic Books намерена выпустить комикс, путеводитель и роман по мультсериалу. Иными словами, авторам «Принца-дракона» ещё есть о чём рассказать в этом удивительном и подробно описанном мире магии, эльфов и драконов. И третий сезон, ещё выше поднявший планку качества, это подтверждает.

Прежде всего в глаза бросается исключительно ровный показатель FPS — к анимации не нужно привыкать ни секунды, всё плавно настолько, насколько это вообще возможно! Это помогает в полной мере насладиться прорисованными фонами, магическими спецэффектами, динамичными сражениями и замысловатым дизайном персонажей. Возможно, авторам стоит перерендерить и первый сезон (увы, на момент написания обзора на Netflix опубликован прежний вариант).

Книга третья, «Солнце» (сезоны здесь, по примеру «Аватара», называют «книгами»), как и предыдущие две, пронизана духом приключений. Каллум и Рейла наконец-то оказались в магической Зедии, где фантазия создателей развернулась на полную. Вместо привычных лугов, полей и гор — волшебный лес, уходящие в небо деревья и скалы, а также поразительные диковинные существа: от мимимишных комочков шерсти с глазами (adoraburrs — что-то вроде «миламурчики») до величественных иноходцев (amblers).

А вот Эзрану пришлось несладко: на юного короля свалились всевозможные невзгоды, которые не разрешишь без многолетнего опыта и подготовки. Сам мальчик хочет отказаться и от планов на грядущую войну, и от казни Клаудии и Сорена, которых объявили предателями. Авторы показывают, что в рассуждениях Эзрана есть своя мудрость, но, увы, они уместны не в любой ситуации.

Впрочем, долго наблюдать за суетой Эзрана или загадками Зедии нам не дадут — повествование будто торопится поскорее добраться до финала. Бодрый темп — это похвально и идёт мультсериалу в плюс (никаких филлеров и провисаний), но, чёрт возьми, как жаль, что формат не оставляет возможности полюбоваться восхитительным лесом или показать общество солнечных эльфов! Скажем, в «Аватаре» авторы могли уделять внимание экзотическому городу Ба Синг Се в течение нескольких серий, здесь же действие ограничено несколькими сценами. Создателям, замахнувшимся на масштабные события, словно становится тесновато.

В остальном третий сезон выдержан в том же ключе, что и первые два, но здесь создатели ещё сильнее сыграли на контрасте «милого-смешного» и «зловещего-мерзкого». Чего только стоит Каллум, «маскирующийся» под местного жителя: чтобы разыграть эту шутку, авторы выждали два сезона!

В копилку однозначно жутких сцен стоит добавить поселение безликих лунных эльфов — мурашки по коже как от самого эпизода, так и от осознания его значимости для сюжета. А в одной из серии авторы проверят, не боитесь ли вы червей, гусениц и личинок!

Ближе к финалу сценаристы постарались завершить почти все сюжетные линии, связав их в тугой узел. Многие персонажи наконец-то получили логичное завершение внутренних конфликтов, кое-кто даже пришёл к тому, чтобы наконец признаться в чувствах. Но так повезло не всем — скажем, финал линий Вирена и Клаудии обрывается на полуслове. Вдобавок создатели ещё и значительно сгустили краски в их характерах, из-за чего пропала какая-никакая неоднозначность поступков.

А вот поклонники Ааравоса наверняка останутся довольны: загадочному эльфу уделили больше внимания, хотя прошлое его почти не раскрыли. Очень похоже, что героя решили оставить на будущее… Кто знает, может, следующий мультсериал будет называться The Dragon Prince: Aaravos?

Пожалуй, самый заметный недостаток третьего сезона — скомканность некоторых сюжетных ходов. Не исключено, что злую шутку с авторами сыграл как раз высокий темп повествования, из-за которого некоторые сцены пришлось вплетать на ходу.

К чему вообще была второстепенная сюжетная линия, в которой Эзран сперва стал королём, а потом вернулся к путешествующим друзьям? Почему целая армия людей почти без проблем прошла по Зедии, с которой человечество воюет? Что за неожиданная помощь в финальной битве? Итог немного удивляет и порой кажется сумбурным, но впечатления — в целом глубоко положительные — не смазывает.

«Принц-дракон» — один из самых увлекательных, глубоких и масштабных фэнтезийных проектов на ТВ последних лет, и третий сезон это подтверждает. Авторы завершили основную историю и ответили на многие (хотя и не на все!) вопросы. Трёх сезонов явно мало для такого богатого мира — у команды большие планы, и будем надеяться, что Netflix даст добро на новые мультсериалы.