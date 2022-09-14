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    Комиксы
    #книга-игра #обзор комикса #супергерои

    Комикс-игра «Как стать супергероем»: похоже, это работёнка для крутого одиночки! 

    14 сентября 2022
    14.09.2022
    8325
    4 минуты на чтение
    #книга-игра #обзор комикса #супергерои
    Комикс-игра «Как стать супергероем»: похоже, это работёнка для крутого одиночки! 

    В Нью-Йорке супергероев пруд пруди, а остальная страна недоедает, даже мегаполисы. Чикагские суперпреступники совсем обнаглели, и Легиону Чемпионов нужна помощь многообещающего новичка… да, вас! Всё как в жизни — за непыльную суперработёнку придётся потолкаться плечами с другими супергероями и изрядно побегать.

    Mystery

    Жанр: супергеройский боевик, ролевая игра-комикс
    Сценарист: Ced
    Художник: Stivo
    Издатель в России: Hobby World
    Количество игроков: 1
    Возрастной рейтинг: 16+
    Похоже на: «Легенда о рыцарях» • «Супер Манчкин»

    Книги-игры – отличное развлечение для одного. У тебя в руках буквально целый мир, который отзывается на каждое твоё действие, наблюдает за тобой, принимает твои удары… и даёт сдачи. В последнее время обретают популярность комикс-игры, и для рассказа о мире супергероев лучшего формата не найти. Такие комиксы успешно выпускает французское издательство Makaka, и для нашей страны это уже не первая их переведённая ролевая игра.

    Сеттинг — Чикаго 2025 года. Так близко и так далеко: там уже давно обитают супергерои, мутанты органично интегрированы в общество, а в зоопарках водятся динозавры. Но всё бы ничего, да суперпреступность находит новые и новые пути самовыражения. Вот и решает лидер Легиона Чемпионов — Мистер Мистери — объявить набор новичков. Справятся — хорошо, станет на одного способного героя больше. Провалятся — ну, хотя бы успеют сделать несколько добрых дел в процессе.

    Комикс-игра «Как стать супергероем»: похоже, это работёнка для крутого одиночки!  1

    В начале игры вы — новоиспечённый герой и уже обладаете парой суперспособностей. Всего их четыре: полёт, суперсила, суперчутье, супербогатство. Да, деньги логично выделить в отдельный навык, и они действительно откроют перед вами двери, куда иначе не влететь и не вломиться. Проходя задания в городе, вы получаете дополнительные очки суперспособностей, а также баллы героя, которые начисляются за эффективное решение супергеройских задач. К примеру, вот проблема, с которой столкнётся герой-новичок в зоопарке: воришка похитил мороженое из лотка, что делать? Отпинать его при всём честном народе за мелкую кражу и посеять в людях страх? А может, осыпать мороженщика деньгами, и пусть жалкий вор бежит со своей добычей? Игроку предлагается несколько вариантов решения таких вопросов, и не все из них приводят к очевидному итогу. Иногда грубая сила действительно решит проблему, а иногда стоит положиться на чутьё и действовать скрытно. 

    Баллы героя, начисляемые за подвиги, необходимы, чтобы повысить уровень персонажа и, как следствие, получить доступ к другим локациям и новым возможностям прокачки. В штаб-квартиру Легиона Чемпионов вас даже не пустят, если вы не достигли первого уровня, что сделать не так-то легко. Вероятно, вам придётся воспользоваться машиной, меняющей конфигурацию суперспособностей, но к её помощи можно прибегать лишь считаное количество раз, и никто не знает, чем для вас обернётся каждое следующее посещение заветного прибора… Кроме того, у вас будет инвентарь для квестовых предметов — они помечены жёлтым. Не забывайте их подбирать и отмечать — это может спасти вам жизнь в Чикаго-2025!

    Да, здесь можно проиграть — подходящих моментов хватает. Например, если вы так и не проявите себя как полноценный член Легиона, вас отправят помогать другим, настоящим героям, накладывая еду в столовой. А если вы не выполните задание Диво-женщины в параллельном измерении, она устроит для вас вечный отпуск, сочтя слишком презренным, чтобы возвращать в родной мир. Не все из «плохих» концовок такие уж плохие — вы можете решить, что ваш герой заслуживает именно такой награды, и начать приключение заново.

    Комикс-игра «Как стать супергероем»: похоже, это работёнка для крутого одиночки!  2

    В игре встречаются и непростые головоломки, для решения которых придётся исчеркать немало страниц в блокноте. Предстоит взламывать компьютеры, решать пиратские загадки (потребуется карта мира!), сопоставлять разрозненные данные. Как правило, ответ  — это номер панели, которая приведёт вас к успеху. Они в книге расположены в хаотичном порядке, так что схитрить будет сложно, но так же только интереснее! 

    Мир игры увлекает. Вам понравится как посещать различные уголки супергорода, так и узнавать спародированных героев и произведения. По стилю игра слегка походит на «Манчкин», но пародия тут не самоцель, а инструмент создания дружелюбной атмосферы. Здесь нашлось место и хмурому, полагающемуся на гаджеты богачу Темнотеню, которого никто не воспринимает всерьёз, и суперзлодею Диномастеру, управляющему рапторами и подозрительно смахивающему на Криса Пратта. В городе можно посетить и супергеройский бар, и подпольные бои, и редакцию газеты, которая напишет о ваших подвигах… если вы мотивируете их это сделать.

    Реиграбельность в «Как стать супергероем» достигается благодаря суперспособностям, дающим разные опции, возможности отыгрывать крутого громилу или чуткого пройдоху, а также нескольким концовкам. Как и в других играх с открытым миром, при повторном прохождении замечаешь новые пути и задания, которых не увидел сразу. Между прочим, основной сюжет игры, не касающийся вашего героя напрямую, обрывается на клиффхэнгере. Будем надеяться, что у нас локализуют и продолжения, которые уже выпущены во Франции.

    Отличный подарок для любителя супергероики любого возраста — от среднего школьного и до бесконечности. Игра развеселит, заставит напрячь мозги и позволит ощутить себя среди всесильных мира сего. Да и что ещё нужно?

    Комикс-игра «Как стать супергероем»: похоже, это работёнка для крутого одиночки!  3

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    Джентльмен. Музыкальный маньяк. Архивариус просчетов Бэтмена.

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