Четыре миллиона! Столько мы сегодня собрали с вашей помощью через краудфандинг. Годовую подписку на «Мир фантастики» оформило 797 человек, а всего нас поддержало 975 участников.

Четыре дня. Столько времени осталось, чтобы побить прошлогодний рекорд — беспрецедентный для российских печатных СМИ.

Собрать больше миллиона за четыре дня — скажете, недостижимо? В прошлом году мы тоже так думали, но вы, дорогие читатели, оказались поистине фантастическими. Верим в вашу поддержку и в этом году. Поехали!