Четыре миллиона! Столько мы сегодня собрали с вашей помощью через краудфандинг. Годовую подписку на «Мир фантастики» оформило 797 человек, а всего нас поддержало 975 участников.
Четыре дня. Столько времени осталось, чтобы побить прошлогодний рекорд — беспрецедентный для российских печатных СМИ.
Собрать больше миллиона за четыре дня — скажете, недостижимо? В прошлом году мы тоже так думали, но вы, дорогие читатели, оказались поистине фантастическими. Верим в вашу поддержку и в этом году. Поехали!
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