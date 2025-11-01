КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Мобильное приложение «Мира фантастики»: кампания продлевается!

Кот-император
1 ноября 19:12
118
1 минута на чтение
На Crowdrepublic идёт кампания по подписке на мобильное приложение «Мира фантастики». Основная часть кампании позади, достигнута первая сверхцель — и кампания продлевается. Подписаться на приложение теперь можно до 16 ноября.
Среди ещё не открытых сверхцелей кампании:

Ранний доступ к мобильному приложению
Раздел благодарности в приложении
Аватар участника кампании
Эксклюзивный Спецвыпуск
Принять участие в кампании можно здесь.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

