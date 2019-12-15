Дорогие друзья, мы продолжаем рассказывать подробности о нашей завершающейся краудфандинговой кампании, где вы можете подписаться на следующий год!

Все участники, которые выберут подписку на год, бесплатно получат одну комикс-игру из серии Graphic Novel Adventures, которые в 2020-м издаст на русском Hobby World. И сегодня мы хотим рассказать об этом бонусе немного подробнее!

Помните книги-игры, где нужно в зависимости от решения переходить к определённой странице? Авторы GNA решили применить эту идею для комиксов, где визуализировали все выборы. Дизайнеры и сценаристы отмечают, что при этом GNA сохранили все достоинства книг-игр вроде нулевой подготовки, мобильности (играть можно хоть в кресле самолёта), вовлечения игрока в развитие сюжета, вариативности сценариев и набора тем. Каждый комикс-игра выйдет со своим приключением, «вот-это-поворотами» и концовками.

Как и в классических книгах-играх, вам в начале предстоит создать персонажа (выбрать характеристики и снаряжение на старте).

А вот как выглядят фреймы с развилкой:

Авторы GNA обещают в каждом комиксе-игре ряд загадок, головоломок и ловушек, для разрешения которых игрокам предстоит подключить внимательность. Например, на вот такой картинке нужно увидеть число. Авторы просят не беспокоиться — это лишь бесспойлерный пример. К тому же, настоящие загадки сложнее.

Если вас заинтересовали Graphic Novel Adventures, то обязательно присоединяйтесь к нашей крауд-кампании! Мы отправим книгу с одним из номеров, как только будет готова, — точных сроков мы назвать пока не можем (работа над переводом началась недавно), но будем держать вас в курсе.