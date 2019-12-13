Дорогие друзья, до конца крауд-кампании осталось всего шесть дней. Не упустите шанс поддержать журнал и подписаться на следующий год!

Вы часто спрашивали, можем ли мы заново напечатать самый первый выпуск «Мира фантастики». Мы бы и сами были рады, но, увы, это технически невозможно — у нас не осталось исходников. Поэтому напоминаем, что сейчас его можно почитать совершенно легально — например, страничке кампании.

Расскажите в комментариях, каким было ваше знакомство с печатным МирФ! Какой это был номер? Что особенно запомнилось?

А когда поделитесь воспоминаниями — не забудьте рассказать о кампании своим друзьям! Быть может, благодаря вам кто-то из них тоже познакомится с журналом.