Настольные игры редко радуют нас интересными историями и захватывающим сюжетом. Даже приключения зачастую скупы на художественный текст, а сценарии в них практически не отличаются друг от друга и быстро приедаются. Тем более интригующим стал анонс Comanauts — игры с необычной завязкой, нарративом и настоящим карнавалом различных сеттингов. Получилось ли у авторов реализовать амбициозный замысел? Давайте разбираться.

Comanauts Тип игры: кооперативное приключение

Автор: Джерри Хоторн

Художники: Дэвид Ричардс, Кендалл Уилкерсон

Издатель в России: Crowd Games, 2019 год

Количество игроков: 1–4 (оптимальное — 2–4)

Возраст игроков: от 12 лет

Длительность партии: 90–120 минут

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«Агентство „ВРЕМЯ“»

Stuffed Fables

Aftermath

«Команавты» — кооперативная приключенческая игра с серьёзным упором на повествование. Доктор Мартин Стробал — гений и мизантроп — изобрёл источник бесконечной энергии, способный удовлетворить все нужды мира. Однако что-то пошло не так, и теперь этот источник угрожает существованию человечества, а учёный, способный укротить своё изобретение, впал в необычную кому. Состояние Стробала удалось стабилизировать, выделив в его подсознании одиннадцать комазон. Каждая комазона представляет собой фрагмент очень личных воспоминаний и фантазий доктора, его попытку убежать от проблем, с которыми он не мог справиться на том или ином этапе жизни.

Игроки выступают в роли команавтов — путешественников по фантазиям Стробала. Их задача — найти и победить главного внутреннего демона, угнетающего Мартина и мешающего его пробуждению. У каждого команавта может быть до трёх аватаров — персонажей, выдуманных доктором и не вызывающих подозрений у местной «флоры и фауны». Однако комазоны очень сильно отличаются, а значит, и аватары не везде будут сливаться с окружающей обстановкой.

Если игроки замешкаются и не успеют победить главного антагониста, пока самочувствие учёного не ухудшилось, партия заканчивается поражением. Также команавты проигрывают, если один из них потеряет всех трёх аватаров или если на игровом поле в какой-то момент вовсе не останется персонажей.

Первому игроку приготовиться

Прежде чем приступить к игре, необходимо выбрать пять внутренних демонов, которые будут вам противостоять. Каждому из них соответствует своя комазона. Демон из стартовой комазоны точно не окажется главным злодеем, а вот из оставшихся угнетателей рассудка нужно выбрать одного случайным образом, в закрытую, — победа над ним и будет вашей задачей на сценарий.

Книга приключений открывается на странице стартовой комазоны, рядом с ней выкладываются колоды предметов и врагов, карты комазон и соответствующих им тотемов (необходимы для быстрого перемещения между областями подсознания доктора). Колода самочувствия Стробала формируется таким образом, чтобы карта «Прямая линия» оказалась среди трёх нижних. Вытянув её, игроки моментально терпят поражение — это основной «таймер» партии.

Каждый игрок получает два случайных аватара и кладёт их на планшет лицевой стороной вниз, а третьего уже выбирает осознанно, из оставшихся. У большинства героев всего три очка здоровья, так что потерять персонажа в бою не сложно. Если это произойдёт, его место займёт следующий аватар. Однако каждая такая потеря вынуждает игроков открывать карту самочувствия Стробала, приближая печальный финал.

В «Команавтах» нет привычного игрового поля, зато есть книга приключений с одиннадцатью комазонами. Каждая комазона поделена минимум на три локации, и всем трём, в свою очередь, соответствует книжный разворот. Страница слева — игровое поле, справа — набор особых правил и сюжетные параграфы. На протяжении сценария герои перемещаются по этим страницам в поисках главного внутреннего демона, исследуют, сражаются, открывают новые грани личности Мартина Стробала.

Бросок жребия

Игроки действуют по очереди, каждый ход состоит из получения и дальнейшего разыгрывания кубиков. Из мешочка нужно вытянуть вслепую пять игральных костей. Среди них могут оказаться красные, зелёные, жёлтые, синие и фиолетовые — кубики навыков, а также белые, чёрные и прозрачный голубой — они разыгрываются по особым правилам.

Первыми в дело идут белые игральные кости, они нужны для поиска озарения. Игрок бросает шестигранник или несколько сразу. Если выпадет значение, большее или равное количеству жетонов озарения на планшете героя, он получает ещё один. Эти жетоны пригодятся для переброски кубов и активации способности персонажа.

Затем наступает очередь чёрных кубиков. Они бывают двух типов: с белыми и с красными точками. Первые необходимо выложить на шкалу угрозы в любом случае, вторые — только если ваш герой вызывает в текущей комазоне подозрения.

Прозрачный голубой кубик в игре всего один, он символизирует внутреннего ребёнка Мартина Стробала. Внутренний ребёнок может дать подсказку о главном демоне и тотем для быстрого перемещения между комазонами, поэтому его появление — хороший знак. С другой стороны, каждый раз после вытягивания голубого кубика из мешка нужно проверить самочувствие доктора, а это приближает игроков к поражению. Так что не злоупотребляйте поиском подсказок и не затягивайте игру.

После подготовительных этапов наступает фаза действий, в которой игроки выбирают, как потратить оставшиеся кубики пяти цветов. Красный пригодится в ближнем бою или для проверок, связанных с силой, зелёный отвечает за дальнюю атаку и ловкость, жёлтый нужен для поиска и общения, продвигающих сюжет, синий поможет в защите и проверках стойкости, а фиолетовый — это джокер, он подойдёт для любой ситуации.

Переместить своего аватара можно любым кубиком, если только области не разделены цветной линией, в таком случае потребуется определённый цвет. Например, чтобы совершить прыжок через препятствие или сбежать с клетки с врагом, нужна ловкость, а значит, кубик должен быть зелёным.

Можно припасти один шестигранник до следующего хода или использовать его для защиты от врагов. Можно обменяться с союзником предметами или воодушевить его, передав свой кубик или жетон озарения. Наконец, можно обменять две ненужные игральные кости на одну из сброса.

Враги, как правило, не имеют очков здоровья, и, чтобы победить одного из них, нужно выбросить на шестигранниках значение, большее или равное показателю его защиты. Результат можно увеличить, если вы обладаете подходящим аватаром и снаряжением. Бонусы распространяются на кубики определённых цветов, так что одни персонажи эффективнее в ближнем бою, другие — в дальнем, а третьи лучше справляются с исследованием местности.

Враги атакуют ближайших команавтов, следуя указанному на их картах алгоритму. Для каждого противника кидается кубик и выполняется соответствующее действие. Защититься от удара можно, выбросив на припасённом шестиграннике число, большее или равное значению атаки врага. Разумеется, бонусы персонажа и предметов работают и в этом случае.

В какой момент и что именно будут делать враги, предугадать невозможно, слишком уж случайно их поведение. Так что о тактической глубине и интересной боёвке можете забыть. Но, впрочем, игра не про это.

Повелители страниц

«Команавты» — про исследование и повествование. Перемещаться по страницам книги приключений вправду интересно, тем более что зоны разительно отличаются друг от друга не только антуражем, но и правилами. Охотясь за внутренними демонами Мартина Стробала, игроки путешествуют по фрагментам его жизни, страницам комикса и уровням видеоигры, становятся героями мультфильма и вестерна.

За милым оформлением и лихими приключениями скрываются серьёзные переживания доктора. Да, истории во многом наивны и утрированы, ведь в жизни нельзя избавиться от вины, эгоизма и страха, просто поколотив их дубинкой, но от этого повествование не перестаёт быть трогательными. Авторам удалось соблюсти баланс: «Команавты» не бросают игроков из крайности в крайность, вгоняя в тоску или, напротив, склоняя к безудержному веселью.

К сожалению, у проработанного сюжета есть и обратная сторона: низкая реиграбельность. Игра не одноразовая, как, например, «Агентство „ВРЕМЯ“», но после того, как все комазоны будут исследованы, а все демоны побеждены, она утратит большую часть своего шарма.

Игра могла бы отлично подойти ищущим приключения новичкам, если бы не одно «но». И дело не в долгой подготовке к партии или сильном влиянии случайности, не в плохо зашифрованных картах демонов или спорных механиках. Главный недостаток «Команавтов» — книга правил. Она оставляет без ответов многие вопросы, вынуждая искать решения в интернете или додумывать их самим.

Итог: «Команавты» — интересная игра с необычным сеттингом и упором на повествование. Механики здесь играют вспомогательную роль, не перетягивая внимание на себя. А вот плохо написанные правила только мешают. Но если вы ищете современную книгу-игру, красочную и наполненную трогательными историями, и готовы пойти на «борьбу» с правилами — «Команавты» вас не разочаруют.