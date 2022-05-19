Настольная игра «Эпоха облаков»

Большинство настольных экономических стратегий похожи друг на друга. Самые популярные механики изобретены очень давно: размещение рабочих, менеджмент ресурсов, колодостроение, сбор сетов и другие родные для каждого любителя евро возможности. Современные геймдизайнеры в большинстве своём перемешивают эти механики в различных пропорциях и заворачивают в более-менее оригинальный сеттинг. И только некоторые авторы пытаются добавить что-то действительно оригинальное.

Тип игры: экономическая стратегия Автор: Александр Пфистер, Арно Штайнвендер Художник: Кристиан Опперер Издатель: Nanox Games Издатель в России: Hobby World Количество игроков: 1–4 Возраст игроков: 10+ Время игры: 60–100 минут Похоже на: «Великий западный путь», «Серп», «Руины острова Арнак»

Один из создателей «Эпохи облаков», австриец Александр Пфистер, — как раз из таких авторов. Он уже заработал славу геймдизайнера, создающего крепкие и глубокие экономические стратегии с высоким порогом вхождения. В «Момбасе»Пфистер предлагал сыграть в торговцев из Африки, а в «Маракайбо» — из Карибского бассейна. В «Гонконге во тьме» нужно было составить команду спасателей для устранения аварий в мегаполисе, а самая премированная игра Пфистера «Великий западный путь» предлагала посоревноваться в захватывающем процессе перегонки коров. В то же время Пфистер умеет создавать и простые, быстрые, но не менее увлекательные игры, хорошее доказательство тому — его «Остров Скай», «Порт Ройал» и «Королевские товары», партии в которые длятся около получаса. Так что поклонниками этого автора стали игроки с самыми разными вкусами и предпочтениями.

«Эпоха облаков» — игра, которая объединила в себе главные грани таланта Пфистера. Здесь есть неизбитый сеттинг, разнообразие стратегий и действительно оригинальные элементы — и при этом довольно простые правила и партии длиной в час-полтора.

Мы оказываемся в мире, где 15 лет назад случилась экологическая катастрофа. Члены тайного общества «Облако» подожгли леса и нефтяные заводы, из-за чего небо оказалось затянуто бесконечными тучами, а растительность на Земле практически погибла. Города отрезаны друг от друга, и лучшим способом передвижения стали старые добрые дирижабли. Каждый игрок получает личный аэростат и отправляется бороздить отравленные небеса.

Несмотря на такое мрачное описание, благодаря работе художника мир игры выглядит уютно. Тёплая цветовая гамма, улыбающиеся персонажи на картах и созидательный игровой процесс (помимо прочего, нам предстоит сажать растения и озеленять карту) настраивают вовсе не на упадническое настроение. А если вы пройдёте имеющуюся в игре кампанию из шести сценариев, то ещё ближе познакомитесь с этим миром и своими руками принесёте в него надежду на лучшее будущее.

Но при всех этих благих целях игровой процесс тут соревновательный, вариант кооператива не предусмотрен. Как обычно и бывает в экономических стратегиях, победителя определят победные очки (ПО), которые можно заработать множеством разных способов: сажая растения, улучшая дирижабль, побеждая коварных облачников в городах, строя карты проектов или выполняя задания.

Игроки начинают с небольшой стопкой карт навигации и с дирижаблями, умеющими только недалеко летать и сажать парочку растений. Каждый ход начинается с фазы производства: дирижабль может произвести определённое количество воды, которая в этом засушливом мире стала ценнейшим ресурсом, а вытянутые карты навигации определяют, как далеко полетит дирижабль и сколько произведёт энергии.

Перемещаясь по карте, игроки обязаны закончить движение в городе, где при желании могут сразиться с облачниками за ресурсы. Для победы нужна боевая сила: в начале игры дирижабль ей вообще не обладает, так что придётся за энергию (или драгоценные ПО) тащить карты из колоды навигации, а цифры на картах прибавлять к своей силе. Это рискованное занятие, ведь энергии может и не хватить, а в базовой колоде карт множество единиц и даже коварный ноль. Хотя риск — дело благородное, ведь за проигрыш никакого наказания, кроме напрасной траты ресурсов, не предусмотрено.

Заканчивается раунд фазой действий: каждый игрок что-то делает в городе, в который долетел его аэростат. Можно выбрать строительство: улучшить дирижабль, чтобы он дальше летал, сильнее бил и сажал больше растений, или построить карту проекта. Они бывают очень разными: некоторые тоже улучшают параметры дирижабля, другие приносят ПО, ресурсы или удешевляют дальнейшее строительство. Выбор правильных карт проектов часто оказывается залогом победы.

Помимо строительства, в фазу действий можно выбрать посадку растений: они принесут вам ресурсы или победные очки, а ещё начнут преображать пустынную карту местности (жетоны растений вытаскивают из чёрного мешочка, и зелёные можно разместить прямо на поле, прикрыв безжизненные пески). И, наконец, третье и самое оригинальное действие в городе — отправка дрона на сбор ресурсов. Только не забывайте — всё небо затянуто непроницаемыми облаками, и что именно скрывается за ними, может стать большим сюрпризом!

Реализовано это так: в начале партии игроки выбирают три полупрозрачных протектора, на большей части каждого из которых изображены облака. В эти три протектора вставляют карты городов. В каждом городе дрон может обнаружить один из четырёх видов ресурсов: воду, металл, энергию или карты проектов, причём ресурсов может быть три, две или одна единица. Всё это отражено на изображении города: если большую часть в нём занимают солнечные батареи, значит, он может принести вам много энергии, а если вы видите шахты и тележки на рельсах — то отправляйте дрон за металлом.

Загвоздка в том, что облака скрывают большую часть картинки. Тщательно изучив видимые части и выбрав задачу для дрона, вы рискуете сильно удивиться, достав карту города из протектора! А некоторые ресурсы ещё и приносят дополнительные бонусы — лишнее действие строительства или возможность выкинуть из колоды слабую карту (злополучный ноль, к примеру). Значок бонуса тоже иногда можно разглядеть сквозь облака — иногда, но не всегда.

Помимо ресурсов, карта города ещё и отправляется в личную колоду игрока, и цифра на ней будет использоваться при определении боевой силы или дальности полёта, когда карта выйдет из колоды после замешивания. Поэтому выбор карты постоянно превращается в интересную задачу со множеством переменных. Правильно ли я разглядел количество ресурсов под облаками? А если правильно, выбрать ли мне карту с большим количеством нужных сейчас ресурсов или лучше взять карту с высокой цифрой, чтобы дальше летать и сильнее бить?

К этим вопросам добавляется ещё и тот факт, что соперники во время ваших действий не сидят без дела: они тоже выберут какой-то ресурс из вашего города или тоже совершат действие строительства. Благодаря этому в игре практически нет даунтайма. Как получить больше выгоды самому и принести меньше пользы конкурентам? Такие вопросы в «Эпохе облаков» приходится решать буквально в каждом раунде. А раундов совсем немного, так что полтора часа за игрой пролетают незаметно: очень уж они насыщены ситуациями, когда нужно принимать решение.

Поругать игру можно разве что за местами хлипкие, а местами непродуманные компоненты. Например, «облачные» протекторы — в каждый из них по правилам надо запихнуть целых восемь карт! При первой же попытке сделать это один из протекторов у нас лопнул по шву. А ведь этот компонент уникальный, дополнительных купить отдельно не получится! Хорошо, что в коробку их положили с запасом — шесть штук, тогда как для каждой партии нужны только три. Тем не менее после первой же порчи протектора мы решили класть в каждый четыре карты вместо восьми и докладывать в течение партии по мере необходимости. Другие претензии стандартны — тонковатые карты и плохо стыкующиеся друг с другом детали дирижабля, которые нужно переворачивать при улучшении.

Но в процессе игры ничего этого почти не замечаешь. Хотя экономические стратегии часто оказываются «сухими» и слабо связанными с темой, в «Эпохе облаков» очень здорово следить, как яркие дирижабли разлетаются по карте и постепенно обвешиваются всё новыми деталями. Окончательно «сухость» уходит в режиме кампании — сквозной сюжет на шесть сценариев предлагает разные пути к финалу и даже огорошивает неожиданным сюжетным поворотом! В этом режиме Пфистер использует вариант механики наследия, который уже опробовал в «Маракайбо»: никаких наклеек или уничтоженных карт, только жетоны, легко убирающиеся в коробку, так что «Эпоха облаков» не одноразовая игра.

А можно сыграть и в три отдельных сценария: первый вариант — укороченный, многие возможности в нем урезаны, второй — средний по продолжительности, третий — самый полный и длинный. Именно в третьем можно максимально прощупать все возможности механик: собрать сильную личную колоду, построить движок из карт проектов, разогнать производство ресурсов и огневую мощь. Зато первый и второй прекрасно подойдут для знакомства с правилами.