Какие настольные игры выйдут в 2024 году?

Кажется, 2024 год выдастся особенно удачным для любителей настольных фэнтези-приключений! Нас ждёт ворох крупных проектов в разных жанрах: мрачный босс-файтинг, вариативная РПГ, данжен-кроулер, эпичная стратегия, тактическая королевская битва и даже плюющаяся жетонами пластиковая башня! Хотя и ценители других ответвлений фантастики найдут интересные новинки: одна из них станет настоящим праздником на улице поклонников твёрдой НФ, другая окунёт в настоящую космооперу. А ещё мы сможем разыграть на наших игровых столах классический хоррор, пиратскую историю, реальный эксперимент по генетике и множество интересных сюжетов.

Oathsworn: Into the Deepwood

Рейтинг BGG — 9.1

Издатель в России: Hobby World

Это кооперативное приключение отправляет игроков в мир тёмного фэнтези, где в мрачных чащобах героев поджидают ужасные чудовища и другие опасности. Партии состоят из двух частей. Вначале идёт сюжетная часть, во время которой игроки зачитывают художественные тексты и делают множество выборов, влияющих на развитие истории. Причём тексты очень качественные: в отзывах отмечают, что участники игры чувствуют себя попавшими в настоящий фэнтези-рассказ, а не просто зачитывают пару строк сухого текста. И каждая история обязательно заканчивается битвой — уникальные противники требуют особого подхода. Боевая система сочетает в себе возможность выстроить тактику с влиянием случайности: у персонажей есть собственные колоды карт с особыми умениями, однако многие проверки навыков нужно проходить с помощью кубиков.

У этой игры множество сильных сторон: разнообразие героев и врагов, мощная нарративная составляющая, свобода действий, сочетание множества разных механик и потрясающий внешний вид (стильные иллюстрации, крупные фигурки монстров и возможность заменять оружие в руках миниатюр героев). После выхода английской версии в 2022 году игроки успели оценить всё это по достоинству: на главном настольном портале Board Game Geek Oathsworn: Into the Deepwood имеет внушительный рейтинг 9.1 из 10. Её часто сравнивают с другими мастодонтами жанра последних лет — «Мрачной гаванью», «Осквернённым Граалем» и «Рыцарем-магом», — и по многим параметрам новинка их превосходит.

Ascendancy

Рейтинг BGG — 8.9

Издатель в России: GaGa Games

Монументальная фэнтези-стратегия, чьи создатели черпали вдохновение в таких видеоиграх, как Heroes of Might and Magic и Civilization. По жанру Ascendancy — это 4X, что расшифровывается как Explore, Expand, Exploit и Exterminate (то есть «изучай, расширяй, эксплуатируй, уничтожай»). Так что каждую партию здесь нужно изучать окружающий мир, развивать технологии своего государства, собирать ресурсы и сражаться с врагами.

Игра пока ещё не вышла даже за рубежом, однако авторское описание вызывает впечатление, что одной этой немаленькой коробкой создатели попытались угодить всем возможным вкусам игроков. В геймплее сочетаются принципы европейской и американской школ: вы сможете и выстраивать далеко идущие планы, связанные с менеджментом ресурсов и развитием планшета своей династии, и бросать кубы во время битв с монстрами. Также заявлены механики размещения рабочих, программирования действий, исследования локаций, ареаконтроль… Вы сможете сыграть длинную сюжетную кампанию или отдельную партию в одиночном, соревновательном или кооперативном режимах. Разные пути к победе, разветвлённые древа развития технологий, шесть школ магии, битвы с боссами, секретные цели, тайные роли — и всё это в невероятно богатом оформлении! Получим ли мы игру мечты или неудобоваримую мешанину механик — узнаем в 2024-м!

High Frontier 4 All

Рейтинг BGG — 8.4

Издатель в России: «Фабрика Игр»

Эпохальная космическая стратегия Фила Эклунда — гейм-дизайнера, который славится максимально научным подходом к созданию настольных игр. До этого на русский язык были локализованы лишь несколько его исторических игр серии Pax, однако у Эклунда есть и другая линейка, которая в своём игровом процессе симулирует развитие жизни на Земле — от простейших микроорганизмов в первой части к появлению человека и цивилизации в последующих. High Frontier завершает этот монументальный труд: здесь человечество строит ракеты и осваивает космос.

Ранее одно российское издательство уже пыталось подступиться к локализации High Frontier, однако капитулировало перед сложностью задачи. Даже перевод книг правил, наполненных научной терминологией, требует участия астрофизиков и инженеров-ракетостроителей. Сам геймплей также комплексный: игрокам предстоит управлять собственными космическими предприятиями, которые участвуют в исследовании и индустриализации Солнечной системы. Чтобы строить заводы и заставлять цвести яблоки на других планетах, нужно заниматься непростыми делами — разрабатывать технологии, прокладывать пути и рассчитывать количество топлива для ваших ракет.

Кстати, приставка «4 all» в названии обозначает один из главных подходов Эклунда к разработке игр — он готов вносить изменения в правила в любой момент, если кто-то подскажет интересную идею. Так что скоро и у российских игроков появится возможность, разобравшись с основами, придумать новый модуль или режим игры.

The Breach

Рейтинг BGG — 8.7

Издатель в России: Hobby World

Жанр этой игры издатель описывает как Net-crawler по аналогии с dungeon-crawler (исследованием подземелий), только здесь придётся путешествовать не по пещерам, скрывающим сокровища и чудовищ, а по виртуальной паутине. В классическом киберпанковском мире будущего злая корпорация обрела мировое могущество благодаря доступу к огромной базе данных Gene.sys. Только отчаянные хакеры-одиночки могут бросить ей вызов и проникнуть в самый защищённый сегмент интернета на свете.

В цифровом пространстве таится не меньше опасностей, чем в фэнтези-подземелье: игрокам придётся сражаться с противниками, управляемыми искусственным интеллектом, и распространять вирусы по всей базе данных. В числе механик заявлены: менеджмент ресурсов, сбор карточных сетов и прокачка способностей персонажей. При этом игра не кооперативная — настоящий киберпанковский герой всегда одинокий волк. В оформлении, конечно же, доминируют неоновые цвета: даже высокодетализированные миниатюры украшены пластиковыми вставками с их оттенками.

Шёпот за стеной (Terrorscape)

Рейтинг BGG — 8.3

Издатель в России: «Низа Гамс»

А благодаря этой игре на вашем столе развернётся настоящий хоррор! Завязка сюжета стандартная — компания молодых людей без средств связи и передвижения оказывается в зловещем старинном особняке. И конечно же, они там не одни… Авторы явно вдохновлялись классическими ужастиками и популярной видеоигрой Dead by Daylight.

Кстати, об особняке — впечатляющее картонное поместье, возвышающееся в центре стола во время игры, служит сразу нескольким целям: это и ширма, разделяющая зоны игроков за жертв и за маньяка, и башня для бросания кубов, и подставка под жетоны. Главная механика в игре — скрытное перемещение, однако теперь не команда ищет одного, как это было в «Ярости Дракулы» или «Звере», а один злодей (или злодейка) пытается найти и убить одного за другим ни в чём ни повинных людей. Несчастные жертвы тем временем пытаются починить передатчик и как можно меньше шуметь.

Базовая коробка позволяет столкнуться с Мясником с бензопилой, Призраком белой дамы и Маньяком в маске. Одновременно с базой выйдут и дополнения, которые пополнят список Оборотнем, Охотницей, растением-пожирателем, группой каменных големов и непонятной тварью из другого мира, а также добавят к выбору новых выживших.

Власть Тьмы (Darkest Doom)

Рейтинг BGG: —

Издатель в России: «Фабрика Игр»

Сеттинг этой приключенческой игры с элементами РПГ довольно оригинален — будто яркий фэнтези-мир антропоморфных животных смешали с миром в стилистике Bloodborne. Сюжет тоже чем-то напоминает эту мрачную видеоигру: Тьма с большой буквы захватила местную верховную жрицу (олениху с шикарными развесистыми рогами — не забывайте, мы в фэнтезийном мире Бетель!). На девятый день она поняла, что не в силах противостоять шаману теней Мошу, и, разбив могущественный артефакт, призвала местное божество, которое смогло обернуть время вспять. Теперь отважные стражи должны попытаться остановить Тьму за оставшиеся девять дней (то есть девять раундов), иначе солнце никогда не вернётся в Бетель.

Помимо потрясающего внешнего вида (россыпь детализированных миниатюр, мультяшно-мрачный арт и огромная скала-кардхолдер в центре игрового поля), «Власть Тьмы» привлекает внимание ещё и большой вариативностью. Путей к победе несколько, и свою стратегию можно менять прямо во время партии. Вы можете изгнать Тьму из несчастной оленихи или заработать больше всех славы (местных ПО), чтобы стать новым верховным жрецом Бетеля. Можете вызвать на бой самого шамана Теней Моша, а можете, наоборот, перейти на его сторону. При этом вам предстоит выполнять множество заданий, прокачивать навыки своего стража, заключать союзы с местными цитаделями, учить заклинания и обвешиваться мощным снаряжением.

Hoplomachus: Victorum

Рейтинг BGG — 8.5

Издатель в России: «Лавка Игр»

Настольные игры ровно для одного игрока приобретают всё большую популярность — если до 2020 года они были скорее нишевыми экспериментами, то после мировых локдаунов стали невероятно востребованными. Их сильные качества раскрылись во всей красе: возможность разложить полноценную партию в любое удобное время без необходимости подстраиваться под товарищей привлекла к соло-настолкам множество игроков. В следующем году мы ждём сразу несколько локализаций подобных игр на русском языке, только среди них много небольших, преимущественно карточных коробочек, прохождение которых займёт несколько часов.

Другое дело — Victorum. Это настоящий соло-«гроб»: внушительная комплектация и эпичная сюжетная линия о противостоянии главных героев с древнегреческими богами. Это игра от издательства Chip Theory Games («Слишком много костей»), в чьих играх всегда компоненты высочайшего качества: покерные фишки, пластиковые карты, неопреновые поля. Всё это будет и в Victorum.

Возвращение в Тёмную башню (Return to Dark Tower)

Рейтинг BGG — 8.3

Издатель в России: Choo Choo Games

Этот «ремейк» настольной игры 1981 года сразу приковывает к себе внимание — посреди поля возвышается крупная, пышущая огнём и издающая атмосферные звуки пластиковая башня. И она здесь не просто элемент антуража — конструкция непосредственно участвует в игровом процессе!

Сюжетная завязка очень тривиальна: игроки (от одного до четырёх) борются за всё хорошее против всего плохого. А всё самое плохое скрывается в той самой Тёмной башне. Первую половину партии герои готовятся к её штурму — сражаются с врагами попроще, копят ресурсы и набираются сил. Башня при этом не остаётся в стороне — она активно крутится, ревёт и разбрасывает в случайном порядке жетоны черепов, разнося по полю вредное искажение. В её активации важную роль играет электронное приложение — на его экране разыгрываются различные случайные события (приложение соединяется с башней по Bluetooth, так что оно прекрасно понимает, когда вы кинули внутрь башни жетон, обозначив тем самым конец своего хода). Вообще, многие механики этой игры реализованы именно через виртуального ассистента. Например, оно предоставляет набор карт на этапе сражения или сохраняет не пройденные до конца подземелья. Даже если вы противник настольных игр с приложениями, нельзя не признать — Тёмная башня смотрится на столе очень внушительно! Главное — не забыть запастись батарейками!

Опустошение (Voidfall)

Рейтинг BGG — 8.7

Издатель в России: Crowd Games

Игроки возглавляют Великие Дома межгалактической империи Доминеи, которые борются за влияние, но при этом должны ещё и вместе выступать против общей угрозы — Опустошения. Паразиты, названные Порождениями Пустоты, проникают в разум людей и не только подчиняют их волю и изменяют тела, но и влияют на источники энергии, от которых зависит выживание всей цивилизации.

«Опустошение» — новая комплексная стратегия издательства Mindclash Games («Анахронность», «Трикерион»). По жанру это 4Х-стратегия, где также требуется «изучать», «расширять», «эксплуатировать» и «уничтожать». В «Опустошении» нас ждёт всё то, за что любят игры Mindclash Games: множество путей развития, высокая конфликтность, минимальная доля случайности. Игрокам предстоит развивать свой Дом, захватывая новые сектора Галактики, изучая технологии и увеличивая численность космической флотилии. За такие широкие возможности, как это обычно бывает, приходится платить: у подобных игр всегда высокий порог вхождения, и одна партия может длиться много часов.

Thunder Road: Vendetta

Рейтинг BGG — 8.0

Издатель в России: Hobby World

Настольные гонки — не самый распространённый жанр. Пересчитать его представителей можно буквально по пальцам, и далеко не все из них позволяют по-настоящему ощутить себя на гоночном треке и прочувствовать азарт скорости. Тем интереснее будет попробовать Thunder Road, которая успела собрать множество хвалебных отзывов от бэкеров проекта на «Кикстартере».

Несмотря на то что это ремейк игры аж 1986 года, выглядит она так, как будто создатели вдохновились фильмом «Безумный Макс: Дорога ярости». Автомобили не только обгоняют и подрезают друг друга, но и стреляют, раскидывают мины, врезаются и вызывают вертолёты для поддержки. В России будет выпущено делюкс-издание, которое включает в себя улучшенные компоненты и сразу пять дополнений в одной коробке.

Легенды морей (Dead Reckoning)

Рейтинг BGG — 8.2

Издатель в России: «Лавка Игр»

Перед нами песочница в пиратском сеттинге: у игроков есть корабль, на котором они путешествуют по островам, открывая новые земли, и команда, помогающая грабить торговые суда и копить сокровища. Закончится игра в момент, когда кто-то выполнит четыре условия из девяти возможных — именно этот игрок и станет победителем.

Одна из главных фишек игры — придуманная автором Джоном Д. Клером система card crafting («создание карт»): когда вы прокачиваете корабль или команду, вы не добавляете в личную колоду новую карту, а меняете части имеющихся у вас с самого начала карт с помощью добавления новых свойств в полупрозрачных протекторах. Таким образом, количество возможных сочетаний здесь просто огромное: у игроков есть широчайший простор для тактики. С помощью получившейся колоды ваши пиратские команды сражаются, исследуют, торгуют и управляют своими ресурсами. А ещё игра прекрасно оформлена: в ней сочный арт и картонный макет корабля для броска кубиков.

Divinus

Рейтинг BGG —

Издатель в России: Hobby World

Эта яркая настольная стратегия пока ещё не вышла даже за рубежом, поэтому в её описании мы можем опираться лишь на слова издателя. Divinus — это соревновательная игра с механикой наследия; в сердце геймплея лежит выкладывание тайлов. По сюжету игроки претендуют на то, чтобы войти в состав пантеона богов, при этом каноничные боги этому активно сопротивляются. Скандинавские и древнегреческие небожители сталкиваются в смертельной битве, а наши герои тем временем исследуют этот удивительный мир, вскрывая и размещая тайлы с новыми локациями. Для игры также необходимо специальное приложение: оно запоминает различные выборы, сделанные игроками, и предлагает соответствующие варианты развития событий.

А ещё в Divinus будет всё то, с чем ассоциируется жанр наследия: запечатанные коробочки, скрывающие новые компоненты и правила, наклейки на карты и кубы, необратимое изменение компонентов и неповторимые эмоции от первого прохождения. В России игру издадут сразу с двумя дополнениями.

Fateforge: Chronicles of Kaan

Рейтинг BGG — 9.1

Издатель в России: Hobby World

Это кооперативное фэнтези-приключение ещё не вышло даже за рубежом, поэтому сказать о нём можно только то, что заявляют сами создатели. Действие развернётся в государстве Каан, в городе, где у жестокого правителя Илкрала везде глаза и уши. Есть подозрения, что его планы простираются слишком далеко, и весь Каан может погибнуть в пламени его амбиций. В таких условиях команде героев предстоит проникнуть во дворец, чтобы освободить пойманного шпиона.

Итак, «Хроники Каана» — это приключенческая кампания, партии в которую, по заверениям авторов, не превышают одного часа. Притом каждый эпизод даёт широкую свободу действий, а сюжеты ветвятся и в зависимости от поступков игроков приводят к разным концовкам. Помогает следить за процессом электронное приложение, без которого сыграть в Fateforge невозможно. Зато оно обеспечивает и реиграбельность: обещают, что при повторном прохождении игра предложит что-то новое.

The Fox Experiment

Рейтинг BGG — 7.3

Издатель в России: «Эврикус»

Еврогейм о лисичках после первых же анонсов приковал к себе внимание настольного сообщества благодаря имени автора. Это второе творение Элизабет Харгрейв, создательницы невероятно успешных «Крыльев». После того как первое детище никому тогда не известного гейм-дизайнера завоевало множество наград, продалось огромными тиражами по всему миру и забралось на верхушку «семейного» топа BGG, новых игр Элизабет ждали с нетерпением.

The Fox Experiment основана на реальных событиях: в 1959 году советский генетик Дмитрий Беляев и специалист по поведению животных Людмила Трут начали в Новосибирске эксперимент по одомашниванию лис. Несколько десятилетий подряд они скрещивали особей, у которых были нужные показатели, и отбирали лучших представителей потомства для следующего этапа. В результате удалось вывести породу, схожую по поведению с собаками, а в ходе эксперимента ученые получили множество новых данных о геноме лисицы.

Попробовать почувствовать себя настоящими генетиками можно и в ходе партии: игрокам предстоит набирать карты лисиц-родителей с разными показателями, чтобы закрепить нужные черты в потомстве и уже его отправить размножаться в следующем раунде. Милое оформление и очаровательные животные с русскими именами прилагаются!

Trudvang Legends

Рейтинг BGG — 7.0

Издатель в России: Hobby World

Сюжетный кооператив, в котором игроки путешествуют по континенту Трудванг, где смешались скандинавские и кельтские легенды. Эльфы, тролли, драугры и ледяные гиганты встретятся на пути отчаянных героев, которые своими решениями могут повлиять на весь окружающий мир. В ходе приключений они могут помочь какой-то из рас или высказать благосклонность определённому конунгу — и тем самым открыть или, наоборот, заблокировать некоторые части карты. Кампания, состоящая из череды эпических квестов, проходится с помощью разветвлённых книг приключений, а проверки и испытания решаются с помощью вытягивания рун из специального мешочка. И, конечно же, всё это приправлено охапкой миниатюр высочайшего качества — по-другому у издательства СМОN («Восходящее солнце», «Анх», «Кровь и ярость») просто не бывает!

Cangaceiros

Рейтинг BGG — 7.4

Издатель в России: «Звезда»

Действие этой стратегии происходит в Бразилии XIX века. Словом «кангасейру» в те времена называли бандитов, которыми становились в основном обедневшие из-за закрытия плантаций сахарного тростника и хлопка местные жители. Именно главарями преступных банд и будут игроки. Им придётся противостоять не только друг другу, но и отрядам солдатов-волантес, стремящихся избавить страну от беззакония.

Основные действия в ходе партии совершаются с помощью карт, которые выбираются из личных колод в начале каждого раунда. Их можно заменять в ходе игры, так что основная механика геймплея — колодостроение, однако число карт в колоде не изменится. Каждая карта состоит из двух частей, и на этапе своего хода игрок может выбрать верхнее или нижнее действие, так что всегда нужно делать выбор так, чтобы сочетание половин давало простор для стратегии. Тогда получится и нанять новых кангасейро, и обучить их, и отправить совершать ограбления.

Vagrantsong

Рейтинг BGG —

Издатель в России: Hobby World

Ещё один представитель жанра «босс-батлер», выполненный в стилистике ретро-анимации. Герои оказались пассажирами таинственного поезда-призрака. В ходе кампании из 20 сценариев им предстоит исследовать вагоны и сражаться со сверхъестественными врагами. Правда, иногда им нужно просто напомнить о потерянной человечности…

Игроки будут находить новые предметы, прокачивать навыки и подбирать свой стиль игры под каждого призрака, ведь они требуют особого подхода. Действия боссов определяют вытащенные из мешка жетоны, а проверки успешности действий игроков проводятся путём бросков кубиков. Между сражениями происходят различные сюжетные события: вам предстоит многое узнать об обитателях этого мрачного поезда и его машинисте, чтобы выбраться отсюда живыми.

Gosu X

Рейтинг BGG — 8.2

Издатель в России: Hobby World

История серии игр Gosu началась в далёком 2010 году — именно тогда вышла первая часть дуэльной карточной стратегии о вечно воюющих между собой армиях гоблинов. Это была проба пера молодого гейм-дизайнера Кима Сато, в которую он попытался добавить лучшие черты коллекционных карточных игр, при этом избавив игроков от необходимости постоянно докупать новые бустеры. Первый блин вышел не без огрехов, и уже через два года свет увидело переработанное продолжение Gosu 2: Tactics. Его встретили лучше, но в целом оно тоже осталось известным только в узких кругах ценителей жанра.

Третья часть увидела свет лишь через 11 лет, зато ставки в ней повышены многократно! Игра больше не о мелких конфликтах каких-то там гоблинов — теперь на арену выходят восемь бессмертных богов, которые вечно заключают и разрушают союзы. В начале партии путём драфта игроки выбирают для себя три армии из восьми. Каждой соответствуют 15 карт, таким образом, в колоде у каждого игрока оказывается 45 карт. Две невыбранные стороны конфликта также важны: они привносят в партию особые правила, что обеспечивает геймплею разнообразие. В ходе трёх раундов игроки выводят на поле битвы войска, героев и самих Бессмертных и пытаются достичь победы любым из четырёх возможных способов.

ДОПОЛНЕНИЯ И ПРОДОЛЖЕНИЯ

Похоже, волна ремейков и перезапусков после кинематографа и видеоигровой индустрии докатилась и до настольных игр! В 2024 нас ждёт множество локализаций «вторых частей» и продолжений хитов прошлых лет. И далеко не всегда это классические дополнения: во многие игры можно играть отдельно, совершенно ничего не зная о первоисточнике.

Massive Darkness 2: Hellscape

Рейтинг BGG — 8.1

Издатель в России: Hobby World

Команду отважных героев занесло ни много ни мало в адские земли! Им необходимо пройти через эту негостеприимную местность, покрошить множество врагов, обрести могущественные артефакты и сразиться с самой Тьмой, чтобы раз и навсегда обезопасить родной мир от нашествий вражеских полчищ.

Первая часть этого кооперативного данжен-кроулера выходила на русском языке под названием «Кромешная тьма», однако во второй части издательство CMON, ознакомившись с отзывами игроков, переработало и улучшило игровой процесс. Новые герои получились по-настоящему уникальными: Берсерк может включить режим ярости, Разбойник тянет жетоны трюков из собственного мешочка, и так далее. Монстры также обновились: теперь у них есть особое оружие, которое герои смогут подобрать после победы над врагом и соединить в сеты.

В своей основе же «Кромешная тьма 2» — классический данжен-кроулер (без электронного приложения): герои прут по подземельям, убивая всё на своём пути, прокачивая уровни и собирая лут. В базовой коробке это можно делать по десяти сценариям, а дополнение Heavenfall вводит режим единой кампании.

Ascension Tactics

Рейтинг BGG — 8.1

Издатель в России: Gaga Games

В далёком 2010 году, после выхода инновационного «Доминиона», в настольном мире начался настоящий бум колодостроительных игр. Одним из самых популярных хитов стала Ascension — карточная игра в фэнтезийном сеттинге, в которой игроки набирали в свои колоды карты с оружием, снаряжением и заклинаниями для своего героя и отправляли его на битвы с монстрами.

В 2022 году правообладатели решили стряхнуть пыль с уже подзабытой стратегии, но не просто переиздать её, а вдохнуть в неё новую жизнь. Ascension Tactics заявлена как игра в совершенно другом, хоть и родственном жанре — это смесь тактической игры с миниатюрами и колодостроением. Такое описание сразу привлекло внимание — кампания на «Кикстартере» набрала необходимую сумму за три часа!

Игроки набирают в свою команду бойцов и получают колоды карт с их способностями. Колоды эти в ходе партии можно прокачивать — обменивать несколько слабых карт на более сильные. С помощью розыгрыша карт фигурки бойцов передвигаются и сражаются на игровом поле. Предусмотрены PvP, соло и командные режимы игры.

Zombicide: Undead or Alive

Рейтинг BGG — 8.1

Издатель в России: Hobby World

Как бы ни звучало название этой части «Зомбицида» в локализации, в народе её наверняка будут называть «Зомбицид на Диком Западе», ведь именно туда перенесено действие самой знаменитой игры об истреблении зомби. Основа игрового процесса не сильно изменилась: как и в предыдущих версиях, команда игроков будет сражаться с бесконечными волнами живых мертвецов, пытаясь выполнить цели сценария. Все нововведения связаны с антуражем освоения фронтира: это ковбои, индейцы, а ещё железнодорожные пути и приближающиеся составы, которые сметают всё на своем пути! Выжившим добавлены новые классы, а ещё возможность выходить на балконы (правда, с них можно лишь прицельно пострелять, а вот ловко спрыгнуть прямо на спину лошади не получится).

Осквернённый Грааль. Красная смерть

Рейтинг BGG — 8.4

Издатель в России: Crowd Games

А вот наконец и классическое дополнение в нашей подборке, в которое нельзя играть без базовой коробки. Но контента в нём столько, что «Красную смерть» также можно считать полноценным продолжением. Тем более что проходить её советуют только опытным игрокам после полного завершения основного сюжета (а лучше — после прохождения ещё и двух ранее вышедших дополнений).

По сюжету герои вернутся в родные земли после эпидемии опустошительной чумы. Вновь оказавшись на Авалоне, они разгадают его главные загадки, связанные с жизнью короля Артура. Делать это им предстоит в ещё более мрачной, чем ранее, обстановке — вокруг будут бродить пережившие чуму изувеченные люди, с севера начнут набегать пикты, а из водных глубин внезапно выйдут представители древней империи. Со всеми этими опасностями придётся справиться, если вы хотите открыть все тайны зловещего Авалона.

Кроме того, в 2024 году выйдут:

«Черная книга» (Hobby World) — приключенческая игра, основанная на популярной отечественной видеоигре, которую анонсировали как «наш ответ “Ужасу Аркхэма”»;

Neodreams (Hobby World) — новая экономическая стратегия звезды отечественного гейм-дизайна Ивана Лашина («Индустрия», «Корпорация Смартфон»), где игроки становятся директорами корпораций будущего, создающих на заказ сновидения для своих клиентов.

Unconscious Mind (GaGa Games) — комплексная стратегия, в которой игроки становятся первыми последователями Зигмунда Фрейда и пытаются применять на практике его теорию психоанализа;

«Карнеги» («Лавка Игр») — еврогейм о деятельности Эндрю Карнеги, американского бизнесмена и филантропа, который стоял у истоков развития сталелитейной промышленности;

«Война теней» (Hobby World) — в мире этой игры друг с другом сражаются пять великих империй, однако игроки управляют не ими, а тайными обществами, чьи представители играют роли серых кардиналов и делают ставки на победителей;

«Фамильяры. Семейные тайны» (Crowd Games) — новая кооперативная приключенческая игра Джерри Хоторна, создателя «О мышах и тайнах», «Плюшевых сказок» и «Отголосков». В этот раз — о милых волшебных созданиях, помощниках могущественного чародея;

«Уютная опушка» («Лавка Игр») — стратегия об очаровательных лесных семействах, которым надо подготовить свои норки и берлоги к зиме;

«Эйла и далёкий свет» (GaGa Games) — очень необычная одиночная игра, повествующая о кролике, который отправился в путешествие, чтобы установить источник таинственного света на вершине горы;

Witchbound (Hobby World) — ещё одна игра для соло-прохождения, где вы станете ведьмочкой, пытающейся спасти родной остров;

«Путешественники с южного Тигра» («Лавка Игр») — стратегия о восточных торговцах, открывающая новую трилогию авторов «Западного королевства»;

«Джон Компани» (Crowd Games) — оригинальная стратегия о развитии своей торговой компании. В геймплее очень большой упор делается на переговоры и дипломатию между игроками;

«Земля» («Лавка Игр») — завоевавшая множество поклонников за рубежом карточная стратегия на построение движка о взаимосвязи всего живого на нашей планете;

Vinhos (Choo Choo Games) — одна из самых известных стратегий португальского гейм-дизайнера Витала Ласерды, который прославился тем, что создаёт очень глубокие, но сложные игры с высоким порогом вхождения. Эта повествует о виноделии;

«Изобретения. Эволюция идей» (Crowd Games) — а это одна из последних новинок того же Витала Ласерды о главных достижениях человечества;

Apex Legends («Фабрика Игр») — настольное переложение одноимённой видеоигры;

Millenium Blades (GaGa Games) — симулятор коллекционной карточной игры, в ходе которой нужно покупать бустеры, собирать колоды и участвовать в турнирах (и всё — за одну партию);

«Challengers! Команда мечты» (Choo Choo Games) — карточная игра в оригинальном формате турнира по захвату флага. Игроки набирают колоды из самых разномастных бойцов и отправляют их в бой;

«Наследие Истбрук Хиллс» («Лавка Игр») — отечественный детектив, в котором обещают большую свободу действий и максимально разветвлённый сюжет;

Mystic vale («Фабрика Игр») — карточная стратегия о друидах, пытающихся защитить свою землю. Игроки также создают собственные карты с помощью полупрозрачных протекторов (от создателя «Легенд морей»);

«Побег из Нью-Йорка» (Hobby World) — как и в одноимённом фильме Джона Карпентера, игрокам необходимо спасти президента из города, полного преступников;

Art Society («Фабрика Игр») — игра с механикой аукциона о создании собственной коллекции искусства;

«Кризис. Святилище. Сезон 1» («Лавка Игр») — ролевая приключенческая игра с 30-минутными партиями для тех, кто давно хотел попробовать настольные РПГ, но не решался из-за сложности правил и длительности;

Now or Never («Лавка Игр») — завершение трилогии Райана Локета, в которую также входят игры «Выше и ниже» и «Дальше и ближе»;

«Тундра» (Hobby World) — семейная динамичная стратегия об обитателях северных лесов;

«Кланк в космосе» («Лавка Игр») с дополнениями — отдельная самостоятельная версия популярного колодостроя;

Perch («Лавка Игр») — очень азартная соревновательная игра, в которой игрокам надо застолбить лучшие места для своей стаи птиц (по-настоящему «Злые птички»!);

Линейка игр «Индустрия» (Hobby World) пополнится самостоятельной дуэльной версией;

World Order («Лавка Игр») — ещё одна асимметричная стратегия от создателей «Гегемонии», в которой ставки растут: теперь игроки выступают за США, Китай, Евросоюз и Россию, ведя борьбу за мировое господство;

One Night Ultimate Wewewolf (GaGa Games) — давно (с 2014 года) зарекомендовавшая себя игра для вечеринок «а-ля Мафия», в которой игроки меняют роли по ходу партии;

Издательство Hobby World возобновило сотрудничество с польской компанией Lucky Duck Games, а это значит, что нас ждут долгожданные дополнения к детективной игре «Место преступления» и приключениям в жанре тёмного фэнтези «Предназначение» (в том числе доп, посвящённый славянским сказкам);

Также нас ждут дополнения к играм Bullet (с новыми анимешными красотками» и Unmatched (самураи, герои Шекспира и две «ведьмачьих» коробки) от GaGa Games .

А что с прошлогодним списком?

С удовольствием констатируем факт: с настольными планами на 2023-й всё сложилось гораздо лучше, чем со списком 2022 года, в котором из-за известных событий было разорвано множество контрактов. Из обширного прошлогоднего перечня до наших столов пока не добрались только Тragedy Looper (проект не отменён, но отложен из-за технических проблем процесса локализации), Dune: A Game of Conquest and Diplomacy и переиздания «Спартака» (обе на этапе редактуры). Также на середину 2024 года намечено долгожданное поступление «Слишком много костей». Все эти проекты ждём от издательства «Лавка Игр».

Что касается крупных отмен 2022 года, то и здесь есть сдвиги с мёртвой точки! Да, мы до сих пор не услышали хороших новостей о Frosthaven и Nemesis: Lockdown, зато, как видим, скоро сможем сыграть в дополнение к «Осквернённому Граалю», а уже летом получим русскую версию стратегии Frostpunk, в которой, как и в видеоигре-первоисточнике, нужно спасать постапокалиптический город от замерзания!