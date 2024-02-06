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    #анонс #во что поиграть #дайджест

    Во что поиграть в феврале 2024-го? Ремейки Persona 3 и Final Fantasy VII, польская и французская RPG, кооп-игры на любой вкус

    6 февраля 2024
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    06.02.2024
    13729
    6 минут на чтение
    #анонс #во что поиграть #дайджест
    Во что поиграть в феврале 2024-го? Ремейки Persona 3 и Final Fantasy VII, польская и французская RPG, кооп-игры на любой вкус

    Игровая индустрия окончательно увязла в постковидном кризисе. Делаем ставки, сколько тысяч сотрудников разных студий уволят в феврале. А в перерывах между новостями об очередных сокращениях можем сыграть в проекты, которые начали делать до всех этих проблем.

    Persona 3 Reload

    Во что поиграть в феврале 2024-го? Ремейки Persona 3 и Final Fantasy VII, польская и французская RPG, кооп-игры на любой вкус 1

    Когда и где: 2 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

    Что: ремейк культовой JRPG

    Перевод: текст

    О чём: японские школьники берутся за пистолеты и стреляют себе в головы. Но не для того, чтобы выпустить мозги. Так они вызывают духов и с их помощью борются с «тенями», похищающих тех, кто узнал про «тёмный час» между вчера и завтра.

    Почему ждали: Persona 5 сейчас один из главных локомотивов жанра JRPG. Потому было логичным ожидать ремастера одной из прошлых частей. Так что нас ждут более современная графика, 60 FPS, переделанная боёвка, новые активности и немного больше диалогов.

    Чего опасаемся: что основной сюжет, который часто ругали, никак глобально не изменится. И русской локализации, падонкаффские цитаты из которой уже ходят по сети.

     

    Suicide Squad: Kill the Justice League

    Во что поиграть в феврале 2024-го? Ремейки Persona 3 и Final Fantasy VII, польская и французская RPG, кооп-игры на любой вкус 2

    Когда и где: 2 февраля на PC, XSXS, PS5

    Что: кооперативный экшен во вселенной DC

    Перевод: нет

    О чём: Брейниак в Метрополисе захватил под контроль всех супергероев. Правительство отправило разбираться с ними Отряд Самоубийц, куда заставили вступить Короля Акул, Бумеранга, Харли Квинн и Дэдшота.

    Почему ждали: может, кому-то покажется нормальным шутером в духе Crackdown. Но релиз привлекает внимание скорее как часть хроники падения Rocksteady, у которой это первая большая игра с 2015 года.

    Чего опасаемся: что скорее захочется плакать, а не смеяться над этой игрой. И что студию после сокращений (они почти неизбежны) отправят делать ещё более противоестественный выкидыш бездушной огромной корпорации.

     

    The Inquisitor

    Во что поиграть в феврале 2024-го? Ремейки Persona 3 и Final Fantasy VII, польская и французская RPG, кооп-игры на любой вкус 3

    Когда и где: 8 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5 

    Что: детективный боевик про альтернативную версию XVI века

    Перевод: текст

    О чём: распятие Иисуса пошло не по плану, и он не захотел умирать, слез с креста и убил всех обидчиков от Голгофы до Рима. В христианстве милосердие превратилось в грех. Главный герой — инквизитор, который приехал в немецкий город, чтобы найти вампира (потому что сверхъестественные твари реальны). И это всё по мотивам книг Яцека Пекары.

    Почему ждали: евроджанк, к которому явно относится The Inquisitor, — часто тёмная лошадка. Есть вероятность получить хоть и корявую, но интересную компактную и линейную версию «Ведьмака» с атмосферой ещё более навозного позднего Средневековья.

    Чего опасаемся: нередко евроджанк оказывается евротрэшем, где на первый план выходят полчища багов и прочие недоработки, а графика плоха, геймплей слаб, сюжет — странный в плохом смысле. Ещё непонятно, будут ли разработчики как-то развивать сюжет про другую основу христианства.

     

    Helldivers 2

    Во что поиграть в феврале 2024-го? Ремейки Persona 3 и Final Fantasy VII, польская и французская RPG, кооп-игры на любой вкус 4

    Когда и где: 8 февраля на PC, PS5

    Что: фантастический кооперативный шутер от третьего лица

    Перевод: текст

    О чём: винтовка — это праздник, все летим к жукам. Почти что адаптация «Звёздного десанта» Верховена.

    Почему ждали: Arrowhead Game Studios ещё со времён Magicka — мастера весёлых кооперативных экшенов, в которых игроки постоянно случайно убивают друг друга. Интересно посмотреть, что у них получится с большим бюджетом.

    Чего опасаемся: что вид из-за плеча будет мешать плохо целиться и убивать своих друзей.

     

    Banishers: Ghosts of New Eden

    Во что поиграть в феврале 2024-го? Ремейки Persona 3 и Final Fantasy VII, польская и французская RPG, кооп-игры на любой вкус 5

    Когда и где: 13 февраля на PC, XSXS, PS5

    Что: фэнтезийная экшен-RPG про охотников на призраков

    Перевод: текст

    О чём: 1695 год. Северная Америка. Антея Дуарте и Ред Макрей — влюблённые охотники за привидениями. Девушка вдруг умирает, сама превращается в призрака и постоянно следует за Редом. Но тот всё никак не успокаивается и ищет способ, как бы её возродить.

    Почему ждали: Don’t Nod постоянно пробуют что-нибудь новое, и нередко из этого получается нечто интересное. Потому нас, вероятно, ждёт стильное приключение с ярким сюжетом.

    Чего опасаемся: что история окажется сборником клише, которые можно угадать по одной только сюжетной завязке, а боёвка заставит скучать.

     

    The Thaumaturge

    Во что поиграть в феврале 2024-го? Ремейки Persona 3 и Final Fantasy VII, польская и французская RPG, кооп-игры на любой вкус 6

    Когда и где: 20 февраля на PC, XSXS, PS5

    Что: RPG про сверхъестественную версию Польши 1905 года

    Перевод: текст

    О чём: Варшава — не самое спокойное место в начале XX века. А Виктор Шульский к тому же может видеть потусторонних существ, салюторов, вселяющихся в тела людей. И ему на месте не сидится — Шульский постоянно встревает в конфликты с нечистью.

    Почему ждали: ролевая игра с неплохой графикой, с боёвкой в духе Persona 5 и в незаезженном сеттинге царской России? Звучит как мечта.

    Чего опасаемся: что The Thaumaturge смотрится хорошо только на поверхностном уровне. Тем более, что прошлый проект студии, Seven: The Days Long Gone, вышел жутко кривым и не шибко ярким.

     

    Nightingale

    Во что поиграть в феврале 2024-го? Ремейки Persona 3 и Final Fantasy VII, польская и французская RPG, кооп-игры на любой вкус 7

    Когда и где: ранний доступ 22 февраля на PC

    Что: шутер-выживач про джентельменскую магическую охоту

    Перевод: нет

    О чём: люди вступили в контакт с фейри и построили в их реальности город Найтингейл. Но затем сеть порталов, ведущих в него, обвалилась. Главные герои потерялись в волшебных землях. Они вынуждены выживать и пробиваться через разные миры к Найтингейлу.

    Почему ждали: у игры интересный стиль волшебной версии XVIII и XIX веков. А ещё Nightingale заявляется высокобюджетным проектом от ветеранов BioWare.

    Чего опасаемся: что это будет просто очередной выживач, в котором толком нечего делать. А потом ещё могут толком не развивать игру в раннем доступе.

     

    Final Fantasy VII Rebirth

    Во что поиграть в феврале 2024-го? Ремейки Persona 3 и Final Fantasy VII, польская и французская RPG, кооп-игры на любой вкус 8

    Когда и где: 29 февраля на PS5

    Что: ремейк самой знаменитой JRPG в истории

    Перевод: текст

    О чём: это вторая треть адаптации истории Final Fantasy VII. Главные герои вышли из Мидгара, чтобы найти безумного суперсолдата Сефирота. А ещё на события Rebirth влияет отсутствующий в оригинале спойлер прошлой части ремейка.

    Почему ждали: это новая крупная игра в серии Final Fantasy — такое автоматически получает статус громкого события. А ещё любопытно, как будут дальше переделывать изначальный сюжет.

    Чего опасаемся: что мы все сгорим от пламени, вызванной реакцией фанатов на отклонения от первоисточника.

     

    Во что ещё поиграть:

    Vampire: The Masquerade — Justice (6 февраля на PC VR, Quest 2, PS VR2): VR-стелс про вампира во вселенной World of Darkness.

    Foamstars (6 февраля на PS4, PS5): «Splatoon дома». Без кальмаров, с пеной и без Nintendo.

    Islands of Insight (13 февраля на PC): головоломка в стиле Myst на летающих островах в открытом мире и с мультиплеером. Тупите над пазлами в компании.

    Lysfanga: The Time Shift Warrior (13 февраля на PC): фэнтезийный hack’n’slash, где можно манипулировать временем и призывать копии себя из прошлого, чтобы они вам помогали.

    Ultros (13 февраля на PC, PS4, PS5): метроидвания, которая выглядит как визуализация опыта приёма ЛСД.

    Во что поиграть в феврале 2024-го? Ремейки Persona 3 и Final Fantasy VII, польская и французская RPG, кооп-игры на любой вкус 9

    Ultros

    Arzette: The Jewel of Faramore (14 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): экшен-платформер в стиле эпически плохих «Зельд» для Philips CD-i. Да, там есть свой аналог Моршу.

    Last Epoch (выход из раннего доступа 16 февраля на PC): диаблоид, которые делали пользователи Реддита в стремлении получить идеальную игру жанра. Судя по всему, они неплохо приблизились к цели.

    Craftomation 101: Programming & Craft (19 февраля на PC): экономическая стратегия про роботов, в которой нужно программировать свои юниты.

    Terminator: Dark Fate — Defiance (21 февраля на PC): тактика в реальном времени про войну роботов и людей во вселенной «Терминатора».

    Bandle Tale: A League of Legends Story (21 февраля на PC, Switch): умилительная пиксельная RPG от авторов Punch Club и Graveyard Keeper во вселенной «Лиги Легенд».

    Slave Zero X (21 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): 2,5D-биопанк-слэшер в мире Slave Zero, стилизованный под графику первой PlayStation.

    Во что поиграть в феврале 2024-го? Ремейки Persona 3 и Final Fantasy VII, польская и французская RPG, кооп-игры на любой вкус 10

    Slave Zero X

    The Tribe Must Survive (22 февраля на PC): стратегия-выживастик про более лавкрафтианский вариант каменного века.

    Pacific Drive (22 февраля на PC, PS5): выживач про исследование аномальной зоны на автомобиле, который надо постоянно ремонтировать и апгрейдить. «Тачка на прокачку» встречает «Пикник на обочине».

    CorpoNation: The Sorting Process (22 февраля на PC): антиутопическая адвенчура про простого работника корпорации, которому поручено сортировать генетические образы и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕДАВАТЬ СВОЕГО РАБОТОДАТЕЛЯ.

    Sons Of The Forest (выход из раннего доступа 22 февраля на PC): адски популярный хоррорный выживач про таинственный остров, где живёт куча мутантов.

    WRATH: Aeon of Ruin (выход из раннего доступа 27 февраля на PC): бумер-шутер в духе Quake. Наконец-то полноценный релиз спустя пять лет раннего доступа.

    Во что поиграть в феврале 2024-го? Ремейки Persona 3 и Final Fantasy VII, польская и французская RPG, кооп-игры на любой вкус 11

    WRATH

    Ещё немного ремейков и ремастеров февраля:

    Tomb Raider I–III Remastered (14 февраля PC, X1, XSXS, PS4, PS5): нет планов на День святого Валентина? Сводите Лару на шипы. Теперь первые три части Tomb Raider более удобны и выглядят как игры не для первой, а для второй PlayStation.

    Solium Infernum (2024) (14 февраля на PC): ремейк одноимённой пошаговой стратегии 2009 года, посвящённой борьбе за власть в аду. Ремейк визуально напоминает уже не Panzer General II, а Endless Legend и поздние части Civilization.

    Mario vs. Donkey Kong (16 февраля на Switch): ремастер платформера-головоломки 2004-го для GameBoy Advance. Разборки водопроводчика с чёртовой грязной обезьяной — теперь и в 3D.

    Star Wars: Dark Forces Remaster (28 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): Nightdive Studios снова портирует шутерную классику 90-х на новое железо. Скоро и первые приключения Кайла Катарна будут с нормальным управлением и хорошим разрешением.

    Brothers: A Tale of Two Sons Remake (28 февраля PC, XSXS, PS5): немое приключение двух братьев, каждым из которых нужно управлять одновременно. Геймплей почти не тронут, зато проапгрейдят графику.

     

    Самая фантастическая игра февраля:

    Skull & Bones (возможно 16 февраля на PC, XSXS, PS5): пиратский экшен на кораблях. Дату релиза с 2018 года переносили шесть раз. Ситуацию в студии разработчиков хочется сравнивать с пожаром на свалке радиоактивных отходов. Если игра всё-таки выйдет хоть в каком состоянии — уже это будет просто фантастика.

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