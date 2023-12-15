Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну

2023 год был очень богат на сериалы. Настолько, что выбирать и отсматривать лучшие оказалось не так-то просто — уж очень много разного и интересного вышло! Другое дело, что забастовка сценаристов и актёров, длившаяся несколько месяцев, заставила студийных боссов и стриминги знатно перелопатить планы. Так что многие премьеры 2023-го уехали на следующий год. Какие-то сериалы и вовсе отменили. Есть все шансы, что скоро у онлайн-кинотеатров и каналов репертуар сократится, а значит, будем досматривать то, что не успели посмотреть в минувшем году. Впрочем, новинок всё равно хватает. О самых интересных мы сейчас и расскажем!

Задача трёх тел

3 Body Problem

Что? Научная фантастика, экранизация романа Лю Цысиня.

Когда и где? C 21 марта на Netflix.

О чём? О масштабном заговоре, который охватывает многие цивилизованные страны и в который вовлечены лучшие умы планеты. По неизвестным причинам учёные начинают сводить счёты с жизнью. Астрофизику Вян Мяо предстоит расследовать эти загадочные обстоятельства и выяснить, как с ними связана китайская учёная Е Вэньцзе (её отца убили во время культурной революции) и при чём тут «Три тела» — необычная игра в виртуальной реальности.

Что это будет? Наверняка одна из самых обсуждаемых (и противоречивых) адаптаций сезона. В прошлый раз мы предполагали, что сериалом заинтересуются не меньше, чем «Кольцами власти» или «Игрой престолов», — хотя бы в силу размаха. Судя по трейлеру и отрывку, так оно и есть.

Нас ждёт масштабная история, в которой найдётся место и детективной линии из настоящего времени, и эпизодам культурной революции (их, кстати, вырезали из китайской адаптации), и завораживающим видам виртуального мира. Некоторых персонажей книги изменили, а географию расширили — теперь справляться с заговором вокруг пришельцев (это ведь уже не спойлер?) будут учёные со всех уголков Земли.

За сериал отвечают шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, и для многих зрителей их новая работа станет ответом на вопрос о том, насколько они состоялись как рассказчики и творцы. Помогает дуэту Александр Ву, занимавшийся вторым сезоном «Террора».

Актёрский состав подобрали как минимум интересный: здесь появятся Эйса Гонсалес («Хоббс и Шоу», «Малыш на драйве»), Бенедикт Вонг («Академия смерти», «Доктор Стрэндж»), Джован Адепо («Оверлорд»), китайские актрисы Цай Чин («Мемуары гейши», «Шан-Чи и легенда десяти колец») и Розалинд Чао («Звёздный путь», «Мулан»), а также звёзды «Игры престолов» Джон Брэдли, Джонатан Прайс и Лиам Каннингем. В трейлерах уже можно рассмотреть, вписались ли актёры в эту историю.

«Задача трёх тел» наверняка стала бы самой спорной адаптацией сезона, если бы не «Аватар: Легенда об Аанге» и Fallout!

Аватар: Легенда об Аанге

Avatar: The Last Airbender

Что? Восточное фэнтези, адаптация мультсериала.

Когда и где? C 22 февраля на Netflix.

О чём? Да все знают, о чём! «Вода, Огонь, Земля, Воздух. Когда-то давно четыре народа жили в мире, но всё изменилось, когда народ Огня развязал войну…» и далее по тексту. Может, не все смотрели три сезона увлекательных приключений Аанга и его товарищей, но слышал про них почти каждый.

Что это будет? В прошлом году мы писали, что этот сериал «ждём со сниженными ожиданиями» — ведь до сих пор помним игровую адаптацию от Шьямалана, из которой толком ничего не вышло. А теперь скажем — да, ждём! «Ван Пис» всем утёр нос, показав, как можно переносить культовую анимацию на телеэкраны — получилось великолепно (хотя призрак лайв-экшена «Ковбоя Бибопа» ещё витает над библиотекой Netflix)!

Первый трейлер выглядит занимательно — в нём показали сцены «Книги Воздуха» и основных персонажей. А ещё — много магии, включая полёты, огненные сполохи, землетрясение. И, конечно, милого (хоть и грязноватого в лайв-экшене) воздушного бизона Аппу.

Главных героев сыграли Иэн Аусли (Сокка), Киавентио (Катара), Гордон Кормье (Аанг) и Даллас Лю (Зуко). Кроме того, лорда Озая сыграл Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»), дядю Айро — Пол Ли (Train 48), а изобретателя из Царства Земли воплотил харизматичный Дэнни Пуди («Сообщество», «Мистический квест»).

Сериал анонсировали несколько лет назад, и тогда проектом занимались создатели оригинального мультсериала Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко, но в 2020-м дуэт оставил адаптацию из-за творческих разногласий. В итоге шоураннером и сценаристом стал Альберт Ким.

«Аватар» может стать одним из самых дорогостоящих проектов Netflix. Бюджет каждого эпизода, по данным ScreenRant, составляет 15 миллионов долларов.

Фоллаут

Fallout

Что? Постапокалиптическая драма, сатира, адаптация серии видеоигр.

Когда и где? C 12 апреля на Amazon Prime Video.

О чём? И тоже все знают, о чём — о том, что война никогда не меняется. Одна из сюжетных линий будет посвящена постапокалиптическому Лос-Анджелесу. В центре событий окажется жительница Убежища. Она покидает укрытие, чтобы столкнуться с опасностями Пустоши.

Что это будет? Возвращение одной из самых любимых франшиз — теперь в формате сериала (хотя фанаты не отказались бы от новой части). Его ведут создатели «Мира Дикого Запада» и «В поле зрения» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Шоураннерами назначены Женева Робертсон-Дуорет (сценарии фильмов «Капитан Марвел» и «Tomb Raider: Лара Крофт») и Грэм Вагнер.

В трейлере подробностей не шибко много: зрителям показали мир до катастрофы и подсветили второго главного героя — гуля в исполнении Уолтона Гоггинса («Омерзительная восьмёрка», «Сыны анархии»).

Нолан назвал сериал «безумным, дерзким, забавным, приключенческим и выносящим мозг, не похожим ни на что виденное вами прежде». Примерно так в своё время описывали и «Мир Дикого Запада» (то, чем он был первые сезон-два). Надеемся, «Фоллауту» удастся воплотить обещания создателей.

Пока что компания успела заявить, что события шоу будут каноном для франшизы, — это вызвало некоторое недовольство геймеров, ведь в нескольких кадрах многие успели разглядеть противоречия с тем, что показывали в играх.

Эхо

Echo

Что? Уличная супергероика.

Когда и где? C 12 января на Disney+.

О чём? О Майе Лопес — девушке с нарушениями слуха из сериала «Соколиный глаз». После событий шоу она возвращается в родную Оклахому, чтобы попытаться разобраться с проблемами собственного прошлого и восстановить связь с индейскими корнями. Но за ней следует тень неостановимого Уилсона Фиска, имя которого до сих пор боятся произносить в преступном мире Нью-Йорка.

Что это будет? Следующий телевизионный проект Marvel Studios, у которого, кажется, лучше прочих получается выглядеть как «те сериалы про уличных героев с Netflix». Чтобы это подчеркнуть, маркетинг даже запустил бренд Marvel Spotlight для «приземлённых историй, ориентированных на персонажей».

В трейлере много кадров с Уилсоном Фиском — по всей видимости, авторы планируют получше раскрыть одного из самых ярких марвеловских злодеев и реабилитировать его после событий «Соколиного глаза» (нет никаких сомнений в том, что он выжил). Разумеется, не обойдётся без камео Мэтта Мёрдока — он промелькнул в трейлере буквально на полсекунды. «Эхо» свяжет события «Соколиного глаза» и грядущего перезапуска «Сорвиголовы».

Кстати, а где «Сорвиголова: Рождённый заново»? Мы планировали включить в список и перезапуск «Сорвиголовы», но проект попал в производственный ад. Сперва он застрял из-за забастовки актёров и сценаристов. А осенью 2023-го журналисты выяснили, что руководство Marvel Studios осталось недовольно отснятыми материалами, поэтому часть команды разогнали и на проект наняли новых людей. СМИ писали, что фокус сериала отличался от задуманного Кевином Файги и тот в итоге решил уделить ему больше внимания. Теперь сериал ждут досъёмки, а потом долгий этап постпродакшена. Когда он в итоге выйдет, неизвестно.

Отель « Хазбин »

Hazbin Hotel

Что? Взрослая анимация.

Когда и где? C 19 января на Amazon Prime Video.

О чём? О принцессе ада — Чарли Утренней Звезде, которая хочет дать шанс на реабилитацию самым злокозненным демонам. Для этого она открывает «Отель „Хазбин“», куда заезжают несколько весьма экстравагантных персон — даже по меркам ада. Больше прочих шуму наводит Аластор, которого зовут Радио Демоном, — но его предысторию боятся обсуждать вслух.

Что это будет? Рождение долгостроя, не иначе. Первоначально «Отель» был частным проектом художницы, продюсера и аниматора Вивьен Медрано, запущенным при поддержке фанатов. Возникшие в комиксах и артах персонажи должны были стать героями мультсериала, но команде хватило сил и средств только на пилот. Дальше студия переключилась на недурственный спин-офф «Адский босс» в том же сеттинге, а «Отель» ушёл в тень.

В итоге сериалом неожиданно заинтересовалась студия А24, которая работает над необычными фильмами («Всё, везде и сразу», «Легенда о Зелёном рыцаре») и сериалами («Эйфория», «Грызня»).

Новые эпизоды запустят историю заново, без учёта показанного в пилоте. Дизайн персонажей тоже немного изменится. Но по трейлеру и отрывку видно, что ключевые моменты останутся на месте. Теперь мы наконец-то сможем посмотреть, каким получился сатанинский музыкальный мультсериал для взрослых!

Ходячие мертвецы: Те, кто живёт

The Walking Dead: The Ones Who Live

Что? Постапокалиптическая драма.

Когда и где? C 25 февраля на AMC.

О чём? О приключениях Рика Граймса и Мишонн, которые друг за другом покинули основную команду выживших.

Что это будет? Возвращение полюбившихся персонажей! А что там с сюжетом, уже особо и не важно. Рик Граймс был символом «Ходячих мертвецов» много лет, а теперь, когда основной сериал распался на несколько спин-оффов, у зрителей снова появился шанс узнать судьбу Рика — которая отличается от комиксового варианта.

В мини-сериале заявлено всего шесть эпизодов, так что наскучить он точно не успеет. Тем более что ролики выглядят многообещающими: опасные зомби и не менее опасные военные, охраняющие порядок.

Монстры-коммандос

Creature Commandos

Что? Взрослая анимационная супергероика, экранизация комиксов DC.

Когда и где? Когда-то в 2024-м.

О чём? Об очередном отряде преступников со сверхспособностями, которыми командует бессменная и беспринципная Аманда Уоллер. Только на этот раз в центре событий окажутся сплошь монстры и нелюди.

Что это будет? Что-то среднее между мультсериалом «Харли Квинн» и «Миротворцем» — или «Отрядом самоубийц» Джеймса Ганна. «Монстры» станут первым проектом новой киновселенной DC под его руководством, и режиссёр подошёл к делу ответственно: написал сценарии ко всем сериям и выступил ключевым продюсером. А ещё зазвал отличный актёрский состав: Фрэнка Грилло (Рик Флэгг-старший), Марию Бакалову (принцесса Илана Ростович), Индиру Варму (Невеста Франкенштейна), Алана Тьюдика (Доктор Фосфор), Дэвида Харбора (Эрик Франкенштейн). И, конечно, пристроил брата, Шона Ганна.

Даже без подробностей и трейлера попробуем предположить, что нас ждёт история отвергнутых обществом неудачников. Кто-то из них незаконными способами пытается заработать уважение и деньги, а кто-то — одобрение членов семьи.

Дюна: Пророчество

Dune: Prophecy, ранее — Dune: the Sisterhood

Что? Научная фантастика, приквел «Дюны».

Когда и где? Когда-то в 2024-м на Max.

О чём? О создании Бене Гессерит — таинственной и могущественной силы во вселенной «Дюны». Действие приквела развернётся за десять тысяч лет до событий книги и экранизаций. В центре сюжета окажутся сёстры Харконнен, которые выступят «против угрозы всему человечеству».

Что это будет? Кажется, что-то среднее между «Игрой престолов» и «Академией» — но, разумеется, в сеттинге «Дюны». Предки главных героев снова погрязнут в интригах и борьбе за власть — то есть на экране ждём примерно то же самое, что в фильме, только не так масштабно. В книгах-приквелах «Дюны» много событий, которые можно осветить, и неизвестно, какие из них войдут в сериал (покажут ли Батлерианский джихад?).

Проект находится в производстве уже несколько лет, и за это время он успел потерять режиссёра и исполнительницу главной роли. А ещё съёмки несколько раз переносили (в том числе из-за забастовок).

В итоге «Пророчеству» всё же удалось набрать неплохую команду. Заявлены Марк Стронг (сыграет императора Джавикко Коррино), Трэвис Фиммел («Викинги»), Индира Варма («Игра престолов»), Эмили Уотсон («Чернобыль»), Оливия Уильямс («Корона») и Ширли Хендерсон (“Гарри Поттер«).

Пингвин

The Penguin

Что? Криминальная драма, продолжение «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Когда и где? Когда-то в 2024-то на Max.

О чём? О попытках Освальда Кобблпота (он же Пингвин) завоевать власть в преступном мире Готэма. Ему предстоит иметь дело с семейством Фальконе, лидером бандитов Марони и другими криминальными авторитетами.

Что это будет? «Готэм» здорового человека. Сериал продолжит события «Бэтмена» и станет своего рода мостиком к следующему фильму. К роли Пингвина вернётся неузнаваемый Колин Фаррелл, которому предстоит раскрыть персонажа и показать всю накопившуюся в нём злость и беспринципность. Противостоять ему будет София Фальконе, которую играет Кристин Милиоти («Зависнуть в Палм-Спрингс», «Как я встретил вашу маму»).

В сериале запланировано восемь эпизодов. Их продюсирует Мэтт Ривз, сценаристом выступает Крейг Зобель («Мейр из Исттауна»), а в кресле шоураннера сидит Лорен ЛеФранк («Импульс», «Агенты Щ.И.Т.»).

Ваш дружелюбный сосед Человек-паук

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Что? Супергеройский мультсериал.

Когда и где? Когда-то в 2024-то на Disney+.

О чём? О первых приключениях и подвигах Питера Паркера — ещё во времена учёбы в школе.

Что это будет? Первоначально мультсериал назывался Spider-Man: Freshman Year. Он планировался как предыстория Человека-паука Тома Холланда из Киновселенной Marvel — название отсылало к Homecoming, и нам рассказали бы о том, какими были первые приключения Паркера перед тем, как его завербовал Тони Старк.

Затем концепцию немного изменили — теперь мультсериал, по всей видимости, относится к альтернативному таймлайну. Журналистам показали отрывок, в котором продемонстрировали совсем другой костюм Паучка. Ох уж эти мультивселенные!

Люди Икс ’97

X-Men ‘97

Что? Супергероика, продолжение старых добрых «радиоактивных людей».

Когда и где? В начале 2024-го на Disney+.

О чём? Об учениках Школы Ксавьера для одарённых подростков. А ещё — о столкновении с мутантами Магнето, борьбе с космическими тёмными сущностями и противостоянии спецагентам правительства.

Что это будет? Продолжение классического мультсериала, который мы включали с утра перед школой (а кто-то и после). Сериал был сильный, драматичный и креативный. Он продолжал традицию мрачных анимационных эпосов 1990-х — «Бэтмена» и «Гаргулий», а также переносил на экран многие сюжеты комиксов, включая «Сагу о Тёмном Фениксе».

Теперь у руля стоят люди из Marvel Studios, ответственные за создание Киновселенной (но мультсериал в неё входить не будет). На озвучивание позвали многих актёров, которые занимались прошлыми «Людьми Икс». Ключевым сценаристом выступает Бо ДеМайо, работавший над короткометражками League of Legends, мультфильмом «Ведьмак: Кошмар волка» и некоторыми эпизодами сериала «Звёздный путь: Странные новые миры».

Сериал планировали выпустить в конце 2023-го, но перенесли на начало 2024-го. В первом сезоне будет десять эпизодов, в разработке уже находится второй сезон.

Промороликов в сети почти нет — один отрывок показали на «Комик-Коне» летом, но пока не публиковали.

Глаза Ваканды

Eyes of Wakanda

Что? Супергеройский мультсериал.

Когда и где? Когда-то в 2024-м на Disney+.

О чём? О воителях Ваканды, которые занимаются поисками артефактов из вибраниума по всему миру — как в далёком прошлом, так и в настоящем.

Что это будет? Анимационный сериал, раскрывающий историю и культуру Ваканды. Пока что подробностей нет — проект анонсировали на пресс-показе второго сезона “Что, если…?«.

Звёздные войны: Минимальный экипаж

Star Wars: Skeleton Crew

Что? Приключенческий сериал по «Звёздным войнам».

Когда и где? Когда-то в 2024-м на Disney+.

О чём? О приключениях группы подростков, которые оказались на попечении у взрослого. Им во что бы то ни стало надо найти свой дом. Да, на этом всё.

Что это будет? История взросления в духе фильмов Спилберга — по крайней мере, именно так питчили сериал боссам Lucasfilm. Быть шоураннером позвали Джона Уоттса, который неплохо совмещает подростковые сюжеты и фантастические миры. Именно он поставил трилогию про Человека-паука с Томом Холландом.

Роль наставника детишек воплотил Джуд Лоу. О его персонаже ничего толком не известно, но мы не удивимся, если это ещё один джедай, выживший после Приказа 66. Впрочем, такой ход будет смотреться странно ещё и потому, что события сериала развернутся после VI эпизода.

В прошлом году мы выражали опасения, что сериал не успеет выйти, — так и случилось. Lucasfilm до сих пор не выпустила трейлер и хранит в секрете дату выхода. Но зато компания раскрыла, кто сыграл юных персонажей и показала отрывок. Первый сезон будет состоять из восьми серий.

Звёздные войны: Аколит

Star Wars: Acolyte

Что? Мистический политический триллер по «Звёздным войнам».

Когда и где? Когда-то в 2024-м на Disney+.

О чём? О заговоре, который оплёл Орден джедаев за сотню лет до событий «Призрачной угрозы». Бывший падаван воссоединяется с наставником, чтобы расследовать серию преступлений. Вместе они выходят на след некоей опасности, которая грозит Республике.

Что это будет? Ещё одна «джедайская» история в духе «Асоки», где в центре повествования окажутся адепты Силы, древние секреты, карты и тому подобное. А ещё это будет первое масштабное произведение с кучей джедаев и первая история, действие которой происходит во времена Расцвета Республики. Этот период активно освещался в комиксах и книгах, получился довольно интригующим, но прошёл мимо массового зрителя.

Шоураннер сериала — Лесли Хэдланд, создательница «Жизни матрёшки». В касте замечены Дафни Кин («Логан»), Джоди Тёрнер-Смит («Летящие в ночи»), Амандла Стенберг («Голодные игры», «Тела, тела, тела»), Ли Джон Джэ («Игра в кальмара») и Кэрри-Энн Мосс («Матрица»).