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    #ожидания 2024 #сериал #что посмотреть

    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну

    15 декабря 2023
    Фото аватара
    15.12.2023
    10146
    10 минут на чтение
    #ожидания 2024 #сериал #что посмотреть

    2023 год был очень богат на сериалы. Настолько, что выбирать и отсматривать лучшие оказалось не так-то просто — уж очень много разного и интересного вышло! Другое дело, что забастовка сценаристов и актёров, длившаяся несколько месяцев, заставила студийных боссов и стриминги знатно перелопатить планы. Так что многие премьеры 2023-го уехали на следующий год. Какие-то сериалы и вовсе отменили. Есть все шансы, что скоро у онлайн-кинотеатров и каналов репертуар сократится, а значит, будем досматривать то, что не успели посмотреть в минувшем году.

    Впрочем, новинок всё равно хватает. О самых интересных мы сейчас и расскажем!

    Задача трёх тел

    3 Body Problem

    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну

    Что? Научная фантастика, экранизация романа Лю Цысиня.

    Когда и где? C 21 марта на Netflix.

    О чём? О масштабном заговоре, который охватывает многие цивилизованные страны и в который вовлечены лучшие умы планеты. По неизвестным причинам учёные начинают сводить счёты с жизнью. Астрофизику Вян Мяо предстоит расследовать эти загадочные обстоятельства и выяснить, как с ними связана китайская учёная Е Вэньцзе (её отца убили во время культурной революции) и при чём тут «Три тела» — необычная игра в виртуальной реальности.

    Трейлер

    Что это будет? Наверняка одна из самых обсуждаемых (и противоречивых) адаптаций сезона. В прошлый раз мы предполагали, что сериалом заинтересуются не меньше, чем «Кольцами власти» или «Игрой престолов», — хотя бы в силу размаха. Судя по трейлеру и отрывку, так оно и есть.

    Нас ждёт масштабная история, в которой найдётся место и детективной линии из настоящего времени, и эпизодам культурной революции (их, кстати, вырезали из китайской адаптации), и завораживающим видам виртуального мира. Некоторых персонажей книги изменили, а географию расширили — теперь справляться с заговором вокруг пришельцев (это ведь уже не спойлер?) будут учёные со всех уголков Земли.

    За сериал отвечают шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, и для многих зрителей их новая работа станет ответом на вопрос о том, насколько они состоялись как рассказчики и творцы. Помогает дуэту Александр Ву, занимавшийся вторым сезоном «Террора».

    Актёрский состав подобрали как минимум интересный: здесь появятся Эйса Гонсалес («Хоббс и Шоу», «Малыш на драйве»), Бенедикт Вонг («Академия смерти», «Доктор Стрэндж»), Джован Адепо («Оверлорд»), китайские актрисы Цай Чин («Мемуары гейши», «Шан-Чи и легенда десяти колец») и Розалинд Чао («Звёздный путь», «Мулан»), а также звёзды «Игры престолов» Джон Брэдли, Джонатан Прайс и Лиам Каннингем. В трейлерах уже можно рассмотреть, вписались ли актёры в эту историю.

    «Задача трёх тел» наверняка стала бы самой спорной адаптацией сезона, если бы не «Аватар: Легенда об Аанге» и Fallout!

    Аватар: Легенда об Аанге

    Avatar: The Last Airbender

    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну 1

    Что? Восточное фэнтези, адаптация мультсериала.

    Когда и где? C 22 февраля на Netflix.

    О чём? Да все знают, о чём! «Вода, Огонь, Земля, Воздух. Когда-то давно четыре народа жили в мире, но всё изменилось, когда народ Огня развязал войну…» и далее по тексту. Может, не все смотрели три сезона увлекательных приключений Аанга и его товарищей, но слышал про них почти каждый.

    Трейлер

    Что это будет? В прошлом году мы писали, что этот сериал «ждём со сниженными ожиданиями» — ведь до сих пор помним игровую адаптацию от Шьямалана, из которой толком ничего не вышло. А теперь скажем — да, ждём! «Ван Пис» всем утёр нос, показав, как можно переносить культовую анимацию на телеэкраны — получилось великолепно (хотя призрак лайв-экшена «Ковбоя Бибопа» ещё витает над библиотекой Netflix)!

    Первый трейлер выглядит занимательно — в нём показали сцены «Книги Воздуха» и основных персонажей. А ещё — много магии, включая полёты, огненные сполохи, землетрясение. И, конечно, милого (хоть и грязноватого в лайв-экшене) воздушного бизона Аппу.

    Главных героев сыграли Иэн Аусли (Сокка), Киавентио (Катара), Гордон Кормье (Аанг) и Даллас Лю (Зуко). Кроме того, лорда Озая сыграл Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»), дядю Айро — Пол Ли (Train 48), а изобретателя из Царства Земли воплотил харизматичный Дэнни Пуди («Сообщество», «Мистический квест»).

    Сериал анонсировали несколько лет назад, и тогда проектом занимались создатели оригинального мультсериала Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко, но в 2020-м дуэт оставил адаптацию из-за творческих разногласий. В итоге шоураннером и сценаристом стал Альберт Ким.

    «Аватар» может стать одним из самых дорогостоящих проектов Netflix. Бюджет каждого эпизода, по данным ScreenRant, составляет 15 миллионов долларов.

    Фоллаут

    Fallout

    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну 2

    Что? Постапокалиптическая драма, сатира, адаптация серии видеоигр.

    Когда и где? C 12 апреля на Amazon Prime Video.

    О чём? И тоже все знают, о чём — о том, что война никогда не меняется. Одна из сюжетных линий будет посвящена постапокалиптическому Лос-Анджелесу. В центре событий окажется жительница Убежища. Она покидает укрытие, чтобы столкнуться с опасностями Пустоши.

    Трейлер

    Что это будет? Возвращение одной из самых любимых франшиз — теперь в формате сериала (хотя фанаты не отказались бы от новой части). Его ведут создатели «Мира Дикого Запада» и «В поле зрения» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Шоураннерами назначены Женева Робертсон-Дуорет (сценарии фильмов «Капитан Марвел» и «Tomb Raider: Лара Крофт») и Грэм Вагнер.

    В трейлере подробностей не шибко много: зрителям показали мир до катастрофы и подсветили второго главного героя — гуля в исполнении Уолтона Гоггинса («Омерзительная восьмёрка», «Сыны анархии»).

    Нолан назвал сериал «безумным, дерзким, забавным, приключенческим и выносящим мозг, не похожим ни на что виденное вами прежде». Примерно так в своё время описывали и «Мир Дикого Запада» (то, чем он был первые сезон-два). Надеемся, «Фоллауту» удастся воплотить обещания создателей.

    Пока что компания успела заявить, что события шоу будут каноном для франшизы, — это вызвало некоторое недовольство геймеров, ведь в нескольких кадрах многие успели разглядеть противоречия с тем, что показывали в играх.

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     Кот-император |  17.11.2023 |  976

    Подкаст. Подкаст не меняется.

    Эхо

    Echo

    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну 4

    Что? Уличная супергероика.

    Когда и где? C 12 января на Disney+.

    О чём? О Майе Лопес — девушке с нарушениями слуха из сериала «Соколиный глаз». После событий шоу она возвращается в родную Оклахому, чтобы попытаться разобраться с проблемами собственного прошлого и восстановить связь с индейскими корнями. Но за ней следует тень неостановимого Уилсона Фиска, имя которого до сих пор боятся произносить в преступном мире Нью-Йорка.

    Трейлер

    Что это будет? Следующий телевизионный проект Marvel Studios, у которого, кажется, лучше прочих получается выглядеть как «те сериалы про уличных героев с Netflix». Чтобы это подчеркнуть, маркетинг даже запустил бренд Marvel Spotlight для «приземлённых историй, ориентированных на персонажей».

    В трейлере много кадров с Уилсоном Фиском — по всей видимости, авторы планируют получше раскрыть одного из самых ярких марвеловских злодеев и реабилитировать его после событий «Соколиного глаза» (нет никаких сомнений в том, что он выжил). Разумеется, не обойдётся без камео Мэтта Мёрдока — он промелькнул в трейлере буквально на полсекунды. «Эхо» свяжет события «Соколиного глаза» и грядущего перезапуска «Сорвиголовы».

    Кстати, а где «Сорвиголова: Рождённый заново»?

    Мы планировали включить в список и перезапуск «Сорвиголовы», но проект попал в производственный ад. Сперва он застрял из-за забастовки актёров и сценаристов. А осенью 2023-го журналисты выяснили, что руководство Marvel Studios осталось недовольно отснятыми материалами, поэтому часть команды разогнали и на проект наняли новых людей. СМИ писали, что фокус сериала отличался от задуманного Кевином Файги и тот в итоге решил уделить ему больше внимания.

    Теперь сериал ждут досъёмки, а потом долгий этап постпродакшена. Когда он в итоге выйдет, неизвестно.

    Отель «Хазбин»

    Hazbin Hotel

    Какие мультсериалы выйдут в 2023-м? Гремлины, Люди Икс, демоны и Супермен 13

    Что? Взрослая анимация.

    Когда и где? C 19 января на Amazon Prime Video.

    О чём? О принцессе ада — Чарли Утренней Звезде, которая хочет дать шанс на реабилитацию самым злокозненным демонам. Для этого она открывает «Отель „Хазбин“», куда заезжают несколько весьма экстравагантных персон — даже по меркам ада. Больше прочих шуму наводит Аластор, которого зовут Радио Демоном, — но его предысторию боятся обсуждать вслух.

    Отрывок

    Что это будет? Рождение долгостроя, не иначе. Первоначально «Отель» был частным проектом художницы, продюсера и аниматора Вивьен Медрано, запущенным при поддержке фанатов. Возникшие в комиксах и артах персонажи должны были стать героями мультсериала, но команде хватило сил и средств только на пилот. Дальше студия переключилась на недурственный спин-офф «Адский босс» в том же сеттинге, а «Отель» ушёл в тень.

    В итоге сериалом неожиданно заинтересовалась студия А24, которая работает над необычными фильмами («Всё, везде и сразу», «Легенда о Зелёном рыцаре») и сериалами («Эйфория», «Грызня»).

    Новые эпизоды запустят историю заново, без учёта показанного в пилоте. Дизайн персонажей тоже немного изменится. Но по трейлеру и отрывку видно, что ключевые моменты останутся на месте. Теперь мы наконец-то сможем посмотреть, каким получился сатанинский музыкальный мультсериал для взрослых!

    Ходячие мертвецы: Те, кто живёт

    The Walking Dead: The Ones Who Live

    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну 5

    Что? Постапокалиптическая драма.

    Когда и где? C 25 февраля на AMC.

    О чём? О приключениях Рика Граймса и Мишонн, которые друг за другом покинули основную команду выживших.

    Отрывок

    Что это будет? Возвращение полюбившихся персонажей! А что там с сюжетом, уже особо и не важно. Рик Граймс был символом «Ходячих мертвецов» много лет, а теперь, когда основной сериал распался на несколько спин-оффов, у зрителей снова появился шанс узнать судьбу Рика — которая отличается от комиксового варианта.

    В мини-сериале заявлено всего шесть эпизодов, так что наскучить он точно не успеет. Тем более что ролики выглядят многообещающими: опасные зомби и не менее опасные военные, охраняющие порядок.

    Монстры-коммандос

    Creature Commandos

    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну 6

    Что? Взрослая анимационная супергероика, экранизация комиксов DC.

    Когда и где? Когда-то в 2024-м.

    О чём? Об очередном отряде преступников со сверхспособностями, которыми командует бессменная и беспринципная Аманда Уоллер. Только на этот раз в центре событий окажутся сплошь монстры и нелюди.

    Что это будет? Что-то среднее между мультсериалом «Харли Квинн» и «Миротворцем» — или «Отрядом самоубийц» Джеймса Ганна. «Монстры» станут первым проектом новой киновселенной DC под его руководством, и режиссёр подошёл к делу ответственно: написал сценарии ко всем сериям и выступил ключевым продюсером. А ещё зазвал отличный актёрский состав: Фрэнка Грилло (Рик Флэгг-старший), Марию Бакалову (принцесса Илана Ростович), Индиру Варму (Невеста Франкенштейна), Алана Тьюдика (Доктор Фосфор), Дэвида Харбора (Эрик Франкенштейн). И, конечно, пристроил брата, Шона Ганна.

    Даже без подробностей и трейлера попробуем предположить, что нас ждёт история отвергнутых обществом неудачников. Кто-то из них незаконными способами пытается заработать уважение и деньги, а кто-то — одобрение членов семьи.

    Дюна: Пророчество

    Dune: Prophecy, ранее — Dune: the Sisterhood

    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну 7

    Что? Научная фантастика, приквел «Дюны».

    Когда и где? Когда-то в 2024-м на Max.

    О чём? О создании Бене Гессерит — таинственной и могущественной силы во вселенной «Дюны». Действие приквела развернётся за десять тысяч лет до событий книги и экранизаций. В центре сюжета окажутся сёстры Харконнен, которые выступят «против угрозы всему человечеству».

    Что это будет? Кажется, что-то среднее между «Игрой престолов» и «Академией» — но, разумеется, в сеттинге «Дюны». Предки главных героев снова погрязнут в интригах и борьбе за власть — то есть на экране ждём примерно то же самое, что в фильме, только не так масштабно. В книгах-приквелах «Дюны» много событий, которые можно осветить, и неизвестно, какие из них войдут в сериал (покажут ли Батлерианский джихад?).

    Проект находится в производстве уже несколько лет, и за это время он успел потерять режиссёра и исполнительницу главной роли. А ещё съёмки несколько раз переносили (в том числе из-за забастовок).

    В итоге «Пророчеству» всё же удалось набрать неплохую команду. Заявлены Марк Стронг (сыграет императора Джавикко Коррино), Трэвис Фиммел («Викинги»), Индира Варма («Игра престолов»), Эмили Уотсон («Чернобыль»), Оливия Уильямс («Корона») и Ширли Хендерсон (“Гарри Поттер«).

    Пингвин

    The Penguin

    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну 8

    Что? Криминальная драма, продолжение «Бэтмена» Мэтта Ривза.

    Когда и где? Когда-то в 2024-то на Max.

    О чём? О попытках Освальда Кобблпота (он же Пингвин) завоевать власть в преступном мире Готэма. Ему предстоит иметь дело с семейством Фальконе, лидером бандитов Марони и другими криминальными авторитетами.

    Что это будет? «Готэм» здорового человека. Сериал продолжит события «Бэтмена» и станет своего рода мостиком к следующему фильму. К роли Пингвина вернётся неузнаваемый Колин Фаррелл, которому предстоит раскрыть персонажа и показать всю накопившуюся в нём злость и беспринципность. Противостоять ему будет София Фальконе, которую играет Кристин Милиоти («Зависнуть в Палм-Спрингс», «Как я встретил вашу маму»).

    В сериале запланировано восемь эпизодов. Их продюсирует Мэтт Ривз, сценаристом выступает Крейг Зобель («Мейр из Исттауна»), а в кресле шоураннера сидит Лорен ЛеФранк («Импульс», «Агенты Щ.И.Т.»).

    Ваш дружелюбный сосед Человек-паук

    Your Friendly Neighborhood Spider-Man

    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну 10

    Что? Супергеройский мультсериал.

    Когда и где? Когда-то в 2024-то на Disney+.

    О чём? О первых приключениях и подвигах Питера Паркера — ещё во времена учёбы в школе.

    Что это будет? Первоначально мультсериал назывался Spider-Man: Freshman Year. Он планировался как предыстория Человека-паука Тома Холланда из Киновселенной Marvel — название отсылало к Homecoming, и нам рассказали бы о том, какими были первые приключения Паркера перед тем, как его завербовал Тони Старк.

    Затем концепцию немного изменили — теперь мультсериал, по всей видимости, относится к альтернативному таймлайну. Журналистам показали отрывок, в котором продемонстрировали совсем другой костюм Паучка. Ох уж эти мультивселенные!

    Люди Икс ’97

    X-Men ‘97

    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну 11

    Что? Супергероика, продолжение старых добрых «радиоактивных людей».

    Когда и где? В начале 2024-го на Disney+.

    О чём? Об учениках Школы Ксавьера для одарённых подростков. А ещё — о столкновении с мутантами Магнето, борьбе с космическими тёмными сущностями и противостоянии спецагентам правительства.

    Что это будет? Продолжение классического мультсериала, который мы включали с утра перед школой (а кто-то и после). Сериал был сильный, драматичный и креативный. Он продолжал традицию мрачных анимационных эпосов 1990-х — «Бэтмена» и «Гаргулий», а также переносил на экран многие сюжеты комиксов, включая «Сагу о Тёмном Фениксе».

    Теперь у руля стоят люди из Marvel Studios, ответственные за создание Киновселенной (но мультсериал в неё входить не будет). На озвучивание позвали многих актёров, которые занимались прошлыми «Людьми Икс». Ключевым сценаристом выступает Бо ДеМайо, работавший над короткометражками League of Legends, мультфильмом «Ведьмак: Кошмар волка» и некоторыми эпизодами сериала «Звёздный путь: Странные новые миры».

    Сериал планировали выпустить в конце 2023-го, но перенесли на начало 2024-го. В первом сезоне будет десять эпизодов, в разработке уже находится второй сезон.

    Промороликов в сети почти нет — один отрывок показали на «Комик-Коне» летом, но пока не публиковали.

    Глаза Ваканды

    Eyes of Wakanda

    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну 11

    Что? Супергеройский мультсериал.

    Когда и где? Когда-то в 2024-м на Disney+.

    О чём? О воителях Ваканды, которые занимаются поисками артефактов из вибраниума по всему миру — как в далёком прошлом, так и в настоящем.

    Что это будет? Анимационный сериал, раскрывающий историю и культуру Ваканды. Пока что подробностей нет — проект анонсировали на пресс-показе второго сезона “Что, если…?«.

    Звёздные войны: Минимальный экипаж

    Star Wars: Skeleton Crew

    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну 13

    Что? Приключенческий сериал по «Звёздным войнам».

    Когда и где? Когда-то в 2024-м на Disney+.

    О чём? О приключениях группы подростков, которые оказались на попечении у взрослого. Им во что бы то ни стало надо найти свой дом. Да, на этом всё.

    Что это будет? История взросления в духе фильмов Спилберга — по крайней мере, именно так питчили сериал боссам Lucasfilm. Быть шоураннером позвали Джона Уоттса, который неплохо совмещает подростковые сюжеты и фантастические миры. Именно он поставил трилогию про Человека-паука с Томом Холландом.

    Роль наставника детишек воплотил Джуд Лоу. О его персонаже ничего толком не известно, но мы не удивимся, если это ещё один джедай, выживший после Приказа 66. Впрочем, такой ход будет смотреться странно ещё и потому, что события сериала развернутся после VI эпизода.

    В прошлом году мы выражали опасения, что сериал не успеет выйти, — так и случилось. Lucasfilm до сих пор не выпустила трейлер и хранит в секрете дату выхода. Но зато компания раскрыла, кто сыграл юных персонажей и показала отрывок. Первый сезон будет состоять из восьми серий.

    Звёздные войны: Аколит

    Star Wars: Acolyte

    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну 14

    Что? Мистический политический триллер по «Звёздным войнам».

    Когда и где? Когда-то в 2024-м на Disney+.

    О чём? О заговоре, который оплёл Орден джедаев за сотню лет до событий «Призрачной угрозы». Бывший падаван воссоединяется с наставником, чтобы расследовать серию преступлений. Вместе они выходят на след некоей опасности, которая грозит Республике.

    Что это будет? Ещё одна «джедайская» история в духе «Асоки», где в центре повествования окажутся адепты Силы, древние секреты, карты и тому подобное. А ещё это будет первое масштабное произведение с кучей джедаев и первая история, действие которой происходит во времена Расцвета Республики. Этот период активно освещался в комиксах и книгах, получился довольно интригующим, но прошёл мимо массового зрителя.

    Шоураннер сериала — Лесли Хэдланд, создательница «Жизни матрёшки». В касте замечены Дафни Кин («Логан»), Джоди Тёрнер-Смит («Летящие в ночи»), Амандла Стенберг («Голодные игры», «Тела, тела, тела»), Ли Джон Джэ («Игра в кальмара») и Кэрри-Энн Мосс («Матрица»).

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     Мария Лебеденко |  12.12.2023 |  2865

    Ремейк «Носферату», приквел «Тихого места», режиссёрский дебют дочки М. Найта Шьямалана, возвращение в Сайлент Хилл и многое другое. Кто сказал «Битлджус»?

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    В 2020-2023 — главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.
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