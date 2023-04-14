Инсайдер: «Игра в кальмаров» получит американский ремейк от Netflix

Репортер Джефф Снайдер в подкасте The Hot Mic рассказал, что Netflix работает над американским ремейком «Игры в кальмара».
Его, по словам журналиста, может снять Дэвид Финчер, известный по «Бойцовскому клубу».
Напомним, прямо сейчас в производстве находится второй сезон корейской «Игры в кальмара», который ожидается в 2024 году.
Также Netflix снимает реалити-шоу по мотивам сериала с денежным призом в размере 4,56 миллиона долларов.
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