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    #Disney #историческое фэнтези #Китай

    Обзор «Мулан»: отличия фильма от мультфильма

    3 сентября 2020
    Алексей Ионов
    03.09.2020
    7233
    5 минут на чтение
    #Disney #историческое фэнтези #Китай
    Обзор «Мулан»: отличия фильма от мультфильма 5

    Когда жужаньские кочевники нападают на границы империи Северная Вэй, император издаёт указ: каждая семья в стране обязана отправить в армию по одному человеку. Отец Мулан был великим воином, но его лучшие дни в прошлом, а с последней войны он вернулся инвалидом. Поскольку боги не наградили его сыновьями, именно он должен откликнуться на призыв императора. И тогда его старшая дочь Мулан надевает отцовские доспехи и вступает в армию под мужским именем.

    Mulan

    Жанр: историческое фэнтези, уся
    Режиссёр: Ники Каро
    В ролях: Ли Ифэй, Йосон Ан, Гун Ли
    Премьера: 4 сентября 2020
    Возрастной рейтинг: 12+
    Похоже на: «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000), «Хуа Мулань: Восхождение воина» (2009)

    После ремейков «Аладдина» и «Короля Льва» только ленивый не обвинил Disney в том, что студия занимается покадровым копированием своих классических мультфильмов. В адрес «Мулан» звучали противоположные обвинения — якобы игровая версия слишком сильно отличается от первоисточника. Вот только в случае с «Мулан» первоисточником служит не мультфильм 1998 года, а китайская народная легенда, уходящая корнями в век этак двенадцатый. За это время образ Хуа Мулань нашёл множество воплощений в китайской культуре и глубоко отпечатался в национальном самосознании.

    Диснеевский мультфильм с классической версией легенды обошёлся весьма вольно. Но поскольку в 2020 году китайский рынок значит для проката гораздо больше, чем в 1998-м, создатели новой версии подошли к вопросу адаптации гораздо ответственнее. «Мы обратились к оригинальной версии „Баллады о Мулань“ и множеству ее интерпретаций, появившихся в Китае с момента её создания», — рассказывал продюсер фильма Джейсон Рид в интервью англоязычным изданиям.

    Фанатов мультфильма больше всего возмущало, что в новой версии нет песен и комического дуэта дракона и сверчка. Но и песни, и забавные зверушки совершенно не вписались бы в снятую Ники Каро версию легенды — более серьёзную, пусть даже с магией и кунг-фу. Тем более что дракон для китайцев — мудрое, спокойное и священное животное. Мелкий болтливый тип с интонациями Эдди Мёрфи, названный в честь блюда, подаваемого в американских ресторанах китайской кухни, был ими воспринят как оскорбление.

    Обзор «Мулан»: отличия фильма от мультфильма 6

    Но за обсуждением этих мелочей как-то потерялось главное отличие нового фильма от старого — сама Мулан. В разных интерпретациях легенды образ героини варьировался, но всегда отражал традиционные конфуцианские ценности: верность, храбрость, честность и почитание родителей. Главным грехом мультяшной Мулан китайцы считали индивидуализм: в первую очередь девушка отправилась в армию, чтобы реализовать себя, а уже потом — чтобы защитить отца, страну и императора.

    Мулан из новой версии в строгом соответствии с традициями идёт на войну, чтобы не опозорить семью и принести славу своему роду. Но при этом фильм не воспринимается как агитка за традиционные ценности. Наблюдая за попытками Мулан сойти за своего мужика, зритель прекрасно понимает всю ограниченность системы, где путь и возможности каждого определяются не талантами и способностями, а наличием или отсутствием cojones.

    Обзор «Мулан»: отличия фильма от мультфильма 11

    При всём стремлении отдать дань уважения первоисточнику новая «Мулан» — очень современный фильм. Главная героиня в большей мере хозяйка своей судьбы, чем её мультяшная версия. Она с юных лет демонстрировала свой потенциал и дремлющий в ней дух воина, поэтому «Хуа Дзюн» уже по прибытии в лагерь способен дать фору всем собравшимся там мужланам.

    В анимационной версии правда о Мулан вскрывается случайно, когда тяжело раненную девушку доставляют к лекарю. В фильме Мулан сама принимает решение покончить с маскарадом, поскольку честность — одна из великих добродетелей, а человек не может по-настоящему раскрыться и реализоваться, если он пытается выдать себя за кого-то другого.

    Ещё одно важное отличие — романтическая линия. В мультфильме Мулан влюбилась в своего командира, а концовка намекала, что в будущем девушку ждёт в первую очередь роль жены, а не воина. В 2020 году роман с начальством — тема крайне скользкая, поэтому капитана Ли Шанга в качестве потенциального любовного интереса заменил равный по званию сослуживец Чэнь Хунхуэй. Но даже так романтическая линия до самого конца подаётся скорее намёками и остаётся неразрешённой, поскольку эта версия героини прежде всего воительница.

    Обзор «Мулан»: отличия фильма от мультфильма 2

    Перед премьерой многие писали, что главного злодея мультфильма, гунна Шань-Ю, заменит ведьма Сянь Лан. Это не совсем так. Да, захватчиков-гуннов заменили жужани — в полном соответствии с оригинальной легендой. Но прямой альтернативой Шань-Ю служит жужаньский предводитель Бори-Хан — вождь, который хочет вернуть свои исконные земли и отомстить императору за убитого отца. А Сянь Лан оказалась самым трагическим персонажем фильма: через её образ создатели смогли показать, какая судьба в то время светила сильным, не вписывающимся в общественные нормы женщинам. Там, где Мулан смогла найти своё место внутри системы, других ждали только изгнание, одиночество и боль.

    Современные темы довольно тонко переплетены с традиционными ценностями. Да, Мулан нарушает все мыслимые законы и правила: сначала — когда вступает в армию под видом мужчины, а потом — когда перестаёт притворяться. Но делает она это ради того, чтобы как можно лучше выполнить свой долг. Она не ищет личной славы, не пытается победить всех врагов в одиночку, а когда возвращается домой, то даже не рассказывает о своих подвигах — её волнует лишь то, что она обманула отца и потеряла его меч.

    Как минимум отчасти новая Мулан обязана своей харизмой актрисе Лю Ифэй. Ифэй попала под обстрел защитников гражданских свобод, поддержав подавление протестов в Гонконге, но к ее актёрской игре придраться нельзя: её Мулан — сильная, мужественная и в то же время жутко ранимая и уязвимая. Остальной актёрский состав впечатляет не меньше, но больше всего обращают на себя внимание Гун Ли (ведьма Сянь Лан) и Джет Ли. Гун Ли ещё лучше Ифэй показала сочетание силы и слабости, могущества и уязвимости, ну а у Джета Ли получился очень нетипичный император.

    Обзор «Мулан»: отличия фильма от мультфильма 4

    Фильму немного мешает его диснеевское происхождение и возрастной рейтинг «12+», ведь события на экране происходят совсем не детские. Но оператор Мэнди Уокер проделала попросту великолепную работу. Во-первых, ей удалось показать всю серьёзность происходящих событий и всю жестокость захватчиков, формально не пролив на экране ни единой капли крови. Во-вторых, «Мулан» очень красиво снята. Каждый кадр — это настоящее визуальное пиршество, полное ярких цветов, красок и жизни.

    Благодаря такой операторской работе фильм можно было бы смотреть, даже если бы в кадре ничего не происходило. Но после слегка размеренного старта повествование быстро набирает обороты, держит зрителя в напряжении и не забывает подкидывать неожиданные сюрпризы. И радовать зрелищными батальными сценами, в которых, кстати, блистают вовсе не Джет Ли с Донни Йеном. Хотя запомните: ещё рано списывать со счетов императора.

    «Мулан» — лучший из ремейков Disney. Фильм не пытается кадр в кадр переснять оригинальный мультфильм, с уважением относится к первоисточнику, поднимает достаточно актуальные для сегодняшнего дня вопросы и рассказывает зрелищную и увлекательную историю.

    Обзор «Мулан»: отличия фильма от мультфильма 3

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    Алексей Ионов
    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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