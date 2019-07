«Король Лев» (2019): как технологии сожрали искусство

Львёнок Симба должен был стать королём после своего отца Муфасы, но из-за коварства злобного дядюшки Шрама сделался изгоем. Позабыв о своём предназначении, Симба живёт в компании суриката Тимона и кабана-бородавочника Пумбы и ни о чем не беспокоится. Но встреча с подругой детства Налой заставляет Симбу задуматься о настоящем доме. Юный лев должен вспомнить, кто он на самом деле, бросить вызов дяде и остановить его жестокое правление.

The Lion King Жанр: сказка, мюзикл

Режиссёр: Джон Фавро

Роли озвучивают: Дональд Гловер, Бейонсе Ноулз-Картер, Чиветел Эджиофор

Премьера в России: 18 июля 2019 года

Возрастной рейтинг: 6+

Похоже на: «Книга джунглей» (2016)

В последние годы студия Disney увлеклась созданием «живых» ремейков своих классических мультфильмов. Для студии это способ познакомить с осовремененными версиями классики новые поколения зрителей по всему миру. Попытки, надо признать, имели успех: начиная с 2010 года «Золушка», «Книга джунглей», «Красавица и чудовище» и иже с ними заработали в прокате свыше 5 миллиардов долларов. Только за первую половину этого года мы увидели новые прочтения «Дамбо» (1941) и «Аладдина» (1992), а в середине июля настала очередь «Короля Льва».

Вышедший в 1994 году «Король Лев» по сей день остаётся самым кассовым в истории кино мультфильмом, нарисованным от руки. Он завоевал два «Оскара» и положил начало целой франшизе — с тех пор её пополнили ещё два мультфильма и два мультсериала. Он лёг в основу мюзикла, который с успехом ставят по всему миру уже больше двадцати лет.

Секрет успеха мультфильма складывался из зрелищной картинки, харизматичных персонажей, чарующей атмосферы Африки, запоминающегося саундтрека и увлекательного сюжета: глубокого, трагичного и в то же время понятного даже ребёнку. История львёнка, изгнанного из дому, за четверть века ничуть не утратила притягательности. Это, видимо, и навело студию на мысль, что «Королю Льву» нужно обновление в виде полнометражного ремейка.

Техническое чудо

«Король Лев» — логическое продолжение другого диснеевского ремейка: снятой тем же Джоном Фавро «Книги джунглей». В нём съёмочная группа воссоздала всю красоту индийских джунглей на компьютере. Но Фавро и компании приходилось снимать в павильоне хотя бы актёра, сыгравшего Маугли.

А при работе над «Королём Львом» отпала необходимость пользоваться зелёным экраном, мучиться с натурными съёмками и совмещать отснятые в реальном мире кадры с компьютерной графикой. Весь фильм, от первого до последнего кадра, снят внутри нарисованной на компьютере виртуальной реальности. Строго говоря, картину нельзя назвать «игровой» или «живой» — это, скорее, очень реалистичный мультфильм.

Фавро сравнил свою версию «Короля Льва» с многопользовательской трёхмерной игрой в открытом мире, в которой игроки… снимают кино. Внутри виртуальной Африки съёмочная группа могла творить что угодно — менять ракурсы и освещение, фокусировать крупный план на одном конкретном животном, переставлять массовку. И всё это выглядит очень убедительно. Итоговая картинка словно взята из документалки National Geographic (кстати, этот канал тоже принадлежит Disney) о жизни обитателей саванны. Звери ведут себя как живые, они играют, резвятся, урчат, а в момент опасности прижимают уши.

«Король Лев» Фавро — торжество технологий, доказывающее, что абсолютно достоверный фильм можно целиком снять в виртуальной реальности, не сделав ни одного кадра в обычном мире. Но демонстрация технического прогресса — это, пожалуй, единственное, что оправдывает существование нового фильма. В творческом смысле новый «Король Лев» не представляет никакой самостоятельной ценности — это точная калька с оригинала. Фавро так дословно передал дух и букву первоисточника, что некоторые сцены выглядят покадровым воспроизведением старого мультфильма.

Логику режиссёра понять можно. «Король Лев» был так близок к идеалу, что любую попытку вмешательства в него расценили бы как святотатство. Вздумай Фавро отдалиться от оригинала, и мы с вами первые подняли бы его на вилы. Поэтому он просто переснял классический мультфильм. И, казалось бы, всё удалось. Все знакомые сцены работают, как и в первый раз. Представление Симбы собравшимся зверям, бегство антилоп в каньоне, гибель Муфасы (это же не спойлер, верно?), «хакуна матата» — эти моменты вновь пробирают до глубины души. И всё же новый «Король лев» оставляет гораздо меньше эмоций.

Неудачная копия

Крайне сложно превзойти оригинал, если пытаешься покадрово его переснять. Временами хвалёная реалистичность идёт картине даже во вред. В старом «Короле Льве» мультяшные звери говорили и вели себя как люди, обладали человеческой мимикой, делали отсылки к популярной культуре, и это выглядело органично.

Но если заменить мультяшную картинку реалистичной, возникает диссонанс. Пока звери молчат, картинка похожа на документалку из цикла «Планета Земля», но стоит кому-то раскрыть пасть, как вся достоверность летит Пумбе под хвост. Мы же знаем, что реальные звери не разыгрывают шекспировских сцен, не говорят на идеальном английском, не поют песни и, как правило, не танцуют. Попытка реалистично изобразить звериные морды привела к тому, что персонажи способны передавать куда меньший спектр эмоций. Мультяшный Симба обладал человеческой мимикой, а киношный весь фильм ходит с одним и тем же выражением морды.

А антилопы не могут зажигательно танцевать, поэтому вместе с мимикой персонажей потускнели и музыкальные номера: они стали приближёнными к реальности, приземлёнными, скучными. И если Circle of Life оказался почти покадровым воспроизведением оригинала, то I Just Can’t Wait to Be King и Be Prepared изрядно теряют из-за того, что Фавро не может позволить себе гротеска и абсурдности первоисточника. The Lion Sleeps Tonight и Can You Feel the Love Tonight не оказывают прежнего воздействия, поскольку в ремейке их зачем-то перенесли их с ночи на день.

Впрочем, великолепные песни, доставшиеся фильму от оригинала, по-прежнему вызывают сильнейшие эмоции. Если бы ещё Фавро не урезал их хронометраж…

Косметические правки

Джон Фавро назвал «Короля Льва» «кульминацией диснеевских адаптаций классики» и признался, что отметил для себя в оригинале порядка шестидесяти моментов, которые обязательно должны появиться в ремейке. Но на обвинения в покадровой пересъёмке первоисточника он поспешил добавить, что внёс кучу изменений в сюжет.

Фавро не солгал, но главное отличие его картины от оригинала кроется в том, что она длится на полчаса дольше — за счёт добавленных диалогов и расширенных экспозиций. Принципиально нового в фильме не так много — сюжет лишь чуть лучше проясняет взаимоотношения между Муфасой, Сараби и Шрамом, старается больше показать Налу и объясняет, почему молодая львица оказалась одна в джунглях вдали от земель прайда. Сценарий вообще попытался сделать Налу едва ли не ровней Симбе — традиционная дань сильным героиням в современном кинематографе, которая в данном случае, к счастью, выглядит органично.

А вот другое достоинство в русской озвучке потеряно. Отечественный зритель не услышит голоса Сета Рогена и Билли Айкнера — исполнителей ролей Тимона и Пумбы и едва ли не единственных актёров озвучки, сумевших передать задор и энергию оригинальных персонажей. Очень похоже, что во время озвучки они ещё и импровизировали.