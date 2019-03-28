«Дамбо» Тима Бёртона — сатира на Disney, снятая на их же деньги

Оригинальный мультик «Дамбо» студии Disney — произведение пусть и культовое, но неоднозначное. Его можно упрекнуть за не слишком уместное в детском мультике насилие, за обилие психоделики и в каком-то смысле даже за пропаганду алкоголя. Впрочем, время тогда было непростое и детской психике больше угрожала реальность, а не летающий слонёнок-алкоголик.

Посадить в режиссёрское кресло киноадаптации Бёртона — шаг отличный, вот только детский рейтинг ленты связал его по рукам и ногам. С пометкой «6+» уже не пустишь героев прыгать по отрубленным головам и не заставишь их выкалывать врагам глаза и рубить головы. Но бёртоновская безуминка всегда была близка цирковой, и Тиму давно стоило развернуть своё полнометражное шапито. С летающими слонами, одноруким Колином Фарреллом и Дэнни ДеВито в роли директора.

Новая история летающего слонёнка относится к оригиналу с большим уважением — легендарных «розовых слонов» частично воспроизвели в виде циркового номера, и даже выпивке досталась отдельная пасхалка. Но лента Бёртона не о раскрытии себя и обретении свободы — это скорее цирковая драма с налётом традиционных семейных ценностей. В отличие от «Красавицы и Чудовища», копирующей оригинал кадр в кадр, «Дамбо» — фильм из серии «по мотивам».

Именитый наездник Хольт Фаррир в исполнении Колина Фаррелла возвращается в бродячий цирк с полей Первой мировой, оставив там левую руку. Дома дела тоже идут не очень: денег остро не хватает, а труппу изрядно проредила эпидемия «испанки», от которой скончалась и супруга нашего ветерана. Дети героя после утраты замкнулись в себе и не спешат искать с отцом общий язык.

Хольта пристраивают дрессировать слонов — и вот наконец его герою улыбается удача: недавно родившийся слонёнок с огромными ушами, оказывается, умеет летать! С таким номером можно собирать стадионы. Но как только слава о Дамбо доходит до газет, в цирк прибывает всемирно известный артист в исполнении Майкла Китона — с тем, чтоб сделать ДеВито и его труппе предложение, от которого невозможно отказаться!

Больше всего в новой работе Бёртона впечатляет не графика и не фирменный стиль режиссёра — здесь-то под давлением студийных боссов его настройки выкручены на минимум. Поражает смелость сюжета: по сути, это не столько история чудесного слонёнка, сколько рассказ о том, как большая компания поглощает рыбёшку поменьше, чтобы увеличить свои доходы. Причём мораль сей басни довольно неоднозначна. С одной стороны, конечно, развлекательный гигант в лице персонажа Майкла Китона просто пожирает то, что хочет, чтобы потом выплюнуть ненужное. С другой — цирк вообще жестокий мир, и только так можно превратить вульгарное зрелище для толпы в настоящее шоу.

За образом парка развлечений Dreamland сложно не заметить саму Disney — это тот самый слон в комнате из английской поговорки. Ты, конечно, ждёшь от персонажа Китона какой-то гадости, но не можешь не восхищаться тем, как здорово он всё организовал. Можно даже увидеть в бессмысленном разлучении слонёнка с матерью параллели с увольнением Джеймса Ганна… словно его не случайно вернули обратно в строй накануне премьеры «Дамбо». Получается на редкость острое высказывание против политики огромной студии, снятое на её же деньги!

На фоне этой центральной линии следить за типичными подсюжетами «освободите Вилли Дамбо» и «отец с детьми учатся взаимопониманию после утраты» уже не интересно — фильм детский, так что понимаешь, что у героев всё будет хорошо. Поэтому лентой просто любуешься: здесь сильный визуальный ряд (ах, какие тут чудные цирковые номера!) и приятные актёрские работы.

Пускай Фаррелл стандартен, а Китон так до сих пор и отыгрывает Стервятника из «Человека-паука», зато встрече с ДеВито по-детски радуешься, а Ева Грин просто крадёт каждый кадр со своим участием — затейливые цирковые костюмы прекрасно подчёркивают её харизму и красоту. Дамбо очень милый, а о том, что его рисовали на компьютере, и не вспоминаешь.

Вот кто расстроил, так это дети Хольта, особенно дочь. Девочке велели отыгрывать начинающую социопатку, эдакое высокоинтеллектуальное безэмоциональное бревно, маскирующее травму под деланным равнодушием. И она справилась с этим отлично. Персонаж вышел такой безжизненный, такой отталкивающий, что у меня весь сеанс нога дёргалась от желания её пнуть, лишь бы эта высокомерная кукла начала проявлять человеческие эмоции. Решительно непонятно, зачем сценаристам понадобился типичный жуткий ребёнок, словно выдернутый из очередного хоррора. При этом у девочки есть неплохие реплики — но насладиться ими из-за отторжения персонажа у меня не получилось.

Сценарий обеспечивает нас крепкой историей. Ну, почти: центральный конфликт второй половины строится на том, что персонаж Китона злодействует вопреки всякой логике. Судите сами: в центре его главного номера находится слабо выдрессированный слонёнок, от спокойствия которого зависит, вероятно, всё будущее парка развлечений. У слонёнка есть мама, с которой ему хорошо. Что надо сделать? Правильно, разлучить их, чтоб создать животному дополнительный стресс! Серьёзно?!

Куда лучше было бы ввести в сюжет какого-нибудь конкурента, который пытается обанкротить героя Китона, — вот вам простая и логичная мотивация для всего, что учиняет персонаж. Но, похоже, тут в творчество сценариста вмешалась какая-то личная обида, и руководитель компании Di… Dreamland стал злодеем без намёка на рациональную мотивацию.

А в остальном в ленте всё хорошо. Очаровашка Дамбо летает, герой Фаррелла вместе с детьми переживают утрату, цирковая труппа в решающий момент объединяется и использует свои таланты для спасения бедных животных… И на фоне этого играет замечательная музыка Дэнни Эльфмана — не очень похожая на его прошлые работы, но отлично вписывающаяся в эту ленту. А где-то за кадром вздыхает Тим Бёртон, которому так и не разрешили ввести в сюжет жонглёра отрубленными головами и клоуна-трикстера в чёрно-белом гриме, доводящего детей до слёз.

«Дамбо», может и не получился по-настоящему «бёртоновским», но мы на это и не надеялись. Главное, что он получился. Дети порадуются простой истории про воссоединение с мамой, а взрослые поухмыляются над отсылками к оригинальному мультику. И все вместе, затаив дыхание, будут наблюдать за очаровательными цирковыми номерами с участием летающего слонёнка. Несмотря на некоторые проблемы, фильм дарит много позитивных эмоций. Это не авторская работа, но занятное корпоративное высказывание про Disney от Disney.