    Обзоры сериалов | Сериалы
    #DC #HBO #мультсериал

    «Харли Квинн», 3-й сезон: как «Лего: Бэтмен», но без «Лего»

    19 сентября 2022
    19.09.2022
    3858
    5 минут на чтение
    #DC #HBO #мультсериал
    «Харли Квинн», 3-й сезон: как «Лего: Бэтмен», но без «Лего» 5

    Харли Квинн и Ядовитый Плющ окончательно определились в чувствах друг к другу. После небольшого романтического отпуска с похищением королевы Великобритании (надо же так выбрать момент для этой шутки!) они решаются на новую авантюру: создание Эдема, рая для фауны, на месте Готэма. Вернее, решилась Айви — Харли хоть и не одобряет затею до конца, но старается поддерживать любовь всей своей жизни. Параллельно Джокер баллотируется в мэры города, Найтвинг страдает от кризиса супергеройской личности, а Бэтмен едет крышей.

    Жанр: суперзлодейский ситком
    Первоисточник: комиксы DC про Харли Квинн (особенно периода The New 52 и далее)
    Продюсеры: Джастин Халперн, Патрик Шумакер, Кейли Куоко и другие
    Роли озвучивают: Кейли Куоко, Лекси Белл, Алан Тьюдик, Рон Фанчес, Тони Хейл
    Премьерный показ: июль 2022-го — сентябрь 2022-го, HBO Max
    Продолжительность: 10 серий по 23 минуты
    Похоже на: «Хищные птицы» (2020)«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021) • Batman and Harley Quinn (2017) • «ЛЕГО. Бэтмен» (2017)

    Третий сезон «Харли Квинн» по-прежнему такой же весёлый, отвязный и безумный, как и всё остальное шоу — если не сильнее. Его даже как-то скучно хвалить: создатели в очередной раз улучшили всё, что работало, подняв сериал ещё выше без радикальных изменений. Единственный сюрприз третьего сезона — то, что у шоураннеров всё ещё есть, куда повышать качество.

    Такой же безумной, как сама Харли, кажется мысль о том, что её сольный сериал — лучшее, что выходило в последнее время по вселенной DC, наравне с недавним «Бэтменом» Мэтта Ривза и «Джокером» Тодда Филлипса. Более того, тяжело поверить, что именно в мультсериале для стримингового сервиса появилось чуть ли не лучшее воплощение этой знаменитой психопатки. Подобное было, пожалуй, только в играх серии Arkham — при том, что есть три фильма с Марго Робби в качестве главного персонажа или, по крайней мере, одного из основных. Хотя в третьем сезоне Харли уже не совсем в центре внимания: создатели фокусируются на её отношениях с Айви и уделяют Ядовитому Плющу так много времени, как не уделяли никогда. Это не проблема: она не менее интересный персонаж и кому-то понравится даже больше.

    «Харли Квинн», 3-й сезон: как «Лего: Бэтмен», но без «Лего» 1

    Но «Харли Квинн» ценна не только главной героиней (скорее «основной», учитывая смену фокуса в третьем сезоне). Это чуть ли не лучшее шоу для фанатов DC! В нём есть буквально всё: крутые драки любимых героев и злодеев, отсылки для своих, качественный сюжет для всех, живые герои и очень интересные темы. И, конечно, ставшая уже классической для сериала деконструкция чуть ли не каждого канона вселенной. Что, если бы Джокер нашёл счастье в жизни примерного семьянина и баллотировался на должность мэра, чтобы сделать образование для детей дешевле? Как бы выглядела депрессия Бэйна? Что, если бы Глиноликий подменил голливудскую звезду и снялся в байопике о Брюсе Уэйне, который снимает Джеймс Ганн? Или Бэтмен чокнулся бы из-за детской травмы и неудачных отношений с Женщиной-кошкой?

    «Харли Квинн», 3-й сезон: как «Лего: Бэтмен», но без «Лего»

    «Харли Квинн», подобно восьмому эпизоду «Звёздных войн», ломает об колено все устои и каноны, которые фанаты выучили наизусть. Но умудряется делать это с бесконечным уважением к оригиналу. Любое переизобретение знакомых персонажей выглядит не натужным изменением ради шок-эффекта, а скорее затейливой и оригинальной вариацией на тему «а что, если?». А какие-то решения вроде бы и вовсе часть одной большой шутки. Так, дизайн Женщины-кошки очевидно списан с образа Холли Берри из провальной экранизации 2004 года. Или другой пример: в третьем сезоне появляется злодей Музыкальный Мастер, которого сделали чёрным. С одной стороны — зачем его перекрасили? Неужели повестка и «адаптация Netflix»? А с другой стороны — кому не всё равно на Музыкального Мастера и на то, как он выглядит? Вы вообще помните, кто это? И появляется он буквально на две сцены, что делает эту «попытку репрезентации» такой же неестественной и глупой, как попытки Disney разнообразить свои произведения героями из меньшинств.

    Одно из воплощений Музыкального Мастера

    «Харли Квинн» ощущается как очень крутой спецвыпуск «Робоцыпа». Как «Лего: Бэтмен» без Lego (но с Бэтменом!). Нескончаемый поток юмора всех видов и калибров (в том числе и неудачных, но их тут совсем уж мало), от популярных в интернете мемов (we live in a society) до усов Супермена. При этом шоу не скатывается в откровенную клоунаду и берёт на себя смелость окунаться в рискованные концепции и необычные идеи. Пик креатива — эпизод с проникновением в разум Брюса Уэйна, сформировавшего свою реальность из бесконечной ночи, когда родителей героя убил бандит в переулке. При относительно недорогой анимации получилась фантасмагория безумия, которая не вышла у Disney с её «Доктором Стрэнджем».

    Самое сильное достоинство «Харли Квинн» — умение удивлять. Ни один эпизод не вызывает ощущение филлерности, усталости. Каждый раз сценаристы вбрасывают какую-то новую концепцию, одновременно безумную и чертовски оригинальную. Это праздник для любого DC-гика и настоящая проверка его знаний: порой на экране мелькают шутки и отсылки, которые невозможно даже заметить без помощи экспертов с Reddit. И ничего никогда не повторяется и не надоедает. Кроме двух минусов.

    «Харли Квинн», 3-й сезон: как «Лего: Бэтмен», но без «Лего» 4

    Первый — внезапно сама Харли. В третьем сезоне она будто подрастеряла пару баллов IQ — видать, из-за сильной любви к Айви. Так что Харли порой откровенно утомляет своими визгами. Два сезона она постепенно шла к статусу умелой, самостоятельной, действительно сильной и независимой героини, чтобы в третьем вновь превратиться в безмозглую чирлидершу. Но это временный баг, к тому же объяснённый сюжетом — просто сценаристы слегка перестарались с этой темой.

    Второй минус — давняя проблема шоу. А именно повторение и разжёвывание некоторых шуток. В третьем сезоне сценаристы всё же работают над ошибками, и встречается это реже, но полностью их привычка акцентировать внимание на своих остротах не исчезла. Про те же усы Супермена в третьем сезоне шутят, кажется, три раза. Чтобы вы точно поняли, что они издеваются над тем самым скандалом вокруг «Лиги Справедливости». Ну а вдруг вы не помните или не настоящий гик!

    В остальном «Харли Квинн» — это то, что нужно DC сейчас. Интересные сюжеты, отличный юмор, харизматичные герои с великолепной озвучкой от настоящих профессионалов. Алан Тьюдик так и вовсе может потягаться с Марком Хэммилом за звание лучшего голоса Джокера. Ну и куда же без Бэйна, который комедии ради имитирует странную манеру речи Тома Харди из фильмов про Бэтмена от Кристофера Нолана.

    «Харли Квинн», 3-й сезон: как «Лего: Бэтмен», но без «Лего» 3

    Смелое, дерзкое, оригинальное и полное крутых идей шоу, которое одновременно переизобретает знакомые фанатам тропы и переносит персонажей на экран такими, какими их ждут и хотят видеть. Сериал вот уже третий сезон с блеском выдерживает удивительный баланс прямо противоположных сущностей.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    «Трое с небес: Истории Аркадии», 2 сезон: конец света приближается
    «Трое с небес: Истории Аркадии», 2 сезон: конец света приближается
    Мультсериал «Лощина» (The Hollow) — это Lost для детей
    Мультсериал «Лощина» (The Hollow) — это Lost для детей
    1
    The Cuphead Show: стоит ли смотреть экранизацию от Netflix?

    Статьи

    «Книги Нового Солнца»: Magnum opus одного из величайших фантастов XX века 3
    0
    104634
    Джин Вулф «Книга Нового Солнца»: Magnum opus одного из величайших фантастов XX века

    Рассказываем о тетралогии Джина Вулфа, написанной на стыке постапокалипсиса, фэнтези и фантастики.

    Cyberpunk: Edgerunners — в чём проблема с аниме по Cyberpunk 2077 2
    0
    168768
    Cyberpunk: Edgerunners — в чём проблема с аниме по Cyberpunk 2077

    Хорошо, да мало!

    Одиночество в космосе. Читаем роман «Фаза ингибиторов» Аластера Рейнольдса из цикла «Пространство откровения»
    0
    201202
    Одиночество в космосе. Читаем роман «Фаза ингибиторов» Аластера Рейнольдса из цикла «Пространство откровения»

    Первая глава знакомит нас с администратором Мигелем де Рюйтером, который спасает единственную выжившую.

    «Зов костяных кораблей»: отрывок. Продолжение морского фэнтези Р. Дж. Баркера 1
    0
    212004
    Р. Дж. Баркер «Зов костяных кораблей». Приключения в морском антураже

    Роман взросления в мире пиратского фэнтези.

    Комикс-игра «Как стать супергероем»: похоже, это работёнка для крутого одиночки! 
    0
    253127
    Комикс-игра «Как стать супергероем»: похоже, это работёнка для крутого одиночки! 

    Тут нужно получать суперспособности, решать головоломки, и всё это в мире пародийной супергероики, по стёбности напоминающем вселенную «Манчкина».

    Четыре «Соляриса»: почему фильм Тарковского — худшая экранизация Лема
    0
    305008
    Четыре «Соляриса»: почему фильм Тарковского — худшая экранизация Лема

    Польский фантаст всегда очень однозначен и даже бескомпромиссен в своих высказываниях.

    Почему сериал «Разделение» претендует на главные премии 5
    0
    351165
    Почему сериал «Разделение» претендует на главные премии

    Как малоизвестный сценарист и комедийный актёр создали один из лучших сериалов 2022 года.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 7
    0
    481106
    Брайан Стейвли «Огненная кровь». Трое против колдовского мира

    Эпическое фэнтези о спасении империи.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить