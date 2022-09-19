«Харли Квинн», 3-й сезон: как «Лего: Бэтмен», но без «Лего»

Харли Квинн и Ядовитый Плющ окончательно определились в чувствах друг к другу. После небольшого романтического отпуска с похищением королевы Великобритании (надо же так выбрать момент для этой шутки!) они решаются на новую авантюру: создание Эдема, рая для фауны, на месте Готэма. Вернее, решилась Айви — Харли хоть и не одобряет затею до конца, но старается поддерживать любовь всей своей жизни. Параллельно Джокер баллотируется в мэры города, Найтвинг страдает от кризиса супергеройской личности, а Бэтмен едет крышей.

Жанр: суперзлодейский ситком

Первоисточник: комиксы DC про Харли Квинн (особенно периода The New 52 и далее)

Продюсеры: Джастин Халперн, Патрик Шумакер, Кейли Куоко и другие

Роли озвучивают: Кейли Куоко, Лекси Белл, Алан Тьюдик, Рон Фанчес, Тони Хейл

Премьерный показ: июль 2022-го — сентябрь 2022-го, HBO Max

Продолжительность: 10 серий по 23 минуты

Похоже на: «Хищные птицы» (2020) • «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021) • Batman and Harley Quinn (2017) • «ЛЕГО. Бэтмен» (2017)

Третий сезон «Харли Квинн» по-прежнему такой же весёлый, отвязный и безумный, как и всё остальное шоу — если не сильнее. Его даже как-то скучно хвалить: создатели в очередной раз улучшили всё, что работало, подняв сериал ещё выше без радикальных изменений. Единственный сюрприз третьего сезона — то, что у шоураннеров всё ещё есть, куда повышать качество.

Такой же безумной, как сама Харли, кажется мысль о том, что её сольный сериал — лучшее, что выходило в последнее время по вселенной DC, наравне с недавним «Бэтменом» Мэтта Ривза и «Джокером» Тодда Филлипса. Более того, тяжело поверить, что именно в мультсериале для стримингового сервиса появилось чуть ли не лучшее воплощение этой знаменитой психопатки. Подобное было, пожалуй, только в играх серии Arkham — при том, что есть три фильма с Марго Робби в качестве главного персонажа или, по крайней мере, одного из основных. Хотя в третьем сезоне Харли уже не совсем в центре внимания: создатели фокусируются на её отношениях с Айви и уделяют Ядовитому Плющу так много времени, как не уделяли никогда. Это не проблема: она не менее интересный персонаж и кому-то понравится даже больше.

Но «Харли Квинн» ценна не только главной героиней (скорее «основной», учитывая смену фокуса в третьем сезоне). Это чуть ли не лучшее шоу для фанатов DC! В нём есть буквально всё: крутые драки любимых героев и злодеев, отсылки для своих, качественный сюжет для всех, живые герои и очень интересные темы. И, конечно, ставшая уже классической для сериала деконструкция чуть ли не каждого канона вселенной. Что, если бы Джокер нашёл счастье в жизни примерного семьянина и баллотировался на должность мэра, чтобы сделать образование для детей дешевле? Как бы выглядела депрессия Бэйна? Что, если бы Глиноликий подменил голливудскую звезду и снялся в байопике о Брюсе Уэйне, который снимает Джеймс Ганн? Или Бэтмен чокнулся бы из-за детской травмы и неудачных отношений с Женщиной-кошкой?

«Харли Квинн», подобно восьмому эпизоду «Звёздных войн», ломает об колено все устои и каноны, которые фанаты выучили наизусть. Но умудряется делать это с бесконечным уважением к оригиналу. Любое переизобретение знакомых персонажей выглядит не натужным изменением ради шок-эффекта, а скорее затейливой и оригинальной вариацией на тему «а что, если?». А какие-то решения вроде бы и вовсе часть одной большой шутки. Так, дизайн Женщины-кошки очевидно списан с образа Холли Берри из провальной экранизации 2004 года. Или другой пример: в третьем сезоне появляется злодей Музыкальный Мастер, которого сделали чёрным. С одной стороны — зачем его перекрасили? Неужели повестка и «адаптация Netflix»? А с другой стороны — кому не всё равно на Музыкального Мастера и на то, как он выглядит? Вы вообще помните, кто это? И появляется он буквально на две сцены, что делает эту «попытку репрезентации» такой же неестественной и глупой, как попытки Disney разнообразить свои произведения героями из меньшинств.

Одно из воплощений Музыкального Мастера

«Харли Квинн» ощущается как очень крутой спецвыпуск «Робоцыпа». Как «Лего: Бэтмен» без Lego (но с Бэтменом!). Нескончаемый поток юмора всех видов и калибров (в том числе и неудачных, но их тут совсем уж мало), от популярных в интернете мемов (we live in a society) до усов Супермена. При этом шоу не скатывается в откровенную клоунаду и берёт на себя смелость окунаться в рискованные концепции и необычные идеи. Пик креатива — эпизод с проникновением в разум Брюса Уэйна, сформировавшего свою реальность из бесконечной ночи, когда родителей героя убил бандит в переулке. При относительно недорогой анимации получилась фантасмагория безумия, которая не вышла у Disney с её «Доктором Стрэнджем».

Самое сильное достоинство «Харли Квинн» — умение удивлять. Ни один эпизод не вызывает ощущение филлерности, усталости. Каждый раз сценаристы вбрасывают какую-то новую концепцию, одновременно безумную и чертовски оригинальную. Это праздник для любого DC-гика и настоящая проверка его знаний: порой на экране мелькают шутки и отсылки, которые невозможно даже заметить без помощи экспертов с Reddit. И ничего никогда не повторяется и не надоедает. Кроме двух минусов.

Первый — внезапно сама Харли. В третьем сезоне она будто подрастеряла пару баллов IQ — видать, из-за сильной любви к Айви. Так что Харли порой откровенно утомляет своими визгами. Два сезона она постепенно шла к статусу умелой, самостоятельной, действительно сильной и независимой героини, чтобы в третьем вновь превратиться в безмозглую чирлидершу. Но это временный баг, к тому же объяснённый сюжетом — просто сценаристы слегка перестарались с этой темой.

Второй минус — давняя проблема шоу. А именно повторение и разжёвывание некоторых шуток. В третьем сезоне сценаристы всё же работают над ошибками, и встречается это реже, но полностью их привычка акцентировать внимание на своих остротах не исчезла. Про те же усы Супермена в третьем сезоне шутят, кажется, три раза. Чтобы вы точно поняли, что они издеваются над тем самым скандалом вокруг «Лиги Справедливости». Ну а вдруг вы не помните или не настоящий гик!

В остальном «Харли Квинн» — это то, что нужно DC сейчас. Интересные сюжеты, отличный юмор, харизматичные герои с великолепной озвучкой от настоящих профессионалов. Алан Тьюдик так и вовсе может потягаться с Марком Хэммилом за звание лучшего голоса Джокера. Ну и куда же без Бэйна, который комедии ради имитирует странную манеру речи Тома Харди из фильмов про Бэтмена от Кристофера Нолана.