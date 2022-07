Какие фильмы смотреть в июле 2022?

Что смотрим онлайн?

Лето ассоциируется не только с солнцем и весельем, но и большим количеством премьер. Так что вам придётся сделать серьёзный выбор: тратить свободное время на прогулки или же провести его на диване дома с некоторым количеством фильмов из нашего дайджеста. В этом месяце меню на любой вкус: семейные приключения, мюзиклы, ужасы и антиутопии.

Тор: Любовь и гром

Thor: Love and Thunder

Когда и где? 8 июля в кинотеатрах всего мира, в России – онлайн в ближайшее время

Что? Возвращение Бога грома Marvel. За штурвалом — снова Тайка Вайтити.

О чем? Тор находится в поисках внутреннего покоя на заслуженной пенсии. Но его отставка прерывается появлением убийцы, известного на всю галактику как Горр, Бог-мясник, который стремится уничтожить всех богов до единого. Чтобы справиться с ним, Тор обращается за помощью к Валькирии, Коргу и своей бывшей возлюбленной Джейн Фостер, которая, к удивлению Тора, необъяснимым образом владеет волшебным молотом Мьёльниром.

Чего ждать? Душераздирающее, сногсшибательное и безумное космическое приключение. Тайка Вайтити настолько выкручивает на максимум темп, яркость, экшен и свой фирменный юмор, что западным критикам это показалось уже чересчур. Впрочем, собрать огромную кассу фильму это не помешает.

Морской монстр

The Sea Beast

Когда и где? 8 июля на Netflix

Что? Приключенческий мультфильм от режиссёра «Города героев»

О чём? Юная Мэйси прячется на корабле своего кумира, легендарного охотника на монстров Джейкоба Холланда, чтобы помочь ему охотиться на гигантских морских существ. Вместе они отправляются в путешествие по неизведанным морям.

Чего ждать? «Морской монстр» от режиссёра «Вольта» и «Города героев» Криса Уильямса выглядит претендентом на звание лучшего семейного фильма года. Имя режиссёра обещает классную графику и весёлые приключения, главное, чтобы сценарий не угодил в штиль шаблонной истории о юном даровании и наставнике.

Принцесса

The Princess

Когда и где? 1 июля на Hulu

Что? Фэнтези о сильной и независимой принцессе

О чем? Однажды из далекого-далекого королевства принцессу похищает злой монарх-сосед, чтобы жениться на ней и захватить трон её отца. Но девушка обучена искусству ближнего боя, и так просто она не сдастся.

Чего ждать? Если вы ищете простенький боевик, в котором безымянная героиня лихо машет мечами и обезглавливает само воплощение токсичной маскулинности, то «Принцесса» — фильм для вас. А вот если вы надеетесь увидеть, как нормально прописанная героиня обретёт свободу, бросит вызов гендерным нормам и прославит свою семью, то посмотрите… да хотя бы «Мулан».

Заклинание

Incantation / Zhou

Когда и где? 8 июля на Netflix

Что? Тайваньский фильм ужасов о вреде вандализма

О чем? Жонань вместе с друзьями ведет канал на YouTube, посвященный расследованию предполагаемых сверхъестественных явлений. Поиск контента приводит их к малоизвестной секте, которая проводит некие ритуалы в горах. Презрев религиозные табу, герои навлекают на себя проклятие и будят спящих призраков. Вокруг Жонань начинают умирать люди, включая ее семью. Женщине даже пришлось отдать новорожденную малышку на удочерение. С течением времени она решает вернуть ребёнка, но вокруг девочки уже начинают проявляться признаки проклятья.

Чего ждать? Формат «найденной пленки» для хорроров давно считается штампом. «Заклинание» может преподнести некоторые сюрпризы любителям ужасов — например, тут акцент делается на трипофобию, не сильно избитую тему — но в остальном вас ожидает максимально клишированный фильм.

З-О-М-Б-И 3

Zombies 3

Когда и где? 15 июля на Disney+

Что? Фантастический мюзикл, выглядящий как экранизация дополнения «Сверхъестественное» к The Sims

О чем? История подростков из школы в городе Сибрук, где постоянно происходят всякие чудеса. То в школе появятся зомби-ученики, то оборотни, а теперь пожаловали подростки-инопланетяне.

Чего ждать? Не удивляйтесь, если ничего не слышали об этом диснеевском мюзикле. Выпускаемая специально для Disney+ серия фильмов рассказывает о зомби по имени Зед и девушке Эддисон, которые учатся в старшей школе Сибрука. Они ходят на занятия, поют, танцуют, пытаются разобраться в своих отношениях и попутно спасают родной городок то от оборотней, то от пришельцев. Если вы смотрели предыдущие части, то третья порадует вас куда более высоким бюджетом и возвращением старых героев. А если никогда о «Зомби» не слышали, то и продолжение вас вряд ли заинтересует.

Рубикон

Rubikon

Когда и где? Со 2 июля на Кинопоиске

Что? Научно-фантастическая драма

О чем? Ближайшее будушее. После неизвестной катастрофы Земля покрылась ядовитым туманом. Богачи живут в воздушных куполах, защищающих их от загрязненной атмосферы. Попытки найти безопасное место для жизни за пределами планеты потерпели неудачу. Группа астронавтов на последней космической станции «Рубикон»проводит эксперименты с водорослями, которые могут решить мировую проблему. Они должны решить, рисковать ли своими жизнями в поисках выживших или остаться в космосе в безопасности.

Чего ждать? Немецкий ильм о проблемах экологии, пронизанный чувством вины и беспокойства за экологические проблемы нашей планеты. Оценки критиков и зрителей пока что крайне низкие.

Цивилизация

Undergods

Когда и где? С 19 июля на Кинопоиске

Что? Фантастическая антология о выживании в антиутопическом мире.

О чем? Несколько связанных между собой историй рассказывают о людях ближайшего антиутопического будущего: два сборщика трупов объезжают полуразрушенный город; в дверь к пожилой паре, в одиночестве проживающей в новом многоэтажном доме, стучится незнакомец; отец рассказывает маленькой дочке на ночь сказку о жадном бизнесмене, который получает необычное предложение.

Чего ждать? Сюрреалистический и во многом сатирический взгляд на тоталитаризм в декорациях Восточной Европы, который обрамляет набор фантастических историй. Все это сопровождается малобюджетными, но оригинальными визуальными эффектами.

А что там в кинотеатрах?

Кинотеатры продолжают терять зрителей, и традиционное летнее затишье не способствует улучшению ситуации. Если в онлайне вас ожидает отличный набор сериалов и фильмов для домашнего просмотра, то вот в кинозале новинок не так много. Собрали для вас все самое интересное в краткий дайджест.

Пёс-самурай и город кошек

Paws of Fury: The Legend of Hank

Когда? С 21 июля

Что? Пёс мечтает стать самураем, но у него лапки.

О чем? Хэнк — смелый пёс, мечтающий стать самураем, вот только в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз. Но когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их городок с лица Земли, Хэнк, как водится, становится единственной надеждой на спасение.

Чего ждать? По первым впечатлениям — это пересказ «Кунг-Фу Панды» для еще более маленького зрителя. Или, если хотите, «Тайная жизнь домашних животных» с катанами и сюрикенами. У проекта три режиссёра, один из которых — соавтор того самого «Короля-льва» и режиссёр семейного кунг-фу боевика «Запретное царство», а двое других практически новички. Главного героя озвучивает Майкл Сера — правда, в дубляже вы этого не услышите.

Молох

Moloch

Когда? В кино с 7 июля

Что? Голландский фильм ужасов про пробудившееся древнее зло.

О чем? Когда на раскопках обнаруживаются тела последователей культа Молоха — языческого божества, известного по массовым жертвоприношениям — в городе начинают происходить странные и жуткие события. Как оказалось, мёртвые, принесённые в жертву, не очень любят, когда их кости тревожат, и расплачиваться за это придётся главным героям.

Что ждать? Режиссёр и соавтор сценария Нико ван ден Бринк дебютирует в полнометражном кино с историй об опасности неуважения усопших. Сюжет фильма берет за основу строки про Молоха из многострадальной Книги Левита (третья книга Пятикнижия и Ветхого Завета), часто фигурирующей в мистических произведениях.

Побег из космоса

Boonie Bears: Back To Earth

Когда? С 7 июля

Что? Мультик про говорящих зверей и космических пиратов.

О чем? Однажды медведь Брэмбл находит в лесу странное создание, которое оказалось пришельцем по имени Эви. Познакомившись с ним, Брэмбл становится обладателем суперспособностей. Теперь он может реализовать любое желание одной силой мысли. Эви мечтает найти свою родину, но его планам мешают прибывшие из космоса пираты, мечтающие захватить власть во Вселенной.

Что ждать? Традиционно эклектичное китайское произведение, заимствующее визуальные образы, сюжетные ходы и шутки отовсюду, от меняющих форму штуковин будто «Трансформеры», моделей персонажей а ля «Кунг-Фу Панда», до образа Эви, взятого будто бы у Соника. Однако в этой мешанине образов легко проглядеть качественный уровень постановки и анимации, мало чем уступающий западным аналогам. А там уже и до оригинального творчества недалеко.

А еще:

Чёрный телефон / The Black Phone (с 21 июля): Финни, 13-летний мальчик похищен убийцей-садистом и заперт в звуконепроницаемом подвале. Когда на стене начинает звонить отключенный телефон, Финни обнаруживает, что слышит голоса предыдущих жертв. Экранизация рассказа Джо Хилла, снятая Скоттом Дерриксоном — тем самым, кто снял «Синистер» и первого «Доктора Стрэнджа».

Обряд / The Long Night (с 7 июля): Девушка из приюта ищет своих родителей в сельской глуши на юге страны. Но вместо ответов находит мистический культ, одержимый желанием исполнить апокалиптическое пророчество.