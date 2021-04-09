Во что поиграть? Настольные игры апреля 2021

В апреле издатели предлагают нам игры на любой вкус! Нас ждёт продолжение самого популярного в мире зомби-хоррора, а также экономические стратегии о Западном королевстве и развитии древних цивилизаций (из «Т-серии»). Любители пораскинуть мозгами смогут выбрать новые детективные дела, а те, кто и так устал от жестоких реалий окружающего мира, — заняться исключительно созидательными и очень милыми процессами. Например, заселить зверюшками зоопарк или построить собственное кошачье кафе.

Зомбицид. Вторая редакция

Коротко: зомби-крошилово vol. 2

Количество игроков: 1−6

Время игры: 60 мин.

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.5

О чем: о выживших в зомби-апокалипсисе, которым придется отбиваться и отстреливаться от орд живых мертвецов. Вторая редакция самой популярной в мире настольной игры о зомби содержит обновленные правила, новых героев и врагов, а также 25 уникальных миссий, объединенных общим сюжетом.

Геймплей: кооперативное настольное приключение, где каждый игрок управляет героем с уникальными способностями. В разных сценариях свои условия победы, но их объединяет одно — игрокам придется искать оружие и снаряжение, чтобы противостоять ордам оживших трупов. Зомби, кстати, тоже не так просты — к каждому виду нужно подбирать особую тактику.

Кому понравится: желающим почувствовать себя героями фильмов «Ночь живых мертвецов» или «28 дней спустя».

Зоопарк Нью-Йорка

Коротко: тетрис + зверушки

Количество игроков: 2−5

Время игры: 30−60 мин.

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.3

О чем: о строительстве зоопарка и заселении его разнообразной живностью.

Геймплей: критики уже называют игру лучшим творением Уве Розенберга, создателя таких хитов, как «Агрикола» и «Пэчворк». Здесь объединены его любимые черты: созидательная тематика, механика «полимино» (выкладывания тетрисоподобных фигурок), приятное оформление и тактическая глубина. При этом игровой процесс очень прост и легок в освоении: игрокам предлагается выбрать одно из двух действий — пристроить вольер или добавить животное.

Кому понравится: всей семье.

Паладины Западного королевства

Коротко: экономическая стратегия о защите королевства

Количество игроков: 1−4

Время игры: 90−120

Издатель: «Лавка игр»

Рейтинг BGG: 8.1

О чем: о выполнении поручений короля и защите королевства от многочисленных врагов. Придется возводить крепкие стены, нанимать верных помощников и обращать иноземцев в христианство. Это финал трилогии экономических стратегий о Западном королевстве. «Паладины» обогнали в рейтинге и «Архитекторов», и «Виконтов», так что считаются лучшей игрой в серии. Вам предстоит выполнять

Геймплей: игра длится семь раундов, за которые игроки должны подготовить страну к обороне, попутно зарабатывая победные очки. Для этого нужно выбирать правильных паладинов, ведь каждый из них обладает особым свойством и приводит своих рабочих. У разноцветных жителей разные умения: кто-то способен строить здания, кто-то — торговать, а кто-то — охотиться. Раунд за раундом на личных планшетах игроков будут возводиться постройки и городские стены. Не обойдется и без встреч с чужестранцами, которых можно атаковать или с помощью монахов обращать в свою веру.

Кому понравится: тем, кто уже успешно возводил Западное королевство в других играх серии или ищет лучшую игру трилогии.

Тауантинсуйу. Империя инков

Коротко: пытаемся стать правителем инков

Количество игроков: 1−4

Время игры: 60−120 мин.

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.8

О чем: о выборе нового правителя в империи инков. Попробуйте завоевать любовь народа и стать преемником великого Сапа Инки Пачакути. Это экономическая стратегия, входящая в так называемую «Т-серию» — она состоит из стратегических игр с названиями, начинающимися на букву «Т», и охватывает события, происходящие в эпоху древних цивилизаций. В предыдущей игре, «Теотиуакан. Город богов», мы строили пирамиды ацтеков.

Геймплей: игра основана на механике размещения рабочих. Но рабочие здесь особенные — они бывают пяти цветов, и у каждого типа есть особое свойство, которое даёт вам преимущества. Помимо этого, в игре есть сбор сетов, рондель, управление картами на руке и другие игровые механики. Такое разнообразие обеспечивает большое количество стратегий, каждая из которых может оказаться выигрышной.

Кому понравится: поклонникам «сухих» евро с изюминкой.

Котокафе

Коротко: roll’n’write про котиков

Количество игроков: 2−4

Время игры: 20−30 мин.

Издатель: GaGaGames

Рейтинг BGG: 6.7

О чем: об обустройстве собственного котокафе. Придется постараться, чтобы котикам было удобно, а посетителям — интересно.

Геймплей: жанр roll’n’write продолжает покорять мир настольных игр. Кидать кубики и записывать результаты в нужных местах, создавая сильные комбинации, — процесс, который может увлечь игроков самого разного возраста и уровня опыта. А если добавить к этому котиков — ещё лучше.

Кому понравится: ценителям быстрых и несложных игр жанра «кинь-и-запиши». И котиков.

Ёзу

Коротко: угадываем карты и собираем сеты

Количество игроков: 3−6

Время игры: 30 мин

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 6.8

О чем: о живописном саде, в котором живет множество живых существ и сменяются времена года.. Эта несложная карточная игра для всей семьи с очаровательным «японским» оформлением поможет развить память, внимание и дедукцию.

Геймплей: нужно угадать одну из карточек в руках ведущего-Оракула и собрать победную комбинацию. Все поочерёдно называют одно из животных в каком-либо сезоне: весна, лето, осень, зима. Если игрок угадал животное или сезон, Оракул выбирает соответствующую карту и вслух повторяет угаданное. Ход переходит к следующему участнику, но тому теперь запрещено называть элемент, который только что подтвердил Оракул. Полагаться исключительно на удачу не стоит. Следует внимательно слушать, что говорят, соперники и не забывать вовремя обменивать карточки, чтобы собрать сет из зверей и времен года.

Кому понравится: ценителям быстрых и несложных карточных игр. И панд.

Crime zoom. Ночной выстрел

Коротко: еще одна линейка мини-детективов

Количество игроков: 1−6

Время игры: 60 мин.

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.6

О чем: о расследовании убийства. Бруклин, 1980 год. Ветхая квартирка. Следы выстрелов. Покойник на диване… Итак, с чего вы начнёте?

Геймплей: новая линейка мини-детективов, состоящих всего из одной колоды карт. Другие подобные игры («Элементарно», «Карманный детектив» и так далее) уже завоевали популярность в нашей стране, новичок же родом из Франции. Вы начинаете с места преступления — большой иллюстрации из нескольких карт. Их можно переворачивать, чтобы изучить улики, а затем решить, какие зацепки проверять дальше. Чем меньше карт вы используете, тем лучше вы как детектив.

Кому понравится: тем, кто любит поразгадывать вечерком дела «на одну трубку».

Предзаказы

Основатели Мрачной гавани

Коротко: градостроительная стратегия об основании легендарного города

Количество игроков: 1−4

Время игры: 90−120 мин.

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 6.7

Где заказать: crowdrepublic.ru

О чем: о совместном возведении города, которому суждено стать ареной интереснейших событий. Игра «Gloomhaven. Мрачная гавань» удерживает за собой первую строчку рейтинга BGG уже третий год. Добившись такого успеха, автор игры Айзек Чилдрес, естественно, не планирует прощаться с созданным им миром и даже пробует другие жанры.

Геймплей: игроки, взяв на себя роли представителей разных народов, возводят Мрачную гавань с помощью розыгрыша карт действий и голосования за постройки. Постепенно пустое поле с тремя городскими районами будет заполняться тайлами с разными зданиями и дорогами, а победителем станет тот, кто внесет наибольшую лепту в строительство. Среди механик — колодостроение, голосование со скрытыми ставками и размещение рабочих. Игра получилась непростой: многие зарубежные игроки отмечают высокий порог вхождения.

Кому понравится: далеко не всем поклонникам «Мрачной гавани», ведь это игра совсем другого жанра. К ней скорее надо присмотреться любителям экономических стратегий, насыщенных разными механиками.

Алое восстание

Коротко: собираем карты, устраиваем революцию

Количество игроков: 1−6

Время игры: 45−60 мин.

Издатель: «Лавка игр»

Рейтинг BGG: 7.7

Где заказать: lavkaigr.ru

О чем: о жестком кастовом обществе. Игра основана на известной антиутопии Пирса Брауна, где описано общество с четырнадцатью кастами, между которыми нет социальных лифтов. У всех каст есть свой цвет и специализация. Игрокам предстоит возглавить свое братство, отобрав лучших в своем деле специалистов каждой профессии, чтобы максимально эффективно скомбинировать их возможности.

Геймплей: игрокам предстоит заниматься менеджментом руки, где каждая карта соответствует определенному персонажу. Добирая карты персонажей из общей колоды и разыгрывая их в различных локациях на поле, вы получаете различные бонусы и преимущества. Вам необходимо целенаправленно подбирать финальный комплект карт, ведь только по нему считаются победные очки.

Кому понравится: любителям недолгих, но оригинальных игр на сбор карточных комбинаций.

Техену. Обелиск солнца

Коротко: строим древнеегипетские достопримечательности

Количество игроков: 1-4

Время игры: 60-120 мин.

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 8.0

Где заказать: crowdrepublic.ru

О чем: о строительстве храма Амона-Ра и обустройстве области, которая станет храмовым комплексом Ипет-сут. Участники берут на себя роли влиятельных господ в Древнем Египте. Это уже третья экономическая стратегия из «Т-серии» Сrowd Games. «Техену» выделяется благодаря оригинальным игровым компонентам, положенным в коробку не только для красоты.

Геймплей: в свой ход игрок выбирает один из кубиков, находящихся у подножия настоящего обелиска. Он может выполнить действие определённого бога, произвести ресурсы или поменять свое действие с помощью писца. По мере того как тень от обелиска меняет положение, кубики разных цветов становятся чистыми, порчеными или запретными. От этого зависит, на какой чаше весов окажется кубик, когда настанет время суда Маат.

Кому понравится: игрокам, которым даже в экономических стратегиях важно оригинальное оформление.

Венский связной

Однажды в Чикаго

Коротко: две новые игры в детективном жанре

Количество игроков: 1−5 («Венский связной»), 1−6 («Однажды в Чикаго»)

Время игры: 60−180 мин.

Издатель: GaGaGames («Венский связной»), Hobby World («Однажды в Чикаго»)

Где заказать: pre.gaga.ru, crowdrepublic.ru

О чем: о расследованиях в двух разных исторических эпохах.

В апреле стартуют предзаказы сразу двух детективных игр с похожими механиками. «Венский связной» предлагает игрокам взять на себя роль шпионов времён холодной войны. В ходе миссий вам нужно будет под прикрытием путешествовать по Европе, искать информаторов, собирать разведданные и мешать планам врага.

«Однажды в Чикаго» даст побывать в шкуре журналистов, живущих в Чикаго 1929 года, когда еще действовал сухой закон и в городе преуспевали коррупционеры, бутлегеры и гангстеры.

Геймплей: все детективные игры похожи по сути. Игрокам предстоит совместно обсуждать и расследовать запутанные дела, решая, за какие «ниточки» потянуть, а какие лишь отвлекают от главной загадки. «Венский связной» основан на механике настольной игры «Детектив. Игра о современном расследовании» Игнация Тшевичека, которая почти сразу после выхода покорила тысячи игроков и завоевала полтора десятка наград и номинаций. «Однажды в Чикаго» состоит из карты города, газетных вырезок и справочника адресов. Все это поможет вам понять, куда отправиться, чтобы поискать улики или опросить свидетелей. Обе коробки содержат по четыре дела.

Кому понравится: тем, кто готов поломать голову над запутанными преступлениями.

Unmatched: Туман над мостовой

Коротко: новые герои настольного файтинга

Количество игроков: 2−4

Время игры: 20−40 мин

Издатель: GaGaGames

Рейтинг BGG: 8.4

О чем: о боях в викторианской эпохе. «Туман над мостовой» добавляет в игру новых героев: Дракулу, Шерлока Холмса, Человека-невидимку и доктора Джекилла / мистера Хайда. Каждого можно отправлять в бой с любыми другими бойцами из серии Unmatched.

Геймплей: цель игры понятна всем любителям файтингов — остаться в живых. В свой ход игроки перемещают своих бойцов, атакуют противника или используют приемы, уникальные для каждого персонажа. Благодаря простой системе действий, которые совершаются с помощью персональной колоды карт, правила можно рассказать буквально за 5 минут — и сразу кинуться в битву.

Кому понравится: компании из двух или четырех игроков, желающих выяснить отношения в жарком, азартном и незатянутом сражении.

Об игре Настольный файтинг «Unmatched: Битва Легенд». Король Артур против Синдбада Быстрый карточный файтинг о столкновении очень разных героев.

Дополнения

Чужая планета. Убежище

Новые компоненты и механики для игры о коварной инопланетной сущности, охотящейся на группу космонавтов. Благодаря дополнению каждый игрок-жертва получит уникальную способность, в игровом процессе появятся неигровые персонажи — выжившие (их можно спасать и получать за это бонусы), а Существо станет способно эволюционировать по ходу игры.

Бэнг! Вооружен и опасен

Продолжение карточного бестселлера «Бэнг!», которое добавит новые карты опасностей и кубики зарядов для их активации. В город прибывает целый фургон оружия и снаряжения! Из смертоносного карабина Шарпса можно попасть в яблочко со ста шагов, бандольер заряжает дополнительным «Бэнгом!», а у легендарного Кольта «Громовержца» патроны будто бесконечные.

Архитекторы Западного королевства. Эпоха мастеров

Благодаря искусным мастерам в Западном королевстве можно будет улучшать своих помощников, придавая им дополнительные свойства с помощью инструментов, а также украшать сооружения. Правда, оба этих действия совершаются одними и теми же картами, так что придется поразмышлять над путями развития.

Теотиуакан. Эра расширения

Третье дополнение к экономической стратегии о цивилизации инков состоит из нескольких модулей, совместимых с базой и двумя предыдущими расширениями. Вас ждут жетоны больших открытий, новый тип ресурса, начальные жетоны, жетоны технологий и вождей, новый планшет имения и особые миплы — шаманы.

KeyForge: Тёмный прилив. Делюкс-колода архонта

Дуэльная карточная игра с уникальными колодами продолжает развиваться на русском языке. В этом наборе — подводные монстры, сокровища глубин, злые двойники и новая механика приливов и отливов.

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