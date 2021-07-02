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    #анонс #дайджест #Что почитать

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021

    2 июля 2021
    02.07.2021
    3760
    4 минуты на чтение
    #анонс #дайджест #Что почитать
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 13

    Вот уже и середина лета — как же быстро летит время! Новинок немало, хотя основной запал издатели, похоже, к исходу летней поры уже растеряли. Тем не менее в июле выйдет немало интересного. Тут и продолжения уже известных историй от Марины и Сергея Дяченко, Стивена Эриксона, Марты Уэллс и Норы Робертс и книги от совсем новых авторов — Денниса Тейлора, Ромена Люказо, Майкла Макдауэлла и Джоан Хэ. Рассказываем о самых любопытных новинках месяца.

    Научная фантастика

    Марта Уэллс «Сетевой эффект»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 1

    Обретший самосознание саркастичный автостраж Киллербот и дочь видного учёного попадают в плен к неизвестному кораблю. Вскоре Киллерботу предстоит решить — остаться в стороне, укрывшись от опасности, или попытаться спасти надоедливых людишек.

    Что нас ждёт: первый полноценный роман цикла «Дневники Киллербота», где ранее выходили лишь сборники повестей. Лауреат «Небьюлы» 2020 года.

    Тим Леббон «Поколения»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 4

    Капитан «Светлячка» Мэл Рейнольдс случайно получает карту, указывающую путь к одному из древних кораблей-Ковчегов, где можно найти немало ценного. Однако вместо добычи героев поджидает неведомое зло.

    Что нас ждёт: четвёртый роман цикла Firefly из межавторской серии «Серенити». Сериальный «Светлячок» уже давно завершил свой полет, но дело его живёт!

     

    Роман Злотников «И снова здравствуйте!»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 2

    Известный писатель (альтер эго автора?) перерождается в самого себя очень юных лет. На дворе 1970-е, эпоха застоя… Есть шанс многое изменить, если не в судьбе страны, то хотя бы в собственной жизни.

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Настоящее прошлое», истории бытового попаданчества для читателей постарше, жаждущих поностальгировать о советских временах.

     

    Деннис Тейлор «Мы — Легион. Мы — Боб »

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021

    Инженер и матёрый гик Боб Йоханссон верит в прогресс. Потому заключает договор с криокомпанией, чтобы его мозг был сохранен и мог продолжать жить после смерти своего носителя — когда-нибудь в далёком будущем. И вот спустя 117 лет мозг Боба обретает новую жизнь… Хотя разве это жизнь? Утративший все гражданские права Боб превратился в оцифрованную личность, своеобразного виртуального раба, выполняющего функции Искина. Чтобы не стать мозгом корабля-мусорщика, Бобу придётся виртуально попотеть — ведь он мечтает отправиться в дальний космос.

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Вселенная Боба», гиковской фантазии в духе «Первому игроку приготовиться».

     

    Ромен Люказо «Мир ноэмов»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 3

    В далёком будущем место сгинувшего человечества заняли его слуги — бессмертные ноэмы, цивилизация искусственных интеллектов. Утратившее смысл существования общество порождает еретиков, пытающихся найти себе место в этом мире. Один из таких изгоев стремится выяснить причину исчезновения людей. Тем временем проконсул Отон жаждет перестроить общество ноэмов, которому угрожает враждебный разум.

    Что нас ждёт: первый роман дилогии «Лаций» от французского писателя.

     

    Фэнтези

    Стивен Эриксон «Пыль грез»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 9

    Армия малазанцев под командованием адьюнкта Тавора пытается захватить Восточные Пустоши. Война продолжает терзать народы расколовшейся империи и чем всё завершится, неизвестно даже богам…

    Что нас ждёт: девятый и предпоследний роман темной эпопеи «Малазанская Книга Павших» (в двух томах).

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    Обе книги выходят в июле.

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    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 8

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    Мистика и хоррор

    Дэвид Вонг «Что за чушь я сейчас прочитал?»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 5

    Джон и его друзья, расследуя загадочные исчезновения детей в маленьком городке, натыкаются на невероятную тайну. Настолько невероятную, что её разгадки лучше бы не знать…

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     Дмитрий Кинский |  03.06.2021

    На этот раз издательства показали несколько обложек.

    Марина и Сергей Дяченко «Vita nostra: Работа над ошибками»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 7

    В Институте специальных технологий города Торпы подростков превращают в Слова великой Речи. Студентка Института Саша Самохина, обладающая огромным талантом, вполне способна изменить мир. Но для начала Саше нужно избавиться от терзающих её душу страхов.

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    Майкл Макдауэлл «Элементали»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 6

    Семейства Сэвидж и Макрей, провинциальные богачи, решают отдохнуть в своих давно заброшенных курортных резиденциях приморского местечка Бельдам. По легенде в одном из фамильных особняков нашло приют древнее зло — и сейчас, взбудораженное прибытием неожиданных гостей, оно пробуждается…

    Что нас ждёт: внецикловый роман классика «южной готики», сценариста знаменитых хорроров «Битлджус» и «Сказки тёмной стороны».

     

    Детско-юношеская фантастика

    Энджи Сэйдж «Эликсир жизни»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 11

    Призрак коварной королевы Этельдредды, правившей в стародавние времена, ввёл в заблуждение Септимуса Хипа, ученика Архиволшебника, и тот опрометчиво отправился в прошлое. Там юный маг надеялся получить помощь великого алхимика Марцеллия Пая, но у того на пришельца из будущего свои планы…

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    Джоан Хэ «Те, кого нам суждено найти»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 10

    Юная девушка проснулась на затерянном острове. Она ничего не помнит, кроме того что у неё была сестра и она пропала. Девушка живёт в доме-развалюхе вместе со стареньким андроидом и мечтает покинуть это место. А тем временем гениальная девочка Кейси Мизухара надеется сбежать из самого комфортного города на загрязнённой Земле…

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    Переиздание

    Яцек Пекара «Слуга Божий»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 12

    Альтернативное Средневековье, где правят Церковь и ее эмиссары-инквизиторы. Им приходится сражаться не только с еретиками-вольнодумцами, но и с самыми настоящими колдунами, ведьмами, демонами. Самый беспощадный инквизитор — Мордимер Маддердин, который свято верует в Господа и помыслы его. И ради торжества святого дела Мордимер способен на всё…

    Что нас ждёт: первый сборник цикла очень мрачного фэнтези польского писателя. Ранее сборник уже выходил на русском в издательстве «Рипол», но тогда продолжение так и не появилось. Сейчас «Эксмо» обещает издать цикл полностью — а это более десятка сборников и романов. Второй том выйдет уже в августе.

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