Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021

Вот уже и середина лета — как же быстро летит время! Новинок немало, хотя основной запал издатели, похоже, к исходу летней поры уже растеряли. Тем не менее в июле выйдет немало интересного. Тут и продолжения уже известных историй от Марины и Сергея Дяченко, Стивена Эриксона, Марты Уэллс и Норы Робертс и книги от совсем новых авторов — Денниса Тейлора, Ромена Люказо, Майкла Макдауэлла и Джоан Хэ. Рассказываем о самых любопытных новинках месяца.

Научная фантастика

Марта Уэллс «Сетевой эффект»

Обретший самосознание саркастичный автостраж Киллербот и дочь видного учёного попадают в плен к неизвестному кораблю. Вскоре Киллерботу предстоит решить — остаться в стороне, укрывшись от опасности, или попытаться спасти надоедливых людишек.

Что нас ждёт: первый полноценный роман цикла «Дневники Киллербота», где ранее выходили лишь сборники повестей. Лауреат «Небьюлы» 2020 года.

Тим Леббон «Поколения»

Капитан «Светлячка» Мэл Рейнольдс случайно получает карту, указывающую путь к одному из древних кораблей-Ковчегов, где можно найти немало ценного. Однако вместо добычи героев поджидает неведомое зло.

Что нас ждёт: четвёртый роман цикла Firefly из межавторской серии «Серенити». Сериальный «Светлячок» уже давно завершил свой полет, но дело его живёт!

Роман Злотников «И снова здравствуйте!»

Известный писатель (альтер эго автора?) перерождается в самого себя очень юных лет. На дворе 1970-е, эпоха застоя… Есть шанс многое изменить, если не в судьбе страны, то хотя бы в собственной жизни.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Настоящее прошлое», истории бытового попаданчества для читателей постарше, жаждущих поностальгировать о советских временах.

Деннис Тейлор «Мы — Легион. Мы — Боб »

Инженер и матёрый гик Боб Йоханссон верит в прогресс. Потому заключает договор с криокомпанией, чтобы его мозг был сохранен и мог продолжать жить после смерти своего носителя — когда-нибудь в далёком будущем. И вот спустя 117 лет мозг Боба обретает новую жизнь… Хотя разве это жизнь? Утративший все гражданские права Боб превратился в оцифрованную личность, своеобразного виртуального раба, выполняющего функции Искина. Чтобы не стать мозгом корабля-мусорщика, Бобу придётся виртуально попотеть — ведь он мечтает отправиться в дальний космос.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Вселенная Боба», гиковской фантазии в духе «Первому игроку приготовиться».

Ромен Люказо «Мир ноэмов»

В далёком будущем место сгинувшего человечества заняли его слуги — бессмертные ноэмы, цивилизация искусственных интеллектов. Утратившее смысл существования общество порождает еретиков, пытающихся найти себе место в этом мире. Один из таких изгоев стремится выяснить причину исчезновения людей. Тем временем проконсул Отон жаждет перестроить общество ноэмов, которому угрожает враждебный разум.

Что нас ждёт: первый роман дилогии «Лаций» от французского писателя.

Фэнтези

Стивен Эриксон «Пыль грез»

Армия малазанцев под командованием адьюнкта Тавора пытается захватить Восточные Пустоши. Война продолжает терзать народы расколовшейся империи и чем всё завершится, неизвестно даже богам…

Что нас ждёт: девятый и предпоследний роман темной эпопеи «Малазанская Книга Павших» (в двух томах).

Смотрите также Малазан: один из лучших миров тёмного фэнтези Рассказываем про цикл «Малазанская книга Павших» Стивена Эриксона и его яркий, живой, увлекательный, завораживающий мир, наполненный самыми разнообразными событиями. Что почитать: «Пыль грёз» Стивена Эриксона и сборник Иэна Бэнкса Обе книги выходят в июле.

Нора Робертс «От плоти и крови»

Фэллон Свифт — дочь Туат Де Данан, Избранная, которой предстоит спасти мир после катастрофы. Но пока Фэллон только тринадцать лет, и на таких, как она, обладающих магическим даром, ведётся охота. Скоро истинную природу девушки уже невозможно будет скрывать и Избранной придётся вступить в битву…

Что нас ждёт: второй том цикла «Хроники Избранной» о постапокалиптическом мире, где место технологий заняла магия.

Мистика и хоррор

Дэвид Вонг «Что за чушь я сейчас прочитал?»

Джон и его друзья, расследуя загадочные исчезновения детей в маленьком городке, натыкаются на невероятную тайну. Настолько невероятную, что её разгадки лучше бы не знать…

Что нас ждёт: третий том слабо связанного цикла комедийных хорроров, начатого романом «В финале Джон умрёт».

Что почитать: роман «Слуга божий» и хоррор Дэвида Вонга На этот раз издательства показали несколько обложек.

Марина и Сергей Дяченко «Vita nostra: Работа над ошибками»

В Институте специальных технологий города Торпы подростков превращают в Слова великой Речи. Студентка Института Саша Самохина, обладающая огромным талантом, вполне способна изменить мир. Но для начала Саше нужно избавиться от терзающих её душу страхов.

Что нас ждёт: прямое продолжение романа Vita Nostra, мистического фэнтези с элементами хоррора.

Почему Vita Nostra — самая известная и спорная книга Дяченко? И чего ждать от продолжения? За что мы любим и ненавидим роман и как может продолжиться история Саши Самохиной, которая стала Словом.

Майкл Макдауэлл «Элементали»

Семейства Сэвидж и Макрей, провинциальные богачи, решают отдохнуть в своих давно заброшенных курортных резиденциях приморского местечка Бельдам. По легенде в одном из фамильных особняков нашло приют древнее зло — и сейчас, взбудораженное прибытием неожиданных гостей, оно пробуждается…

Что нас ждёт: внецикловый роман классика «южной готики», сценариста знаменитых хорроров «Битлджус» и «Сказки тёмной стороны».

Детско-юношеская фантастика

Энджи Сэйдж «Эликсир жизни»

Призрак коварной королевы Этельдредды, правившей в стародавние времена, ввёл в заблуждение Септимуса Хипа, ученика Архиволшебника, и тот опрометчиво отправился в прошлое. Там юный маг надеялся получить помощь великого алхимика Марцеллия Пая, но у того на пришельца из будущего свои планы…

Что нас ждёт: третий роман цикла «Септимус Хип», детского фэнтези с большим количеством иллюстраций.

Джоан Хэ «Те, кого нам суждено найти»

Юная девушка проснулась на затерянном острове. Она ничего не помнит, кроме того что у неё была сестра и она пропала. Девушка живёт в доме-развалюхе вместе со стареньким андроидом и мечтает покинуть это место. А тем временем гениальная девочка Кейси Мизухара надеется сбежать из самого комфортного города на загрязнённой Земле…

Что нас ждёт: внецикловый роман, который западные критики назвали гибридом аниме Хаяо Миядзаки и сериала «Чёрное зеркало».

Переиздание

Яцек Пекара «Слуга Божий»

Альтернативное Средневековье, где правят Церковь и ее эмиссары-инквизиторы. Им приходится сражаться не только с еретиками-вольнодумцами, но и с самыми настоящими колдунами, ведьмами, демонами. Самый беспощадный инквизитор — Мордимер Маддердин, который свято верует в Господа и помыслы его. И ради торжества святого дела Мордимер способен на всё…

Что нас ждёт: первый сборник цикла очень мрачного фэнтези польского писателя. Ранее сборник уже выходил на русском в издательстве «Рипол», но тогда продолжение так и не появилось. Сейчас «Эксмо» обещает издать цикл полностью — а это более десятка сборников и романов. Второй том выйдет уже в августе.