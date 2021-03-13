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    #дуэль #Карточная игра #обзор игры

    Настольный файтинг «Unmatched: Битва Легенд». Король Артур против Синдбада

    13 марта 2021
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    13.03.2021
    7217
    4 минуты на чтение
    #дуэль #Карточная игра #обзор игры
    Настольный файтинг «Unmatched: Битва Легенд». Король Артур против Синдбада

    Кто сильнее: слон или кит? Робокоп или Терминатор? Для тех, кого мучают эти вопросы, есть целая серия мэш-ап настолок. В свежем карточном файтинге Unmatched предстоит выяснять отношения героям из самых разных фантастических вселенных. В правом углу ринга — король Артур, в левом — Алиса из Страны чудес! Безумие? То ли еще будет с дополнениями!

    Тип игры: карточный файтинг
    Авторы: Крейг ванн Несс, Роб Давью, Джастин Д. Джейкобсон и др.
    Художники: Оливер Барретт, Александр Уэллс
    Издатели: Restoration Games, Mondo Games
    Издатель в России: Gaga Games, 2021
    Количество игроков: 2–4 (оптимальное: 2)
    Возраст игроков: от 9 лет
    Время игры: 20–40 минут
    Похоже на: «Адреналин» • «Dice Throne» • «KeyForge»

    Корни Unmatched следует искать в настолке 2002 года Star Wars: Epic Duel, в которой герои далекой галактики сходились в битвах не на жизнь, а на смерть. Главным героям вроде Дарта Вейдера или Хана Соло сопутствовали один или два миньона: имперские штурмовики, вуки и другие. Уникальные колоды действий давали героям разные способности, в коробке было несколько полей для битв и отличающиеся друг от друга режимы игры — но всё это не помогло игре обрести популярность.

     В 2019 году Роб Давью, один из создателей таких популярных игр, как «Пандемия. Наследие», «Предательство в доме на холме», Seafall и многих других, и Джастин Д. Джейкобсон взяли концепцию этой забытой игры, добавили в нее элементы другой настолки Tannhauser (2007 год) и щедро накинули мэшап-безумия, отправив в бой всех, кого только можно. В базе и первом дополнении передрались знаменитые персонажи фэнтези, а с дополнениями к ним присоединились исторические личности, герои книг, сериалов и даже… динозавры. 

    Настольный файтинг «Unmatched: Битва Легенд». Король Артур против Синдбада 1

    Соавторы не скрывают источников вдохновения: даже в буклете правил они указаны не как авторы, а как «реставраторы». Но за прошедший с выхода год их детище уложило прародителей на обе лопатки: «Unmatched: Битва Легенд» получила рейтинг 8,0 на BGG и обрела поклонников по всему миру — в том числе теперь и в России.

    Цель игры понятна всем любителям файтингов: остаться в живых. Одна партия обычно длится не более 20 минут и заканчивается смертью кого-то из героев. По сути «Unmatched» — дуэльная игра, хотя бои командами «два на два» выходят еще более динамичными и непредсказуемыми. А вот для троих участников игра не предназначена: в таком случае правила предлагают одному из игроков взять под свой контроль сразу двух героев.

    Настольный файтинг «Unmatched: Битва Легенд». Король Артур против Синдбада 2

    В начале партии каждый игрок берет себе фигурку уникального бойца, фишки его приспешников, колоду карт и счетчики здоровья. Затем стороны по очереди совершают два действия из трех возможных: выполнить манёвр (взять карту и переместить своих бойцов), разыграть одну из карт специального приема (которые у каждого героя, естественно, свои), или атаковать с помощью карт атаки. В последнем случае обороняющийся может выбрать с руки карту защиты. Одновременно вскрыв карты атаки и защиты, участники битвы сравнивают их значения, и если цифра атаки выше, противник теряет здоровье. Добавим сюда некоторые особенности дальних атак и умений героев — вот практически все основные правила, и после 5 минут объяснений можно уже кидаться в битву.

    Секрет привлекательности Unmatched, конечно, в разнообразии. Игра ассиметрична, у каждого бойца свой стиль боя и уникальные особенности. В базовой коробке четыре персонажа. Король Артур умеет сильно бить и лечиться Святым Граалем, а его помощник Мерлин — стрелять издалека и перемещать не только Артура, но и соперников. Медуза Горгона, если удачно взглянет в глаза противнику, нанесет колоссальный урон, но если этого мало — помогут три летающих вокруг гарпии. Синдбад Мореход может убегать на полкарты благодаря выложенным  в ряд картам путешествий, а его носильщик помогает хозяину набирать карты. Наконец, Алиса умеет менять размер: когда она большая, усиливается атака, когда маленькая — защита, а ее питомец Бармаглот нехило кусает всех вокруг.

    Если четверых бойцов мало, можете сразу приобрести и первое дополнение, которое вышло на русском одновременно с базой. Оно добавит еще двух бойцов. Робин Гуд метко стреляет и окружает себя шервудскими разбойниками, Бигфут крушит врагов, пока его кролень с разбегу бодает их рогами… Как видно, фантазия создателей воистину разгулялась!  

     

    И на этом история еще не окончена: на данный момент за рубежом выпущено еще пять коробок, большинство из которых GaGa Games уже анонсировала на русском языке. В этом году ждем локализации «Unmatched: Туман над мостовой», который добавит в игру героев викторианской эпохи: Шерлока Холмса, Дракулу, Человека-невидимку, доктора Джекилла и мистера Хайда, к осени подоспеет и «Красная Шапочка против Беовульфа». Есть все надежды и на локализацию коробочки с одним-единственным героем, зато каким — самим Брюсом Ли! А вот насчет дополнения «Парк юрского периода», в котором охрана парка сражается с тремя доисторическими рептилиями, уверенности пока нет, ведь лицензию надо согласовывать еще и с кинокомпанией Universal. Точно не будет локализации коробки, посвященной «Баффи — истребительнице вампиров».

    Неограниченная фантазия — пожалуй, главный плюс Unmatched. Создатели это понимают и не собираются останавливаться на вышеупомянутых дополнениях. Недавно был проведен конкурс, на котором поклонники предлагали своих бойцов и колоды для них. Четыре победителя войдут в два новых дополнения: «Гудини против джинна» и «Шекспир против Клепальщицы Рози» (это та самая «сильная женщина» со знаменитого плаката «We can do it!», так что бедняге Шекспиру не позавидуешь). После такой дикой смеси в Unmatched возможно всё.

    Настольный файтинг «Unmatched: Битва Легенд». Король Артур против Синдбада 7

    При этом, конечно, игра не обошлась без недостатков. Она во многом зависит от удачи: противник может наносить вам удар за ударом, в то время как вам просто не будут приходить на руку карты с атаками. Или действия для помощника выпадут из колоды, только когда он будет уже мёртв. Но бои проходят так быстро, что расстроиться в такие моменты не успеваешь — вместо этого хочется скорее взять реванш. К тому же, чем больше партий отыграно за каждого героя, тем больше тактической глубины в нём можно открыть.

    Итог: 

    «Unmatched: Битва Легенд» не претендует на звание глубокой тактической стратегии, зато может скрасить вечер для 2 или 4 друзей, желающих выяснить отношения в жарком, азартном и незатянутом сражении. При желании — повторить!

     

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    Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого.

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