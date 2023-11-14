Обзор The Invincible: космический атомпанк по повести Станислава Лема

Представьте себе космическую исследовательскую миссию такой, какой её могли бы представить в 1960-е. Это эстетичные плавные силуэты космических кораблей, мирный (и не очень) атом и полный смелых чаяний взгляд в небо. Астробиолог Ясна приходит в сознание на пустынной планете Регис III — куда-то делись и все члены её экипажа, и воспоминания о недавних событиях. Теперь ей нужно выяснить, что случилось с её друзьями, и заодно раскрыть зловещую тайну третьей планеты.

Космос как предчувствие

Жанр: приключения, инди Разработчик: Starward Industries Издатель: 11 bit studios Возрастной рейтинг: 16+ Перевод: субтитры Платформы: PC, PS5, XSXS Похоже на: Firewatch * What Remains of Edith Finch * SOMA * Observer * Scorn

Так сложилось, что, несмотря на свою популярность и влияние на жанр, Станислав Лем отметился в поп-культуре в основном «Солярисом». Тут вам и экранизации от Тарковского и Содерберга, и телеспектакль, и балет, и даже видеоигра для Atari. Большинство других книг писателя оказались чересчур сложными для переложения — уж больно спокойный и медитативный у них темп, а их идеи требуют тщательного и долгого осмысления. Конечно, шести-семичасовой фильм, в котором главный герой просто идёт по планете и философствует, несомненно нашёл бы своего зрителя (если честно, даже фильм о стынущем супе нашёл бы), но рынок диктует условия, и делать такие проекты можно только на свой страх и риск. В 2023 году молодая польская студия Starward Industries, в которой собрались бывшие сотрудники CD Projekt Red и другие опытные люди, наконец укрепила присутствие Лема в современном медиапространстве. Для своего дебютного проекта команда выбрала роман «Непобедимый», и первый блин вышел на удивление аккуратным и эстетичным.

The Invincible — не дословная адаптация романа, а вольная история на основе его сюжета. Судьбу Региса III оставили без изменений — и завязка, и процесс поиска истины, и выводы в игре примерно те же, что и в оригинальном тексте. А вот детали и герои уже свои, придуманные — и астробиолог Ясна, и её экипаж, и их корабль «Стрекоза». По сюжету игры «Стрекоза» с представителями Содружества прибыла на планету, чтобы выяснить, что же там забыл вражеский Альянс и для чего неприятели отправляют туда свой флагман «Непобедимый». В планете нет ничего особенного, кроме одного нюанса. На ней есть все условия для присутствия органических форм жизни, но самой жизни практически нет — ни растений, ни животных, только стайки рыб в местных водоёмах.

Всё это Ясна вспоминает не сразу. После пробуждения ей приходится собирать по окрестностям своё нехитрое оборудование (радар, сканер да телескоп) и осколки событий прошлого. Помогает ей в этом её журнал, куда астробиолог вносит заметки и зарисовывает карту местности.

По счастью, один из членов экипажа, начальник Ясны, астрогатор (космический навигатор) Новик, остался в корабле на орбите. Оттуда по радиосвязи он даёт героине указания, поддерживает её и ведёт с ней пространные беседы на вечные темы. За шесть часов игры мы не узнаём о них почти ничего кроме того, что они достойные люди и профессионалы своего дела. В целом это справедливое положение вещей, ведь The Invincible — не трагедия маленького человека в большом космосе, это нечто куда более масштабное. Дальнейший сюжет лежит в области непростительных спойлеров — чтобы с ним ознакомиться, читайте книгу, играйте в игру или, на худой конец, смотрите игровые стримы.

Несмотря на все сюжетные нововведения игры, если вы читали «Непобедимого», её развязка вас не удивит. Вам будет уже не так интересно идти к финалу, потому что он не сможет вызвать у вас неповторимое волнение первооткрывателя. Кромсать идеи Лема было бы слишком кощунственно, поэтому разработчики обошлись с первоисточником как с ценной реликвией. Они бережно отряхнули его от космической пыли и добавили красок — содержание осталось прежним, а вот форма расцвела просто фантастически.

На пыльных тропинках далёких планет

Каждому, кто видел хотя бы один трейлер The Invincible, уже не нужно объяснять, почему с этой игрой стоит ознакомиться. Она просто потрясающе выглядит. Теперь мир со страниц «Непобедимого» можно исследовать не только при помощи собственного воображения, но и в компании игрового персонажа.

Дизайнеры студии провели впечатляющую работу над дизайном каждого винтика и камушка, которые вы увидите на своём мониторе. Это визуальный гимн ретрофутуризму, и ощущается это даже в цветовой гамме. В игре сочная, но в то же время приглушённая и тёплая палитра — из недавних ассоциаций на ум приходит дизайн TVA из сериала Marvel «Локи». В интернете для такого существует термин «ламповый» — пожалуй, самое удачное слово в случае The Invincible. Ясна носит ярко-оранжевый скафандр, который навевает мысли даже не об атомпанке, а о щемяще-ностальгическом советпанке и его космических мечтах.

На каждом устройстве или механизме в игре не хватает разве что мигающей неоновой надписи «ретро». Они максимально стильные и продуманные — гофрированные трубки, хром и эмаль, мягкие обтекаемые формы, тумблеры, большие кнопки и маленькие мерцающие экраны. Олдфагам остаётся только утирать слёзы радости, настолько аутентично всё выглядит. Вот Ясна выходит из-за очередной скалы и видит сломанного робота или заброшенный лагерь, которые выглядят точь-в-точь как на иллюстрациях к научно-фантастической литературе середины прошлого века или как афиши фильмов той же эпохи. Здесь даже есть классические летающие тарелки! Рука так и тянется сделать скриншот буквально в каждой новой локации. Разработчики предугадали это желание — в игре есть фоторежим с простеньким редактором. Правда, астробиологу, пол которой не играет абсолютно никакой роли в сюжете и не особенно считывается из-за скафандра, в нём зачем-то предлагают принимать кокетливые пин-ап позы.

Регис III сам по себе тоже захватывает дух. В паре с книгой он образует иммерсивный дуэт, превращая строки текста в настоящее пиршество для глаз. Кто бы мог подумать, что песок и камни могут быть настолько красивыми! Справедливости ради, о великолепии песка в играх мы знаем ещё со времён Journey (2012), но здесь работа с рельефом вынуждает снять перед монитором воображаемую шляпу. Куда ни глянь, везде скалы, тоннели, пещеры, горы и долины. Хочется, как Хэнк Шрейдер из сериала «Во все тяжкие», сохранить все местные камешки в укромном месте и нежно называть их «минералами».

В небе тоже есть на что посмотреть. Кроме атмосферных явлений и силуэтов небесных тел в нём можно наблюдать сюжетные события. Что-то важное происходит не особенно часто, но периодически поднимать голову всё равно нужно. Дизайн персонажей впечатляет уже не так сильно, что неудивительно для инди-игры. Но и смотреть на них вам придётся редко — большую часть времени Ясна будет проводить в одиночестве.

Вы в любой момент сможете освежить в памяти пройденный кусок истории через комиксы, которые будут обновляться в главном меню по мере продвижения по сюжету. В стиле этих же комиксов выполнены снимки с зондов и прочей техники. Ясна будет регулярно извлекать и просматривать их, чтобы выяснить, что произошло в той или иной локации.

Музыка в The Invincible — футуристический эмбиент. Для неспешной и философской игры такой выбор был единственно верным решением. Бодрые песни а-ля Fallout, конечно, соответствуют эпохе, но они бы начисто сломали тягучую, тревожную и печальную атмосферу пустынной планеты. Больше о звуковом дизайне сказать, собственно, и нечего. На Регисе III очень тихо, и в основном вы будете слушать болтовню Ясны и Новика или тяжёлое дыхание главной героини, которая уже очень устала забираться на бесконечные скалы.

Книга-игра

До сих пор мы говорили в основном о сюжете и дизайне The Invincible, но пришла пора обсудить то, что делает эту игру игрой, то есть её геймплей. С самого начала становится понятно, что это симулятор ходьбы, а все внутриигровые механики — просто косметические штрихи к нему. Самое очевидное сравнение, о котором уже сказали буквально все, — это адвенчура Firewatch (2016). Та же ходьба, те же разговоры по рации, вот только совсем разное настроение. В истории обитателя пожарной вышки куда больше приземлённого, человечного и трогательного. Когда же мы наталкиваемся на что-то ужасающее в The Invincible, иногда героиня реагирует как обычный человек, то есть тревожится или охает, но чаще ситуация обстоит по-другому. Ясна разражается пространным монологом в духе «тварь ли я дрожащая или право имею», пока игрок сидит по другую сторону монитора с каменным лицом. Пожалуй, это нельзя записать в недостатки игры — всё же тут у нас Лем, а не Стейнбек.

Погружение в игровой процесс достигается за счёт других средств. Героиня ощущается живой потому, что ей (и игроку вместе с ней) и правда приходится нелегко. Она быстро устаёт, стекло её шлема запотевает от тяжёлого дыхания, ей иногда становится нехорошо, и картинка перед глазами начинает плыть, она регулярно падает и может взобраться не на каждый выступ. А если может, то делает это кряхтя и ругаясь, как любой уважающий себя пожилой человек лет тридцати пяти.

В этом кроется главный недостаток The Invincible. Недостатком он будет не для всех, но те игроки, которые привыкли к более бодрому и насыщенному геймплею, легко могут заскучать. Ходить здесь нужно очень много, а много ходить, управляя неуклюжим, медленным и задыхающимся персонажем — такое себе удовольствие. Иногда Ясне будут давать покататься на вездеходе. Ездит он относительно быстро, но обзор в нём хуже, заблудиться проще, да ещё и укачивает там неслабо. Навигация по нарисованной карте не очень удобная, и, несмотря на то что дорог на планете не так уж много, вы рискуете заплутать в трёх соснах, точнее, скалах. Если вы сядете проходить эту игру не в том настроении или вам просто не очень нравятся симуляторы ходьбы, есть риск, что вы не продержитесь дольше получаса.

В диалогах есть возможность выбирать реплики, но это практически не влияет на сюжет. Изменить финал игры (в ней целых одиннадцать концовок) вы сможете только парой действий, но определяющим в любом случае будет финальный разговор с одним из героев. К чести разработчиков, они не пытались драматизировать и нагнетать саспенс за счёт иллюзии выбора — вы можете пройти всю игру и не понять, что в ней вообще можно было сделать по-другому.

К счастью, кроме ходьбы, езды да выбора реплик в игре нет других значимых механик. Один-единственный раз вам дадут пострелять, но это тоже скорее декоративный процесс, и особого напряжения или экшена он не добавляет. Почему к счастью? Вспомните недавнюю Scorn (2022) по работам Гигера. Её дизайн поражал воображение, но загадки и противники были реализованы из рук вон плохо и напрочь портили всё впечатление.

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The Invincible — редкий пример твёрдой научной фантастики в видеоиграх. Она неспешная, философская, порой однообразная и легко утомляет. Но если вам удастся подстроиться под её темп и попасть в нужное настроение, она подарит вам уникальный опыт погружения в отличную научно-фантастическую книгу. Если вы ещё не читали «Непобедимого», советуем отложить знакомство с ним и попробовать для начала пройти игру. Проза Лема после этого восприниматься хуже не станет (как-никак классика), а вот впечатления от The Invincible и её концовки точно выйдут на новый уровень.