Во что поиграть в мае 2023 года? Redfall, The Legend of Zelda, Age of Wonders 4, игра по League of Legends

Давайте сразу: при любом раскладе из всех майских релизов больше всего будут обсуждать новую The Legend of Zelda, которая попадёт во все итоги года. Остальные релизы калибром поменьше и разной степени неоднозначности: от Age of Wonders 4, уже получившей сдержанно-положительные отзывы, до The Lord of the Rings: Gollum, приближающейся к релизу в стиле подбитого кукурузника. Но всё равно они будут стоить того, чтобы на них хотя бы обратить внимание.