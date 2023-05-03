Во что поиграть в мае 2023 года? Redfall, The Legend of Zelda, Age of Wonders 4, игра по League of Legends

Давайте сразу: при любом раскладе из всех майских релизов больше всего будут обсуждать новую The Legend of Zelda, которая попадёт во все итоги года. Остальные релизы калибром поменьше и разной степени неоднозначности: от Age of Wonders 4, уже получившей сдержанно-положительные отзывы, до The Lord of the Rings: Gollum, приближающейся к релизу в стиле подбитого кукурузника. Но всё равно они будут стоить того, чтобы на них хотя бы обратить внимание.

Redfall

Когда и где: 2 мая на PC, XSXS

Что: кооперативный шутер от первого лица про истребление кровососов

Перевод: полный

О чём: городок Рэдфолл, расположенный на острове в штате Массачусетс, захватили вампиры из параллельного измерения. Команда из четырёх охотников на упырей должна прогнать вторженцев.

Почему ждали: это игра от Arkane! Они ведь не могут сделать плохую игру. Ведь правда? Правда?..

Почему не ждём: критики уже высказались — перед нами худшая игра за всю историю студии. Плохая графика, слабая оптимизация, глупый ИИ врагов… Свой ценник в 70 долларов Redfall не окупает.

Age of Wonders 4

Когда и где: 2 мая на PC, XSXS, PS5

Что: глобальная фэнтези-стратегия с элементами RPG

Перевод: текст

О чём: в мир смертных вернулись могущественные чародеи, которые рассорились между собой и поделились на «добрую» и «злую» фракции. Игрок возьмёт под контроль одного из этих магов, управляющего своим народом, чтобы попытаться привести его к победе.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Когда и где: 12 мая на Switch

Что: экшен-адвенчура в фэнтезийном открытом мире

Перевод: полный

О чём: Хайрулу снова грозит какая-то угроза, а Линк снова должен её побороть. Правда, Nintendo не раскрывала какие-либо детали. Но можно смело сделать ставку на то, что нас ждёт сказочная история с кучей милых дурашливых персонажей, на контрасте с которыми некоторые повороты истории могут показаться крайне мрачными.

Почему ждём: прошлая часть была одной из главных игр десятилетия. Tears of the Kingdom добавляет к привычной схеме постоянные перемещения между летающими островами, перематывание времени и продвинутый крафт. Никто не понимает, как это в итоге скажется на геймплее, но, возможно, нас ждёт ещё одна небольшая революция в жанре.

Чего опасаемся: что это будет просто Breath of the Wild с летающими островами и ещё парой небольших фич. Уже неплохо, но хотелось бы чего-то большего.

Humanity

Когда и где: 16 мая на PC, PS4, PS5

Что: сюрреалистическая головоломка

Перевод: нет

О чём: управляй светящимся духом собаки (которая когда-то была человеком), чтобы повелевать толпами людей в разноцветных одеждах. Вам противостоят окружение и толпы тусклых людей.

Почему ждём: что там вообще происходит?

Чего опасаемся: что ответ на вопрос из прошлой строчки будет слишком банальным.

Amnesia: The Bunker

Когда и где: 23 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: хоррор про Первую мировую войну

Перевод: текст

О чём: главный герой — французский солдат, который застрял в опустевшем бункере где-то на Западном фронте. И без того страшно и опасно — а там ещё где-то шныряет непонятный монстр, которого нужно постоянно как-то отпугивать.

Почему ждём: это новый хоррор от Frictional Games — одной из главных студий для жанра в прошлом десятилетии. Хотя в этом году выходит неожиданно много ужастиков о Первой мировой, идеи с полуоткрытым миром и нелинейным прохождением могут возвысить новую Amnesia над другими подобными играми.

Чего опасаемся: что получится нечто невзрачное.

Warhammer 40,000: Boltgun

Когда и где: 23 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: ретрошутер от первого лица во вселенной «сорокатысячника»

Перевод: нет

О чём: ты — спейсмарин, в руках — пушки и пиломеч. Впереди — демоны и космодесант хаоса. Зачем ещё какой-то контекст?

Почему ждём: отличная олдскульная графика, драйвовый геймплей в духе старых шутеров и реки крови. Возможно, нас ждёт лучший шутер по Warhammer 40,000.

Чего опасаемся: что всё будет далеко не так смачно, как кажется по трейлерам. У авторов ретрошутеров частенько встречаются проблемы с левел-дизайном и проработкой оружия — а вдруг и здесь без них не обойдётся?

Convergence: A League of Legends Story

Когда и где: 23 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: экшен-платформер во вселенной League of Legends

Перевод: полный

О чём: юный вундеркинд Экко при помощи хекс-кристалла создал устройство, позволяющее манипулировать временем. С его помощью он решил сделать безопасней свой город, грязный и кишащий преступностью.

Почему ждём: у League of Legends за последние несколько лет вышло уже несколько спин-оффов — и все они довольно хороши. А это ещё и яркий платформер с перемоткой времени.

Чего опасаемся: что после Ruined King и Hextech Mayhem планка качества игр по League of Legends начнёт падать.

After Us

Когда и где: 23 мая на PC, XSXS, PS5

Что: кинематографический трёхмерный платформер в мёртвом мире

Перевод: текст

О чём: погибли последние животные на Земле. Гея, дух жизни, решила спасти их души, для чего отправилась в путешествие по отравленным землям.

Почему ждём: редко выходят настолько стильные платформеры. Геймплейно почти наверняка это будет что-то очень примитивное — но если авторам хотя бы не изменит чувство вкуса, то нас ждёт неплохое зрелище.

Чего опасаемся: мы часто видели, когда разработчики слишком пафосно показывали что-то совсем пустое внутри — возможно, и After Us окажется поддельной ёлочной игрушкой.

Miasma Chronicles

Когда и где: 23 мая на PC, XSXS, PS5

Что: постапокалиптическая пошаговая тактика

Перевод: текст

О чём: в будущем Америку разрушила некая «Миазма». И по такому миру будет путешествовать парень по имени Элвис с роботом, который был ему когда-то единственной нянькой. А ещё у героя оказалась перчатка, с помощью которой можно манипулировать этой самой «Миазмой».

Почему ждём: прошлая игра студии, Mutant Year Zero, была хорошим и заметным последователем XCOM. Miasma Chronicles, во многом похожая на неё, должна быть не хуже.

Чего опасаемся: возможно, за десять лет скопилось уже слишком много подражателей XCOM.

The Lord of the Rings: Gollum

Когда и где: 25 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: стелс-адвенчура в Средиземье

Перевод: текст

О чём: слуги Саурона поймали Голлума и выпытывали у него, куда подевалось Кольцо Всевластия. Ему предстоит сбежать из Мордора и попытаться самому отыскать «свою прелесть».

Почему ждём: по новостям у игры сложился образ горящей мусорки — зловонного, но почему-то немного завораживающего зрелища. Проблемы с разработкой, переносы даты релиза, мутные демонстрации геймплея, графика позапрошлого поколения, безумные системные требования и DLC с дополнительными репликами на эльфийском — Gollum будто бы на всех парах стремится к званию худшей игры года. А если из неё вдруг получится нечто приличное — это же будет одной из самых громких игровых новостей месяца.

Чего опасаемся: что игра будет просто ничем не примечательной и унылой.

Ремейк System Shock

Когда и где: 30 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: иммерсив-сим с уклоном в бои

Перевод: текст

О чём: хакера, проникнувшего на сервера TriOptimum, поймал руководитель этой корпорации. Но пообещал не отдавать его властям, если тот взломает ИИ под кодовым названием Shodan, который управляет космической станцией Цитадель. Операция прошла успешно, отчего хакер в итоге оказался заперт наедине с взбесившимся искусственным интеллектом.

Почему ждём: это улучшенная версия абсолютной классики жанра с приятной графикой, более смачными сражениями и удобным интерфейсом.

Чего опасаемся: игра 1994 года сильно устарела, и чрезмерные попытки «следовать духу оригинала», которые заметны по промоматериалам, могут только навредить. А ещё опасаемся, что нам снова придётся перепечатывать этот текст из-за очередного переноса…

Во что ещё поиграть:

World Turtles (ранний доступ 1 мая на PC): экономическая стратегия про племя, живущее на поверхности огромной космической черепахи.

Showgunners (2 мая на PC): пошаговая тактика про кровавое реалити-шоу в антиутопическом мире будущего, где участники всячески друг друга убивают. В общем, «Бегущий человек», но без Шварценеггера и Adidas.

Ravenlok (4 мая на PC, X1, XSXS): экшен-RPG про спасение красивого трёхмерно-пиксельного сказочного мира от сил зла.

Propagation: Paradise Hotel (4 мая на PC VR): хоррор про выживание в отеле, заполненном зомби.

Релиз на прошлом поколении консолей Hogwarts Legacy (5 мая на XS1, PS4): маленький праздник для тех, кто хотел побывать в Хогвартсе и его округе, чтобы устроить геноцид гоблинов.

City of Beats (9 мая на PC): минималистичный неоновый роуглайт-шутер с видом сверху про разборки роботов в безлюдном городе, где всё двигается в такт музыке.

Darkest Dungeon 2 (9 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): ролевой роуглайт про команду страдающих персонажей, мчащихся на дилижансе спасать мир — или, что вероятней, лишаться рассудка и умирать. Игра покинет ранний доступ, отчего, надеемся, там уже не будет «шкилетов» и дефицита контента.

Fuga: Melodies of Steel 2 (11 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): симпатичная китайская двухмерная JRPG про фурри-детишек, едущих на монструозном танке.

Mechabellum (11 мая на PC): автобаттлер про шагающих роботов и прочую футуристическую технику мира будущего.

Death or Treat (11 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): двумерный роуглайт, где нужно играть за привидение, которое борется с наркотиками, высасывающими из людей дух Хэллоуина.

Lego 2K Drive (16 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): гонки в мире Lego, где можно пересобирать свои машины прямо на ходу.

Tin Hearts (16 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): пазл-платформер, где управляешь оловянным солдатиком, который ведёт за собой игрушечный отряд по дому гениального изобретателя из XIX века.

Firmament (16 мая на PC): новая игра от авторов Myst, которые снова сделали адвенчуру от первого лица про решение многочисленных головоломок в фантастическом мире.

Bat Boy (16 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): восьмибитный платформер про детскую спортивную команду, тайком сражающуюся с силами зла.

Greedventory (17 мая на PC): пиксельная роуглайт-RPG про мир, наполненный Жадностью. А наносить удары, разрезать врагов, блокировать атаки, творить магию и вообще делать что угодно в бою нужно при помощи особых движений мышкой.

The Outlast Trials (18 мая на PC): кооперативный хоррор про жуткую лечебницу времён холодной войны, где тестируют новые методы промывки мозгов. По традиции серии будет много пряток и беготни от безумных врагов.

Soul Delivery (21 мая на PC): платформер о роботе, который очнулся в безлюдном городе и пытается разобраться, куда все подевались. В поисках ответов на вопросы ему поможет способность загружать своё сознание в другие машины.

Glitch Busters: Stuck On You (23 мая на PC, PS4, PS5, Switch): шутер от третьего лица, где внутри виртуального мира нужно отстреливать вирусы.

Evil Wizard (25 мая на PC): пиксельная юмористическая экшен-RPG, где управляешь бывшим финальным боссом.

Dynopunk (25 мая на PC): визуальная новелла про киберпанковский мир будущего, где все люди умерли, а их заменили динозавры. Главный герой — владелец ремонтной мастерской и по совместительству последний тираннозавр, который хочет построить машину времени и вернуться в прошлое, чтобы не быть таким одиноким.

Do Not Feed the Monkeys 2099 (25 мая на PC, Switch): симулятор цифрового вуайериста. В этот раз события развиваются в будущем, где люди и пришельцы живут бок о бок.

Shame Legacy (30 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): хоррор от первого лица в заброшенной деревне культистов XIX века. Прячься, решай головоломки, пугайся.

Farworld Pioneers (30 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): ещё одна попытка сыграть на поле Starbound и сделать двухмерную пиксельную песочницу с путешествиями по разным планетам.

Главная нефантастическая игра мая:

Railway Empire 2 (25 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): стратегия про строительство железнодорожной кампании в XIX веке.

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Майские праздники пришли не только к обладателям Switch, но и к поклонникам хорроров — нас ждут новые части культовых Outlast и Amnesia, да и System Shock наверняка будет способна пощекотать нервы.