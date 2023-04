Обзор Age of Wonders 4. Герои фолиантов и магии

2 мая на PC, PS5 и XSXS выходит Age of Wonders IV, продолжение популярной серии фэнтезийных пошаговых стратегий, начавшей свой путь ещё в 1999 году. Новую номерную часть фанатам пришлось ждать довольно долго — предыдущая игра серии, Age of Wonders: Planetfall, неожиданно перенесла события в космос, и хотя она получила неплохие отзывы, многим хотелось вернуться назад, на старую добрую Атлу. И вот наконец эта возможность появилась.

Жанр: пошаговая фэнтези-стратегия с элементами RPG

Разработчик: Triumph Studios

Издатель: Paradox Interactive

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: текст

Платформы: РС, PS5 и XSXS

Играли на: РС

Похоже на: серию Heroes of Might and Magic * Stellaris * серию Civilization