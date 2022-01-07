Обзор Ruined King: A League of Legends Story. Новое приглашение в мир Рунтерры

Первый крупный проект во вселенной League of Legends за пределами соревновательных игр выдался на удивление крепким. Ruined King сочетает простую, но увлекательную историю с гибкой пошаговой боевой системой, ощутимой химией между ключевыми персонажами и красочным арт-дизайном — в общем, всё, что нужно для привлечения как старых, так и новых фанатов.
Жанр: изометрическая jRPG с пошаговыми боями
Разработчик: Airship Syndicate
Издатель: Riot Forge
Возрастной рейтинг: 12+
Перевод: субтитры
Платформы: PC, PS4, X1 и Switch
Играли на: PS5
Похоже на: Battle Chasers: Nightwar • почти любая классическая jPRG
Итак, вы посмотрели «Аркейн» и теперь хотите ещё ближе познакомиться с миром Рунтерры. Оставим за рамками многочисленные видеоролики, рассказы, комиксы и обратим внимание на главные проекты — игры. Но вот незадача — за последние два года Riot Games хоть и расширила свой скромный репертуар игр, все они слишком нишевые: в самой League of Legends вы о героях практически ничего не узнаете, а Legends of Runeterra хоть и содержит крупную долю лора, всё ещё остается коллекционной карточной игрой с не самым низким порогом вхождения. Ruined King здесь очень кстати — чистокровное синглплеерное приключение, хорошо раскрывающее персонажей, места и события.
До выхода «Аркейна» истории героев рассказывались преимущественно в коротких видеороликах. Kin of the Stained Blade — по сути, приквел сюжета Ясуо в Ruined King
Сюжет игры крутится вокруг трагедии Падшего короля Виего, который ради умирающей супруги осквернил магический источник и превратил некогда процветающий край в земли, где царит смерть. С тех пор каждый год жуткие создания и неупокоенные призраки с Сумрачных островов пересекают океан и несут с собой чёрный туман Погибели. Но в этот раз бедствие, названное Страховином, обещает быть фатальным для всего мира — Падший король возродился. И только небольшая группа из шести героев, сведённых вместе самой судьбой, способна остановить его.
Да, основная история Ruined King в стиле «команда разношёрстных ребят сплачивается, чтобы одолеть злодея» — достаточно простая и предсказуемая. Но она даёт нужное пространство своим персонажам и их личным историям. Пути героев изощрённо переплетаются между собой, будучи показанными через диалоги в стиле визуальной новеллы. Непоколебимая вера Иллаой в свою богиню впервые за всё время даёт слабину при встрече с Пайком, Ари неустанно ищет разгадку своего происхождения, а Мисс Фортуна вновь идёт по пути мести, которая казалась уже давно свершённой. Благодаря таким простым приёмам авторов игрок способен ближе познакомиться с любимыми персонажами «Лиги» (они, к слову, здесь восхитительно озвучены теми же голосами) и увидеть их с новой стороны.
Поэтому одна из самых моих любимых частей в игре — отдых команды на привале. Каждый раз, когда вы приходите к новому месту отдыха (где можно восстановить здоровье и ману, поменять активных героев и получить баф от еды), открываются новые диалоги между персонажами, посвящённые не столько основному сюжету, сколько им самим. И следить за самыми необычными ситуациями и реакциями становится чрезвычайно интересно. Конечно, особенно сильно это работает, если ты уже знаешь характеры и предыстории героев. Когда ты в курсе, через что прошёл Ясуо, ещё любопытней наблюдать за его постепенной социализацией и безуспешными попытками избежать очередной байки весельчака Браума. Последний вообще становится, наверное, ярчайшей звездой группы — неунывающий добряк с большим сердцем, соответствующей по размерам грудной клеткой и огромными усищами вызывает улыбку в каждой беседе.
В повествовании встречаются и другие знаменитые персонажи «Лиги Легенд». Немного обидно оттого, что авторы физически не могли добавить в историю всех — с Сумрачными островами, к примеру, тесно связан добрый десяток чемпионов, многие из которых удостоились лишь краткого упоминания в диалогах или записках.
Отмечу, что, как и в случае с «Аркейном», знать лор League of Legends для прохождения Ruined King совершенно не нужно. Да, новичок получит чуть меньше удовольствия от химии между героями, но понимать от этого меньше не станет: в кат-сценах игра рассказывает весь нужный контекст. А за счёт того, что команда состоит из представителей разных регионов, мы можем больше узнать об их культурах и обычаях.
Что-что, а саундтрек в Ruined King просто бесподобный. Только ради него можно долго засиживаться в битвах
Кстати, о регионах. Сюжет Ruined King разворачивается в двух больших локациях: пиратский город Билджвотер и те самые Сумрачные острова. Фанаты уже давно хотели побывать в этих местах ничуть не меньше, чем в Пилтовере и Зауне. Разработчики вложили много сил, чтобы доподлинно передать местную атмосферу: хаотично расположенные улочки и построенные из кусков кораблей дома Билджвотера наполнены жизнью — вот в Кровавых доках разделывают тушу огромного морского монстра, а вот в таверне происходит бандитская потасовка за девушку, которая в итоге добивает победителя и убегает со всеми пожитками. Острова же ровно противоположны по атмосфере — тёмные безжизненные леса и руины древней цивилизации, кишащие разной нечистью.
Тут же можно игру и упрекнуть — сеттинг строго ограничен двумя архипелагами, и разнообразие в локациях не такое большое. В какой-то момент многочасового прохождения (на героической сложности игра вместе с побочками занимает около 40 часов) сине-зелёная палитра может наскучить.
С точки зрения геймплея Airship Syndicate не стали изобретать велосипед и использовали проверенную формулу из своей Battle Chasers: Nightwar. Вне боя вы всё так же бегаете по изометрическому открытому миру, общаетесь с NPC, обыскиваете каждый уголок на предмет ценного лута и решаете головоломки. Есть тут и элемент метроидвании — все шесть персонажей обладают уникальными способностями в открытом мире: Пайк может нырнуть в небольшой водоём и найти секретную локацию, а Иллаой способна прочесть глифы своего народа. Правда, не везде это реализовано без шероховатостей — например, после присоединения Пайка к команде мне пришлось совершить очень долгую пробежку в одну из уже пройденных локаций лишь для того, чтобы открыть единственный сундук с экипировкой.
Хоть сама пошаговая боёвка осталась в целом такой же, как и в Battle Chasers: Nightwar, тут её отполировали и дополнили. В каждом бою у игрока может сражаться до трёх активных персонажей — менять состав группы разрешено только в местах отдыха, так что продумывать тактику надо заранее. У бойцов есть как моментальные действия (простые атакующие и защитные умения), так и более сложные способности, требующие маны и некоторого времени для применения. За редким исключением мана не восстанавливается (даже между битвами), но в дополнение к ней введена перегрузка — этакая временная мана, которая накапливается благодаря выполнению базовых действий. Зачастую её использование даёт бонусы персонажу. По ходу сражения у игрока копится энергия ультимативных способностей — невероятно сильных умений, способных полностью изменить ситуацию на поле.
Очень гибкой вышла настройка героев. При повышении уровня каждый персонаж получает очки способностей, которые может тратить на их усиления — у каждой (кроме ультимативных) можно выбрать три из шести. Это могут быть как обычные повышения урона или защиты, так и целые изменения в механике способности — например, исцеление, направленное на одну цель, сделать массовым. При этом очков немного — даже на максимальном уровне вы сможете полностью прокачать только половину всех умений.
Подобным образом работает и система рун, усиливающая персонажа в целом. Очки рун к тому же можно дополнительно покупать за редкую валюту (которая добывается в основном рыбалкой) и так, с помощью необязательного гринда, облегчить себе прохождение. Важно, что вся упомянутая прокачка не фиксированная — вы вольны в любой момент вне боя полностью всё поменять. Это даёт большой простор для экспериментов и использования разных интересных тактик даже с малым количеством доступных героев: Иллаой, к примеру, легко переквалифицировать из чистого наносителя урона в самоисцеляющегося бойца, провоцирующего противников.
Самым ярким нововведением в боевой системе стала механика линий. Последовательность ходов всех участников боя показана на шкале, состоящей из трёх путей. Применяя способности, игрок может выбрать любой из них: на «скорости» способность применится быстрее, но урон будет меньше, у «силы» ровно наоборот, ну а название «баланс» говорит само за себя. При этом на линиях то и дело появляются специальные зоны — если персонаж в свой ход (или в момент применения способности) попадает в соответствующую область, он получит усиление или ослабление (зависит от самой зоны). Многие из таких зон работают на всех участников битвы, поэтому становится важно грамотно манипулировать ходами как своих союзников, так и противников. Также зачастую у врагов есть уникальные баффы, которые можно снять, только если нанести им урон на конкретном пути.
Так в боёвку добавляется элемент головоломки, которую необходимо решить для победы. Особенно сильно это ощущается при сражении с боссами. Жаль только, что их в игре всего ничего. Что не скажешь про рядовых противников — иногда на карте их раздражающе много. Даже при многообразии местного бестиария порой можно заскучать, когда тебе не дают и пары метров пройти, втягивая в новое сражение. Здесь на выручку приходит функция ускоренной битвы. Несмотря на крутые анимации способностей героев (некоторые прямиком из «Лиги»!), увидев их десяток-другой раз, всё же хочется побыстрее завершить битву с очередным пиратом или пауком.
Вообще, для тех, кому не особо интересны пошаговые бои, разработчики услужливо добавили сюжетный режим, где можно пропускать битвы даже с боссами. Другие уровни сложности тоже вполне честные — если нормал можно пройти практически как угодно, то на героическом приходится задумываться над грамотной композицией героев, зачарованием экипировки, рунами и прокачкой способностей. И даже здесь Ruined King не станет серьёзным испытанием для ветеранов пошаговых RPG. Единственный тонкий момент — игрока выпускают в открытый мир сильно заранее всего с двумя не самыми атакующими персонажами. Лучше не отвлекайтесь на побочные задания, пока не откроете хотя бы Ясуо — а то игра местами кажется несправедливо сложной.
Что действительно осложняет прохождение Ruined King, так это её технические огрехи. Конечно, здесь далеко не уровень «Киберпанка» на релизе, но попадающиеся то и дело нерабочие скрипты, баги в меню и ошибочные метки на карте раздражают. Некоторые квесты выдаются ещё до того, как связанные с ними объекты появятся на карте. А на кат-сценах у меня пару раз игра и вовсе зависала. Благо полностью пройти сюжет и все дополнительные квесты всё равно можно.
Говорят, что всё зависит от платформы и на ПК дела обстоят куда лучше (а вот владельцам свитча рекомендуют пока не спешить с покупкой игры). С автосохранением же разработчики решили над игроками поиздеваться — оно происходит слишком редко. Если не хотите поседеть раньше времени, то лучше верните старую добрую привычку сохраняться вручную на каждом шагу.
Ruined King вышла отличным одиночным приключением. Старые фанаты вселенной League of Legends придут в восторг от необычного взаимодействия любимых героев под видом красиво стилизованной новеллы, а новые останутся довольны простой, но увлекательной историей, разворачивающейся в красочных декорациях и дополненной восхитительным звуковым сопровождением. Гибкая боевая система позволяет экспериментировать и выдумывать свои убойные стратегии победы. Несмотря на некоторые технические проблемы и определённое однообразие локаций, Ruined King успешно справляется со своей задачей — открыть для нас ещё одну сторону мира Рунтерры через новый для него жанр.
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