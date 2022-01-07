Обзор Ruined King: A League of Legends Story. Новое приглашение в мир Рунтерры

Первый крупный проект во вселенной League of Legends за пределами соревновательных игр выдался на удивление крепким. Ruined King сочетает простую, но увлекательную историю с гибкой пошаговой боевой системой, ощутимой химией между ключевыми персонажами и красочным арт-дизайном — в общем, всё, что нужно для привлечения как старых, так и новых фанатов.

Жанр: изометрическая jRPG с пошаговыми боями

Разработчик: Airship Syndicate

Издатель: Riot Forge

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS4, X1 и Switch

Играли на: PS5

Похоже на: Battle Chasers: Nightwar • почти любая классическая jPRG

Итак, вы посмотрели «Аркейн» и теперь хотите ещё ближе познакомиться с миром Рунтерры. Оставим за рамками многочисленные видеоролики, рассказы, комиксы и обратим внимание на главные проекты — игры. Но вот незадача — за последние два года Riot Games хоть и расширила свой скромный репертуар игр, все они слишком нишевые: в самой League of Legends вы о героях практически ничего не узнаете, а Legends of Runeterra хоть и содержит крупную долю лора, всё ещё остается коллекционной карточной игрой с не самым низким порогом вхождения. Ruined King здесь очень кстати — чистокровное синглплеерное приключение, хорошо раскрывающее персонажей, места и события.

До выхода «Аркейна» истории героев рассказывались преимущественно в коротких видеороликах. Kin of the Stained Blade — по сути, приквел сюжета Ясуо в Ruined King

Сюжет игры крутится вокруг трагедии Падшего короля Виего, который ради умирающей супруги осквернил магический источник и превратил некогда процветающий край в земли, где царит смерть. С тех пор каждый год жуткие создания и неупокоенные призраки с Сумрачных островов пересекают океан и несут с собой чёрный туман Погибели. Но в этот раз бедствие, названное Страховином, обещает быть фатальным для всего мира — Падший король возродился. И только небольшая группа из шести героев, сведённых вместе самой судьбой, способна остановить его.

Да, основная история Ruined King в стиле «команда разношёрстных ребят сплачивается, чтобы одолеть злодея» — достаточно простая и предсказуемая. Но она даёт нужное пространство своим персонажам и их личным историям. Пути героев изощрённо переплетаются между собой, будучи показанными через диалоги в стиле визуальной новеллы. Непоколебимая вера Иллаой в свою богиню впервые за всё время даёт слабину при встрече с Пайком, Ари неустанно ищет разгадку своего происхождения, а Мисс Фортуна вновь идёт по пути мести, которая казалась уже давно свершённой. Благодаря таким простым приёмам авторов игрок способен ближе познакомиться с любимыми персонажами «Лиги» (они, к слову, здесь восхитительно озвучены теми же голосами) и увидеть их с новой стороны.

Поэтому одна из самых моих любимых частей в игре — отдых команды на привале. Каждый раз, когда вы приходите к новому месту отдыха (где можно восстановить здоровье и ману, поменять активных героев и получить баф от еды), открываются новые диалоги между персонажами, посвящённые не столько основному сюжету, сколько им самим. И следить за самыми необычными ситуациями и реакциями становится чрезвычайно интересно. Конечно, особенно сильно это работает, если ты уже знаешь характеры и предыстории героев. Когда ты в курсе, через что прошёл Ясуо, ещё любопытней наблюдать за его постепенной социализацией и безуспешными попытками избежать очередной байки весельчака Браума. Последний вообще становится, наверное, ярчайшей звездой группы — неунывающий добряк с большим сердцем, соответствующей по размерам грудной клеткой и огромными усищами вызывает улыбку в каждой беседе.

В повествовании встречаются и другие знаменитые персонажи «Лиги Легенд». Немного обидно оттого, что авторы физически не могли добавить в историю всех — с Сумрачными островами, к примеру, тесно связан добрый десяток чемпионов, многие из которых удостоились лишь краткого упоминания в диалогах или записках.

Отмечу, что, как и в случае с «Аркейном», знать лор League of Legends для прохождения Ruined King совершенно не нужно. Да, новичок получит чуть меньше удовольствия от химии между героями, но понимать от этого меньше не станет: в кат-сценах игра рассказывает весь нужный контекст. А за счёт того, что команда состоит из представителей разных регионов, мы можем больше узнать об их культурах и обычаях.

Что-что, а саундтрек в Ruined King просто бесподобный. Только ради него можно долго засиживаться в битвах

Кстати, о регионах. Сюжет Ruined King разворачивается в двух больших локациях: пиратский город Билджвотер и те самые Сумрачные острова. Фанаты уже давно хотели побывать в этих местах ничуть не меньше, чем в Пилтовере и Зауне. Разработчики вложили много сил, чтобы доподлинно передать местную атмосферу: хаотично расположенные улочки и построенные из кусков кораблей дома Билджвотера наполнены жизнью — вот в Кровавых доках разделывают тушу огромного морского монстра, а вот в таверне происходит бандитская потасовка за девушку, которая в итоге добивает победителя и убегает со всеми пожитками. Острова же ровно противоположны по атмосфере — тёмные безжизненные леса и руины древней цивилизации, кишащие разной нечистью.

Тут же можно игру и упрекнуть — сеттинг строго ограничен двумя архипелагами, и разнообразие в локациях не такое большое. В какой-то момент многочасового прохождения (на героической сложности игра вместе с побочками занимает около 40 часов) сине-зелёная палитра может наскучить.

С точки зрения геймплея Airship Syndicate не стали изобретать велосипед и использовали проверенную формулу из своей Battle Chasers: Nightwar. Вне боя вы всё так же бегаете по изометрическому открытому миру, общаетесь с NPC, обыскиваете каждый уголок на предмет ценного лута и решаете головоломки. Есть тут и элемент метроидвании — все шесть персонажей обладают уникальными способностями в открытом мире: Пайк может нырнуть в небольшой водоём и найти секретную локацию, а Иллаой способна прочесть глифы своего народа. Правда, не везде это реализовано без шероховатостей — например, после присоединения Пайка к команде мне пришлось совершить очень долгую пробежку в одну из уже пройденных локаций лишь для того, чтобы открыть единственный сундук с экипировкой.

Хоть сама пошаговая боёвка осталась в целом такой же, как и в Battle Chasers: Nightwar, тут её отполировали и дополнили. В каждом бою у игрока может сражаться до трёх активных персонажей — менять состав группы разрешено только в местах отдыха, так что продумывать тактику надо заранее. У бойцов есть как моментальные действия (простые атакующие и защитные умения), так и более сложные способности, требующие маны и некоторого времени для применения. За редким исключением мана не восстанавливается (даже между битвами), но в дополнение к ней введена перегрузка — этакая временная мана, которая накапливается благодаря выполнению базовых действий. Зачастую её использование даёт бонусы персонажу. По ходу сражения у игрока копится энергия ультимативных способностей — невероятно сильных умений, способных полностью изменить ситуацию на поле.

Очень гибкой вышла настройка героев. При повышении уровня каждый персонаж получает очки способностей, которые может тратить на их усиления — у каждой (кроме ультимативных) можно выбрать три из шести. Это могут быть как обычные повышения урона или защиты, так и целые изменения в механике способности — например, исцеление, направленное на одну цель, сделать массовым. При этом очков немного — даже на максимальном уровне вы сможете полностью прокачать только половину всех умений.

Подобным образом работает и система рун, усиливающая персонажа в целом. Очки рун к тому же можно дополнительно покупать за редкую валюту (которая добывается в основном рыбалкой) и так, с помощью необязательного гринда, облегчить себе прохождение. Важно, что вся упомянутая прокачка не фиксированная — вы вольны в любой момент вне боя полностью всё поменять. Это даёт большой простор для экспериментов и использования разных интересных тактик даже с малым количеством доступных героев: Иллаой, к примеру, легко переквалифицировать из чистого наносителя урона в самоисцеляющегося бойца, провоцирующего противников.

Самым ярким нововведением в боевой системе стала механика линий. Последовательность ходов всех участников боя показана на шкале, состоящей из трёх путей. Применяя способности, игрок может выбрать любой из них: на «скорости» способность применится быстрее, но урон будет меньше, у «силы» ровно наоборот, ну а название «баланс» говорит само за себя. При этом на линиях то и дело появляются специальные зоны — если персонаж в свой ход (или в момент применения способности) попадает в соответствующую область, он получит усиление или ослабление (зависит от самой зоны). Многие из таких зон работают на всех участников битвы, поэтому становится важно грамотно манипулировать ходами как своих союзников, так и противников. Также зачастую у врагов есть уникальные баффы, которые можно снять, только если нанести им урон на конкретном пути.

Так в боёвку добавляется элемент головоломки, которую необходимо решить для победы. Особенно сильно это ощущается при сражении с боссами. Жаль только, что их в игре всего ничего. Что не скажешь про рядовых противников — иногда на карте их раздражающе много. Даже при многообразии местного бестиария порой можно заскучать, когда тебе не дают и пары метров пройти, втягивая в новое сражение. Здесь на выручку приходит функция ускоренной битвы. Несмотря на крутые анимации способностей героев (некоторые прямиком из «Лиги»!), увидев их десяток-другой раз, всё же хочется побыстрее завершить битву с очередным пиратом или пауком.

Вообще, для тех, кому не особо интересны пошаговые бои, разработчики услужливо добавили сюжетный режим, где можно пропускать битвы даже с боссами. Другие уровни сложности тоже вполне честные — если нормал можно пройти практически как угодно, то на героическом приходится задумываться над грамотной композицией героев, зачарованием экипировки, рунами и прокачкой способностей. И даже здесь Ruined King не станет серьёзным испытанием для ветеранов пошаговых RPG. Единственный тонкий момент — игрока выпускают в открытый мир сильно заранее всего с двумя не самыми атакующими персонажами. Лучше не отвлекайтесь на побочные задания, пока не откроете хотя бы Ясуо — а то игра местами кажется несправедливо сложной.

Что действительно осложняет прохождение Ruined King, так это её технические огрехи. Конечно, здесь далеко не уровень «Киберпанка» на релизе, но попадающиеся то и дело нерабочие скрипты, баги в меню и ошибочные метки на карте раздражают. Некоторые квесты выдаются ещё до того, как связанные с ними объекты появятся на карте. А на кат-сценах у меня пару раз игра и вовсе зависала. Благо полностью пройти сюжет и все дополнительные квесты всё равно можно.

Говорят, что всё зависит от платформы и на ПК дела обстоят куда лучше (а вот владельцам свитча рекомендуют пока не спешить с покупкой игры). С автосохранением же разработчики решили над игроками поиздеваться — оно происходит слишком редко. Если не хотите поседеть раньше времени, то лучше верните старую добрую привычку сохраняться вручную на каждом шагу.