    9
    Кино | Обзоры кино
    #Кристофер Нолан #обзор фильма #триллер #хронофантастика

    «Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких

    27 августа 2020
    Евгений Пекло
    27.08.2020
    15602
    7 минут на чтение
    #Кристофер Нолан #обзор фильма #триллер #хронофантастика
    «Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких 4

    Агент ЦРУ умудрился попасть в секретную организацию, которая пытается предотвратить уничтожение временного континуума. А поскольку враги умеют менять направление течения времени, битва за будущее разворачивается не в нём, а в наши дни.

    Tenet

    Жанр: Кристофер Нолан
    Режиссёр:     Кристофер Нолан
    Сценарист    : Кристофер Нолан
    В ролях    : Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана
    Премьера: 3 сентября 2020
    Продолжительность:     150 минут
    Возрастной рейтинг: 16+
    Похоже на    : «Грань будущего» • Франшиза «Миссия невыполнима» • «Мстители: Финал»

    Давненько из-за треклятого вируса в кинотеатрах ничего не крутили. Но наконец мы видим свет в конце тоннеля — уже третьего сентября выходит блокбастер, да какой!

    Разумеется, собираясь в кино на фильм Нолана, мы ждём чего-то особенного. Мы приходим в зал не расслабиться, не сгрызть ведёрко попкорна, перебрасываясь шутками, — мы идём удивиться, размять мозги и проделать вместе с героями некий путь. Иными словами, мы ждём гениальное кино. И занятнее всего, что Нолан каждый раз даёт нам желаемое, при этом одновременно пользуясь старыми приёмами и выдумывая нечто совершенно новое.

    Начало

    Главный приём Нолана — разнести действие на несколько планов, но эти планы всегда выбираются индивидуально. В «Дюнкерке» это временные линии, которые порой пересекаются в одном кадре. В «Начале» — уровни сна, где действие происходит параллельно, но при этом верхние уровни влияют на нижние, а нижние через подсаженные идеи — на верхние. В «Интерстелларе» есть пласты научной фантастики и мистики, причём скрытые религиозные мотивы влияют на сюжет даже сильнее фантастических.

    «Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких 1

    В своём новом фильме Нолан не отошёл от принципа слоёв, а в качестве «наполнителя» для них выбрал направление течения времени. События для участников могут развиваться в противоположном направлении: одни объекты движутся из прошлого в будущее, а другие, наоборот, из будущего в прошлое. Концепция сложная, фильм многократно пробует объяснтть её на пальцах, но в какой-то момент советует «не пытаться понять». Ладно бы дело было просто в том, что кто-то бежит вперёд, а кто-то назад или инвертированный человек говорит наоборот — словно плёнку прокручивают задом наперёд. Дело в том, что объекты, движущиеся в противоположном направлении по временной оси, взаимодействуют. Герои могут драться с человеком, который наносит удары наоборот, или пользоваться пистолетом, который ловит пули, выдирая их из стен.

    Возможность двигаться в разные стороны во времени открывает невероятные возможности. Например, если инвертировать капсулу времени, то она будет лежать в земле до того, как вы её туда положите, то есть вскрывать её предстоит в прошлом. Можно передать самому себе важную информацию из будущего. Наконец, можно просто переместиться в прошлое и оказаться одновременно в двух местах.

    «Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких 11

    И когда уже кажется, что режиссёр вдоволь наигрался со своим концептом, Нолан делает следующий шаг — прогоняет героев через многократные инверсии, что позволяет строить невероятно изощрённые планы и проворачивать безумные вещи. Осмыслить происходящее в этот момент невероятно сложно, и ради этого вы пойдёте на фильм ещё и ещё раз.

    При всей навороченности упаковки в центре — довольно простая и понятная, во многом линейная история, которую сложно воспринимать именно из-за многочисленных поворотов течения времени. Герои движутся то в одну сторону, то в другую, но неизменно приближаются к поставленной цели.

    Могу себе представить, насколько тяжело было всё это отыгрывать актёрам. Особенно драки, где кулак нужно не впечатывать в лицо врага, а выдирать из него. Справились они, на мой взгляд, неплохо — да и не только с драками. Паттинсон обаятелен, Вашингтон брутален — но их персонажи в первую очередь профессионалы, люди интеллекта, сложной драматургии им не досталось. Другое дело — персонажи Дебики и Браны: вот здесь нашлось место настоящей семейной драме, финалу истории многолетних абьюзивных отношений. Их герои — люди эмоций, готовые уничтожить мир от избытка чувств.

    И, конечно, как всегда, огромную роль в восприятии происходящего играет музыка. Перед композитором стояла нетривиальная задача — написать композиции таким образом, чтобы они звучали будто в обратной перемотке. Поставленной цели Людвиг Йоранссон достиг, но лично мне работы Ханса Циммера куда ближе — в отличие от саундтреков к «Началу» и «Интерстеллару», OST «Довода» вряд ли осядет в моём плейлисте.

    Инверсия

    «Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких 5

    В повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» был персонаж Янус Полуэктович, существовавший одновременно в двух версиях. А всё потому, что одна из этих версий двигалась не из прошлого в будущее, а из будущего в прошлое. В романе такого человека назвали контрамотом — и это идеальный термин для того, чтоб описывать происходящее в ленте Нолана. Янус у Стругацких, впрочем, был ещё довольно непростым контрамотом — его перемещение из будущего в прошлое происходило не постоянно, а раз в сутки, в то время как в остальное время дня он плыл по временному течению в общем потоке. Это позволяло ему не разговаривать задом наперёд и в целом успешно взаимодействовать с социумом. И эта же особенность избавила братьев Стругацких от жуткой головной боли — продумывать, как именно должен взаимодействовать объект, движущийся против общего временного потока, с физическими объектами в этом потоке.

    Собственно, размышления на эту тему — самое интересное, что предлагает фильм Нолана. Ночью после просмотра мы с братом-технарём убили час, пытаясь смоделировать, как обратная пуля должна проходить через тело человека, — и получили штук пять разных теорий. Фильм, например, постулирует, что время — это направление течения энтропии. Мысль отличная, и из неё есть ряд следствий, которые мы видим в фильме: нельзя дышать воздухом, который движется не в твою сторону по времени, а попадая в обратное пламя, ты начинаешь замерзать, а не сгорать. Однако идея с энтропией никак не объясняет, почему пули могут залетать в ствол пистолета, — ведь в формулах физического движения нет никакой энтропии!

    Зритель, сидящий в зале, вынужден принимать всю физику происходящего на веру — он не может шаг за шагом отследить и проверить на соответствие заявленным принципам увиденное, слишком уж быстро события сменяют друг друга и слишком непривычные вещи нам демонстрируют. Фильм честно говорит: чтобы понимать происходящее, нужно перестраивать мышление, начинать думать другими категориями. Главному герою это удаётся, и он обретает контроль над ситуацией. Зритель, который тоже достигнет подобного просветления, сможет не принимать происходящее на веру, а проверять факты и соглашаться с автором — или ловить его за руку на ошибках. И это, как по мне, самое интересное, зачем можно смотреть фильмы Нолана.

    «Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких 10

    Но даже если нам удаётся поймать Нолана с поличным, это всё равно приносит удовольствие, хотя обычно обнаружение сюжетных и логических дыр в фильмах расстраивает, и чем умнее лента, тем сильнее. С картинами Нолана не так — возможно, потому что ты оказываешься чрезвычайно довольным собой, найдя несовершенство в работе мастера. Это словно поднимает тебя на один с ним уровень. Возможно даже, что гениальный режиссёр знает об этом и специально оставляет несколько прорех, чтобы нас порадовать.

    Попытки понять происходящее действительно увлекательны. Физику процессов можно разложить на школьные формулы, в которые к значению времени мы приписываем знак минус. В итоге получаются совершенно чудесные следствия, вроде того, что трение будет разгонять пулю и действовать вдоль оси её движения. Или можно действительно описать языком формул ситуацию, когда пистолет ловит пулю, — правда, только при условии, что не время производное от энтропии, а энтропия — от времени. Сложно? Это мы ещё даже не стали пытаться подробно моделировать взаимодействие физических объектов, один из которых — контрамот…

    Нет, всё-таки как ловко выкрутились Стругацкие, чтоб не залезать в эти дебри занимательной обратной физики!

    Начало

    «Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких 7

    Довод смотришь больше на интеллектуальном уровне, нежели на эмоциональном. Здешняя музыка не столько давит на чувства, сколько обрамляет происходящее. Ключевые участники большей части конфликтов скрыты где-то в тени. Поэтому линия с русским олигархом Сатором и его женой Кейт — настоящий спасательный круг для тех, кто хочет именно эмоционального вовлечения. Элизабет Дебики прекрасно отыграла женщину, разрывающуюся между любовью к сыну и отвращением к мужу, а Кеннет Брана подарил нам образ прямо-таки хрестоматийного абьюзера. Их линия наиболее проста и близка зрителю, ведь на неё практически никак не влияют многочисленные инверсии.

    Вообще, примириться с их обилием и примерно вникнуть в происходящее помогает один важный принцип, который постулируется фильмом: настоящее стабильно, и вмешательство в прошлое его никак не меняет. Такой выход из парадокса мёртвого дедушки (на который фильм тоже, разумеется, ссылается) позволяет происходящему на экране оставаться стабильным, а не стираться из-за вмешательства персонажей. Каждый новый шаг этой истории не обесценивает предыдущие. Когда это почувствуешь, то и наблюдать за творящимся в кадре становится куда проще и приятнее.

    «Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких 2

    Похоже на: «Грань будущего» • Франшиза «Миссия невыполнима» • «Мстители: Финал»
    Возрастной рейтинг    : 16+
    Продолжительность:     150 минут
    Премьера: 3 сентября 2020
    В ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана
    Сценарий: Кристофер Нолан
    Жанр: Кристофер Нолан
    Режиссёр: Кристофер Нолан

    Tenet

    Можно откинуться в кресле и переключать своё внимание с одного плана на другой, наблюдая, как в рамках одной и той же сцены происходит масса разных событий. Можно наслаждаться моментами осознаний, когда то, что в прошлой сцене казалось странным и малоосмысленным, становится стройным и логичным при повороте времени в обратную сторону. Готовьте себя к второму и третьему просмотру, за один вы точно за всем не уследить. Но это — основная часть кайфа от просмотра лент Нолана.  Разгадывать, связывать концы, осознавать происходящее сразу на всех планах действия.

    Здесь, кстати, его любовь к многоплановости проявляется не только в контрамоции, но и в сюжетных линиях. Нолан сплёл две истории — историю спасения мира в лучших традициях шпионских боевиков и историю освобождения женщины от уз тирана. Вполне возможно, что вторая вам в итоге понравится больше благодаря своей эмоциональности. Так или иначе, Нолан играет сразу на двух планах восприятия — эмоциональном и интеллектуальном. Это его стиль, это то, чем он так знаменит.

    Нолан опять сделал то же, что и всегда, и опять сделал это по-новому. Перед нами отличный способ размять затёкшие за время карантина мозги. Нечто особенное, уникальное, практически гениальное кино. Вопрос в том, любите ли вы фильмы такого рода.

    Если да, фильм определённо заманит вас в кинотеатр и даст пищу для бесчисленных споров с друзьями. Это и вправду увлекательно — вникать в логику происходящего, анализировать, даже искать нестыковки. Проверять на вшивость шпионский боевик о спецагентах, спасающих мир от хроноцида, мы будем ещё долго.

    «Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких 3

    Смотрите также

    За что я люблю Кристофера Нолана и его творчество 7

    За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы

     Кирилл Размыслович |  30.07.2020

    Разбираемся, почему автор «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» считается гением.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Евгений Пекло
    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Мнение: вопросы и ответы «Интерстеллара»
    Мнение: вопросы и ответы «Интерстеллара»
    10 лучших фильмов о супергероях 8
    Лучшие фильмы про супергероев
    «Дюнкерк» — не лучший фильм Нолана 3
    «Дюнкерк» — не лучший фильм Нолана

    Статьи

    Обзор Spiritfarer. На тот свет со всеми удобствами 8
    0
    32919
    Обзор Spiritfarer. На тот свет со всеми удобствами

    Девочка Стелла должна заменить Харона и заняться перевозкой душ на Другую Сторону.

    Как снимали «Ведьмака»? Что мы узнали из документального фильма Netflix 8
    0
    38869
    Как снимали «Ведьмака»? Что мы узнали из документального фильма Netflix

    Как всё это создавалось, правда ли Кавилл такой фанат и все трюки выполняет сам, читали ли они книги и почему отступали от них.

    Марина и Сергей Дяченко «Игрок»
    0
    105206
    Марина и Сергей Дяченко «Игрок»

    Один человек любил исторические сражения.

    Джаник Файзиев интервью 14
    0
    84265
    Интервью с Джаником Файзиевым, режиссёром «Вратаря Галактики» и не только

    «Мы прыгнули без парашюта с совершенно космической высоты». Беседа с одним из ветеранов российского кино о неидеальных героях, тропической Москве, Спилберге и «Мандалорце».

    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения 11
    0
    93920
    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения

    Делимся первыми впечатлениями от второй по ожидаемости RPG года

    «Fuck Netflix»: фанаты «Легенды об Аанге» критикуют стриминг за «отбеливание» и сексуализацию героев. Что происходит? 1
    0
    104072
    «Fuck Netflix»: фанаты «Легенды об Аанге» критикуют стриминг за «отбеливание» и сексуализацию героев. Что происходит?

    После ухода Майкла Димартино и Брайана Кониецко, создавших оригинальный мультсериал, поклонники стали искать виновных и создавать петиции. Разбираемся, что случилось.

    Нестареющий Шон Коннери: жизнь самого сексуального деда
    0
    152736
    Нестареющий Шон Коннери: жизнь самого сексуального деда

    Путь длиною в жизнь от полировщика гробов до Джеймса Бонда и наставника ГОрца

    Видео: лучшие игры для вечеринок от «Магеллан»
    0
    341316
    Видео: лучшие игры для вечеринок от «Магеллан»

    Новый ролик от Hobby World.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить