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    #детектив #обзор фильма #триллер #хронофантастика

    «Прошлой ночью в Сохо» я видел мёртвую эпоху!

    26 ноября 2021
    26.11.2021
    3957
    3 минуты на чтение
    #детектив #обзор фильма #триллер #хронофантастика
    «Прошлой ночью в Сохо» я видел мёртвую эпоху!

    Грезившая 1960-ми Элоиза поступает в лондонский колледж искусств. Отношения с соседками по общежитию не складываются, и девушка снимает обставленную в ретро-стиле комнату. Сны в этой комнате открывают героине дверь в прошлое и проливают свет на манящие страшные события, происходившие в Лондоне более полувека назад.

    Last Night in Soho
    Жанр: параноидальный ретро-триллер
    Режиссёр: Эдгар Райт
    В ролях: Томасин Маккензи, Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Дайана Ригг, Терренс Стэмп
    Премьера в России: 25 ноября 2021
    Возрастной рейтинг: 18+
    Похоже на: «Круэлла» (2021) • «Шестое чувство» (1999) • «Отвращение» (1965)

    Вам доводилось чувствовать, что вы родились позже, чем должны были, испытывать ностальгию по времени, в котором не жили? Тогда вы сможете понять Элли, которая верит, что настоящая жизнь осталась в 1960-х с их рок-н-роллом и воздушными платьями. Она мечтает вернуть подобные платья в моду и отправляется учиться на модельера в Лондон. С собой девушка берёт все свои пластинки, но не оставляет дома и своих демонов. 

    Мать Элли покончила с собой, когда та была совсем ребёнком, но Элли продолжает видеть её образ. Девочку воспитывала любящая бабушка, но она не смогла подготовить внучку к тому, что её ждало в Лондоне. Город, куда приехала Элли, оказался совсем не похож на Лондон, который она видела в старых фильмах. 

    Только оказавшись в комнате, обстановка в которой не менялась как раз с 1960-х, Элли переносится в город своей мечты — в поразительно ярких снах. В них она видит, как многообещающая певица Сэнди сначала поднимается по эстрадной лестнице благодаря менеджеру Джеку, а потом стремительно скатывается с неё тоже не без помощи этого мужчины. Элли чувствует, что только ей под силу раскрыть преступление, совершённое почти 60 лет назад, и восстановить справедливость.

    «Прошлой ночью в Сохо» я видел мёртвую эпоху! 3

    Предыдущие работы Эдгара Райта в той или иной степени относились к комедиям, но «Прошлой ночью в Сохо» не прячет истинное лицо фильма ужасов. Как и в «Зомби по имени Шон», режиссёр использовал пугающий антураж для социальных комментариев, только на этот раз Райт не смеётся. Мы видим, как девушки в 1960-х и в 2020-х пытаются найти себя в большом городе, и не сказать, что сейчас сделать это стало легче. Напряжение ощущается и в сцене, когда Элли приезжает в Лондон и нервничает из-за неуместных комментариев таксиста, и когда Сэнди впервые приходит в клуб «показать себя». У каждой из них — свои цели и свои страхи, и до определённого момента мы сопереживаем обеим. Элли «проваливается» в Сэнди, хочет ей подражать, но внутри они остаются разными, и это откровение нелегко дастся Элли.

    Пути девушек перекликаются с историей ещё одной парочки, отправившейся покорять модный Лондон 1960-х, — Эстеллы и Круэллы из вышедшего в этом же году фильма Крэйга Гиллеспи. Порой судьбы героинь двух фильмов совпадают до мелочей — та же профессия, то же непонимание окружающих, та же загадочная смерть матери, та же громкая музыка вокруг. Но если Круэлла прицельно шла к успеху как модельер и хотела отомстить баронессе, то Элли плывёт туда, куда её несут сны, и пытается распутать убийство из прошлого, опираясь на недоказуемые видения. Она не становится хозяйкой положения, даже когда ей кажется, что все детали известны.

    «Прошлой ночью в Сохо» я видел мёртвую эпоху! 4

    Стилизация под эпоху удалась Райту не хуже Гиллеспи, а может, и лучше. Саундтрек фильма — его важное действующее лицо, само название и имя главной героини взяты из песни, в музыке можно услышать намёки на то, что произойдёт дальше. Режиссёр щедро оставляет отсылки на свои любимые картины того времени (например, «Отвращение» Романа Полански), воссоздаёт эпоху такой, какой она осталась в массовом сознании, не забывая показывать изнанку вместе с лоском. Но фильм оставляет чувство, что стиль и атмосфера Райту важнее собственно истории. Подражая всем на свете, Райт не заметил, как сделал несколько ходов в духе Дэвида Линча (ходов, которые смотрятся органично лишь в фильмах Линча), а ближе к финалу и вовсе придумал «вотэтоповорот» а-ля М. Найт Шьямалан.

    Вызывает вопросы и расследование Элли, и выводы, которые она делает, и её ментальное состояние. Стоит ли доверять таким подробным снам, учитывая, что у девушки наследственные психические болезни? Стоит ли обвинять человека в преступлении, даже не подтвердив точно его личность? Стоит ли, наконец, заселяться в квартиру, которую сдаёт хитрая бабуля из «Игры престолов»?

    «Прошлой ночью в Сохо» я видел мёртвую эпоху! 2

    Да, «Прошлой ночью в Сохо» — одно из последних появлений на экране Дайаны Ригг, и актриса не дала спуску более молодым коллегам. Фильм вообще можно назвать бенефисом актрис — и Ригг, и Томасин Маккензи, и Аня Тейлор-Джой вытягивают местами провисающий сценарий, в то время как Мэтту Смиту, Теренсу Стэмпу и Майклу Аджао достались не самые объёмные персонажи. Но фильму это серьёзно не мешает — это история в первую очередь про женщин, на чьи проблемы она и призывает обратить внимание.

    Стильный и оригинальный фильм ужасов, поднимающий темы насилия и эксплуатации. Он придётся по вкусу соскучившимся по рок-н-роллу зрителям. «Прошлой ночью в Сохо» не так дерзок, как «Круэлла», зато более вкрадчив.

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     Алексей Ионов |  03.06.2021

    Не просто предыстория злодейки из мультика про далматинцев, но и отвязное кино про раздвоение личности и про то, что для успеха в жизни нужно быть немножечко Круэллой.

    «Прошлой ночью в Сохо» я видел мёртвую эпоху! 5
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