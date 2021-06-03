«Круэлла» — это антидиснеевский фэшн-панк про раздвоение личности

Осиротевшая девочка Эстелла оказывается в Лондоне и заводит дружбу с двумя такими же беспризорниками — молодыми карманниками Хорасом и Джаспером. Десять лет спустя троица по-прежнему промышляет воровством, но Эстелла мечтает стать дизайнером. Вскоре случай сводит её с законодательницей лондонской моды — безжалостной и высокомерной баронессой фон Хеллман.

Cruella Режиссёр: Крэйг Гиллеспи

В ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Джоэль Фрай

Премьера: 3 июня 2021

Возрастной рейтинг: 12+

Похоже на: «Дьявол носит Prada» (2006) • «Джокер» (2019) • «Малыш на драйве» (2017)

Когда в Disney только начали снимать игровые адаптации своих классических мультфильмов, это были предыстории, продолжения или деконструкции всем известных событий, такие как «Алиса» или «Малефисента». Однако затем студия переключилась на производство почти покадровых ремейков — они оказались выгоднее в прокате. «Круэлла» — предыстория злодейки-модницы из мультфильма «101 далматинец» — выглядит возвращением к тренду десятилетней давности. Но картина готова предложить зрителю гораздо больше.

Первые десять минут фильм выглядит как очередная история становления «не такой, как все» девочки, ещё в школе столкнувшейся с агрессией сверстников, непониманием взрослых и семейной трагедией, по сравнению с которой всё остальное кажется ерундой. Но стоит действию перенестись в Лондон, а очаровательной юной актрисе Типпер Сайферт-Кливленд уступить место Эмме Стоун, как «Круэлла» превращается в другой фильм: дерзкий, стильный, бунтарский и совершенно антидиснеевский.

Картина пропитана панковской эстетикой, которая чувствуется во всём, начиная с чумового саундтрека, яркой картинки, смелых поступков персонажей и заканчивая запоминающимися визуальными образами, созданными при участии дважды оскароносной художницы по костюмам Дженни Беван.

Хронометраж фильма выходит за рамки двух часов, но «Круэлла» совершенно не выглядит затянутой. Всю сюжетную линию с детством героини сценаристы уместили в первые десять минут, и хотя основная интрига становится понятна только спустя полчаса, эти полчаса знакомят нас с действующими лицами и рисуют их очень запоминающиеся портреты. Ударный саундтрек и сочная картинка дополняют общую атмосферу, расцвечивая её яркими красками. Особенно хороши оригинальные операторские решения вроде камеры, пролетающей насквозь роскошный универмаг, — с верхних этажей через атриум, где прогуливаются состоятельные граждане, в самый дальний подвал, где чистит сортир Круэлла.

Создатели картины не боятся ломать шаблоны. Мы привыкли, что Круэлла Де Виль — жуткая и совершенно беспринципная злодейка, которая мечтает сшить пальто из собачек, а далматинцы — милые, общительные и дружелюбные пёсики? Как бы не так. На экране мы видим талантливую и слегка двинутую девушку, мечтающую стать дизайнером, и троицу крайне злющих псин, которые за милую душу тебя загрызут и даже глазом не моргнут. Они ещё и за «Тоттенхэм» болеют, звери!

С одной стороны, «Круэлла» старательно выполняет роль приквела. Нас знакомят с предысторией событий мультфильма «101 далматинец», а в кадре мелькают все главные действующие лица оригинала, кроме ещё не родившихся щенков. С другой, сценаристы не загоняют себя в рамки уже сложившегося канона и смело обманывают ожидания зрителей. Они помнят, что, в отличие от причёски мисс Де Виль, мир не делится на чёрное и белое, и в нём редко встретишь однозначных злодеев и исключительных святош.

Главная героиня в исполнении Эммы Стоун — куда более сложная и интересная личность, чем однобокая злодейка из первоисточника. Нам с первых кадров намекают, что в душе девушки словно бы уживаются два совершенно разных персонажа: милая, светлая и добрая Эстелла и жестокая Круэлла. Воспитанная любящей матерью, Эстелла старается запрятать своё альтер-эго поглубже, и какое-то время это работает. Эстелла не выделяется из толпы, старательно работает и даже движется в направлении заветной цели. Однако она лишь обманывает и ограничивает себя.

Как только девушка сталкивается с шокирующей истиной, в корне меняющей её жизнь, на первый план выходит Круэлла. Обе стороны личности талантливы, но если Эстелла хотя бы пытается вписаться в рамки общества и играть по его правилам, Круэлла попросту их не замечает. В середине фильма она и вовсе заявляет, что всё это время лишь притворялась, а милой и доброй Эстеллы никогда не существовало.

И здесь мы подходим к самой интересной и недиснеевской мысли фильма. Всю первую половину картины повествование сравнивает главную героиню с баронессой фон Хеллман — законодательницей лондонской моды, умной, талантливой, прямолинейной, наблюдательной и совершенно беспринципной женщиной, которая не стесняется идти по головам, воровать чужие идеи и устранять конкурентов любыми возможными способами. Баронесса прямым текстом говорит Эстелле, что для успеха в жизни одного таланта недостаточно, нужно ещё обладать «инстинктом убийцы» — умением добиваться своего, несмотря ни на что. Идти к успеху по чужим головам — как вам такая философия в диснеевском фильме? Тут можно было бы возразить, что эти мысли излагает злодейка, — но штука в том, что на них в определённой степени опирается и сама героиня.

Позволь дать тебе один совет. Если ты хочешь поговорить о власти, у тебя ее нет. Забудь слово «спасибо», благодарности созданы для неудачников. Баронесса учит Эстеллу жизни

Разумеется, всё не так просто, и ближе к финалу мы понимаем главное различие между персонажами. Баронесса окружена слугами, «шестёрками», которых не считает за людей. Круэллу поддерживают друзья — те двое карманников, с которыми она провела последние десять лет, и две умных и талантливых собаки, Бадди и Мигун. Друзья помогают девушке, даже когда отзывчивая Эстелла сменяется требовательной, властной Круэллой, и именно с их помощью два альтер эго героини словно бы сливаются в одно. Круэлла остаётся у руля, но смягчается, обретает самоконтроль, и благодаря этому ей удаётся повернуть обстоятельства в свою пользу.

Я слегка приукрасил твоё резюме. В смысле, полностью его выдумал. Все так делают. Я даже сочинил несколько рекомендаций. Если тебя вдруг спросят, откуда ты знаешь принца Чарльза, скажи, что вы познакомились на поло. Джаспер помогает Эстелле устроиться на работу

Главное украшение фильма — Эмма Стоун. Её мимика, хриплый голос и бронебойная харизма крадут буквально каждую сцену с её участием. Но остальные актёры ей вполне под стать. Эмма Томпсон блестяще перевоплотилась в умную, талантливую и беспринципную стерву, Марк Стронг как всегда хорош в роли сурового, но благородного подручного, а Джоэл Фрай и Пол Уолтер Хаузер прекрасны в роли друзей-карманников. В оригинальном мультфильме они были всего лишь тупыми ворами, бездумно выполняющими все приказы Круэллы. В фильме же вся троица не просто слаженная команда, но и настоящая семья, помогающая друг другу в трудную минуту. У Джаспера и Хораса есть свои таланты и интересы, они искренне переживают за свою подругу Эстеллу и не очень-то горят желанием общаться с более властной Круэллой, но всё равно остаются с ней рядом.