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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №238 (сентябрь 2023)

    29 сентября 2023
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    29.09.2023
    17
    5 минут на чтение
    #номера

    Этот номер журнала юбилейный, и мы постарались по максимуму посвятить его людям, которые делают журнал. На приятно пахнущих страницах вы отыщете интервью с авторами, редакторами и даже верстальщиком МФ, погрузитесь в историю главного гик-журнала РФ, составленную по рассказам людей, которые её творили, и узнаете о пронзительных встречах с фантастическими вселенными, которые нас изменили. Ведь для нас фантастика — это не просто развлечение и работа, а нечто вроде стиля жизни.

    Кроме того, мы решили подвести в этом номере итоги итогов — взять те книги, фильмы и видеоигры, которые мы выбирали лучшими за эти 20 лет и посмотреть, кто из них оказался самым-самым, а какие решения не прошли проверку временем. Так что этот номер — особенный, уникальный, Избранный. Таких в нашей двадцатилетней истории ещё не было!

    Мир фантастики №238 (сентябрь 2023) 1

    Иллюстрация на обложке: Фёдор Титов / Ольга Дребас

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    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
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    В продаже с 29 сентября.
    Следующий номер выйдет 13 октября.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Мир фантастики №238 (сентябрь 2023) 10

    Иллюстрация Романа Новикова

    Спецматериал
    4 История «Мира фантастики», записанная со слов очевидцев
    История «Мира фантастики», как и любая история успеха, почти невероятна. А самое неожиданное в ней то, что большая её часть — это история мучительной борьбы за жизнь с чудесным спасением в третьем акте.

    Врата миров
    12 Ретроспектива
    Любимые фантастические вселенные, изменившие нашу жизнь
    Практически всех авторов и редакторов «Мира фантастики» объединяет то, что фантастика круто изменила их. Из-за нескольких книг, парочки фильмов или видеоигр заметно сдвинулся их вектор движения по жизненному пути. Рассказываем о таких произведениях и об их влиянии на нас.

    24 Контакт
    Беседа с Денисом Недыпичем
    За то, чтобы тексты в этом журнале были интересными, отвечают редакторы и большой авторский коллектив. А вот за красивые страницы и обложку нужно благодарить конкретного человека — Дениса Недыпича. Вот уже много лет он отвечает за дизайн и вёрстку журнала, а также неизменно заряжает всю редакцию оптимизмом и жизненной мудростью.

    Мир фантастики №238 (сентябрь 2023) 11
    Книжный ряд
    28 Рецензии на книги
    Дарья Урбанская «Полукрылые. Чёрные Песни Забвения» • Мэри Робинетт Коваль «Вычисляя звёзды» • Стив Перри, Майкл Ривз «Звезда cмерти» • Алекс Феби «Город мёртвого бога» • Ярослав Гжендович «Книга осенних демонов» • и другие книги.

    42 Ретроспектива
    Все книги года по версии «Мира фантастики» от худшей к лучшей
    Определять лучшие книги года — обычное дело для всех мало-мальски солидных фантастических журналов. И естественно, «Мир фантастики», который с самого основания позиционировался как главное жанровое периодическое издание русскоязычного пространства, не мог остаться в стороне. Вспоминаем, какой выбор делала редакция МФ в минувшие 20 лет, чтобы понять, насколько мы были правы и где промахнулись.

    48 Контакт
    Беседа с Борисом Невским
    Пришло время пообщаться со старожилом журнала, редактором книжного раздела Борисом Невским. Он пишет в «Мир фантастики» с осени 2003 года, а значит, застал все изменения и всех главных редакторов! Мы поговорили и о работе в журнале, и о тенденциях в фантастической литературе, и о возможности стать рецензентом, и о любви к аниме и дорамам.

    «Почти 20 лет прошло, а я ещё здесь». Беседа с Борисом Невским, старожилом «Мира фантастики» 15
    Комиксы
    54 Контакт
    Беседа с Катериной Ремизовой
    Нет сомнений, кто в цикле интервью с создателями «Мира фантастики» представлял бы комикс-раздел — наш бессменный художник Александр Ремизов. Но его не стало в самом начале 2023 года. В сентябре Саше исполнилось бы 55 лет, и мы решили пообщаться с его дочерью Катериной — об их дружбе, его творчестве, секретах продуктивности и, конечно же, его невероятном чувстве юмора.

    Мир фантастики №238 (сентябрь 2023) 12

     

    56 Контакт
    Беседа с Дмитрием Злотницким
    Дмитрий — один из ветеранов «Мира фантастики». Он стоял у истоков музыкального и комиксового разделов, а ещё взял для журнала интервью, кажется, у всех известных писателей-фантастов. Об этом мы и поговорили: о любви к фантастике и фэнтези, о самых интересных комиксах (и о тех, которые стоит наконец экранизировать), о книжных новинках и об авторах, которых с нами уже нет.

    Джордж Мартин и Дмитрий Злотницкий
    Видеодром
    58 Ретроспектива
    Все фильмы года по версии «Мира фантастики» от худшего к лучшему
    Фильм года называют каждый год, он непременно один, и чаще всего победитель очевиден. Чаще всего! Давайте оглянемся на прошедшие годы и вспомним, какой выбор делала редакция. Прикинем, выдержал ли он проверку временем. Может, были и более достойные кандидаты?

    68 Контакт
    Беседа с Александром Гагинским
    Александр Гагинский начал писать в журнал в одно время с нынешним главным редактором и, хоть оставался в тени, влиял на журнал сильнее, чем кто-либо. Мы поговорили с Сашей и спросили его про любовь к кино и видеоиграм, про вкусы в музыке, про переводы для работы и для души.

    Мир фантастики №238 (сентябрь 2023) 13

     

    71 Контакт
    Беседа с Кириллом Размысловичем
    Кирилл Размыслович — публицист, популяризатор науки и большой поклонник старого доброго фантастического кино. Уже много лет он пишет для МФ об истории съёмок фильмов из золотого фонда кинофантастики и различные статьи о космонавтике. А ещё он любит копаться в текстах сценариев вышедших и невышедших фильмов и рассказывать, как задумка отличается от итогового материала.

    Мир фантастики №238 (сентябрь 2023) 14
    Игровой клуб
    74 Ретроспектива
    Топ игр года по версии «Мира фантастики» от худших к лучшим
    Оглядываемся назад и смотрим, какие игры мы называли лучшими за эти двадцать лет и о каких решениях нам стоило бы подумать подольше. Далеко не все игры выдерживают проверку временем!

    80 Контакт
    Беседа с Евгением Пекло
    Евгений Пекло много лет пишет в «Мир фантастики», но читатели могут знать его как бывшего постоянного автора «Игромании» и «Лучших компьютерных игр». Несколько лет Евгений возглавлял печатную «Игроманию», а позже стал работать в МФ. Мы поговорили с Женей о том, как писать про игры, какую «Игроманию» можно считать самой ламповой, и, конечно, выяснили, чем ещё занимается редактор игрового раздела.

    Мир фантастики №238 (сентябрь 2023) 15 84 Контакт
    Беседа с Павлом Ильиным
    Павел Ильин — в прошлом постоянный автор и ведущий рубрики про настольные игры «Мира фантастики», а сейчас — игровой дизайнер внутренней студии «Мира Хобби». Мы узнали у Павла, как писать про настольные игры, за какими разработчиками стоит следить, почему он взялся «посмотреть весь Netflix», а потом переключился на «весь Amazon».

    Мир фантастики №238 (сентябрь 2023) 19
    Машина времени
    86 Контакт
    Беседа с Екатериной Никитиной
    Уже несколько лет как «Машину времени» в каждом номере «Мира фантастики» запускает редактор Екатерина Никитина. Она собирает материал для рубрики, работает с авторами и приглядывает за планом. А ещё она выступает литературным редактором всего журнала: следит, чтобы на красивых страницах текст всегда выглядел безупречно.

    Мир фантастики №238 (сентябрь 2023) 16 89 Контакт
    Беседа с Антоном Первушиным
    Антон Первушин — писатель-фантаст, популяризатор науки, исследователь космонавтики и один из самых преданных авторов «МФ», регулярно пишущий статьи и колонки о науке, космосе и фантастике вот уже полтора десятка лет. Кроме того, Антон написал несколько статей для спецвыпуска «Советская фантастика» и даже получил АБС-премию за одну из них.

    Мир фантастики №238 (сентябрь 2023) 17
    Фан
    94 Художник
    Нина Перченко
    Нина Перченко много лет рисует сама и собирает фантастические рисунки со всей Сети: в её коллекции работы сотни художников. С 2019-го Нина ведёт эту рубрику: подбирает художников, чьи страницы украшают МФ, а также составляет для них вопросы. Мы решили, что в юбилейном выпуске МФ вам будет интересно узнать о ней больше и полюбоваться её собственными работами.

    Мир фантастики №238 (сентябрь 2023) 18 104 Рассказ
    Алексей Провоторов, Евгения Ульяничева «В своё время»
    Колдун отправляется в лес, а вслед ему — Ловчий.

    112 Зона комикса
    Рустам Ха, Роман Файницкий «Благодаря вам»
    20 лет мы творим благодаря вам. С юбилеем, дорогие читатели!

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