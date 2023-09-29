Мир фантастики №238 (сентябрь 2023)

Этот номер журнала юбилейный, и мы постарались по максимуму посвятить его людям, которые делают журнал. На приятно пахнущих страницах вы отыщете интервью с авторами, редакторами и даже верстальщиком МФ, погрузитесь в историю главного гик-журнала РФ, составленную по рассказам людей, которые её творили, и узнаете о пронзительных встречах с фантастическими вселенными, которые нас изменили. Ведь для нас фантастика — это не просто развлечение и работа, а нечто вроде стиля жизни.
Кроме того, мы решили подвести в этом номере итоги итогов — взять те книги, фильмы и видеоигры, которые мы выбирали лучшими за эти 20 лет и посмотреть, кто из них оказался самым-самым, а какие решения не прошли проверку временем. Так что этот номер — особенный, уникальный, Избранный. Таких в нашей двадцатилетней истории ещё не было!
Иллюстрация на обложке: Фёдор Титов / Ольга Дребас
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
- Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
Обратите внимание!Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
Телефон: +7 (499) 6851330
Email: JoinUs@csb-agency.ru
Сайт: www.periodicals.ru
Индекс в каталоге 46452.
Доставка в более чем 70 стран мира.
В продаже с 29 сентября.
Следующий номер выйдет 13 октября.
История «Мира фантастики», как и любая история успеха, почти невероятна. А самое неожиданное в ней то, что большая её часть — это история мучительной борьбы за жизнь с чудесным спасением в третьем акте.
Любимые фантастические вселенные, изменившие нашу жизнь
Практически всех авторов и редакторов «Мира фантастики» объединяет то, что фантастика круто изменила их. Из-за нескольких книг, парочки фильмов или видеоигр заметно сдвинулся их вектор движения по жизненному пути. Рассказываем о таких произведениях и об их влиянии на нас. 24 Контакт
Беседа с Денисом Недыпичем
За то, чтобы тексты в этом журнале были интересными, отвечают редакторы и большой авторский коллектив. А вот за красивые страницы и обложку нужно благодарить конкретного человека — Дениса Недыпича. Вот уже много лет он отвечает за дизайн и вёрстку журнала, а также неизменно заряжает всю редакцию оптимизмом и жизненной мудростью.
Дарья Урбанская «Полукрылые. Чёрные Песни Забвения» • Мэри Робинетт Коваль «Вычисляя звёзды» • Стив Перри, Майкл Ривз «Звезда cмерти» • Алекс Феби «Город мёртвого бога» • Ярослав Гжендович «Книга осенних демонов» • и другие книги. 42 Ретроспектива
Все книги года по версии «Мира фантастики» от худшей к лучшей
Определять лучшие книги года — обычное дело для всех мало-мальски солидных фантастических журналов. И естественно, «Мир фантастики», который с самого основания позиционировался как главное жанровое периодическое издание русскоязычного пространства, не мог остаться в стороне. Вспоминаем, какой выбор делала редакция МФ в минувшие 20 лет, чтобы понять, насколько мы были правы и где промахнулись. 48 Контакт
Беседа с Борисом Невским
Пришло время пообщаться со старожилом журнала, редактором книжного раздела Борисом Невским. Он пишет в «Мир фантастики» с осени 2003 года, а значит, застал все изменения и всех главных редакторов! Мы поговорили и о работе в журнале, и о тенденциях в фантастической литературе, и о возможности стать рецензентом, и о любви к аниме и дорамам.
Беседа с Катериной Ремизовой
Нет сомнений, кто в цикле интервью с создателями «Мира фантастики» представлял бы комикс-раздел — наш бессменный художник Александр Ремизов. Но его не стало в самом начале 2023 года. В сентябре Саше исполнилось бы 55 лет, и мы решили пообщаться с его дочерью Катериной — об их дружбе, его творчестве, секретах продуктивности и, конечно же, его невероятном чувстве юмора.
56 Контакт
Беседа с Дмитрием Злотницким
Дмитрий — один из ветеранов «Мира фантастики». Он стоял у истоков музыкального и комиксового разделов, а ещё взял для журнала интервью, кажется, у всех известных писателей-фантастов. Об этом мы и поговорили: о любви к фантастике и фэнтези, о самых интересных комиксах (и о тех, которые стоит наконец экранизировать), о книжных новинках и об авторах, которых с нами уже нет.
Все фильмы года по версии «Мира фантастики» от худшего к лучшему
Фильм года называют каждый год, он непременно один, и чаще всего победитель очевиден. Чаще всего! Давайте оглянемся на прошедшие годы и вспомним, какой выбор делала редакция. Прикинем, выдержал ли он проверку временем. Может, были и более достойные кандидаты? 68 Контакт
Беседа с Александром Гагинским
Александр Гагинский начал писать в журнал в одно время с нынешним главным редактором и, хоть оставался в тени, влиял на журнал сильнее, чем кто-либо. Мы поговорили с Сашей и спросили его про любовь к кино и видеоиграм, про вкусы в музыке, про переводы для работы и для души.
71 Контакт
Беседа с Кириллом Размысловичем
Кирилл Размыслович — публицист, популяризатор науки и большой поклонник старого доброго фантастического кино. Уже много лет он пишет для МФ об истории съёмок фильмов из золотого фонда кинофантастики и различные статьи о космонавтике. А ещё он любит копаться в текстах сценариев вышедших и невышедших фильмов и рассказывать, как задумка отличается от итогового материала.
Топ игр года по версии «Мира фантастики» от худших к лучшим
Оглядываемся назад и смотрим, какие игры мы называли лучшими за эти двадцать лет и о каких решениях нам стоило бы подумать подольше. Далеко не все игры выдерживают проверку временем! 80 Контакт
Беседа с Евгением Пекло
Евгений Пекло много лет пишет в «Мир фантастики», но читатели могут знать его как бывшего постоянного автора «Игромании» и «Лучших компьютерных игр». Несколько лет Евгений возглавлял печатную «Игроманию», а позже стал работать в МФ. Мы поговорили с Женей о том, как писать про игры, какую «Игроманию» можно считать самой ламповой, и, конечно, выяснили, чем ещё занимается редактор игрового раздела. 84 Контакт
Беседа с Павлом Ильиным
Павел Ильин — в прошлом постоянный автор и ведущий рубрики про настольные игры «Мира фантастики», а сейчас — игровой дизайнер внутренней студии «Мира Хобби». Мы узнали у Павла, как писать про настольные игры, за какими разработчиками стоит следить, почему он взялся «посмотреть весь Netflix», а потом переключился на «весь Amazon».
Беседа с Екатериной Никитиной
Уже несколько лет как «Машину времени» в каждом номере «Мира фантастики» запускает редактор Екатерина Никитина. Она собирает материал для рубрики, работает с авторами и приглядывает за планом. А ещё она выступает литературным редактором всего журнала: следит, чтобы на красивых страницах текст всегда выглядел безупречно. 89 Контакт
Беседа с Антоном Первушиным
Антон Первушин — писатель-фантаст, популяризатор науки, исследователь космонавтики и один из самых преданных авторов «МФ», регулярно пишущий статьи и колонки о науке, космосе и фантастике вот уже полтора десятка лет. Кроме того, Антон написал несколько статей для спецвыпуска «Советская фантастика» и даже получил АБС-премию за одну из них.
Нина Перченко
Нина Перченко много лет рисует сама и собирает фантастические рисунки со всей Сети: в её коллекции работы сотни художников. С 2019-го Нина ведёт эту рубрику: подбирает художников, чьи страницы украшают МФ, а также составляет для них вопросы. Мы решили, что в юбилейном выпуске МФ вам будет интересно узнать о ней больше и полюбоваться её собственными работами. 104 Рассказ
Алексей Провоторов, Евгения Ульяничева «В своё время»
Колдун отправляется в лес, а вслед ему — Ловчий. 112 Зона комикса
Рустам Ха, Роман Файницкий «Благодаря вам»
20 лет мы творим благодаря вам. С юбилеем, дорогие читатели!
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