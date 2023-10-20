Мир фантастики №239 (октябрь 2023)

В этом номере мы говорим в основном о кино. Тут и столетний юбилей студии Disney, и культовый убийца киновампиров Блэйд, и рассказ о мире «Бегущего по лезвию», и подробные статьи про «Разрушителя» и «Гравитацию».
Узнайте из номера:
- почему Уолт Дисней плохо учился в школе;
- какие последствия будут у атомного взрыва в космосе;
- чем Солид Снейк отличается от Нейкед Снейка;
- какой была и стала итальянская фантастика;
- почему мы так и не узнаем, как использовать три ракушки из «Разрушителя».
А также: рецензии на книги Сергея Лукьяненко, Макса Фрая, Брендона Сандерсона и других • обзор настольной игры «Неон» • научная сторона теории палеоконтакта • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Сергей Дулин, Семен Проскуряков, Александр Шалдин
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
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Следующий номер выйдет 10 ноября.
16 октября 2023 года исполняется сто лет со дня основания Disney — студии, подарившей нам «Холодное сердце», «Короля льва», «Русалочку», «Белоснежку» и ещё десятки фильмов и мультфильмов, а также множество культовых героев, включая селезня Дональда и мышонка Микки. В честь векового юбилея мы вспоминаем все взлёты и падения главной развлекательной корпорации мира.
Вымышленная и реальная история Блэйда
В 2023 году исполнилось 50 лет с момента, как в комиксах впервые появился Блэйд, прославленный охотник на вампиров. По этому поводу мы вспоминаем историю персонажа — она довольно любопытна. 26 Миры
Хронология вселенной «Бегущего по лезвию»
На первый взгляд вселенная фильмов «Бегущий по лезвию» ограничивается всего двумя кинолентами: оригинальной 1982 года и сиквелом 2017-го с подзаголовком «2049». Однако за последние годы она разрослась за счёт комиксов, настольной ролевой игры и даже аниме. В этой статье мы расскажем о хронологии событий с учётом упомянутых произведений.
Сергей Лукьяненко «Форсайт» • Макс Фрай «Ловцы книг» • Екатерина Звонцова «Белые пешки» • Ребекка Куанг «Вавилон. Сокрытая история» • Брендон Сандерсон «Рифматист» • и другие книги. 44 Жанры
Становление итальянской фантастики
В Италии, в противоположность ряду ведущих европейских стран, настоящая фантастика, особенно научная, рождалась в муках. Что касается типичных признаков популярности НФ и фэнтези: книг, фильмов, сериалов, комиксов, жанровых журналов, активности критиков, литературоведов, художников, ассоциаций, конвентов — всё это появилось в Италии сравнительно недавно.
Как создавался «Разрушитель»
Фантастический боевик с Сильвестром Сталлоне и Уэсли Снайпсом про абсурдный мир будущего был неплохо принят в год своего выхода, но основная часть популярности пришла к нему значительно позже, когда многие из показанных в нём вещей стали сбываться прямо на наших глазах. По случаю 30-летнего юбилея картины самое время вспомнить историю её создания и оценить творческое наследие. 58 Классика
Как создавалась «Гравитация»
В своё время «Гравитация» Альфонсо Куарона собрала невероятный урожай кинопремий. В октябре картине исполняется десять лет — по такому случаю вспомним историю её создания и поговорим о том, как ей удалось добиться столь впечатляющего результата.
История гениальной (!) серии Metal Gear
Похождения бравого солдата Снейка с самого начала поражали революционным игровым процессом, проработанными героями и умопомрачительными сюжетными поворотами. Они регулярно ломали четвёртую стену и буквально сформировали жанр стелс-экшенов. Самая первая игра серии уже успела отметить 35-летие. Если вы до сих пор не знаете, что объединяет Солида Снейка и Биг Босса и что особенного в восклицательных знаках (!) да обычной картонной коробке, — пора это исправить. 80 Настольные игры
Обзор настольной игры «Неон»
«Неон» — несложная в освоении, стремительная, напряжённая и увлекательная игра, на которую стоит обратить внимание всем ценителям америтреша. Потенциально неплохой подарок для подростка, не вылезающего сутками из «Ореха», «Пубга» и «Фортнайта», и настоящая находка для кампаний на четыре-шесть человек, которые ищут скоротечных, но до последнего щекочущих нервы партий.
Ядерное оружие в космосе
К 1963 году сверхдержавы успели провести ядерные испытания в космосе. Более того, серьёзно рассматривались проекты размещения атомного оружия на околоземной орбите и даже на Луне. Рассказываем об этих проектах, а также о том, как удалось сделать космос безъядерной зоной. 92 Если бы
Стоит ли доверять теории палеоконтакта
Популярность теории о контактах древних цивилизаций с инопланетянами огромна: ей посвящены книги и статьи, по телевидению много лет показывают документальный сериал «Древние пришельцы», созданный History Channel, а количество фантастических романов и фильмов, где она в той или иной форме присутствует, не поддаётся исчислению. Неужели в этой теории есть рациональное зерно?
Егор Гафидов
Как и многие художники, наш гость работает в геймдеве, создавая героев для чужих вселенных. Но в то же время в его голове уже давно существует собственная вселенная, где есть эльфы, орки и его любимые гномы. И ещё одна — с домовыми и прочими существами славянской мифологии. 110 Рассказ
Мария Руднева «Сход листьев на мёрзлую землю»
Мальчик ищет в лесу друга-эльфа. 112 Зона комикса
Рустам Ха, Роман Файницкий «Переполнение буфера»
Вот почему открытие телепортации приводит к вторжению адских полчищ.
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