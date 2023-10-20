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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №239 (октябрь 2023)

    20 октября 2023
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    20.10.2023
    1118
    4 минуты на чтение
    #номера

    В этом номере мы говорим в основном о кино. Тут и столетний юбилей студии Disney, и культовый убийца киновампиров Блэйд, и рассказ о мире «Бегущего по лезвию», и подробные статьи про «Разрушителя» и «Гравитацию».

    Мир фантастики №239 (октябрь 2023) 1

    Узнайте из номера:

    • почему Уолт Дисней плохо учился в школе;
    • какие последствия будут у атомного взрыва в космосе;
    • чем Солид Снейк отличается от Нейкед Снейка;
    • какой была и стала итальянская фантастика;
    • почему мы так и не узнаем, как использовать три ракушки из «Разрушителя».

    А также: рецензии на книги Сергея Лукьяненко, Макса Фрая, Брендона Сандерсона и других • обзор настольной игры «Неон» • научная сторона теории палеоконтакта • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Сергей Дулин, Семен Проскуряков, Александр Шалдин

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    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

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    Следующий номер выйдет 10 ноября.

    Мир фантастики №239 (октябрь 2023) 4
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    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Мир фантастики №239 (октябрь 2023) 10
    Спецматериалы
    4 100 лет компании Disney
    16 октября 2023 года исполняется сто лет со дня основания Disney — студии, подарившей нам «Холодное сердце», «Короля льва», «Русалочку», «Белоснежку» и ещё десятки фильмов и мультфильмов, а также множество культовых героев, включая селезня Дональда и мышонка Микки. В честь векового юбилея мы вспоминаем все взлёты и падения главной развлекательной корпорации мира.

    Врата миров
    20 Портрет героя
    Вымышленная и реальная история Блэйда
    В 2023 году исполнилось 50 лет с момента, как в комиксах впервые появился Блэйд, прославленный охотник на вампиров. По этому поводу мы вспоминаем историю персонажа — она довольно любопытна.

    26 Миры
    Хронология вселенной «Бегущего по лезвию»
    На первый взгляд вселенная фильмов «Бегущий по лезвию» ограничивается всего двумя кинолентами: оригинальной 1982 года и сиквелом 2017-го с подзаголовком «2049». Однако за последние годы она разрослась за счёт комиксов, настольной ролевой игры и даже аниме. В этой статье мы расскажем о хронологии событий с учётом упомянутых произведений.

    Книжный ряд
    30 Рецензии на книги
    Сергей Лукьяненко «Форсайт» • Макс Фрай «Ловцы книг» • Екатерина Звонцова «Белые пешки» • Ребекка Куанг «Вавилон. Сокрытая история» • Брендон Сандерсон «Рифматист» • и другие книги.

    44 Жанры
    Становление итальянской фантастики
    В Италии, в противоположность ряду ведущих европейских стран, настоящая фантастика, особенно научная, рождалась в муках. Что касается типичных признаков популярности НФ и фэнтези: книг, фильмов, сериалов, комиксов, жанровых журналов, активности критиков, литературоведов, художников, ассоциаций, конвентов — всё это появилось в Италии сравнительно недавно.

    Видеодром
    50 Классика
    Как создавался «Разрушитель»
    Фантастический боевик с Сильвестром Сталлоне и Уэсли Снайпсом про абсурдный мир будущего был неплохо принят в год своего выхода, но основная часть популярности пришла к нему значительно позже, когда многие из показанных в нём вещей стали сбываться прямо на наших глазах. По случаю 30-летнего юбилея картины самое время вспомнить историю её создания и оценить творческое наследие.

    58 Классика
    Как создавалась «Гравитация»
    В своё время «Гравитация» Альфонсо Куарона собрала невероятный урожай кинопремий. В октябре картине исполняется десять лет — по такому случаю вспомним историю её создания и поговорим о том, как ей удалось добиться столь впечатляющего результата.

    Игровой клуб
    66 Ретроспектива
    История гениальной (!) серии Metal Gear
    Похождения бравого солдата Снейка с самого начала поражали революционным игровым процессом, проработанными героями и умопомрачительными сюжетными поворотами. Они регулярно ломали четвёртую стену и буквально сформировали жанр стелс-экшенов. Самая первая игра серии уже успела отметить 35-летие. Если вы до сих пор не знаете, что объединяет Солида Снейка и Биг Босса и что особенного в восклицательных знаках (!) да обычной картонной коробке, — пора это исправить.

    80 Настольные игры
    Обзор настольной игры «Неон»
    «Неон» — несложная в освоении, стремительная, напряжённая и увлекательная игра, на которую стоит обратить внимание всем ценителям америтреша. Потенциально неплохой подарок для подростка, не вылезающего сутками из «Ореха», «Пубга» и «Фортнайта», и настоящая находка для кампаний на четыре-шесть человек, которые ищут скоротечных, но до последнего щекочущих нервы партий.

    Машина времени
    84 Космос
    Ядерное оружие в космосе
    К 1963 году сверхдержавы успели провести ядерные испытания в космосе. Более того, серьёзно рассматривались проекты размещения атомного оружия на околоземной орбите и даже на Луне. Рассказываем об этих проектах, а также о том, как удалось сделать космос безъядерной зоной.

    92 Если бы
    Стоит ли доверять теории палеоконтакта
    Популярность теории о контактах древних цивилизаций с инопланетянами огромна: ей посвящены книги и статьи, по телевидению много лет показывают документальный сериал «Древние пришельцы», созданный History Channel, а количество фантастических романов и фильмов, где она в той или иной форме присутствует, не поддаётся исчислению. Неужели в этой теории есть рациональное зерно?

    Фан
    98 Художник
    Егор Гафидов
    Как и многие художники, наш гость работает в геймдеве, создавая героев для чужих вселенных. Но в то же время в его голове уже давно существует собственная вселенная, где есть эльфы, орки и его любимые гномы. И ещё одна — с домовыми и прочими существами славянской мифологии.

    110 Рассказ
    Мария Руднева «Сход листьев на мёрзлую землю»
    Мальчик ищет в лесу друга-эльфа.

    112 Зона комикса
    Рустам Ха, Роман Файницкий «Переполнение буфера»
    Вот почему открытие телепортации приводит к вторжению адских полчищ.

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