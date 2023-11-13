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    #авторский сборник #мистика #польская фантастика #Ярослав Гжендович

    Ярослав Гжендович «Книга осенних демонов»

    13 ноября 2023
    Фото аватара
    13.11.2023
    14379
    3 минуты на чтение
    #авторский сборник #мистика #польская фантастика #Ярослав Гжендович

    В сборнике пять рассказов, удивительно разноплановых, но объединённых общей темой противоборства между волшебством и судьбой. Фатумом, если хотите. Здесь есть молодой человек, настолько неудачливый, что это похоже на действие проклятия. Психотерапевт, давно уставший от своей работы и внезапно встретивший необычного пациента. Молодая ведьма, попавшая в капкан нездоровых отношений с музыкантом-алкоголиком. Супружеская пара, переживающая семейный кризис. Пожилая женщина, похоронившая возлюбленного и страшащаяся одиночества. А ещё — Яцек, герой, появляющийся в прологе и эпилоге, человек, на глазах которого рушится весь его мир.

    Ярослав Гжендович «Книга осенних демонов»

    Jarosław Grzędowicz
    Księga jesiennych demonów
    Авторский сборник рассказов
    Жанр: мистика с элементами хоррора
    Выход оригинала: 2003
    Художник: М. Емельянов
    Переводчик: В. Филатова
    Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2023
    Серия: «Шедевры фэнтези»
    Возрастной рейтинг: 16+
    512 с., 2500 экз.
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    Польский фантаст Ярослав Гжендович в России известен в основном благодаря своему циклу «Владыка ледяного сада», причудливому сочетанию научной фантастики с тёмным фэнтези. А в этом году издательство АСТ порадовало поклонников автора изданием сборника рассказов «Книга осенних демонов».

    Героев «Книги» объединяет несчастье. Каждый из них несчастен по-своему: кто-то страдает от одиночества, пустоты в душе и страха неумолимо приближающейся смерти, кто-то — от того, что нет денег на еду и одежду для детей. Но страдания каждого настолько нестерпимы, что, кажется, лишь чудо может помочь этим людям.

    И чудо происходит. Сюжет каждого рассказа однажды оказывается в точке, после которой читатель начинает робко надеяться на счастливый финал. Не на хеппи-энд в духе американских мелодрам и не на «жили они долго и счастливо». Просто на то, что героям будет позволено прожить свои обычные человеческие жизни: с потерями и приобретениями, горестями и радостями, а в основном — с обыденностью, наполовину тоскливым, наполовину обнадёживающим ощущением «завтра будет так же, как сегодня».

    Но осенние демоны, раз вмешавшись в судьбу человека, уже никогда не выпустят его душу из своих цепких пальцев. Особенно очевидно это в эпилоге.

    Пролог и эпилог книги сначала кажутся просто обрамлением для основных пяти рассказов. Но в финале становится ясно, что это полноценная история, причём едва ли не самая жуткая и цепляющая из всех.

    Ещё один полноправный герой сборника — осень. Поздняя осень, мрачная, серая и бесприютная, с запахом прелых листьев и суровыми штормами. Гжендович мастерски передаёт атмосферу одинокого ноября — самого серого и унылого месяца в году. Передаёт и свойственную этому времени неуловимую красоту, от которой сжимается сердце. Эту книгу непременно надо читать осенью. И лучше не в одиночестве. Элементы хоррора в книге присутствуют, хотя он и не столь выражен, как, например, в другом произведении автора, романе «Пепел и пыль». Тем не менее испугаться придётся, и не раз.

    Гжендович известен атмосферными описаниями, и он не изменяет себе в этом сборнике рассказов. Несмотря на постоянную фоновую тревогу, книга читается легко, буквально «проглатывается». Даже самые обыденные детали, такие как приготовление яичницы, выписаны автором в общем стиле и не навевают скуку. Что уж говорить об описаниях природы или человеческих эмоций, в которых Гжендович — настоящий мастер.

    Напоследок надо отметить, что «Книга осенних демонов» была впервые издана в Польше в 2003 году. Соответственно, действие рассказов происходит в конце XX века, ещё до широкого распространения таких привычных нам вещей, как, например, сотовые телефоны, Интернет и такси, которое приедет за пассажиром в течение десяти минут, где бы он ни находился. Это влияет на сюжет, но чтению совершенно не мешает. Ведь технологии меняются, а люди остаются теми же. И демоны тоже.

    Итог: атмосферные мистические рассказы, которые лучше всего читать поздней осенью.

    Об источнике вдохновения

    В одном из интервью Ярослав Гжендович рассказал, что черпает вдохновение из сновидений своей жены, которую посещают необычайно яркие и красочные сны. Сновидения самого же писателя, по его словам, «как правило, абсурдны и хаотичны». Кстати, супруга Гжендовича, Майя Лидия Коссаковская, к глубочайшему сожалению, погибшая при пожаре в 2022 году, также была писательницей. Её называли «Первой дамой польской фантастики».

    Это всего лишь такой талант. Кто-то умеет готовить, кто-то петь, а кто-то умеет делать так, чтобы мир на короткое мгновение сбивался с проторенного пути и делал что-то невозможное. Длинная череда бабушек, матерей, дочерей, которые хранили и преумножали знания в сфере непознаваемого. Которые умели изменять структуру реальности, но только очень поверхностно знали как, почему и какой ценой.

    рассказ «Ведьма и волк»

    Ярослав Гжендович «Книга осенних демонов»
    Стоит ли читать?
    Непременно — поздней осенью, у камина, с кружкой горячего чая в руках.
    Удачно
    интригующие сюжеты
    кинематографичный язык
    атмосферность
    Неудачно
    хочется ещё!
    9
    Оценка

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