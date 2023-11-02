Роман Суржиков «Полари. Книга II. Лишь одна звезда»

Молодой и амбициозный Эрвин Ориджин становится герцогом и тут же поднимает восстание против правителя империи Полари, Адриана. Мятеж представляется авантюрой, обречённой на неудачу, но оказывается куда более серьёзным вызовом для государства. Эрвин посеял ураган, который грозит не только смести Адриана, но и изменить жизни множества других людей — от простого мечника, мечтающего о славе, до девушки, вдруг оказавшейся в одном шаге от трона.

Смотрите также Роман Суржиков «Стрела, монета, искра». Трое против судьбы Малотиражное издание одного из лучших отечественных авторов фэнтези по версии «Лаборатории фантастики».

Роман

Жанр: эпическое фэнтези

Художники: А. Провоторов, И. Ламзина, С. Гарнец и другие

Издательство: «Лаборатория фантастики», 2023

Возрастной рейтинг: 16+

644 + 644 стр., 750 экз.

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Порой недостатки книги — оборотная сторона их достоинств. Примером тому служит роман «Стрела, монета, искра», открывающий цикл эпического фэнтези «Полари». Книгу Романа Суржикова можно было похвалить за обстоятельность, проработку мира и его геополитики, фокус на раскрытии и развитии персонажей. В то же время ради этого писатель жертвовал динамикой — повествование в романе было уж очень неспешным — потому текст, несмотря на внушительный объём, ощущался лишь прологом истории.

Во втором романе цикла Суржиков с ходу демонстрирует, что ощущение это не было ошибочным. Ведь начинается мятеж, который в той или иной степени затронет всех главных героев цикла — их количество по сравнению с первым томом подросло.

Из всех персонажей, от лица которых ведётся повествование, в наиболее активной роли выступает Эрвин, ведь он разжёг пламя восстания. Если в первой книге линия Эрвина была по большей части приключенческой, то теперь мы видим его в качестве лидера и полководца — и с обеими ролями он справляется очень недурно.

Правда, автору явно лучше удаётся писать про политические махинации, чем про военные кампании. Подход к изображению последних у Суржикова весьма странный — он подробно, подчас даже слишком, рассказывает про планы боевых действий, но в итоге оставляет их за кадром, просто констатируя результаты, или показывает ретроспективно. В общем, как баталисту автору явно есть куда расти. Зато он явно стал лучше изображать политические интриги — по сравнению с первым томом они выглядят более убедительными, когда возникает ощущение, что подчас герои, сами того не ведая, пляшут под дудку какого-то скрытого манипулятора.

Остальные протагонисты скорее влекомы событиями. Другая наша старая знакомая, Минерва, пытается не стать марионеткой в руках могущественной провинциальной фамилии. Ещё три персонажа прежде были на второстепенных ролях, но теперь сюжет подаётся от их лица. Наёмник Джоакин становится защитником могущественной леди, но эта служба оказывается совсем не такой, как грезилось амбициозному молодому воину. Главе службы безопасности короны невольно приходится вспомнить навыки полевого агента. А с точки зрения придворного шута мы можем взглянуть на то, что происходит вокруг императора.

«Лишь одна звезда» сохранила достоинства, за которые мы хвалили первый роман, но заметно превосходит его в паре компонентов. Так, если раньше три сюжетные линии развивались почти независимо друг от друга, то теперь автор куда более ловко управляется сразу с пятью — они то и дело переплетаются, существенно влияя друг на друга. А ещё с выходом второго тома «Полари» получает куда больше оснований претендовать на звание эпического фэнтези — значительно возрастает размах действия, и на кону стоят уже судьбы не только отдельных персонажей, но и всей империи.

Как и в случае с первой книгой цикла, нельзя не отметить прекрасное качество издания, стильные внутренние иллюстрации и бонусные истории, которые дополняют роман, расширяя наше представление о мире Полари, и служат важной составляющей цикла.

Итог: «Лишь одна звезда» укрепляет репутацию автора как восходящей звезды русскоязычного эпического фэнтези.

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Мы с отцом перебрали все разумные стратегии — как видишь, все они ведут к гибели. Значит, есть лишь один путь: действовать неразумно. Абсурдно, глупо. Как ни один опытный полководец, вроде нашего отца или Серебряного Лиса, ни за что не поступил бы!