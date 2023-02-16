Роман Суржиков «Стрела, монета, искра»

У деятельного и энергичного Адриана, правителя империи Полари, нет очевидного наследника, а потому вокруг трона вовсю плетутся интриги. В их пучину попадает Минерва, которая оказывается куда ближе к престолу, чем могла предположить. Тем временем амбициозный сын герцога Эрвин Ориджин отправляется в опасное путешествие в неисследованные края. А скромный торговец Хармон Паула получает шанс обогатиться так, как не смел и мечтать. Империя Полари стоит на пороге перемен, и всем этим столь разным людям предстоит сыграть в них значительную роль.

Роман

Жанр: эпическое фэнтези

Художники: А. Провоторов, И. Ламзина, С. Гарнец, И. Орлов

Издательство: «Лаборатория фантастики», 2022

Возрастной рейтинг: 16+

580 + 580 стр., 500 экз.

«Полари», часть 1

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В 2019 году вышло первое издание «Стрелы, монеты, искры», и можно было бы сказать, что его практически не заметили, если бы роман неожиданно не стал лауреатом премии «Книга года по версии Фантлаба» в номинации для русскоязычных авторов. В последующие несколько лет новые тома цикла «Полари» выходили лишь в Cети, а Роман Суржиков завоевал репутацию восходящей звезды эпического фэнтези — в чём можно убедиться по множеству хвалебных отзывов на том же «Фантлабе». Но вот в бумаге его книги не выходили. Исправить это упущение взялся именно «Фантлаб», в планах которого выпустить весь цикл.

Пока же свет увидело переиздание «Стрелы, монеты, искры» в авторской редакции, и хочется отметить, что оно получилось просто великолепным. Разбитый на два тома роман украшают около полусотни чёрно-белых иллюстраций. Специально для нового издания Суржиков подготовил обширные комментарии практически к каждой главе. Наконец, бонусом стал путеводитель по землям Полари. Издание вышло небольшим тиражом и получилось недешёвым, но это тот случай, когда цена не вызывает вопросов.

«Стрела, монета, искра» действительно заслуживает такого издания — это один из самых примечательных и многообещающих проектов в русскоязычном фэнтези за последние годы. Немного громоздкий заголовок символизирует трёх главных героев книги, чьи истории заметно отличаются по содержанию и поначалу развиваются практически независимо друг от друга. «Стрелой» выступает Эрвин Ориджин, который собирался поиграть в престолы. Взамен его ждут приключения в далёких землях, и эти приключения, вероятно, закалят изнеженного аристократа — если не убьют его раньше. Главы «монеты» посвящены купцу, который променял размеренную сытую жизнь на возможность провернуть невероятную сделку. А «искрой» выступает родственница Императора, выросшая вдали от столицы и внезапно оказавшаяся в круговерти придворных интриг.

Хотя сюжетных линий в романе не так уж и много по меркам эпического фэнтези, Суржиков, сделав протагонистами людей разного происхождения, опыта и социального статуса, сумел придать истории многогранности и показать разные взгляды на мир. Все три линии получились событийно насыщенными и, несмотря на неспешность повествования, не на шутку захватывающими. Автор тщательно прописал образы главных героев, сделал их живыми и неоднозначными, да и многие второстепенные персонажи вышли весьма выразительными. Нельзя не отметить, что одним из основных двигателей как глобальных событий, так и личных историй в «Стреле, монете, искре» служит такое редкое для фэнтези явление, как научно-технический прогресс. Перемены, привнесённые им в мир, придают оригинальности в остальном довольно стандартному, хотя и старательно проработанному сеттингу.

Много на страницах книги будет и политики, но реализована она у Суржикова неоднозначно. С одной стороны, в исполнении автора придворные интриги и борьба за власть весьма увлекательны. С другой — некоторые придуманные Суржиковым ситуации (например, с условиями выбора невесты для императора) выглядят совершенно искусственными.

Кроме того, к минусам «Стрелы, монеты, искры» стоит отнести то, что автор подчас излишне многословен и склонен по несколько раз повторять информацию, которая читателю уже известна.

Итог: Роман Суржиков выписал интересный мир и персонажей, заложив достойный фундамент для масштабной истории. Сумеет ли автор полностью раскрыть её потенциал, который чувствуется по первой книге, покажут следующие тома.

Слово творца Я пишу о людях. О характерах и душах, об их изюминках и причудах. О том, как меняются и развиваются, о том, как ломаются. В качестве декораций выбираю то, что видится мне интересным и особенно ярко оттеняет характеры: фантастичные миры, экстремальные события. Также люблю загадки, а особенно — людей, которые ищут решения.

Косматый шагнул к нему и рубанул. Джоакин отбил, лязгнула сталь. Секира ушла вниз-вбок, и пока косматый вновь заносил её, Джоакин ударил с короткого замаха и рассёк противнику предплечье. Секира брякнулась на брёвна, брызнула кровь, косматый завизжал, как свинья. Красавчик шагнул к нему, но вместо того чтобы добить, обхватил противника и крутанул вокруг себя — ни дать ни взять пляска на деревенской свадьбе.