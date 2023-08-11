Мир фантастики №237 (август 2023)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Врата миров

14

Книжный ряд

22

36

Комиксы

44

Видеодром

48

54

64

Игровой клуб

74

82

Машина времени

88

Фан

94

105

Харухи Судзумия — гиперактивная японская школьница, которая мечтает дружить со сверхъестественными существами. И в итоге дружит, а сама оказывается могущественнейшей богиней, только вот она об этом не догадывается. И не должна — ведь от её настроения зависит фактически судьба мира! Рассказываем про ранобэ, мангу и аниме, которые покорили мир двадцать лет назад.Отметивший недавно своё столетие Зорро — один из самых легендарных персонажей в мировой культуре. О мстителе в маске снято более шестидесяти фильмов и сериалов, создано бесчисленное количество книг и комиксов. В этой статье мы изучаем историю персонажа — как вымышленную, так и реальную.«Утраченный металл» •«Волчица и охотник» •«В долине солнца» •«Асьенда» •«Удержать небо» и другие книги.Период викторианства — это промышленная революция и невероятные научные открытия, строгие моральные правила и жёсткое классовое расслоение, мистицизм и вера в фей. А ещё викторианство так и не закончилось — потому что оно обрело вторую жизнь в целой россыпи жанров, авторы которых снова и снова отматывают время назад, чтобы вернуться в те благословенные деньки, когда паровозы были большими, а кринолины — ещё больше.«Флэшпойнт» радикально изменил вселенную DC, что уже получило отражение на экранах. В частности, эта серия послужила источником вдохновения для свежего фильма «Флэш» и перезагрузила всю киновселенную DC. Но событий в рамках этой арки хватит на два десятка блокбастеров, а главное — в комиксах всё куда интереснее, чем на экране.К «Могучим рейнджерам» можно относиться по-разному: смеяться над их наивностью, ностальгировать по детству, когда первые сезоны шоу показывали на российском ТВ, или наслаждаться происходящим на экране. Франшиза, существующая, на первый взгляд, ради продажи игрушек, на самом деле обладает богатой историей. Где же таятся корни суперкоманды? Отправимся в Японию!Фанатские короткометражки от маленьких киностудий, отдельные эпизоды в сериалах, костюмированные сюжетные веб-шоу и даже мультсериал по мотивам онлайн-стримов. Всё это — неофициальные адаптации Dungeons & Dragons.140 лет назад, 3 июля 1883 года, родился Франц Кафка, один из самых тревожных творцов тревожного XX века. Большинство произведений писателя были опубликованы после его смерти, во второй половине 1920-х, а фильмы по ним начали появляться только после Второй мировой. Зато сегодня их уже не сосчитать. Что представляли собой эти экранизации и какие из них вышли удачными?За последние десять лет ни одна отечественная студия не выпустила хоть сколько-нибудь заметного проекта, созданного по мотивам творчества русскоязычных фантастов. Но было время, когда игроизации отечественных авторов выходили с завидной регулярностью. Что это были за игры и почему их больше нет? Попробуем разобраться.Стегмайер — один из самых ярких гейм-дизайнеров и издателей настольных игр современности. Но игроки не устают спорить, что им движет в большей степени: творческие порывы или жажда прибыли? Кто он — одарённый гейм-дизайнер, по праву завоевавший аудиторию, или успешный бизнесмен, умеющий продать одно и то же несколько раз? А может, в нём удачно сочетаются обе эти стороны?Когда космические аппараты, изучавшие планеты Солнечной системы, подтвердили их непригодность для жизни, уверенность в том, что когда-нибудь люди займутся благоустройством соседних миров, выросла, и появились масштабные научно-технические проекты терраформирования. Эти проекты выглядят фантастикой, и человечество сможет реализовать их только через сотни лет, даже если приступит к делу прямо сегодня.Мы поговорили с Андреем о достоверности фэнтези-арта, преимуществах фриланса и о том, как научиться искать вдохновение и ответы на самые сложные вопросы.

Юрий Пронкин «Сквозняк»

Физики экспериментируют с технологией порталов, но все проблемы удаётся решить с помощью лома и такой-то матери.

Дарья Новодворская «Кеша»

Апокалипсис глазами умного комнатного попугайчика.

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«Пробуждение с Авророй»ИИ корабля с колонистами бунтует против исходной программы.