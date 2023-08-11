Мир фантастики №237 (август 2023)

В этом номере кто у нас только не собрался! Разбираемся, кто такая Харухи Судзумия и почему у неё такие необычные друзья. Рассказываем, откуда взялся Зорро, сколько раз он попадал на экраны и как повлял на жанр супергероики. Вспоминаем, как Флэш изменил мир комиксов DC. Говорим обо всех экранизациях Франца Кафки. Наконец, отмечаем юбилей «Могучих рейнджеров» и рассказываем об их нетривиальном съёмочном процессе.
В номере
- как викторианская литература выпарилась в ретрофантастику;
- что одну из лучших экранизаций Кафки поставил режиссёр, недолюбливающий его творчество;
- какие неофициальные экранизации и адаптации D&D нужно посмотреть;
- сколько раз отечественную фантастику воплощали в видеоиграх и отчего перестали это делать;
- что такое терраформирование и как оно поможет в будущем осваивать новые миры.
А также: рецензии на книги Брендона Сандерсона, Авы Райд, Лю Цысиня и других • интервью с художником Энди Асламовым • сразу два рассказа • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Энди Асламов
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Следующий номер выйдет 8 сентября.
Харухи Судзумия — гиперактивная японская школьница, которая мечтает дружить со сверхъестественными существами. И в итоге дружит, а сама оказывается могущественнейшей богиней, только вот она об этом не догадывается. И не должна — ведь от её настроения зависит фактически судьба мира! Рассказываем про ранобэ, мангу и аниме, которые покорили мир двадцать лет назад.
Зорро: вымысел и реальность
Отметивший недавно своё столетие Зорро — один из самых легендарных персонажей в мировой культуре. О мстителе в маске снято более шестидесяти фильмов и сериалов, создано бесчисленное количество книг и комиксов. В этой статье мы изучаем историю персонажа — как вымышленную, так и реальную.
Брендон Сандерсон «Утраченный металл» • Ава Райд «Волчица и охотник» • Энди Дэвидсон «В долине солнца» • Изабель Каньяс «Асьенда» • Лю Цысинь «Удержать небо» и другие книги. 36 Жанры
Викторианское фэнтези и неовикторианская фантастика
Период викторианства — это промышленная революция и невероятные научные открытия, строгие моральные правила и жёсткое классовое расслоение, мистицизм и вера в фей. А ещё викторианство так и не закончилось — потому что оно обрело вторую жизнь в целой россыпи жанров, авторы которых снова и снова отматывают время назад, чтобы вернуться в те благословенные деньки, когда паровозы были большими, а кринолины — ещё больше.
Влияние «Флэшпойнта» на комиксы DC и экранизации
«Флэшпойнт» радикально изменил вселенную DC, что уже получило отражение на экранах. В частности, эта серия послужила источником вдохновения для свежего фильма «Флэш» и перезагрузила всю киновселенную DC. Но событий в рамках этой арки хватит на два десятка блокбастеров, а главное — в комиксах всё куда интереснее, чем на экране.
Франшиза «Могучие рейнджеры»
К «Могучим рейнджерам» можно относиться по-разному: смеяться над их наивностью, ностальгировать по детству, когда первые сезоны шоу показывали на российском ТВ, или наслаждаться происходящим на экране. Франшиза, существующая, на первый взгляд, ради продажи игрушек, на самом деле обладает богатой историей. Где же таятся корни суперкоманды? Отправимся в Японию! 54 Ретроспектива
Экранизации Dungeons & Dragons, часть 2: неофициальные
Фанатские короткометражки от маленьких киностудий, отдельные эпизоды в сериалах, костюмированные сюжетные веб-шоу и даже мультсериал по мотивам онлайн-стримов. Всё это — неофициальные адаптации Dungeons & Dragons. 64 Вспомнить всё
Как экранизировали Франца Кафку
140 лет назад, 3 июля 1883 года, родился Франц Кафка, один из самых тревожных творцов тревожного XX века. Большинство произведений писателя были опубликованы после его смерти, во второй половине 1920-х, а фильмы по ним начали появляться только после Второй мировой. Зато сегодня их уже не сосчитать. Что представляли собой эти экранизации и какие из них вышли удачными?
Отечественные игры по мотивам книжной фантастики СНГ
За последние десять лет ни одна отечественная студия не выпустила хоть сколько-нибудь заметного проекта, созданного по мотивам творчества русскоязычных фантастов. Но было время, когда игроизации отечественных авторов выходили с завидной регулярностью. Что это были за игры и почему их больше нет? Попробуем разобраться. 82 Настольные игры
Джейми Стегмайер
Стегмайер — один из самых ярких гейм-дизайнеров и издателей настольных игр современности. Но игроки не устают спорить, что им движет в большей степени: творческие порывы или жажда прибыли? Кто он — одарённый гейм-дизайнер, по праву завоевавший аудиторию, или успешный бизнесмен, умеющий продать одно и то же несколько раз? А может, в нём удачно сочетаются обе эти стороны?
Терраформирование планет в фантастике и реальных проектах
Когда космические аппараты, изучавшие планеты Солнечной системы, подтвердили их непригодность для жизни, уверенность в том, что когда-нибудь люди займутся благоустройством соседних миров, выросла, и появились масштабные научно-технические проекты терраформирования. Эти проекты выглядят фантастикой, и человечество сможет реализовать их только через сотни лет, даже если приступит к делу прямо сегодня.
Энди Асламов
Мы поговорили с Андреем о достоверности фэнтези-арта, преимуществах фриланса и о том, как научиться искать вдохновение и ответы на самые сложные вопросы. 105 Рассказы
Юрий Пронкин «Сквозняк»
Физики экспериментируют с технологией порталов, но все проблемы удаётся решить с помощью лома и такой-то матери.
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