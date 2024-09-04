Обзор Black Myth: Wukong. АААбезьяна не без изъяна

За минувшие месяцы Black Myth: Wukong из занятной безделицы превратилась в одну из самых ожидаемых игр, а теперь и вовсе стала народным претендентом на статус главного релиза 2024 года. Никакие скандалы и интриги злопыхателей не помешали игре разойтись тиражом в 18 миллионов копий за две недели и собрать полмиллиона крайне положительных отзывов в Steam. Но достойна ли первая китайская ААА-игра такого успеха, или хитрая обезьяна-трикстер провернула с публикой магический трюк?

История Black Myth: Wukong начинается с яркого постановочного пролога. Острый на язык король обезьян Сунь Укун восстаёт против Небесного суда за убийство ему подобных и, к несчастью, проигрывает бой с представителем Божественных Небожителей. Коварные высшие создания ссылают Укуна на землю, обратив его в камень. Но тот, согласно преданиям, может вернуться — нужно лишь собрать шесть артефактов, которые разлетелись по всем частям света. Спустя века после падения Укуна мы в роли Избранной обезьяны начинаем своё путешествие по долам и весям с целью возрождения короля.

В отличие от той же Dark Souls, воспринимать сюжет Black Myth: Wukong на уровне «Избранный собирает реликвии» невозможно — авторы наделили каждую главу собственным конфликтом, антагонистами и действующими лицами, которые нередко привязаны к первоисточнику. Для китайцев «Путешествие на Запад» — нечто большее, чем для нас, например, «Анна Каренина» Льва Толстого или сказки Александра Пушкина, поэтому авторы со всей любовью раскланиваются перед своим литературным достоянием, оставляя прочих игроков в лёгком недоумении. Попытка погружения в Black Myth без знания предыстории напоминает просмотр какой-нибудь многосерийной фурри-дорамы, которую вам включили с середины: абсолютно ничего не понятно, а потому порой совершенно не интересно. Встроенный глоссарий практически не помогает — с таким же успехом короткие исторические и географические справки вместе с предысторией персонажей можно было подавать в виде ссылок на Википедию.

Приятным исключением в троецарствии непонятных сюжетных поворотов, чудаковатых персонажей и пафосных диалогов станут разве что потрясающе красивые ролики между главами, каждый из которых выполнен в собственном стиле: от гохуа до покадровой кукольной анимации. Их хочется смотреть, не отрываясь, даже без всякого культурного содержания — настолько крутыми они получились.

«Путешествие на Запад» — это фантастико-сатирический роман, написанный в XVI веке и повествующий о пути монаха Сюань-цзана в Индию за священными книгами. Причём в центре внимания вовсе не бродячий буддист, а его спутники, в первую очередь царь обезьян Сунь Укун — трикстер, первый владелец MKB , мастер полётов на облаке и обладатель непревзойдённых магических способностей, которые в китайской традиции называют просто «превращениями». Среди других действующих лиц — изгнанные из небесных чертогов человек-свинья Чжу Бацзе, песчаный тролль Ша Сэн и белый дракон-конь.

Наряду с «Троецарствием», «Речными заводями» и «Сном в красном тереме» «Путешествие на Запад» входит в число четырёх величайших произведений классической китайской литературы. И, как и три его собрата, требует для прочтения потрясающей усидчивости — в полном русском издании романа больше двух тысяч страниц.

Black Myth: Wukong старательно пытаются вписать в систему игровых координат, сравнивая её то с Dark Souls, то с Sekiro, то и вовсе с недавней дилогией God of War. Но наиболее метким было бы сравнение с играми студии Team Ninja, в первую очередь с дилогией Nioh.

Как и во всех подобных играх, основной боевой силой обезьянки служат комбинации быстрых и сильных ударов. При этом сильный удар разрешается заряжать двумя способами: либо набирая концентрацию при помощи лёгких тычков, либо банально зажав сильную атаку. Как и в Nioh, у вашего оружия (боевого посоха бо, как у Донателло из «Черепашек-ниндзя») есть три различные боевые стойки, меняющие стиль ударов. Всё это управляется традиционной выносливостью, определяющей, как долго персонаж сможет прыгать и уклоняться. Есть и фляги с местным эстусом, только в отличие от большинства игр жанра здесь они гибко кастомизируются: в сосуд из тыквы можно добавлять различные снадобья, которые будут давать дополнительные бонусы вроде усиления атаки или сопротивления урону. Довольно традиционна и система экипировки: самой красивой и смертоносной вашу обезьянку можно сделать либо изготавливая броню из ресурсов, либо находя её в укромных сундучках или получая в награду за победу над сильными противниками.

По-настоящему уникальными бои в Black Myth: Wukong становятся с появлением в арсенале наследника Укуна различных заклинаний, на которые расходуется мана. Практически все из доброй дюжины изучаемых заклятий обладают ошеломительно полезными эффектами: первым же магическим навыком Избранный сможет полностью обездвиживать врагов, затем он научится создавать боевых клонов и кольцо исцеляющего огня, превращаться в камень, становиться невидимым и далее по списку. Особняком идут перенесённые из «Путешествия на Запад» способности героя к трансформации — став каким-нибудь чудо-медведем или пламенным волком, персонаж на время получает собственный мувсет и отдельную полоску здоровья. Есть и превращения поменьше: например, победа над первым же крепким побочным боссом даёт герою возможность на мгновение обращаться в огромное умертвие, которое при помощи мощного удара лбом отправляет в продолжительный нокдаун почти любого соперника.

Боевая система планомерно расширяется вместе с прогрессией, которая напрямую связана с размашистой прокачкой: в отличие от других RPG, здесь нет цифр и улучшаемых характеристик, а повышение уровня даёт лишь очки навыков. Их разрешается не только инвестировать на своё усмотрение, но и даром обнулять, перераспределяя ради экспериментов всё честно нажитое. Опыт, в отличие от Dark Souls, после смерти здесь тоже никто не отбирает — хотя местные алтари и похожи на костры, Black Myth: Wukong ограничивается лишь возрождением врагов.

Но, несмотря на огромный арсенал средств, щадящий дизайн и гибкость инструментов, Black Myth: Wukong точно нельзя назвать лёгкой игрой. Обычные враги действительно не представляют большой угрозы, а вот боссы , которых в игре больше сотни (!!!), порой заставляют попотеть. Надо отдать разработчикам должное: над разнообразием, уникальностью и увлекательностью поединков они по-настоящему постарались. Похожие на вашего героя гуманоиды, огромные звери, исполинские чудища, монструозные титаны и боги — в местный бестиарий записались чуть ли не все представители китайского фольклора, а по кинематографичности сражений с ними в лучшие моменты Black Myth: Wukong способна заткнуть за пояс и Elden Ring, и God of War: Ragnarok. Победа почти всегда зависит от личных навыков игрока, его способности определить верную стратегию поведения и подходящие инструменты противодействия. Например, вторая стойка, которая позволяет пользоваться посохом как шестом, поможет избежать большинства атак по земле.

Естественно, нередко желание авторов наплодить сотню боссов даёт осечки. Если не считать ощущения того, что вся игра представляет собой утомительный босс -раш на сорок часов, некоторые персонажи порождают пики запредельной сложности в худших традициях недавнего дополнения к Elden Ring. То очередное чучело показывает цепочку комбо из двадцати неконтролируемых ударов, то заполняет всю арену АОЕ-атаками, то включает совершенно читерскую вторую фазу, под которую ты не подбирал экипировку. Встречаются и банальные технические и гейм-дизайнерские огрехи: из-за размера некоторых противников камера показывает их пятки, стену или небо, а хитбоксы заставляют вспомнить худшие времена первой Dark Souls.

За пределами бесконечной борьбы с боссами Black Myth: Wukong предлагает довольно линейные кишкообразные уровни с приличным количеством аппендиксов, где можно найти редкую экипировку, побочные квесты и второстепенных главгадов. Исследования чаще всего приносят удовольствие, зато нередко мешает отсутствие карты и невидимые стены. Умение прятать границы уровней за геометрией пока оказалось разработчикам недоступным, да и с навигацией по местным полям они явно намудрили. Особенно душной получилась последняя, открытая локация: мало того что она напичкана злющими врагами, так ещё и понять, куда и в каком порядке там двигаться, не сможет даже лютый ветеран Elden Ring.

Зато однозначно можно сказать, что программистам Game Science получилось лучше многих обуздать непокорный Unreal Engine 5. Black Myth: Wukong — бескомпромиссно красивая игра с потрясающим уровнем технологий и полной поддержкой всех функций движка, от трассировки лучей до сверхдетальной геометрии и частиц. От изобилия деталей каждую минуту захватывает дух: при наличии современного ПК или хотя бы PS5 можно рассмотреть каждую былинку и тростинку, каждый волосочек в мехе вашего персонажа, полюбоваться на взаправдашний снег, песок и густой тропический лес.

С художественной точки зрения Black Myth: Wukong тоже феноменально хороша: каждую новую тварь встречаешь с нескрываемым интересом, а местные пейзажи вызывают благоговение и погружают в подлинный визуальный дзен. Зная об этом, авторы нарочно разместили у самых «открыточных» локаций точки для медитации, позволяющие на мгновение остановиться и оценить труд художников. На старте у игры были проблемы с производительностью, но после патчей ситуация изменилась. Теперь, основательно пошаманив с настройками, добиться приемлемой частоты кадров и качества можно даже на минимально соответствующей требованиям системе.

Black Myth: Wukong трудно назвать заметным претендентом на звание игры года — авторам всё же не хватило смекалки, терпения, а главное, опыта, чтобы превратить её в отшлифованный бриллиант. Сама история понятна только китайцам и знатокам азиатской культуры, исследование локаций регулярно спотыкается о левел-дизайн, бесконечные боссы утомляют и раздражают по миллиону разных поводов. Но в жанре «ещё одна интересная игра с Востока» (привет, Stellar Blade!) Black Myth: Wukong выступает очень достойно, и она однозначно заслуживает если не приобретения, то уделённого ей публикой внимания. Особенно на фоне того, что западная игровая индустрия в этом году как будто разучилась создавать что-то простое и приятное.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.