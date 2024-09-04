Необычные стратегии. Классика нестандартных игр

20 сентября вышла долгожданная Frostpunk 2 — сиквел одной из самых необычных стратегий, где привычную фанатам градостроев формулу завернули в сеттинг сурового выживания в ледяном постапокалипсисе — да ещё и с дуэтом стимпанка и теслапанка! Пожалуй, это самое большое событие в жанре в 2024 году. И мы решили, что это отличный повод вспомнить, какими нестандартными стратегическими играми радовали нас разработчики последние три десятилетия. Список собрался внушительный, так что мы поделили его на части. Сегодня у нас подборка из самых очевидных, прямо-таки классически необычных стратегий.

Dungeon Keeper

Дарья Кулагина-Кравчук

Юрий Кулагин

Зачищая очередное подземелье в любой RPG, игрок редко задумывается о том, сколько труда в него было вложено… Нет, не разработчиками, а его Хранителем! Все ловушки, которые нужно обезвредить, кто-то старался поставить. Сокровищницу, откуда игрок уносит ценный лут, кто-то аккуратно наполнял. А залитые кровью залы кто-то оформлял по всей моде демондернизма.

Именно роль этого «кого-то» в 1997 году игрокам предложил взять на себя Dungeon Keeper — новый проект гейм-дизайнера Питера Молинье, который уже успел к тому моменту прославиться дилогией божественных симуляторов Populous и тайкуном Theme Park. В серии миссий новоиспечённым Хранителям подземелья предстояло превратить отвратительно счастливое королевство Добра в уютные пустоши Зла — всё это с отменной чернушной атмосферой и под вкрадчивый голос рассказчика.

Формально Dungeon Keeper — это тоже стратегия непрямого контроля, как и Majesty, но с явным уклоном в тайкун. Главная цель — построить комфортное (для прислужников) и опасное (для противников) подземелье, через которое не так-то просто будет пробиться к Сердцу, ведь его разрушение приводит к поражению. Строительство новых залов, как и изрядная часть других действий, завязано на том же самом непрямом контроле: игрок может лишь размечать, какую работу и где нужно выполнить, а дальше подручные сами разберутся.

Или не разберутся. У каждого существа здесь есть свой искусственный интеллект, который и определяет его поведение. Призраки обожают собираться в храмах, орки предпочитают охранные посты, а чернокнижников чаще всего можно найти в библиотеке. Приходится буквально рукой-курсором перетаскивать самых нерадивых прислужников в нужные игроку места или хотя бы оплеуху отвешивать, чтобы работали эффективнее. В самых отчаянных ситуациях можно вселиться в юнита и управлять им от первого лица — но это приносит скорее эстетическое удовольствие, чем пользу.

Зато пользу приносит правильная застройка. В начале игры крохотное подземелье населено лишь бесами-рабочими, почти бесполезными мухами и агрессивными пауками, но потом быстро разрастается. Игрок строит жилища для существ — причём некоторых монстров нужно селить подальше друг от друга, а то подерутся. Размещает тренировочные залы, библиотеки и мастерские, чтобы изучать новые заклинания и конструировать ловушки. Про сокровищницу тоже негоже забывать: там Хранитель складирует золото, и туда же существа приходят за зарплатой — и сильно расстраиваются, если её не находят.

Процветающее подземелье неизбежно привлекает внимание добрых героев. Бои в Dungeon Keeper — это весёлый, цветастый, но слабо контролируемый хаос. Когда на героев набрасывается хотя бы половина обитателей подземелья, на экране начинается полная неразбериха — иногда в ней получается прицельно ударить кого-то молнией или подлечить раненого монстра, но по большей части приходится полагаться на интеллект подручных.

В этом и заключается главная геймплейная идея Dungeon Keeper: создать подземелье, которое сможет функционировать более-менее само, без присущего многим стратегиям микроконтроля. Конечно, десятки «ручных» действий никто не отменял — расставлять ловушки и назначать тип комнаты всё равно приходится самостоятельно. Но всё же здесь часто случаются моменты, когда просто хочется остановить камеру и наблюдать, как вампиры снуют по библиотеке, в пыточной тёмные госпожи предаются запретным удовольствиям, а бес отлынивает от работы… так, оплеуху захотел?!

Dungeon Keeper получила дополнение с набором сложных уровней и полноценный сиквел, который пришёлся по душе не всем фанатам оригинала. Но на этом серия фактически закончилась — не считать же её наследником выпущенное Electronic Arts мобильное недоразумение. Зато дело Хранителя подземелья продолжают многочисленные духовные продолжения: Evil Genius, War for the Overworld, серия Dungeons — так что пусть под другими именами, но злодейский менеджмент до сих пор продолжает развиваться.

Majesty: The Fantasy Kingdom Sim

Даниил Кортез

Сказочно-фэнтезийная дилогия про незадачливое королевство Ардания, которое кто только не мучает: от нашествия крыс до нежити, демонов и идиотизма его правителя. Это вы, кстати. Решать все насущные проблемы, по законам жанра, должны герои: паладины в белых доспехах, рейнджеры с длинными луками, ловкие бандиты и искусные чародеи с длинными белыми бородами. Правда, делать они будут это не по прямому приказу, а как все нормальные люди — за соответствующий гонорар.

Majesty — это стратегия в реальном времени с непрямым управлением. Вы не можете кликнуть ни на рабочих, ни на солдат — только выставлять задачи. И если здания ваши крестьяне ещё построят, как дойдут до площадки (негоже смердам перечить королю!), то заносчивые герои и пальцем не шевельнут, пока вы не выставите за миссию достойную денежную награду. Мешает логово волков? Ставьте флажок с 300 – 400 золота награды, авось какой-нибудь начинающий воин 1-го уровня и прогонит зверюг. Вашу жизнь портит лич или какой-нибудь элементальный круг? Ну тут уже придётся раскошеливаться, так как никто в здравом уме за гроши на верную смерть не пойдёт.

исправляющее множество багов и вносящее в игру тонны нового контента. Эта простая, но изобретательная идея подарила игрокам целые две игры в классическом и уморительном фэнтези. Вторую часть, кстати, делали разработчики из СНГ, и к ней вышло огромное количество дополнительного контента — вплоть до возможности поиграть за монстров, терроризирующих Арданию! А позже фанаты сделали своё переиздание

Impossible Creatures

Данил Ряснянский

Сегодня студия Relic известна в первую очередь по Warhammer 40,000: Dawn of War, а на заре 2000-х её знавали за космическую Homeworld. Но была в портфолио студии ещё одна удивительная стратегия, которая на фоне прочих проектов канадцев выглядит незаслуженно забытой.

На первый взгляд Impossible Creatures кажется стереотипной, если не сказать примитивной, RTS: два вида ресурсов, практически идентичные стороны конфликта, стационарная база с рабочими, которые возводят вокруг неё вспомогательные постройки разной степени полезности, плюс утянутая из Age of Empires механика перехода от одного уровня развития к другому — и всё это в обложке симпатичной и новомодной трёхмерной графики.

Впечатления кардинальным образом меняются, когда игра знакомит со своей ключевой фишкой — генетической лабораторией, позволяющей скрещивать друг с другом два из предложенных шести десятков видов животных, которых мы плодим и отправляем в бой. Хотите бегемотолемминга? Пожалуйста. Крысоволка? Запросто. Ядовитую зебролягушку? Одобряемо! Создавать чудовищный зоопарк в Impossible Creatures не менее увлекательно, чем выращивать собственную зверюшку в легендарной Spore: конечный продукт наследует именно те качества оригиналов, которые хочет игрок, а движок честно моделирует, как ваша потрясающая медведепаха ползёт на врага.

Увы, особой тактической глубиной Impossible Creatures похвастать не может — единственной работающей тактикой почти в любой миссии остаётся раш из толпы самых быстрых, злобных и крепких бестий. Но за то, что в ней могла схлестнуться стая летающих скорпионо-сов с агрессивными стрекозо-крокодилами, ей можно простить абсолютно всё.

Frostpunk

Даниил Кортез

Мир поразил новый ледниковый период: температура падает до рекордных значений за считаные годы, и снегом замело весь земной шар. Жители Великобритании эвакуируются в ледяную тундру, где правительство заблаговременно построило специальные угольные генераторы, способные перебить своим жаром даже самый лютый мороз. Ну, точнее, попыталось: не всё удалось достроить вовремя или правильно. Но вы успели! Теперь вы, как «капитан», должны организовать новую жизнь после конца света для оставшихся сотен счастливчиков.

Frostpunk завоевала сердца миллионов игроков необычным миксом привычных градостроев с «выживачом». Помимо стандартных вопросов «где взять древесину на новый дом» и «что изучать в древе технологий», вам постоянно приходится сражаться с острой нехваткой… да в целом вообще всего, от людей до еды. И принимать тяжёлые моральные выборы. Отправить детей в шахты? Ужасно конечно, но у нас тут конец света и без лишней горсти угля последние остатки человечества не переживут ночь при температуре − 50. Кормить людей опилками? А что они планировали есть в условиях ледяной пустоши? 24-часовые рабочие смены бесчеловечны? Ну вот такая цена выживания в текущих грустных условиях.

Местами игру можно критиковать за топорность как выборов, так и морали. По ходу сюжета вам дают выбор — удариться в религиозное безумие (ведь вера — лучший мотиватор стараться и неплохая замена смыслу существования) или коммунистическую диктатуру (работай и не выпендривайся, за тебя всё нужное наверху подумают!). Оба отличаются разве что цветом фломастера и парой опций. Если вы просто пошли по одной из веток, даже не добравшись до самых людоедских опций вроде ритуальных пыток или идеологических чисток, — игра всё равно осудит вас, игнорируя контекст апокалипсиса за окном. Но в целом первое (и на самом деле единственно нужное, реиграбельность у Frostpunk не то чтобы выдающаяся) прохождение это не портит. К тому же у игры есть великолепные дополнения, которые раскрывают тему куда лучше.

Помимо удачного геймплейного микса сложной морали и продуманного градостроя, игра поражает эстетикой. Британская архитектура XX века, стимпанк-роботы и теслапанк-заводы, меланхолично-депрессивная безнадёга в арте и невероятном саундтреке.

Последний — самый яркий бриллиант в короне Frostpunk: работа Петра Музиала (Piotr Musiał) достойна стоять в зале славы видеоигровой музыки. Композиция, звучащая в последний день основного сюжета ( The City Must Survive ), настолько идеально попадает в контекст происходящего и сердце игрока, что в сообществе фанатов стала мемом «тот самый трек». После прохождения её невозможно слушать, не поймав мурашки размером с кулак с первых же нот.

Помимо стилистической необычности стоит отметить ещё один нетривиальный геймплейный момент. Frostpunk — «круговой» градострой. Так как население неспособно выжить в такую холодрыгу, не обнимая спасительный отопительный генератор, вся инфраструктура вашего города строится вокруг большущей печки. Это не только необычная геометрия, но и очередная дилемма: важные здания и самые многоквартирные дома строятся поближе к теплу, а вот остальному придётся ютиться на холодной окраине, куда жар почти не долетает без дополнительных усилий и трат. Соболезнуем тем работягам, кто не отстоял очередь на комнату около печей, и желаем им побыстрее закалиться!

Ну и хватит с нас необычного на сегодня — впереди ещё много удивительных игр, и о некоторых из них вы, возможно, даже и не слышали. Будет только страньше и чудесатее!

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