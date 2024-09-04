«Тайна планеты роботов»: загадочная история китайского мультфильма

Найти информацию о «Тайне планеты роботов» — задача даже не для археолога, а для палеонтолога: о ней нет никаких данных в «Википедии» (в том числе англоязычной), а китайская поисковая система Baidu выдаёт лишь крупицы сведений. Мультфильм стал не слишком значимым событием даже на своей родине — а потому известно о нём немного. Но кое-что отыскать всё же удалось.





В английской транскрипции имена создателей пишутся одинаково, однако это разные люди. Сюй Чжэн – актёр кино и телевидения, а Вэй Син – дебютантка в мейнстримной анимации. Впрочем, дебютантка ли? Ведь именно она придумала франшизу «Зефирка и Облачко», частью которой и стал мультфильм. Оригинальный сериал — милая история для самых маленьких, где активная девочка учится базовым вещам.





