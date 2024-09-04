«Тайна планеты роботов»: загадочная история китайского мультфильма

Мама девочки Зефирки — супергероиня. Нет, она не Эластика из «Суперсемейки», а робототехник. Раньше у неё были амбиции — но после несчастного случая, чуть не стоившего Зефирке жизни, она забросила работу и стала противницей того, чтобы дочь общалась с роботами. Но проблема в том, что гиперактивная малышка их обожает! Пришлось матери пойти навстречу и рассказать ей основы конструирования машин. Правда, возвращение к профессии и без обучения шестилетки оказалось непростым: выяснилось, что злая коллега разрабатывает некий план, связанный с восстанием роботов…
Mian hua tang he yun duo ma ma 1 bao bei xin ji hua
Найти информацию о «Тайне планеты роботов» — задача даже не для археолога, а для палеонтолога: о ней нет никаких данных в «Википедии» (в том числе англоязычной), а китайская поисковая система Baidu выдаёт лишь крупицы сведений. Мультфильм стал не слишком значимым событием даже на своей родине — а потому известно о нём немного. Но кое-что отыскать всё же удалось.
В английской транскрипции имена создателей пишутся одинаково, однако это разные люди. Сюй Чжэн – актёр кино и телевидения, а Вэй Син – дебютантка в мейнстримной анимации. Впрочем, дебютантка ли? Ведь именно она придумала франшизу «Зефирка и Облачко», частью которой и стал мультфильм. Оригинальный сериал — милая история для самых маленьких, где активная девочка учится базовым вещам.
Что до Сюй Чжэна, то его место в китайской анимации определить сложнее. Однако он явно не новичок: начинающий не смог бы получить бюджет на крупный проект, который вышел в прокат за рубежом.
Но странности фильма не ограничиваются лишь минимумом данных об авторах. Свой вклад внесла и русская адаптация названия. В оригинале оно звучит как «Базовый план для Зефирки и Облачка: Мама №1» — не слишком привычно для отечественного зрителя. Хотя «Тайна планеты роботов» просто не соответствует сюжету — ведь никакой планеты здесь нет. Действие происходит в Китае будущего, который по стилю немного напоминает «Джетсонов»: яркие высотки и технологии, облегчающие жизнь, здесь тоже сочетаются с традиционными ценностями.
Ещё один вопрос к мультфильму — кому он на самом деле предназначен. Отчасти это творение для широкой аудитории обоих полов — но оно поднимает слишком конкретные проблемы. Сюжет про молодую маму, которая пережила травму и решила больше времени уделять семье, выглядит как личная история — и если вспомнить, что изначально франшизу создала женщина, то в такой сценарий легко поверить.
Конечно, трудно без удивления наблюдать за героиней, которая потратила половину жизни на карьеру, а теперь успевает справляться с домашней рутиной, вкусно готовить, да ещё и присматривать за больной матерью и ребёнком-непоседой — и всё это с широкой улыбкой американской домохозяйки из рекламы 1950-х годов. Но если не концентрироваться на таких деталях, то становится понятно, что «Тайна» — это кино в первую очередь о том, как мама и дочка находят общий язык, разделяя страсть к робототехнике.
Кстати, в том, что касается самих роботов, мультфильм более реалистичен, чем большинство современной анимации на эту тему. Он не показывает машин как личности — робот, созданный Зефиркой, даже не полноценный персонаж, а лишь механизм, которого должны запрограммировать на общение с детьми. Ничего похожего на милаху Бэймакса из «Города героев»: роботы — это просто вещи, способные к анализу и эмпатии, но не поднимающиеся в развитии выше уровня собаки. Такой подход в каком-то смысле делает «Тайну» уникальной историей — и это плюс.
А вот что касается минусов, то здесь многое зависит от возраста аудитории. Например, центральный конфликт укладывается в формулу «злобная стерва завидует молодой талантливой маме», и малышам это может показаться непонятным, а взрослым — чересчур наивным. Впрочем, до откровенной глупости наивность в фильме всё-таки никогда не отпускается.
А ещё здесь слабая анимация — она рассчитана в основном на то, чтобы быть милой, но из-за этого мимика персонажей часто выглядит бедно. Сказать, когда Зефирка удивлена, а когда расстроена, довольно сложно. Волосы персонажей больше похожи на плохие парики, залитые клеем, двигается разве что одна прядь на лбу. Не проработаны и текстуры: задники выглядят искусственно, трава просто натянута на плоскости, как ковёр, а мир ощущается ограниченным. Квадратные здания из стекла и бетона явно сделаны такими не в угоду антуражу, а из-за того, что так их проще было нарисовать. Изобретательные ракурсы камеры не скрывают того, что гравитация в «Тайне планеты роботов» будто и впрямь инопланетная: в замедленных сценах прыжков и падения ни на секунду не возникает сомнения, что герои не пострадают. Но при всех этих проблемах качество картинки значительно выше, чем в европейских компьютерных мультфильмах.
«Тайна планеты роботов» — не самая обязательная для просмотра вещь. Но она явно сделана с любовью. Видно, что создателям было не всё равно, — и финальные титры, в которых появляются радостные актёры озвучивания, это только подчёркивают. Кроме того, фильм вышел милым и не раздражающим. Единственное, что мешает ему вписаться в рамки совсем уж детской аудитории, это история, слишком сложная для того, чтобы её поняли очень юные зрители. Соперничество мамы-героини с злобной тёткой они вряд ли оценят — а некоторых родителей могут смутить ещё и перестрелки роботов.
Впрочем, если такие вещи для вас не проблема — сводите детей на приключения Зефирки и её мамы. Или дождитесь выхода фильма на стримингах, хотя поход в кинотеатр гораздо лучше сработает для создания семейной атмосферы. Впрочем, знаем мы вас, лентяев…
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