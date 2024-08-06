Художник Алексей Круглов: чудовища, мутанты и тёмный мир Warhammer

Magic: The Gathering и Warhammer — одни из самых ярких фантастических вселенных, к которым приложили руку тысячи художников со всего света. Обитатели этих вселенных, прежде чем обрести окончательный облик, проходят длинный путь. И в начале этого пути над ними работают концепт-художники — такие, как Алексей Круглов.

Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

Художник о себе Концепт-художник и иллюстратор из Владимира. По образованию учитель ИЗО и черчения. Закончил факультет изобразительного искусства ВЛГУ им. Столетовых. Работаю в индустрии CG с 2015 года. Ещё в детском саду я рисовал для одногруппников персонажей из различных мультфильмов. Позже родители отдали меня в художественную школу, где я начал серьёзное обучение.

После окончания школы встал вопрос: «Что дальше?» Так как я попал в первую волну ЕГЭ, я подал документы в различные вузы, надеясь поступить хоть куда-нибудь. Откровенно говоря, мне было всё равно куда; на тот момент я не планировал связывать своё будущее с рисованием. По итогу судьба распорядилась так, что наилучшие шансы на поступление у меня были в педагогическом вузе с художественным уклоном. Туда и пошел. Но даже после окончания вуза никаких перспектив в профессии художника я не видел и пару лет отработал на «левых» работах. В тот период рисование было для меня чем-то вроде хобби. Тогда же я приобрел свой первый графический планшет и начал осваивать Photoshop. И вот однажды я увидел объявление, что в моем городе набирают людей в компанию, которая создает небольшие мобильные игры. Я решил бросить работу и поставить всё на зеро. В итоге меня взяли, я получил свой первый опыт в геймдеве, и понеслось…





Почему вы выбрали жанр фэнтези-арта?

Я выбрал фэнтези и фантастический арт, так как всегда был просто повернут на этой тематике. У отца огромная библиотека, и я прочитал очень много книг этого жанра: Стивена Кинга, Говарда Ф. Лавкрафта , Джона Р. Р. Толкина, Урсулу Ле Гуин , Дина Кунца, Фрэнка Герберта , Рэя Брэдбери и многих других. Ну и, конечно же, увлечение видеоиграми сыграло важную роль. (Как же много часов уроков было прогуляно в компьютерных клубах!)

Othelm, Sigardian Outcast Карта Magic: The Gathering, которую я сделал для сета «Иннистрад: Багровая клятва». Иннистрад — мир, вдохновленный готической фантастикой, поэтому жители его соответствующие: вампиры и оборотни, призраки и зомби.

Что отличает его от других направлений в живописи?

Да ничем фэнтези-арт не отличается от других направлений: просто кому что нравится, тот то и рисует.

В какой технике вы работаете? Есть ли принципиальные различия между традиционной живописью и цифровой?

Разумеется, разница между CG и традиционной живописью есть, и немаленькая. В университетские годы я очень много рисовал на холсте и с тех пор не испытываю особой любви к классическим материалам.

Главное, что мне не нравится в традиционной живописи, — грязь. В краске оказывается всё: руки, да и весь художник, квартира, домашние животные… Отмывание кистей и заточка карандашей — просто бр-р-р… Ну и дикая дороговизна расходных материалов тоже не сильно вдохновляет. Так что CG стало для меня идеальным решением.

Фракция Нургла Ключевой арт для фракции демонов Нургла из игры Total War: Warhammer III. Поскольку Нургл — бог не только разложения и энтропии, но и тяги к жизни и жизненной энергии, то я изобразил армию демонов одновременно как ужасающую орду и как веселый карнавал, наслаждающийся тем, что он распространяет смерть и болезни во славу своего дедушки.

Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

В идеале, конечно, лучше иметь и то, и другое, но если всё-таки выбирать, то стиль решает.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи? Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Чаще всего рисую все-таки для себя — всё потому, что у меня нет постоянной занятости, я предпочитаю фриланс. Как-то так сложилось, что в компаниях на постоянке я не уживаюсь, поэтому работаю от проекта к проекту, а в перерывах между ними рисую что-то своё.

По поводу свободы творчества, тут принцип «кто за девушку платит, тот её и танцует». Некоторые заказчики требуют строгого соблюдения ТЗ, а некоторые, наоборот, оставляют всё на усмотрение автора. Но в любом случае заказчик всегда прав.

Пираты с побережья вампиров «Пятнадцать мертвецов на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка крови! Пей, и Нагаш тебя доведёт до конца. Йо-хо-хо, и бутылка крови!»

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Я работал много над чем. Самые крупные проекты, в которых я участвовал, — ККИ Magic: The Gathering и Total War: Warhammer III. Особенно мне запомнилась работа над последней, так как я большой фанат и вселенной Warhammer, и серии Total War. В этом проекте мне довелось создать синематик для фракции демонов Нургла. Это был для меня новый опыт, ведь студия делает анимации вручную, а не с помощью нейросетей, и от меня требовалось делить картинку на слои (фон, задний план, передний план, персонажи, спецэффекты) и прорабатывать каждый по-максимуму, чтобы при сдвигах анимации не было видно пробелов. Ну и отдельный кайф — увидеть потом, как мои статичные картинки приходят в движение в готовом ролике.

Как ведется работа над крупными проектами, в которых занято много людей? Насколько тесно вы взаимодействуете с другими участниками процесса? Приходится ли подстраивать свой стиль под заданный?

Так как я фрилансер, все мои контакты ограничиваются арт-директором, ну и финотделом для отправки счетов.

Когда я только начинал карьеру, мне, конечно, приходилось подстраиваться под стиль проектов, над которыми работал, — чтобы набить руку, ну и денег подзаработать. Но со временем и по мере развития моих навыков ко мне стали приходить заказчики, которым нужен был именно мой стиль. Поэтому сейчас я не берусь за проекты, которые требуют работать в другой манере.

Mitternachtaristokratie (Полуночная аристократия) Концепт персонажа для персонального проекта. Беременная вампирша-аристократка, скрывающая свое изуродованное лицо под маской.

Каких навыков концепт-арт требует от художника?

Я специализируюсь конкретно на концепт-арте персонажей, поэтому буду плясать от этого. Для создания качественного концепта персонажа требуется комплекс знаний: от анатомии и цветоведения до специфических вещей вроде механики, гидравлики, психологии и так далее. Также для оригинального концепта нужна изрядная фантазия, но главное — «насмотренность», то есть багаж визуальных образов.

Как сделать персонажа ярким и запоминающимся? Есть ли у вас для этого отработанные приемы?

Чтобы персонаж получился интересным, нужно досконально продумать его историю. Кто он? Какая у него профессия? Какой у него характер? Что у него было в прошлом? И отразить ответы на эти вопросы в иллюстрации. И если у вас при взгляде на арт (необязательно полноценный; это может быть грубый скетч — главное, чтобы он хорошо читался) в голове тут же складывается история героя, то такой концепт я считаю удачным.

Археотехник Фан-арт по вселенной Warhammer 40,000. Тут я изобразил экспедицию Адептус Механикус, которая нашла «железных людей» — древних роботов, обладающих искусственным интеллектом. К слову, ИИ запрещен в Империуме, так как эти самые машины практически уничтожили человечество в апокалиптической войне много тысяч лет назад. Без лишних слов: больше эту экспедицию никто не видел.

Каких персонажей вам интереснее создавать: жутких монстров или прекрасных эльфов? Почему?

Прекрасные эльфы — это не ко мне, это мне кажется скучным (смеётся) . Мне больше нравятся жуткие монстры — тут можно проявить фантазию во всяческих деформациях. Также люблю рисовать персонажей, «побитых жизнью»: с увечьями, ранами, — или с физическими недостатками, мутациями. Это уже, наверно, следствие моего увлечения хоррорами.

Есть ли такой сеттинг или проект, в котором вы мечтаете поработать?

Всегда хотел поработать над вселенной Warhammer напрямую с её создателями Games Workshop. Я даже несколько раз посылал резюме, но ответа не дождался.

Иннсмут Иллюстрация, вдохновлённая повестью Г. Ф. Лавкрафта «Тень над Иннсмутом». Тут я изобразил кусочек повседневной жизни рыболюдей, проживающих в Иннсмуте. Они вылавливают рыбу и золото, дарованные им их божеством Дагоном.

Что для вас творчество: любимое хобби, работа, способ высказать свои идеи? Может ли художник гармонично совмещать всё это?

Творчество для меня одновременно и хобби, и средство заработка. А по поводу высказываний — это не ко мне (смеётся) . Я считаю себя ремесленником, который просто рисует картинки.

Сталкиваетесь ли вы с творческим выгоранием? Если да, то как с ним боретесь?

Выгорания никогда не было, максимум — усталость. Это потому, что я беру на себя ровно столько работы, сколько могу потянуть. Всех денег не заработаешь. А вот творческий кризис — это бывает. Когда такое случается, я просто переключаюсь с полноценных иллюстраций на наброски: они особо не напрягают, и к тому же не возникает тупого чувство прокрастинации. А ещё в будущем эти наработки могут пригодиться.

Meister der Regeneration (Мастер регенерации) Учёный, освоивший регенерацию. К сожалению, его собственное тело оказалось невосприимчиво к регенерационной сыворотке, поэтому он был вынужден «законсервировать» свою голову для поддержания жизни. Теперь он выращивает своих клонов и использует их тела как запчасти.

Как вы относитесь к ИИ-искусству? Считаете ли его появление важной вехой в истории? Нейросеть — инструмент для художника или замена ему?

К нейросетевым артам я отношусь крайне негативно. Откровенно говоря, мне не по душе перспектива столкнуться с обесцениванием иллюстрации или вообще остаться без работы, которой я посвятил большую часть жизни.

ИИ никакой не инструмент и не друг художнику, ведь геймдев — это часть капиталистической системы. И если у студии появится возможность заменить весь персонал бесплатной нейросетью (когда она достигнет приемлемого уровня качества и удобства использования), то это будет тут же сделано.

А становиться оператором нейросети или тупо обрисовывать поверх генерируемых артов — это полный ужас. Во-первых, когда я смотрю на сами нейроарты, меня охватывает неприятное чувство. Абстракции или окружение смотрятся ещё неплохо, но вот на персонажах я ловлю сильнейший эффект «зловещей долины». Во-вторых для меня теряется вся суть рисования, так как процесс приносит мне больше удовольствия, нежели результат.

Фантасты предсказывали, что роботы возьмут на себя физический труд, а люди посвятят себя творчеству, но в реальности у нас все наоборот. Вот такое моё личное консервативное мнение.

Какой вам видится профессия художника в будущем, лет через двадцать?

В будущем профессия не изменится, как не менялась на протяжении всей истории. Могут появиться новые технические возможности, но суть останется неизменной.

Rattenkampf (Крысиный бой) Одна из первых иллюстраций для моей стимпанк-вселенной. Основной конфликт тут был между чистокровными людьми и крысолюдами (кто сказал «скавены»? вы о чём?). В дальнейшем я переделал крысолюдов в неких мутантов, ибо аналогия со скавенами была слишком очевидна.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Вдохновение черпаю, как и все: из фильмов, игр, книг и работ других художников.

Кого из художников вы цените? Кто повлиял на ваше творчество?

Нам мой стиль в большей степени повлияли работы Сэмуайза Дидье — арт-директора Blizzard — и Эдриана Смита, во многом сформировавшего облик вселенной Warhammer. Также мне очень нравятся работы Игоря Сида, Баярда Ву, Terry Wei, Степана Алексеева, Tooth Wu и Карла Копинси.

Der Verfolger Концепт-арт некоего сталкера, собирающего ресурсы на токсичных пустошах. В этом деле ему необходимы механические ходули и защитная экипировка.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся?

Сильнее всего на меня влияют видеоигры. Мои любимые жанры — это survival horror, RPG и стратегии. Обожаю серии Resident Evil, Dead Space, The Evil Within, Total War, Dawn of War, Deus Ex, Dishonored, The Witcher, Dark Souls.

А из литературы больше всего люблю хорроры за авторством Лавкрафта и Кинга.

Оставляет ли работа время на отдых и личную жизнь? Какие у вас есть хобби помимо рисования?

Времени на личную жизнь мне вполне хватает. Помимо рисования я увлекаюсь игрой на гитаре (сказывается панковская молодость), а также сборкой и покраской миниатюр Warhammer. Коллекционирую орков из «сорокатысячника» и вампиров из «Сигмара».

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Рисуйте то, что вам нравится и от чего вы получаете кайф. Не стоит гнаться за деньгами и рисовать через силу то, что сейчас популярно, но к чему не лежит душа. Просто кайфуйте от работы.

Der Hofnarr (Шут) Придворный шут, живущий в моей стимпанк-вселенной.

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