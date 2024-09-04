Мир фантастики № 250 (сентябрь 2024)

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Следующий номер: 14 октября
как Орсон Уэллс связан с трансформерами;
кого мы выбрали в качестве самой разрушительной ложной богини;
какие тактики использует в бою нежить;
почему автора «Всем стоять на Занзибаре» перестали издавать в Англии;
кто из культовых рокеров нянчился с Киану Ривзом.
[44] Персона Джон Браннер 4 сентября исполнилось бы 90 лет британскому фантасту Джону Браннеру — довольно противоречивому писателю и человеку. С одной стороны, современники считали его невероятно начитанным и порядочным, образцом английского джентльмена и одним из столпов новой волны. С другой — он рассорился почти со всеми влиятельными людьми в индустрии, а его книги называли денежной макулатурой…
[50] Сериал ReBoot: ностальгическая перезагрузка В честь 30-летнего юбилея вспоминаем первый компьютерный мультсериал ReBoot, который на момент выхода поражал инновационностью, увлекал серьёзным сюжетом и знакомил многих юных зрителей с основами IT-терминологии.
[56] Персона Отмечаем шестидесятилетие Киану Ривза Вспоминаем творческий путь Нео, Джонни Сильверхенда, Джона Уика, Джонни Мнемоника, грустного мужчины на лавочке и того парня из старой рекламы «Кока-колы».
[66] Жанры Знакомство с jRPG, часть 2: форма и содержание Рассматриваем jRPG не как отдельный жанр, а как один из подходов к гейм-дизайну. Вторая часть монументального текста Дарьи Кулагиной-Кравчук и Юрия Кулагина.
[78] Сериал Command & Conquer от восхода до заката Недавно Command & Conquer: Tiberian Sun стукнуло 25 лет. Это отличный повод вспомнить, как восходило, где встретило зенит своей славы и почему закатилось солнце тиберия.
[96] Художник Артём Чебоха Красивые облака, красивое море и красивые девушки чередуются с сюрреалистичными образами вроде самолёта в чашке или китов в небе — любуемся работами художника и музыканта под псевдонимом Rhads, а также беседуем с ним о поиске вдохновения, нейросетях и небе.
[108] Рассказ Мария Килден «Леди с красным шарфом» Порой одна случайная встреча может изменить жизнь — или смерть.