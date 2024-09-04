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#номера
Мир фантастики № 250 (сентябрь 2024)
Кот-император
4 сентября 17:00
123
1 минута на чтение
490 ₽
Купить

В продаже: с 13 сентября

Следующий номер: 14 октября

Вот лето и закончилось! Нам тоже грустно от этого. Но ничего — поднять настроение поможет свежий номер «Мира фантастики». А читать его, завернувшись в плед, — вообще сплошное удовольствие! Из номера вы узнаете:  

  • как Орсон Уэллс связан с трансформерами;

  • кого мы выбрали в качестве самой разрушительной ложной богини

  • какие тактики использует в бою нежить;

  • почему автора «Всем стоять на Занзибаре» перестали издавать в Англии;

  • кто из культовых рокеров нянчился с Киану Ривзом.

Во все экземпляры тиража вложена карта «Поглотитель магии» для ККИ «Берсерк»
А ещё: нащупываем границы «жанра» jRPG• рецензируем книги Яцека Дукая, Майка Резника, Кена Лю и других • вспоминаем «Повторную загрузку» • поздравляем с юбилеем Command & Conquer: Tiberian Sun • рассказываем об искусственных спутниках • разглядываем работы Артёма Чебохи.

Заваривайте любимый напиток, доставайте плед, устраивайтесь в любимом кресле — и приятного чтения!

Иллюстрация на обложке: «Герои» / ООО «Мир Хобби» / художники Роман Кузьмин и Михаил Топт

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Спецматериал

[4] Трансформеры: история игрушек
За этой успешной франшизой стоят удачные бизнес-решения, грамотный маркетинг и, как следствие, огромное количество тематических комиксов, мультфильмов, фильмов и видеоигр. В честь сорокалетия серии рассказываем о хитросплетениях вселенной одушевлённых машин и многообразии медийных продуктов, которые выпускали, чтобы поддержать продажи игрушек.

Врата миров

[16] Доска почёта 10 фантастических ложных богов
Вспоминаем ряд фантастических самозванцев, дерзнувших посчитать себя богами, разбираемся в том, как у них это получилось, и смотрим, к чему привело.
[24] Арсенал Тактики фэнтезийных армий разных рас Какие тактики применяют разные расы, как пополняют свои ряды, как используют свои преимущества и компенсируют слабости? Что общего между эльфами и «Вьетконгом», легко ли поддерживать дисциплину в орочьих ордах и с каким кличем гномы бросаются в атаку?

Книжный ряд

[32] Рецензии на книги Надя Сова «Сквозь туман меня не видно» • Алёна Волгина «Чайка с острова Мираколо» • Яцек Дукай «Старость аксолотля» • Майк Резник «Кириньяга. Килиманджаро» • Кен Лю «Стена Бурь» и другие книги.

[44] Персона Джон Браннер 4 сентября исполнилось бы 90 лет британскому фантасту Джону Браннеру — довольно противоречивому писателю и человеку. С одной стороны, современники считали его невероятно начитанным и порядочным, образцом английского джентльмена и одним из столпов новой волны. С другой — он рассорился почти со всеми влиятельными людьми в индустрии, а его книги называли денежной макулатурой…

Видеодром

[50] Сериал ReBoot: ностальгическая перезагрузка В честь 30-летнего юбилея вспоминаем первый компьютерный мультсериал ReBoot, который на момент выхода поражал инновационностью, увлекал серьёзным сюжетом и знакомил многих юных зрителей с основами IT-терминологии.

[56] Персона Отмечаем шестидесятилетие Киану Ривза Вспоминаем творческий путь Нео, Джонни Сильверхенда, Джона Уика, Джонни Мнемоника, грустного мужчины на лавочке и того парня из старой рекламы «Кока-колы».

Игровой клуб

[66] Жанры Знакомство с jRPG, часть 2: форма и содержание Рассматриваем jRPG не как отдельный жанр, а как один из подходов к гейм-дизайну. Вторая часть монументального текста Дарьи Кулагиной-Кравчук и Юрия Кулагина.

[78] Сериал Command & Conquer от восхода до заката Недавно Command & Conquer: Tiberian Sun стукнуло 25 лет. Это отличный повод вспомнить, как восходило, где встретило зенит своей славы и почему закатилось солнце тиберия.

Машина времени

[88] Космос Как устроены искусственные спутники планет и что они изучают Сейчас искусственные спутники функционируют на орбитах вокруг Луны, Марса и Юпитера, а уже в следующем году подобный аппарат появится и у Меркурия. В этой статье мы расскажем о том, как создаются искусственные спутники, что мы узнали благодаря им, а также о ближайших планах космических агентств.

Фан

[96] Художник Артём Чебоха Красивые облака, красивое море и красивые девушки чередуются с сюрреалистичными образами вроде самолёта в чашке или китов в небе — любуемся работами художника и музыканта под псевдонимом Rhads, а также беседуем с ним о поиске вдохновения, нейросетях и небе.

[108] Рассказ Мария Килден «Леди с красным шарфом» Порой одна случайная встреча может изменить жизнь — или смерть.

[112] Зона комикса Рустам Ха, Евгений Пекло «Секрет победы» У каждой фэнтезийной расы своя боевая тактика. Даже у хоббитов. Но вы её не узнаете.

Наши постеры (только для CrowdRepublic)

Артём Чебоха

Алексей Круглов

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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