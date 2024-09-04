Мир фантастики № 250 (сентябрь 2024)

За этой успешной франшизой стоят удачные бизнес-решения, грамотный маркетинг и, как следствие, огромное количество тематических комиксов, мультфильмов, фильмов и видеоигр. В честь сорокалетия серии рассказываем о хитросплетениях вселенной одушевлённых машин и многообразии медийных продуктов, которые выпускали, чтобы поддержать продажи игрушек.

За этой успешной франшизой стоят удачные бизнес-решения, грамотный маркетинг и, как следствие, огромное количество тематических комиксов, мультфильмов, фильмов и видеоигр. В честь сорокалетия серии рассказываем о хитросплетениях вселенной одушевлённых машин и многообразии медийных продуктов, которые выпускали, чтобы поддержать продажи игрушек.

Вспоминаем ряд фантастических самозванцев, дерзнувших посчитать себя богами, разбираемся в том, как у них это получилось, и смотрим, к чему привело.

Какие тактики применяют разные расы, как пополняют свои ряды, как используют свои преимущества и компенсируют слабости? Что общего между эльфами и «Вьетконгом», легко ли поддерживать дисциплину в орочьих ордах и с каким кличем гномы бросаются в атаку?

[24] Арсенал Тактики фэнтезийных армий разных рас Какие тактики применяют разные расы, как пополняют свои ряды, как используют свои преимущества и компенсируют слабости? Что общего между эльфами и «Вьетконгом», легко ли поддерживать дисциплину в орочьих ордах и с каким кличем гномы бросаются в атаку?

[44] Персона Джон Браннер 4 сентября исполнилось бы 90 лет британскому фантасту Джону Браннеру — довольно противоречивому писателю и человеку. С одной стороны, современники считали его невероятно начитанным и порядочным, образцом английского джентльмена и одним из столпов новой волны. С другой — он рассорился почти со всеми влиятельными людьми в индустрии, а его книги называли денежной макулатурой…

[66] Жанры Знакомство с jRPG, часть 2: форма и содержание Рассматриваем jRPG не как отдельный жанр, а как один из подходов к гейм-дизайну. Вторая часть монументального текста Дарьи Кулагиной-Кравчук и Юрия Кулагина.

[78] Сериал Command & Conquer от восхода до заката Недавно Command & Conquer: Tiberian Sun стукнуло 25 лет. Это отличный повод вспомнить, как восходило, где встретило зенит своей славы и почему закатилось солнце тиберия.